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Саутгемптон - Арсенал онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 23 жовтня 2022, 16:00 - Сент-Мэри
Головний суддя: Роберт Джонс
Рейтинг матчу:
Саутгемптон
Саутгемптон
0 - 1
Оновити
58'
Арсенал
Лондон
Хід матчу
11' Ґраніт Джака 29' Saka, Bukayo
Хто переможе?
28 Користувачів зробило свій вибір
Саутгемптон
32%
Нічия
36%
Арсенал
32%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Southampton FC and Arsenal FC when Southampton FC is playing at home is 0-2. 4 matches have ended with this result.
  • During the last 24 meetings with Southampton FC playing at home, Southampton FC have won 8 times, there have been 6 draws while Arsenal FC have won 10 times. The goal difference is 36-25 in favour of Arsenal FC.
  • During the last 49 meetings, Southampton FC have won 10 times, there have been 13 draws while Arsenal FC have won 26 times. The goal difference is 88-46 in favour of Arsenal FC.
  • Last season's matches: 1-0 (Southampton FC at home) and 3-0 (Arsenal FC at home).
  • Arsenal FC have a winning streak of 4 matches in Premier League.
  • Did you know that Arsenal FC scores 25% of their goals between the minutes 16-30?
  • Arsenal FC have a winning streak of 8 matches.
  • Arsenal FC have a winning streak of 4 matches away from home.
  • Southampton FC haven't scored in 1 of their 5 home matches in Premier League this season.
  • Arsenal FC haven't scored in 0 of their 5 away matches in Premier League this season.
  • Southampton FC have conceded a goal in each of their last 7 matches.
  • Arsenal FC have scored at least one goal for 20 consecutive matches.
  • Southampton FC wins 1st half in 33% of their matches, Arsenal FC in 49% of their matches.
  • Southampton FC wins 33% of halftimes, Arsenal FC wins 49%.
  • The winner of their last meeting was Southampton FC.
  • On their last meeting Southampton FC won by 1 goals.
  • When Southampton FC leads 1-0 at home, they win in 40% of their matches.
  • When Arsenal FC leads 0-1 away, they win in 88% of their matches.
  • When Southampton FC is down 0-1 home, they win 30% of their matches.
  • When Arsenal FC is down 1-0 away, they win 12% of their matches.
  • In Premier League, Arsenal FC has better performance than Southampton FC.
  • Arsenal FC's performance of the last 5 matches is better than Southampton FC's.
  • In the last 5 meetings Southampton FC won 2, Arsenal FC won 2, 1 draws.
  • Arsenal FC have lost just 1 of their last 5 Premier League games against Southampton FC.
  • Southampton FC have won just 1 of their last 5 Premier League games against Arsenal FC.
  • Southampton FC scores 0.8 goals in a match against Arsenal FC and Arsenal FC scores 1.4 goals against Southampton FC (on average).
  • Average number of goals in meetings between Southampton FC and Arsenal FC is 2.2.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Southampton FC and Arsenal FC is 1.6.
  • Southampton FC scores 1.48 goals when playing at home and Arsenal FC scores 1.77 goals when playing away (on average).
  • Southampton FC haven't won in their last 5 games.
  • Che Adams is Southampton FC's top scorer with 3 goals. Gabriel Jesus has scored 5 times for Arsenal FC.
  • Romain Perraud has assisted the most goals for Southampton FC with 2. Bukayo Saka is Arsenal FC's biggest assister (4).
  • Both teams didn't concede on their last match.
  • Did you know that Southampton FC scores 20% of their goals between the minutes 0-15?
  • Arsenal FC have kept a clean sheet in 3 matches in a row.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Саутгемптон
6
Перемог
24
Ігор
11
Перемог
Арсенал
Чемпіонат Англії 2021/2022
16.04.2022 - 17:00 Саутгемптон 1 - 0 Завершено Арсенал
Чемпіонат Англії 2021/2022
11.12.2021 - 17:00 Арсенал 3 - 0 Завершено Саутгемптон
Чемпіонат Англії 2020/2021
26.01.2021 - 22:15 Саутгемптон 1 - 3 Завершено Арсенал
Кубок Англії 2020/2021
23.01.2021 - 14:15 Саутгемптон 1 - 0 Завершено Арсенал
Останні матчі - Саутгемптон
Чемпіонат Англії 2022/2023
19.10.2022 - 21:30 Борнмут 0 - 1 Завершено Саутгемптон В
Чемпіонат Англії 2022/2023
16.10.2022 - 16:00 Саутгемптон 1 - 1 Завершено Вест Хем Юнайтед Н
Чемпіонат Англії 2022/2023
01.10.2022 - 17:00 Саутгемптон 1 - 2 Завершено Евертон П
Чемпіонат Англії 2022/2023
16.09.2022 - 22:00 Астон Вілла 1 - 0 Завершено Саутгемптон П
Чемпіонат Англії 2022/2023
03.09.2022 - 17:00 Вулверхемптон 1 - 0 Завершено Саутгемптон П
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Останні матчі - Арсенал
Ліга Європи УЄФА 2022/2023
20.10.2022 - 20:00 Арсенал 1 - 0 Завершено ПСВ В
Чемпіонат Англії 2022/2023
16.10.2022 - 16:40 Лідс Юнайтед 0 - 1 Завершено Арсенал В
Ліга Європи УЄФА 2022/2023
