Тоттенхем - Ньюкасл онлайн трансляція матчу

Поединок між командою "Тоттенхем" (Лондон) та командою Ньюкасл (Ньюкасл) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Чемпіонат Англії 2022/2023 , матч пройдет на стадіоні Tottenham Hotspur Stadium.
Дата проведення матчу: 23.10.2022
Час початку матчу: 18:30
Історія протистоянь между "Тоттенхем" (Лондон) та командою Ньюкасл (Ньюкасл):
Предыдущий поединок між командами закінчився перемогою на користь "Тоттенхем", тоді як команда Ньюкасл залишилася з поразкою . Зіткнення "Тоттенхем" та Ньюкасл у попередньому футбольному матчі 03.04.2022 закінчилось со счетом: 5:1 на користь господарів.
Для здобуття перемоги тренери команд Конте, Антонио и Эдди Хау розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих игр внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: "Тоттенхем" (Лондон)
Рік заснування "Тоттенхем" (Лондон): 1882
Країна: Англия
Тренер: Антонио Конте
Прошедший матч команди "Тоттенхем" був зіграний проти "Манчестер Юнайтед" - 19.10.2022, у рамках турнира Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Манчестер Юнайтед".
Назва: Ньюкасл (Ньюкасл)
Рік заснування Ньюкасл (Ньюкасл): 1892
Країна: Англия
Тренер: Эдди Хау
Прошедший поединок команди Ньюкасл був зіграний проти Евертон - 19.10.2022, у рамках турнира Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Ньюкасл.
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