Рома - Наполі онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Рома - Наполі 23.10.2022, Чемпіонат Італії

Матч між командою Рома (Рим) та командою Наполі (Неаполь) проходитиме в рамках турнира по футболу: Чемпіонат Італії 2022/2023 , матч начнется на стадіоні Олимпийский стадион.

Дата проведення матчу: 23.10.2022

Час початку матчу: 21:45

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между клубами Рома (Рим) та командою Наполі (Неаполь):

Предыдущий матч між командами закінчився нічиєю . Зіткнення Наполі та Рома у попередньому футбольному матчі 18.04.2022 закінчилось с такими результатами: 1:1 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд Жозе Моуриньо и Лучано Спаллетти розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих игр внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Рома - Наполі можна подивитися 23.10.2022 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Чемпіонат Італії. Текстову трансляцію матчу Рома - Наполі, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Рома (Рим)

Рік заснування Рома (Рим): 1927

Країна: Италия

Тренер: Жозе Моуриньо



Прошедший матч команди Рома був зіграний проти Сампдорія - 17.10.2022, у рамках чемпионата Чемпіонат Італії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Рома.

Команда гостей

Назва: Наполі (Неаполь)

Рік заснування Наполи (Неаполь): 1926

Країна: Италия

Тренер: Лучано Спаллетти



Предыдущий матч команди Наполі був зіграний проти Болонья - 16.10.2022, у рамках чемпионата Чемпіонат Італії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Наполі.

Слідкуйте за результатами матчу Рома - Наполі онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

Інші анонси матчів, розклад, турнірна таблиця та результати ігор Чемпіонат Італії та інших чемпіонатів також доступні онлайн на сайті в режимі 24/7.