13.10.2022 - 19:45 Буде-Глімт 0 - 1 Завершено Арсенал В
Чемпіонат Англії 2022/2023
09.10.2022 - 18:30 Арсенал 3 - 2 Завершено Ліверпуль В
Ліга Європи УЄФА 2022/2023
06.10.2022 - 22:00 Арсенал 3 - 0 Завершено Буде-Глімт В
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Головні події
29'
Saka, Bukayo
11'
Ґраніт Джака ГООЛ!
Хто переможе?
28 Користувачів зробило свій вибір
Саутгемптон
32%
Нічия
36%
Арсенал
32%
Склади команд
31
Bazunu, Gavin
15
Perraud, Romain
22
Salisu, Mohammed
4
Lyanco
6
Caleta-Car, Duje
17
Ward Prowse, James
27
Diallo, Ibrahima
17
Armstrong, Stuart
10
Aribo, Joe
24
Elyounoussi, Mohamed
9
Адам Армстронґ
13
Ramsdale, Aaron
4
White, Ben
18
Saliba, William
22
Magalhaes, Gabriel
18
Tomiyasu, Takehiro
5
Partey, Thomas
34
Ґраніт Джака
18
Saka, Bukayo
8
Odegaard, Martin
22
Martinelli, Gabriel
9
Jesus, Gabriel
Стартовий склад
  • 9
    Адам Армстронґ
    Форвард
  • 17
    Armstrong, Stuart
    Півзахисник
  • 10
    Aribo, Joe
    Півзахисник
  • 24
    Elyounoussi, Mohamed
    Форвард
  • 17
    Ward Prowse, James
  • 27
    Diallo, Ibrahima
    Півзахисник
  • 15
    Perraud, Romain
    Форвард
  • 22
    Salisu, Mohammed
  • 4
    Lyanco
  • 6
    Caleta-Car, Duje
    Захисник
  • 31
    Bazunu, Gavin
    Воротар
  • 9
    Jesus, Gabriel
    Форвард
  • 18
    Saka, Bukayo
    29
  • 8
    Odegaard, Martin
    Півзахисник
  • 22
    Martinelli, Gabriel
    Форвард
  • 5
    Partey, Thomas
    Півзахисник
  • 34
    Ґраніт Джака
    Півзахисник
    11
  • 4
    White, Ben
  • 18
    Saliba, William
    Захисник
  • 22
    Magalhaes, Gabriel
    Захисник
  • 18
    Tomiyasu, Takehiro
  • 13
    Ramsdale, Aaron
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Ральф Хассенхюттль
  • Arteta, Mikel
Статистика матчу
1
Удари в отвір
4
8
Штрафні
4
1
Офсайди
3
3
Сейви
1
3
Фоли
5
40%
Володіння м'ячем
60%
Удари повз
2
6
Кутові
2
ЖК
1
1
Блоковано ударів
3
Трансляція
50'
Перро виконав якісний простріл у штрафний майданчик. Однак, захист суперника відвертає небезпеку, вибивши м'яч далеко в поле.
46'
Свисток
Суддя сповіщує про початок другого тайму зустрічі.
В першій половині зустрічі Арсенал однозначно домінував. Команда Артети володіла ініціативою та реалізувала один з моментів. Однак, голів могло б бути набагато більше, якби не зусилля захисту та голкіпера.
45+3'
Свисток
Свисток судді сповіщає про завершення першого тайму зустрічі. Поки що Арсенал перемагає з рахунком 1:0.
45'
Дві хвилини додано до основного часу першого тайму.
44'
Небезпечний момент
Жезус прийняв навісну передачу в штрафному майданчику та прицільно пробив низом по центру воріт. Базуну демонструє прекрасну реакцію.
42'
Арсенал тримає ігровий снаряд під контролем в центрі поля. Команда Артети просто дограє перший тайм в очікуванні на перерву.
38'
Небезпечний момент
Мартінеллі вмикає дриблінг і класно зміщується зліва в центр. З 20 метрів вінгер завдає удару, але рикошет заважає бразильцеві влучити в ворота.
34'
Ворд-Проуз м'яко навішує на лівий фланг з 25 метрів. Там нападник не дотягується до круглого головою.
30'
Один з гравців святих жорстко збив Габріела Жезуса. Поки медики надають бразильцеві допомогу, гравці обох команд мають можливість попити води.
27'
Не припиняє пресингувати Арсенал навіть коли Саутгемптон сідає з м'ячем глибоко на свою половину поля. Господарі вимушені постійно грати через голкіпера.
24'
Небезпечний момент
А ось ще один момент у Арсеналу! Цього разу це вже Жезус. Габріел сам ввірвався у штафний, зблизився з голкіпером та пробив у кількох сантиметрах від лівої стійки.
20'
Господарі поля ненадовго взяли під контроль ігровий снаряд. Однак, пресинг канонірів змушує їх перепасовуватися на власній половині поля.
16'
Лондонці володіють м'ячем в центрі поля та намагаюся виходити в позиційну атаку. Зараз святі контролюють всі вільні зони.
12'
Гоооол!!!
А тут вже вдало! Вайт пройшов своїм флангом та потужно прострілив у район 11-метрової позначки. Там Джака підхопив та пробив у правий верхній кут. Голкіпер не впорався!
9'
Едегор опинився на м'ячі приблизно у 20 метрах від воріт та спробував пробити на силу. Зовсім невдало.
5'
Сака непогано закрутив м'яч з межі штрафного майданчика у дальній кут, але трохи не влучив. Буде удар від воріт.
1'
Свисток
Лунає стартовий свисток! Наш матч щойно розпочався!
Інфо
Стали відомі стартові склади команд. Саутгемптон: Базуну, Перро, Салісу, Лянко, Чалета-Цар, Ворд-Проуз, Діалло, Арібо, С. Армстронг, Ельюнуссі, А.Армстронг. Арсенал: Ремсдейл, Томіясу, Габріел, Саліба, Вайт, Джака, Партей, Мартінеллі, Едегор, Сака, Жезус.
Доброго дня, шановні читачі! Пропонуємо до вашої уваги текстову трансляцію матчу АПЛ Саутгемптон - Арсенал.
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Анонс матчу "Саутгемптон" - Арсенал 23.10.2022, Чемпіонат Англії

