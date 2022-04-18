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Рома - Наполі онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Італії - 23 жовтня 2022, 21:45 - Олимпийский стадион
Головний суддя: Массимилиано Иррати
Рейтинг матчу:
Рома
Рим
0 - 0
Оновити
33'
Наполі
Неаполь
Хід матчу
22' Smalling, Chris
Хто переможе?
26 Користувачів зробило свій вибір
Рома
38%
Нічия
31%
Наполі
31%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between AS Roma and SSC Napoli when AS Roma is playing at home is 2-1. 4 matches have ended with this result.
  • The most common result of matches between AS Roma and SSC Napoli is 1-1. 5 matches have ended with this result.
  • During the last 23 meetings with AS Roma playing at home, AS Roma have won 12 times, there have been 5 draws while SSC Napoli have won 6 times. The goal difference is 41-31 in favour of AS Roma.
  • During the last 46 meetings, AS Roma have won 20 times, there have been 12 draws while SSC Napoli have won 14 times. The goal difference is 72-61 in favour of AS Roma.
  • Last season's matches: 0-0 (AS Roma at home) and 1-1 (SSC Napoli at home).
  • SSC Napoli have a winning streak of 6 matches in Serie A.
  • Did you know that AS Roma scores 42% of their goals between the minutes 61-75? This is the highest percentage in the league.
  • Did you know that SSC Napoli scores 28% of their goals between the minutes 31-45?
  • SSC Napoli have a winning streak of 10 matches.
  • SSC Napoli haven't lost in their last 24 games.
  • SSC Napoli have a winning streak of 5 matches away from home.
  • SSC Napoli have lost none of their last 9 away matches.
  • AS Roma haven't scored in 1 of their 4 home matches in Serie A this season.
  • SSC Napoli haven't scored in 1 of their 5 away matches in Serie A this season.
  • SSC Napoli's away record this season: 4-1-0.
  • Paulo Dybala is AS Roma's top scorer with 5 goals. Khvicha Kvaratskhelia has scored 5 times for SSC Napoli.
  • AS Roma have conceded a goal in each of their last 5 matches.
  • SSC Napoli have conceded a goal in each of their last 6 matches.
  • SSC Napoli have scored at least one goal for 11 consecutive matches.
  • AS Roma wins 1st half in 40% of their matches, SSC Napoli in 46% of their matches.
  • AS Roma wins 40% of halftimes, SSC Napoli wins 46%.
  • Their last meeting was a draw. (1-1)
  • When AS Roma leads 1-0 at home, they win in 84% of their matches.
  • When SSC Napoli leads 0-1 away, they win in 70% of their matches.
  • When AS Roma is down 0-1 home, they win 20% of their matches.
  • When SSC Napoli is down 1-0 away, they win 66% of their matches.
  • In Serie A, SSC Napoli has better performance than AS Roma.
  • SSC Napoli's performance of the last 5 matches is better than AS Roma's.
  • SSC Napoli have lost just 0 of their last 5 games against AS Roma (in all competitions).
  • In the last 5 meetings AS Roma won 0, SSC Napoli won 3, 2 draws.
  • SSC Napoli have lost just 0 of their last 5 Serie A games against AS Roma.
  • AS Roma have won just 0 of their last 5 Serie A games against SSC Napoli.
  • AS Roma scores 0.4 goals in a match against SSC Napoli and SSC Napoli scores 1.8 goals against AS Roma (on average).
  • Average number of goals in meetings between AS Roma and SSC Napoli is 2.2.
  • Average number of goals in the first half in meetings between AS Roma and SSC Napoli is 0.8.
  • AS Roma scores 1.66 goals when playing at home and SSC Napoli scores 2.12 goals when playing away (on average).
  • AS Roma have a winning streak of 3 matches in Serie A.
  • AS Roma have scored at least one goal for 5 consecutive matches.
Особисті зустрічі
Рома
9
Перемог
25
Ігор
10
Перемог
Наполі
Чемпіонат Італії 2021/2022
18.04.2022 - 20:00 Наполі 1 - 1 Завершено Рома
Чемпіонат Італії 2021/2022
24.10.2021 - 19:00 Рома 0 - 0 Завершено Наполі
Чемпіонат Італії 2020/2021
21.03.2021 - 21:45 Рома 0 - 2 Завершено Наполі
Чемпіонат Італії 2019/2020
29.11.2020 - 21:45 Наполі 0 - 0 Завершено Рома
Останні матчі - Рома
Чемпіонат Італії 2022/2023
17.10.2022 - 19:30 Сампдорія 0 - 1 Завершено Рома В
Ліга Європи УЄФА 2022/2023
13.10.2022 - 19:45 Бетіс 1 - 1 Завершено Рома Н
Чемпіонат Італії 2022/2023
09.10.2022 - 21:45 Рома 2 - 1 Завершено Лечче В
Ліга Європи УЄФА 2022/2023
06.10.2022 - 22:00 Рома 1 - 2 Завершено Бетіс П
Чемпіонат Італії 2022/2023
01.10.2022 - 19:00 Інтер 1 - 2 Завершено Рома В
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Останні матчі - Наполі
Чемпіонат Італії 2022/2023
16.10.2022 - 19:00 Наполі 3 - 2 Завершено Болонья В
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
12.10.2022 - 19:45 Наполі 4 - 2 Завершено Аякс В
Чемпіонат Італії 2022/2023
09.10.2022 - 19:00 Кремонезе 1 - 4 Завершено Наполі В
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
04.10.2022 - 22:00 Аякс 1 - 6 Завершено Наполі В
Чемпіонат Італії 2022/2023
01.10.2022 - 16:00 Наполі 3 - 1 Завершено Торіно В
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Головні події
Smalling, Chris
22'
Хто переможе?
26 Користувачів зробило свій вибір
Рома
38%
Нічия
31%
Наполі
31%
Склади команд
1
Руй Патрісіу
13
Рожер Ібаньєс
6
Smalling, Chris
23
Mancini, Gianluca
37
Леонардо Спінаццола
7
Лоренцо Пеллегріні
16
Cristante, Bryan
20
Мохамед Маді Камара
2
Рік Карсдорп
23
Abraham, Tammy
22
Zaniolo, Nicolo
1
Meret, Alex
22
Di Lorenzo, Giovanni
5
Jesus, Juan
3
Kim, Min-jae
17
Olivera, Mathias
91
Ndombele, Tanguy
68
Lobotka, Stanislav
20
Пьотр Зеліньский
11
Ірвінг Лосано
9
Osimhen, Victor
77
Kvaratskhelia, Khvicha
Стартовий склад
  • 23
    Abraham, Tammy
    Форвард
  • 22
    Zaniolo, Nicolo
    Півзахисник
  • 37
    Леонардо Спінаццола
    Півзахисник
  • 7
    Лоренцо Пеллегріні
    Півзахисник
  • 16
    Cristante, Bryan
    Півзахисник
  • 20
    Мохамед Маді Камара
    Півзахисник
  • 2
    Рік Карсдорп
    Півзахисник
  • 13
    Рожер Ібаньєс
    Захисник
  • 6
    Smalling, Chris
    Захисник
    22
  • 23
    Mancini, Gianluca
    Захисник
  • 1
    Руй Патрісіу
    Воротар
  • 11
    Ірвінг Лосано
    Півзахисник
  • 9
    Osimhen, Victor
    Форвард
  • 77
    Kvaratskhelia, Khvicha
    Півзахисник
  • 91
    Ndombele, Tanguy
    Півзахисник
  • 68
    Lobotka, Stanislav
    Півзахисник
  • 20
    Пьотр Зеліньский
    Півзахисник
  • 22
    Di Lorenzo, Giovanni
  • 5
    Jesus, Juan
    Захисник
  • 3
    Kim, Min-jae
    Захисник
  • 17
    Olivera, Mathias
    Захисник
  • 1
    Meret, Alex
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Жозе Моуриньо
  • Лучано Спаллетти
Статистика матчу
50%
Володіння м'ячем
50%
2
Удари повз
1
Блоковано ударів
5
Штрафні
5
2
Кутові
1
5
Фоли
5
1
ЖК
Удари в отвір
1
1
Сейви
Трансляція
23'
Жовта картка
Гірчичник для Смолінга за грубий фол поблизу власних воріт.
21'
Дзаньоло спробував прокинути м'яч партнеру по команді, але пас заблокував захисник. Рома отримує нагоду забити з кутового.
17'
Наполі демонструє володіння на своїй половині поля. Поки що без просування вперед, але суперник не надто пресингує.
13'
Манчіні спробував виконати діагональну передачу, спрямовану на нападника на фланзі. Цей пас також не доходить до адресата.
9'
Спінаццола непогано протягнув у центрі та прострілював на Абрахама в штрафний. Захист вибиває м'яч подалі в поле.
5'
Небезпечний момент
Дзаньоло змістився з флангу в центр та вирішив пробити в дальню дев'ятку з 20 метрів. Трохи не влучив італієць.
1'
Свисток
Лунає стартовий свисток! Матч щойно розпочато.
Інфо
Стали відомі склади команд. Рома: Патрісіу, Ібаньєс, Смолінг, Манчіні, Спінаццола, Крістане, Пеллегріні, Камара, Карсдорп, Абрахам, Дзаньоло. Наполі: Мерет, Ді Лоренцо, Жезус, Кім, Олівейра, Зелінскі, Лоботка, Ндомбеле, Осімхен, Хвіча, Лосано.
Доброго вечора, шановні читачі! Пропонуємо до вашої уваги текстову трансляцію матчу Серії А Рома - Наполі.
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Анонс матчу Рома - Наполі 23.10.2022, Чемпіонат Італії

