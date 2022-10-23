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Тоттенхем - Ньюкасл онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 23 жовтня 2022, 18:30 - Tottenham Hotspur Stadium
Головний суддя: Жарред Жилле
Рейтинг матчу:
Тоттенхем
Лондон
0 - 0
Оновити
28'
Ньюкасл
Ньюкасл
Хід матчу
Хто переможе?
23 Користувачів зробило свій вибір
Тоттенхем
39%
Нічия
26%
Ньюкасл
35%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Tottenham Hotspur and Newcastle United when Tottenham Hotspur is playing at home is 1-0. 5 matches have ended with this result.
  • The most common result of matches between Tottenham Hotspur and Newcastle United is 1-2. 8 matches have ended with this result.
  • During the last 28 meetings with Tottenham Hotspur playing at home, Tottenham Hotspur have won 16 times, there have been 2 draws while Newcastle United have won 10 times. The goal difference is 50-30 in favour of Tottenham Hotspur.
  • During the last 57 meetings, Tottenham Hotspur have won 26 times, there have been 8 draws while Newcastle United have won 23 times. The goal difference is 92-83 in favour of Tottenham Hotspur.
  • Last season Tottenham Hotspur won both games against Newcastle United (5-1 at home and 3-2 away).
  • In Premier League, Tottenham Hotspur have 5 successive home wins.
  • Did you know that Tottenham Hotspur scores 27% of their goals between the minutes 61-75?
  • Did you know that Newcastle United scores 28% of their goals between the minutes 31-45?
  • Tottenham Hotspur have a winning streak of 3 matches.
  • Tottenham Hotspur haven't lost in their last 4 games.
  • Tottenham Hotspur have won 10 home matches in a row.
  • Newcastle United haven't lost in their last 6 games.
  • Tottenham Hotspur haven't scored in 0 of their 5 home matches in Premier League this season.
  • Newcastle United haven't scored in 2 of their 5 away matches in Premier League this season.
  • Tottenham Hotspur's home record this season: 5-0-0.
  • Harry Kane is Tottenham Hotspur's top scorer with 9 goals. Miguel Almiron has scored 5 times for Newcastle United.
  • Tottenham Hotspur wins 1st half in 35% of their matches, Newcastle United in 31% of their matches.
  • Tottenham Hotspur wins 35% of halftimes, Newcastle United wins 31%.
  • The winner of their last meeting was Tottenham Hotspur.
  • On their last meeting Tottenham Hotspur won by 4 goals.
  • When Tottenham Hotspur leads 1-0 at home, they win in 83% of their matches.
  • When Newcastle United leads 0-1 away, they win in 66% of their matches.
  • When Tottenham Hotspur is down 0-1 home, they win 60% of their matches.
  • When Newcastle United is down 1-0 away, they win 16% of their matches.
  • In Premier League, Tottenham Hotspur has better performance than Newcastle United.
  • Tottenham Hotspur's performance of the last 5 matches is better than Newcastle United's.
  • Tottenham Hotspur have lost just 0 of their last 5 games against Newcastle United (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Tottenham Hotspur won 3, Newcastle United won 0, 2 draws.
  • Tottenham Hotspur have lost just 0 of their last 5 Premier League games against Newcastle United.
  • Newcastle United have won just 0 of their last 5 Premier League games against Tottenham Hotspur.
  • Tottenham Hotspur scores 2.8 goals in a match against Newcastle United and Newcastle United scores 1.4 goals against Tottenham Hotspur (on average).
  • Average number of goals in meetings between Tottenham Hotspur and Newcastle United is 4.2.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Tottenham Hotspur and Newcastle United is 2.2.
  • Both teams didn't concede on their last match.
  • Tottenham Hotspur scores 2.28 goals when playing at home and Newcastle United scores 1.17 goals when playing away (on average).
  • Newcastle United's performance of the last 5 matches is better than Tottenham Hotspur's.
  • In Premier League, Newcastle United has better performance than Tottenham Hotspur.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Тоттенхем
11
Перемог
19
Ігор
6
Перемог
Ньюкасл
Чемпіонат Англії 2021/2022
03.04.2022 - 18:30 Тоттенхем 5 - 1 Завершено Ньюкасл
Чемпіонат Англії 2021/2022
17.10.2021 - 18:30 Ньюкасл 2 - 3 Завершено Тоттенхем
Чемпіонат Англії 2020/2021
04.04.2021 - 16:05 Ньюкасл 2 - 2 Завершено Тоттенхем
Чемпіонат Англії 2019/2020
27.09.2020 - 15:45 Тоттенхем 1 - 1 Завершено Ньюкасл
Останні матчі - Тоттенхем
Чемпіонат Англії 2022/2023