Поединок між командою "Саутгемптон" (Саутгемптон) та командою Арсенал (Лондон) проходитиме в рамках турнира по футболу: Чемпіонат Англії 2022/2023 , матч начнется на стадіоні Сент-Мэри.

Дата проведення матчу: 23.10.2022
Час початку матчу: 16:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между клубами "Саутгемптон" (Саутгемптон) та командою Арсенал (Лондон):

Предыдущий поединок між командами закінчився перемогою на користь "Саутгемптон", тоді як команда Арсенал залишилася з поразкою . Зіткнення "Саутгемптон" та Арсенал у попередньому футбольному матчі 16.04.2022 закінчилось со счетом: 1:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Ральф Хассенхюттль и Arteta, Mikel розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих матчей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Саутгемптон" - Арсенал можна подивитися 23.10.2022 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу "Саутгемптон" - Арсенал, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Саутгемптон" (Саутгемптон)
Рік заснування "Саутгемптон" (Саутгемптон): 1885
Країна: Англия
Тренер: Ральф Хассенхюттль

Предыдущий матч команди "Саутгемптон" був зіграний проти Борнмут - 19.10.2022, у рамках чемпионата Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Саутгемптон".

Команда гостей

Назва: Арсенал (Лондон)
Рік заснування Арсенал (Лондон): 1886
Країна: Англия
Тренер: Микель Артета

Предыдущий поединок команди Арсенал був зіграний проти ПСВ - 20.10.2022, у рамках чемпионата Ліга Європи УЄФА 2022/2023 та закінчився перемогою команди Арсенал.

Слідкуйте за результатами матчу "Саутгемптон" - Арсенал онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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