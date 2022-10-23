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Барселона - Атлетік онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Іспанії - 23 жовтня 2022, 22:00 - Камп Ноу
Головний суддя: Хуан Мартинес Мунуэра
Рейтинг матчу:
Барселона
Барселона
0 - 0
Оновити
18'
Атлетік
Бильбао
Хід матчу
Хто переможе?
29 Користувачів зробило свій вибір
Барселона
41%
Нічия
31%
Атлетік
28%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between FC Barcelona and Athletic Bilbao when FC Barcelona is playing at home is 2-0. 6 matches have ended with this result.
  • The most common result of matches between FC Barcelona and Athletic Bilbao is 2-0. 10 matches have ended with this result.
  • During the last 34 meetings with FC Barcelona playing at home, FC Barcelona have won 27 times, there have been 5 draws while Athletic Bilbao have won 2 times. The goal difference is 90-22 in favour of FC Barcelona.
  • During the last 75 meetings, FC Barcelona have won 47 times, there have been 17 draws while Athletic Bilbao have won 11 times. The goal difference is 158-66 in favour of FC Barcelona.
  • Athletic Bilbao's last away win against FC Barcelona was in 2001.
  • Last season's matches: 4-0 (FC Barcelona at home) and 1-1 (Athletic Bilbao at home).
  • In LaLiga, FC Barcelona have 4 successive home wins.
  • Did you know that FC Barcelona scores 24% of their goals between the minutes 76-90?
  • Did you know that Athletic Bilbao scores 26% of their goals between the minutes 0-15?
  • FC Barcelona haven't lost in any of their last 9 home matches.
  • Athletic Bilbao have lost none of their last 5 away matches.
  • When playing at home, FC Barcelona have not lost to Athletic Bilbao in their last 25 encounters.
  • When playing at home, FC Barcelona have not conceded a goal so far this season.
  • FC Barcelona haven't scored in 1 of their 5 home matches in LaLiga this season.
  • Athletic Bilbao haven't scored in 0 of their 4 away matches in LaLiga this season.
  • FC Barcelona's home record this season: 3-1-0.
  • Athletic Bilbao's away record this season: 2-1-0.
  • A year ago, FC Barcelona were number 6 in the table with 16 points. Now they are number 2 with 22 points.
  • A year ago, Athletic Bilbao were number 10 in the table with 13 points. Now they are number 6 with 17 points.
  • FC Barcelona wins 1st half in 40% of their matches, Athletic Bilbao in 34% of their matches.
  • FC Barcelona wins 40% of halftimes, Athletic Bilbao wins 34%.
  • The winner of their last meeting was FC Barcelona.
  • On their last meeting FC Barcelona won by 4 goals.
  • When FC Barcelona leads 1-0 at home, they win in 76% of their matches.
  • When Athletic Bilbao leads 0-1 away, they win in 75% of their matches.
  • When FC Barcelona is down 0-1 home, they win 10% of their matches.
  • When Athletic Bilbao is down 1-0 away, they win 18% of their matches.
  • In LaLiga, FC Barcelona has better performance than Athletic Bilbao.
  • Athletic Bilbao's performance of the last 5 matches is better than FC Barcelona's.
  • FC Barcelona have lost just 1 of their last 5 games against Athletic Bilbao (in all competitions).
  • In the last 5 meetings FC Barcelona won 3, Athletic Bilbao won 1, 1 draws.
  • FC Barcelona have lost just 0 of their last 5 LaLiga games against Athletic Bilbao.
  • Athletic Bilbao have won just 0 of their last 5 LaLiga games against FC Barcelona.
  • FC Barcelona scores 2.6 goals in a match against Athletic Bilbao and Athletic Bilbao scores 1 goals against FC Barcelona (on average).
  • Average number of goals in meetings between FC Barcelona and Athletic Bilbao is 3.6.
  • Average number of goals in the first half in meetings between FC Barcelona and Athletic Bilbao is 0.8.
  • Both teams haven't won their last match in LaLiga.
  • Both teams lost their last match.
  • FC Barcelona scores 2 goals when playing at home and Athletic Bilbao scores 1.33 goals when playing away (on average).
  • Robert Lewandowski is FC Barcelona's top scorer with 11 goals. Inaki Williams has scored 4 times for Athletic Bilbao.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Барселона
21
Перемог
32
Ігор
6
Перемог
Атлетік
Чемпіонат Іспанії 2021/2022
27.02.2022 - 22:00 Барселона 4 - 0 Завершено Атлетік
Кубок Іспанії 2021/2022
20.01.2022 - 22:30 Атлетік 3 - 2 Завершено Барселона
Чемпіонат Іспанії 2021/2022
21.08.2021 - 23:00 Атлетік 1 - 1 Завершено Барселона
Кубок Іспанії 2020/2021