Матч між командою Рома (Рим) та командою Наполі (Неаполь) проходитиме в рамках турнира по футболу: Чемпіонат Італії 2022/2023 , матч начнется на стадіоні Олимпийский стадион.

Дата проведення матчу: 23.10.2022
Час початку матчу: 21:45

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между клубами Рома (Рим) та командою Наполі (Неаполь):

Предыдущий матч між командами закінчився нічиєю . Зіткнення Наполі та Рома у попередньому футбольному матчі 18.04.2022 закінчилось с такими результатами: 1:1 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд Жозе Моуриньо и Лучано Спаллетти розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих игр внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Рома - Наполі можна подивитися 23.10.2022 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Чемпіонат Італії. Текстову трансляцію матчу Рома - Наполі, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Рома (Рим)
Рік заснування Рома (Рим): 1927
Країна: Италия
Тренер: Жозе Моуриньо

Прошедший матч команди Рома був зіграний проти Сампдорія - 17.10.2022, у рамках чемпионата Чемпіонат Італії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Рома.

Команда гостей

Назва: Наполі (Неаполь)
Рік заснування Наполи (Неаполь): 1926
Країна: Италия
Тренер: Лучано Спаллетти

Предыдущий матч команди Наполі був зіграний проти Болонья - 16.10.2022, у рамках чемпионата Чемпіонат Італії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Наполі.

Слідкуйте за результатами матчу Рома - Наполі онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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