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Реал - Севілья онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Іспанії - 22 жовтня 2022, 22:00 - Сантьяго Бернабеу
Головний суддя: Эрнандес, Алехандро Хосе Эрнандес
Рейтинг матчу:
Реал
Мадрид
1 - 0
Оновити
40'
Севілья
Севилья
Хід матчу
5' Лука Модрiч 28' Хоан Хордан 31' Montiel, Gonzalo
Хто переможе?
28 Користувачів зробило свій вибір
Реал
36%
Нічия
32%
Севілья
32%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Real Madrid and Sevilla FC is 1-0. 7 matches have ended with this result.
  • During the last 30 meetings with Real Madrid playing at home, Real Madrid have won 25 times, there have been 2 draws while Sevilla FC have won 3 times. The goal difference is 87-33 in favour of Real Madrid.
  • During the last 62 meetings, Real Madrid have won 40 times, there have been 6 draws while Sevilla FC have won 16 times. The goal difference is 147-84 in favour of Real Madrid.
  • Sevilla FC's last away win against Real Madrid was in 2008.
  • Last season Real Madrid won both games against Sevilla FC (2-1 at home and 3-2 away).
  • Did you know that Real Madrid scores 26% of their goals between the minutes 61-75?
  • Real Madrid haven't lost in their last 17 games.
  • Real Madrid haven't lost in any of their last 10 home matches.
  • Sevilla FC have lost none of their last 4 away matches.
  • When playing at home, Real Madrid have not lost to Sevilla FC in their last 15 encounters.
  • Real Madrid haven't scored in 0 of their 4 home matches in LaLiga this season.
  • Sevilla FC haven't scored in 0 of their 4 away matches in LaLiga this season.
  • Real Madrid's home record this season: 3-1-0.
  • Vinicius Junior is Real Madrid's top scorer with 5 goals. Oliver Torres has scored 3 times for Sevilla FC.
  • Rodrygo has assisted the most goals for Real Madrid with 4. Isco is Sevilla FC's biggest assister (2).
  • A year ago, Sevilla FC were number 3 in the table with 18 points. Now they are number 14 with 9 points.
  • Real Madrid have scored at least one goal for 17 consecutive matches.
  • Real Madrid wins 1st half in 44% of their matches, Sevilla FC in 29% of their matches.
  • Real Madrid wins 44% of halftimes, Sevilla FC wins 29%.
  • The winner of their last meeting was Real Madrid.
  • On their last meeting Real Madrid won by 1 goals.
  • When Real Madrid leads 1-0 at home, they win in 94% of their matches.
  • When Sevilla FC leads 0-1 away, they win in 58% of their matches.
  • When Real Madrid is down 0-1 home, they win 50% of their matches.
  • When Sevilla FC is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • In LaLiga, Real Madrid has better performance than Sevilla FC.
  • Real Madrid's performance of the last 5 matches is better than Sevilla FC's.
  • Real Madrid wins 75% of OT, Sevilla FC wins 33%.
  • Real Madrid scores 1.25 goals in overtime and Sevilla FC scores 0.33 goals (on average).
  • In OT Real Madrid scores 1.25 goals and Sevilla FC scores 0.33 goals (on average).
  • Real Madrid has better goal statistics for OT. They score 1.25 goals on average.
  • Real Madrid have lost just 0 of their last 5 games against Sevilla FC (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Real Madrid won 4, Sevilla FC won 0, 1 draws.
  • Real Madrid have lost just 0 of their last 5 LaLiga games against Sevilla FC.
  • Sevilla FC have won just 0 of their last 5 LaLiga games against Real Madrid.
  • Real Madrid scores 2 goals in a match against Sevilla FC and Sevilla FC scores 1.2 goals against Real Madrid (on average).
  • Average number of goals in meetings between Real Madrid and Sevilla FC is 3.2.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Real Madrid and Sevilla FC is 1.
  • Real Madrid scores 2.09 goals when playing at home and Sevilla FC scores 0.91 goals when playing away (on average).
  • Did you know that Real Madrid scores 23% of their goals between the minutes 0-15?
  • Sevilla FC haven't lost in their last 4 games.
  • Sevilla FC have scored at least one goal for 5 consecutive matches.
  • Real Madrid have a winning streak of 3 matches in LaLiga.
  • Did you know that Sevilla FC scores 40% of their goals between the minutes 0-15?
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Реал
18
Перемог
26
Ігор
6
Перемог
Севілья
Чемпіонат Іспанії 2021/2022
17.04.2022 - 22:00 Севілья 2 - 3 Завершено Реал
Чемпіонат Іспанії 2021/2022
28.11.2021 - 22:00 Реал 2 - 1 Завершено Севілья
Чемпіонат Іспанії 2020/2021
09.05.2021 - 22:00 Реал 2 - 2 Завершено Севілья
Чемпіонат Іспанії 2020/2021
05.12.2020 - 17:15 Севілья 0 - 1 Завершено Реал
Останні матчі - Реал
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
19.10.2022 - 22:00 Ельче 0 - 3 Завершено Реал В
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
16.10.2022 - 17:15 Реал 3 - 1 Завершено Барселона В