17.04.2021 - 22:30 Барселона 4 - 0 Завершено Атлетік
Останні матчі - Барселона
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
20.10.2022 - 22:00 Барселона 3 - 0 Завершено Вільярреал В
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
16.10.2022 - 17:15 Реал 3 - 1 Завершено Барселона П
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
12.10.2022 - 22:00 Барселона 3 - 3 Завершено Інтер Н
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
09.10.2022 - 22:00 Барселона 1 - 0 Завершено Сельта В
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
04.10.2022 - 22:00 Інтер 1 - 0 Завершено Барселона П
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Останні матчі - Атлетік
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
18.10.2022 - 21:00 Хетафе 2 - 2 Завершено Атлетік Н
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
15.10.2022 - 22:00 Атлетік 0 - 1 Завершено Атлетіко П
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
08.10.2022 - 19:30 Севілья 1 - 1 Завершено Атлетік Н
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
30.09.2022 - 22:00 Атлетік 4 - 0 Завершено Альмерія В
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
17.09.2022 - 22:00 Атлетік 3 - 2 Завершено Райо Вальєкано В
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Новини команд
Хто переможе?
29 Користувачів зробило свій вибір
Барселона
41%
Нічия
31%
Атлетік
28%
Склади команд
22
ter Stegen, Marc-Andre
28
Balde, Alejandro
24
Garcia, Eric
23
Kounde, Jules
20
Серхi Роберто
21
Pedri
5
Серхiо Бускетс
21
De Jong, Frenkie
30
Gavi
9
Роберт Левандовскі
11
Усман Дембеле
1
Simon, Unai
18
Оскар де Маркос
5
Alvarez, Yeray
4
Martinez, Inigo
17
Berchiche, Yuri
19
Zarraga, Oier
6
Vesga, Mikel
11
Williams, Nicholas
23
Андер Еррера
7
Berenguer, Alex
9
Iньякi Вiльямс
Стартовий склад
  • 30
    Gavi
  • 9
    Роберт Левандовскі
    Форвард
  • 11
    Усман Дембеле
    Форвард
  • 21
    Pedri
    Форвард
  • 5
    Серхiо Бускетс
    Півзахисник
  • 21
    De Jong, Frenkie
    Півзахисник
  • 28
    Balde, Alejandro
    Захисник
  • 24
    Garcia, Eric
  • 23
    Kounde, Jules
    Захисник
  • 20
    Серхi Роберто
    Півзахисник
  • 22
    ter Stegen, Marc-Andre
    Воротар
  • 9
    Iньякi Вiльямс
    Форвард
  • 11
    Williams, Nicholas
    Форвард
  • 23
    Андер Еррера
    Півзахисник
  • 7
    Berenguer, Alex
    Півзахисник
  • 19
    Zarraga, Oier
    Півзахисник
  • 6
    Vesga, Mikel
    Півзахисник
  • 18
    Оскар де Маркос
    Форвард
  • 5
    Alvarez, Yeray
  • 4
    Martinez, Inigo
    Захисник
  • 17
    Berchiche, Yuri
    Захисник
  • 1
    Simon, Unai
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Xavi
  • Эрнесто Вальверде
Статистика матчу
55%
Володіння м'ячем
45%
1
Удари в отвір
3
Штрафні
3
2
Офсайди
1
Сейви
1
1
Фоли
2
Трансляція
12'
Гоооол!!!
ГООООЛ! Барселона забиває! Дембеле спочатку пробив з-за меж штрафного, але Сімон потягнув. А у другій фазі атаки Левандовський навісив в центр, а той же Дембеле головою пробив у правий кут! Трохи виключилися баски з епізоду, сигналізуючи про офсайд, проте все чисто.
10'
Ох який красивий проникаючий пас був від Дембеле. Француз віддав на забігання Гаві у штрафний, але іспанець не дістався до м'яча. Та і трохи Голден Бой-2022 заліз в офсайд.
8'
Довго, довго контролюють м'яч каталонці. Поки важко виходити в останню третину поля господарям.
5'
Гаві відвоював м'яч на правому фланзі, увійшов у штрафну, але послизнувся і випустив круглого за лицьову.
3'
Офсайд
Левандовський отримав м'яч в очевидному офсайді. Бальде помилився з передачею.
Свисток
Матч розпочався!
Інфо
Перед цією зустріччю каталонці ідуть на другому місці Прімери, а баски посідають шосту позицію. Розрив між ними складає сім очок.
Запасні гостей: Агірресабала, Паредес, Баленсіага, Венсадор, Вівіан, Д. Гарсія, Р. Гарсія, Гурусета, Лекуе Мартінес, Морсільйо, Муньяїн, Сансет.
Атлетік Б: Сімон - де Маркос, Альварес, Мартінес, Берчіче - Еррера, Бекра - Ніко Вільямс, Саррага, Беренгер - Іньякі Вільямс.
Запасні господарів: Пенья, Тенас, Торре, Альба, Алонсо, Бельєрін, Кессьє, Піке, Рафінья, Торрес, Фаті.
Барселона: тер Штеген - Роберто, Кунде, Гарсія, Бальде - де Йонг, Бускетс, Педрі - Дембеле, Левандовський, Гаві.
Інфо
Стали відомі стартові склади команд:
Вітаємо всіх читачів! UA-Футбол проведе для вас текстову пряму транслцію матчу 11-го туру іспанської Ла Ліги, в якому Барселона на "Камп Ноу" прийме Атлетік.
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Анонс матчу "Барселона" - Атлетік 23.10.2022, Чемпіонат Іспанії

