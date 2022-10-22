Реал - Севілья онлайн трансляція матчу

Противостояние між командою Реал (Мадрид) та командою "Севілья" (Севилья) проходитиме в рамках турнира по футболу: Чемпіонат Іспанії 2022/2023 , матч пройдет на стадіоні Сантьяго Бернабеу.
Дата проведення матчу: 22.10.2022
Час початку матчу: 22:00
Історія протистоянь между командами Реал (Мадрид) та командою "Севілья" (Севилья):
Прошедший матч між командами закінчився перемогою на користь команди Реал, тоді як команда "Севілья" залишилася з поразкою . Зіткнення "Севілья" та Реал у попередньому футбольному матчі 17.04.2022 закінчилось со счетом: 2:3 на користь гостей.
Для здобуття перемоги тренери команд Карло Анчелотти и Хорхе Луис Сампаоли розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих матчей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
Онлайн трансляцію матчу Реал - "Севілья" можна подивитися 22.10.2022 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнир Чемпіонат Іспанії. Текстову трансляцію матчу Реал - "Севілья", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.
Назва: Реал (Мадрид)
Рік заснування Реал (Мадрид): 1902
Країна: Испания
Тренер: Карло Анчелотти
Предыдущий матч команди Реал був зіграний проти Ельче - 19.10.2022, у рамках чемпионата Чемпіонат Іспанії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Реал.
Назва: "Севілья" (Севилья)
Рік заснування "Севилья" (Севилья): 1905
Країна: Испания
Тренер: Хулен Лопетеги
Прошедший поединок команди "Севілья" був зіграний проти "Валенсія" - 18.10.2022, у рамках турнира Чемпіонат Іспанії 2022/2023 та закінчився нічиєю.
Слідкуйте за результатами матчу Реал - "Севілья" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.
Інші анонси матчів, розклад, турнірна таблиця та результати ігор Чемпіонат Іспанії та інших чемпіонатів також доступні онлайн на сайті в режимі 24/7.