19.10.2022 - 22:15 Манчестер Юнайтед 2 - 0 Завершено Тоттенхем П
Чемпіонат Англії 2022/2023
15.10.2022 - 19:30 Тоттенхем 2 - 0 Завершено Евертон В
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
12.10.2022 - 22:00 Тоттенхем 3 - 2 Завершено Айнтрахт В
Чемпіонат Англії 2022/2023
08.10.2022 - 19:30 Брайтон енд Хоув Альбіон 0 - 1 Завершено Тоттенхем В
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
04.10.2022 - 22:00 Айнтрахт 0 - 0 Завершено Тоттенхем Н
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Останні матчі - Ньюкасл
Чемпіонат Англії 2022/2023
19.10.2022 - 21:30 Ньюкасл 1 - 0 Завершено Евертон В
Чемпіонат Англії 2022/2023
16.10.2022 - 16:00 Манчестер Юнайтед 0 - 0 Завершено Ньюкасл Н
Чемпіонат Англії 2022/2023
08.10.2022 - 17:00 Ньюкасл 5 - 1 Завершено Брентфорд В
Чемпіонат Англії 2022/2023
01.10.2022 - 17:00 Фулгем 1 - 4 Завершено Ньюкасл В
Чемпіонат Англії 2022/2023
17.09.2022 - 17:00 Ньюкасл 1 - 1 Завершено Борнмут Н
Показати більше
Хто переможе?
23 Користувачів зробило свій вибір
Тоттенхем
39%
Нічия
26%
Ньюкасл
35%
Склади команд
1
Уго Льорис
34
Lenglet, Clement
15
Ерік Даєр
23
Давінсон Санчес
12
Емерсон
30
Родріго Бентанкур
38
Ів Біссума
16
Skipp, Oliver
19
Sessegnon, Ryan
10
Kane, Harry
7
Heung-min, Son
22
Pope, Nick
12
Кіран Тріпп'єр
22
Schar, Fabian
14
Botman Sven
33
Деніел Берн
36
Longstaff, Sean
39
Guimaraes, Bruno
28
Willock, Joseph
24
Almiron, Miguel
9
Wilson, Callum
7
Joelinton
Стартовий склад
  • 10
    Kane, Harry
  • 7
    Heung-min, Son
  • 12
    Емерсон
    Захисник
  • 30
    Родріго Бентанкур
    Півзахисник
  • 38
    Ів Біссума
    Форвард
  • 16
    Skipp, Oliver
  • 19
    Sessegnon, Ryan
    Півзахисник
  • 34
    Lenglet, Clement
    Захисник
  • 15
    Ерік Даєр
    Захисник
  • 23
    Давінсон Санчес
    Захисник
  • 1
    Уго Льорис
    Воротар
  • 24
    Almiron, Miguel
    Півзахисник
  • 9
    Wilson, Callum
    Форвард
  • 7
    Joelinton
    Форвард
  • 36
    Longstaff, Sean
  • 39
    Guimaraes, Bruno
    Півзахисник
  • 28
    Willock, Joseph
    Півзахисник
  • 12
    Кіран Тріпп'єр
    Захисник
  • 22
    Schar, Fabian
  • 14
    Botman Sven
  • 33
    Деніел Берн
    Захисник
  • 22
    Pope, Nick
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Конте, Антонио
  • Эдди Хау
Статистика матчу
2
Удари в отвір
3
Удари повз
Блоковано ударів
1
Кутові
3
Сейви
2
35%
Володіння м'ячем
65%
2
Штрафні
1
1
Офсайди
2
1
Фоли
Трансляція
27'
25'
Вілсон після навісу у штрафнуТоттенхема отримав по нозі. Але фолу немає, просто невдалий стик
23'
Хорошу віялову атаку розігнали шпори, довели до Сесенона, але в останній момент його удар встиг заблокувати захисник.
20'
Кутовий
Кутовий для Ньюкасла - господарі знімають верх після навісу, так що нічого небезпечного
19'
Інфо
6:1 за ударами на даний момент на користь Тоттенхема, така статистика
18'
Ньюкасл начебто і активно почав, але зараз у сорок проблеми з виходом з оборони. Точніше, з переходом в атаку
15'
Цілеспрямованими зараз атаки Тоттенхема виглядають. Націлені останніми хвилинами шпори на ворота суперника
13'
А Едді Хау щось активно конспектує
11'
Небезпечний момент
Сон знову! Після розрізного пасу вивалився віч-на-віч кореєць, після удару Поуп зачепив м'яч, круглий котився у ворота, і з порожніх воріт вже виніс захисник!
8'
А Сон знову б'є – метрів із 30-ти і вище. Вже третій удар корейця
7'
Кутовий
Кутовий для сорок - навіс, але відбилися шпори разом із Льорисом, який, зрештою, виніс м'яч кулаком у боротьбі
5'
Небезпечний момент
Ох як! Ньюкасл відповів! Жоелінтон вивалювався фактично віч-на-віч, але захисник все-таки встиг підкотитися! Стик, гравці на газоні, але суддя не свистить!
3'
Ще одна атака господарів - ще раз Сон пробив, але знову мимо
2'
Тоттенхем швиденько розпочав - Сон протягнув і пробив метрів із 25-ти. Втім, без проблем для Поупа
1'
Свисток
Ну, поїхали, матч розпочався!
На полі вже команди, все готове до старту
Перед цим матчем Тоттенхем розташувався на 3-му місці в таблиці (23 очки), а Ньюкасл - на 6-му (18).
Інфо
Стартовий склад Ньюкасла: Поуп, Тріпп'єр, Шер, Ботман, Берн, Лонгстафф, Гімарайнс, Уіллок, Альмірон, Вілсон, Жоелінтон
Інфо
Стартовий склад Тоттенхема: Льоріс, Санчес, Дайєр, Лангле, Емерсон, Бентанкур, Біссума, Скіп, Сесеньон, Кейн, Сон Хин Мін
Інфо
Матч розпочнеться о 18:30, судити гру буде Жарред Джіллетт
Доброго вечора всім! UA-Футбол пропонує до вашої уваги матч 13-го туру АПЛ, в якому Тоттенхжм прийме Ньюкасл!
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Анонс матчу "Тоттенхем" - Ньюкасл 23.10.2022, Чемпіонат Англії