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
11.10.2022 - 22:00 Шахтар 1 - 1 Завершено Реал Н
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
08.10.2022 - 22:00 Хетафе 0 - 1 Завершено Реал В
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
05.10.2022 - 22:00 Реал 2 - 1 Завершено Шахтар В
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Останні матчі - Севілья
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
18.10.2022 - 20:00 Севілья 1 - 1 Завершено Валенсія Н
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
15.10.2022 - 19:30 Мальорка 0 - 1 Завершено Севілья В
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
11.10.2022 - 22:00 Боруссія 1 - 1 Завершено Севілья Н
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
08.10.2022 - 19:30 Севілья 1 - 1 Завершено Атлетік Н
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
05.10.2022 - 22:00 Севілья 1 - 4 Завершено Боруссія П
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Новини команд
Головні події
31'
Montiel, Gonzalo
28'
Хоан Хордан
ГООЛ! Лука Модрiч
5'
Хто переможе?
28 Користувачів зробило свій вибір
Реал
36%
Нічия
32%
Севілья
32%
Склади команд
1
Тібо Куртуа
23
Mendy, Ferland
4
Давід Алаба
3
Militao, Eder
2
Данiель Карвахаль
8
Тонi Кроос
18
Tchouameni, Aurelien
10
Лука Модрiч
20
Junior, Vinicius
21
Rodrygo
15
Федеріко Вальверде
13
Bono
2
Montiel, Gonzalo
6
Неманья Гудель
23
Marcao
3
Telles, Alex
8
Хоан Хордан
10
Iван Ракiтiч
21
Олiвер Торрес
16
Хесус Навас
22
Iско
17
Ерік Ламела
Стартовий склад
  • 20
    Junior, Vinicius
  • 21
    Rodrygo
    Форвард
  • 15
    Федеріко Вальверде
    Півзахисник
  • 8
    Тонi Кроос
    Півзахисник
  • 18
    Tchouameni, Aurelien
    Півзахисник
  • 10
    Лука Модрiч
    Півзахисник
    5
  • 23
    Mendy, Ferland
    Захисник
  • 4
    Давід Алаба
    Півзахисник
  • 3
    Militao, Eder
    Захисник
  • 2
    Данiель Карвахаль
    Захисник
  • 1
    Тібо Куртуа
    Воротар
  • 16
    Хесус Навас
    Півзахисник
  • 22
    Iско
    Півзахисник
  • 17
    Ерік Ламела
    Форвард
  • 8
    Хоан Хордан
    Півзахисник
    28
  • 10
    Iван Ракiтiч
    Півзахисник
  • 21
    Олiвер Торрес
    Півзахисник
  • 2
    Montiel, Gonzalo
    Захисник
  • 6
    Неманья Гудель
    Півзахисник
  • 23
    Marcao
  • 3
    Telles, Alex
    Захисник
  • 13
    Bono
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Карло Анчелотти
  • Хорхе Луис Сампаоли
Статистика матчу
7
Штрафні
2
2
Фоли
7
60%
Володіння м'ячем
40%
ЖК
2
1
Удари в отвір
3
Удари повз
1
Блоковано ударів
1
1
Кутові
2
Трансляція
37'
Жовта картка
33'
Модріч метрів з 23-х бив низом і також повз рамку.
32'
Кутовий
Мадрид заробив стандарт біля лівої бокової лінії воріт. Кроос вирішив бити та відправив м'яча над воротами.
27'
Жовта картка
Перша жовта в матчі. Хордан із Севільї її отримав.
26'
Кутовий
Після подачі від прапорця господарі також не загострили: Севілья вибила м'яча в бік центра поля.
25'
Вінні змістився з лівого краю до центра та метрів з 23-х бив - після рикошету снаряд пішов на кутовий.
22'
Родріго з лівого краю штрафного пробив повз ворота. Непоганий шанс був у ще одного бразильця Реала.
19'
Штрафний для Реала метрах у 25 від воріт, трішечки правіше центра. Алаба вицілював у праву "дев'ятку", проте м'яч пройшов повз рамку.
16'
Кутовий
Кутовий для Севільї - Алаба вистрибує вище за всіх та виносить м'яч ближче до центрального кола.
15'
Дуже посередній у нас темп гри. Реал не нагнітає й загалом задоволений розвитком подій.
12'
Кутовий
Теллес з кутового виконав дуже легку подачу до рук Куртуа. Розминка для бельгійського воротаря.
10'
Ще одна спроба Реала прорвати оборону Севільї по своєму правому флангу, але загострити не вийшло.
6'
Гоооол!!!
Швидкий гол від Реала! Жуніор перехопив м'яч на чужій половині та увірвався до штрафного по зоні лівого напівсереднього. Поки вся увага була на бразильця, Віні відкотив вздовж стрічки на Модріча, а той бив з двох метрів вже у порожні ворота. 1:0!
4'
Поки без цікавих подій на старті гри. Перед стартовим свистком команда та вболівальники привітали Бензема та Куртуа із завоюванням їх індивідуальних нагород. Може, тому господарі ще у святковому стані.
Інфо
Стартовий склад Реалу: Куртуа - Менді, Алаба, Мілітао, Карвахаль - Кроос, Чуамені, Модріч - Вінісіус, Родріго, Вальверде.
1'
Свисток
Матч стартував!
Запасні: Лунін, Лопес - Азар, Альваро, Асенсіо, Вальєхо, Камавінга, Лукас, Начо, Одріосола, Рюдігер.
Інфо
Стартовий склад Севільї: Боно - Теллес, Маркао, Гудель, Монтьєль - Торрес, Ракітіч, Хордан - Ламела, Іско, Навас.
Запасні: Флорес, Дмитрович - Кармона, Папу Гомес, Делейні, Дольберг, Ен Несірі, Мір, Сусо, Янузай.
Нервіонці завітають на Сантьяго Бернабеу. До вашої уваги текстова онлайн-трансляція матчу 11-го туру Ла Ліги Реал Мадрид – Севілья.
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Анонс матчу Реал - "Севілья" 22.10.2022, Чемпіонат Іспанії