Противостояние між командою "Барселона" (Барселона) та командою Атлетік (Бильбао) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Чемпіонат Іспанії 2022/2023 , матч начнется на стадіоні Камп Ноу.

Дата проведення матчу: 23.10.2022
Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между клубами "Барселона" (Барселона) та командою Атлетік (Бильбао):

Предыдущий матч між командами закінчився перемогою на користь "Барселона", тоді як команда Атлетік залишилася з поразкою . Зіткнення "Барселона" та Атлетік у попередньому футбольному матчі 27.02.2022 закінчилось с такими результатами: 4:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Xavi и Эрнесто Вальверде розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих встреч внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Барселона" - Атлетік можна подивитися 23.10.2022 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Чемпіонат Іспанії. Текстову трансляцію матчу "Барселона" - Атлетік, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Барселона" (Барселона)
Рік заснування "Барселона" (Барселона): 1899
Країна: Испания
Тренер: Хави

Предыдущий матч команди "Барселона" був зіграний проти Вільярреал - 20.10.2022, у рамках чемпионата Чемпіонат Іспанії 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Барселона".

Команда гостей

Назва: Атлетік (Бильбао)
Рік заснування Атлетик (Бильбао): 1898
Країна: Испания
Тренер: Марселино Гарсия Тораль

Предыдущий поединок команди Атлетік був зіграний проти Хетафе - 18.10.2022, у рамках турнира Чемпіонат Іспанії 2022/2023 та закінчився нічиєю.

Слідкуйте за результатами матчу "Барселона" - Атлетік онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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