Поединок між командою "Тоттенхем" (Лондон) та командою Ньюкасл (Ньюкасл) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Чемпіонат Англії 2022/2023 , матч пройдет на стадіоні Tottenham Hotspur Stadium.

Дата проведення матчу: 23.10.2022
Час початку матчу: 18:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между "Тоттенхем" (Лондон) та командою Ньюкасл (Ньюкасл):

Предыдущий поединок між командами закінчився перемогою на користь "Тоттенхем", тоді як команда Ньюкасл залишилася з поразкою . Зіткнення "Тоттенхем" та Ньюкасл у попередньому футбольному матчі 03.04.2022 закінчилось со счетом: 5:1 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Конте, Антонио и Эдди Хау розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих игр внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Тоттенхем" - Ньюкасл можна подивитися 23.10.2022 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу "Тоттенхем" - Ньюкасл, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Тоттенхем" (Лондон)
Рік заснування "Тоттенхем" (Лондон): 1882
Країна: Англия
Тренер: Антонио Конте

Прошедший матч команди "Тоттенхем" був зіграний проти "Манчестер Юнайтед" - 19.10.2022, у рамках турнира Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Манчестер Юнайтед".

Команда гостей

Назва: Ньюкасл (Ньюкасл)
Рік заснування Ньюкасл (Ньюкасл): 1892
Країна: Англия
Тренер: Эдди Хау

Прошедший поединок команди Ньюкасл був зіграний проти Евертон - 19.10.2022, у рамках турнира Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Ньюкасл.

Слідкуйте за результатами матчу "Тоттенхем" - Ньюкасл онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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