Реал - Севілья онлайн трансляція матчу

Гоооол!!!

Швидкий гол від Реала! Жуніор перехопив м'яч на чужій половині та увірвався до штрафного по зоні лівого напівсереднього. Поки вся увага була на бразильця, Віні відкотив вздовж стрічки на Модріча, а той бив з двох метрів вже у порожні ворота. 1:0!