Противостояние між командою Реал (Мадрид) та командою "Севілья" (Севилья) проходитиме в рамках турнира по футболу: Чемпіонат Іспанії 2022/2023 , матч пройдет на стадіоні Сантьяго Бернабеу.

Дата проведення матчу: 22.10.2022
Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между командами Реал (Мадрид) та командою "Севілья" (Севилья):

Прошедший матч між командами закінчився перемогою на користь команди Реал, тоді як команда "Севілья" залишилася з поразкою . Зіткнення "Севілья" та Реал у попередньому футбольному матчі 17.04.2022 закінчилось со счетом: 2:3 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Карло Анчелотти и Хорхе Луис Сампаоли розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих матчей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Реал - "Севілья" можна подивитися 22.10.2022 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнир Чемпіонат Іспанії. Текстову трансляцію матчу Реал - "Севілья", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Реал (Мадрид)
Рік заснування Реал (Мадрид): 1902
Країна: Испания
Тренер: Карло Анчелотти

Предыдущий матч команди Реал був зіграний проти Ельче - 19.10.2022, у рамках чемпионата Чемпіонат Іспанії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Реал.

Команда гостей

Назва: "Севілья" (Севилья)
Рік заснування "Севилья" (Севилья): 1905
Країна: Испания
Тренер: Хулен Лопетеги

Прошедший поединок команди "Севілья" був зіграний проти "Валенсія" - 18.10.2022, у рамках турнира Чемпіонат Іспанії 2022/2023 та закінчився нічиєю.

Слідкуйте за результатами матчу Реал - "Севілья" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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