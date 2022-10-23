Саутгемптон - Арсенал онлайн трансляція матчу

Поединок між командою "Саутгемптон" (Саутгемптон) та командою Арсенал (Лондон) проходитиме в рамках турнира по футболу: Чемпіонат Англії 2022/2023 , матч начнется на стадіоні Сент-Мэри.
Дата проведення матчу: 23.10.2022
Час початку матчу: 16:00
Історія протистоянь между клубами "Саутгемптон" (Саутгемптон) та командою Арсенал (Лондон):
Предыдущий поединок між командами закінчився перемогою на користь "Саутгемптон", тоді як команда Арсенал залишилася з поразкою . Зіткнення "Саутгемптон" та Арсенал у попередньому футбольному матчі 16.04.2022 закінчилось со счетом: 1:0 на користь господарів.
Для здобуття перемоги тренери команд Ральф Хассенхюттль и Arteta, Mikel розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих матчей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: "Саутгемптон" (Саутгемптон)
Рік заснування "Саутгемптон" (Саутгемптон): 1885
Країна: Англия
Тренер: Ральф Хассенхюттль
Предыдущий матч команди "Саутгемптон" був зіграний проти Борнмут - 19.10.2022, у рамках чемпионата Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Саутгемптон".
Назва: Арсенал (Лондон)
Рік заснування Арсенал (Лондон): 1886
Країна: Англия
Тренер: Микель Артета
Предыдущий поединок команди Арсенал був зіграний проти ПСВ - 20.10.2022, у рамках чемпионата Ліга Європи УЄФА 2022/2023 та закінчився перемогою команди Арсенал.
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