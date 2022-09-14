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Селтік U19 - Шахтар U19 онлайн трансляція матчу

Юнацька Ліга УЄФА - 25 жовтня 2022, 16:00
Рейтинг матчу:
Селтік U19
Глазго
0 - 0
Оновити
перерыв
Шахтар U19
Донецк
Хід матчу
Хто переможе?
24 Користувачів зробило свій вибір
Селтік U19
38%
Нічия
29%
Шахтар U19
33%
Цікаві факти
  • FC Shakhtar Donetsk have lost 3 matches in a row.
  • When playing at home, Celtic FC have not scored a goal so far this season.
  • Celtic FC have conceded a goal in each of their last 17 matches.
  • Celtic FC wins 1st half in 25% of their matches, FC Shakhtar Donetsk in 55% of their matches.
  • Celtic FC wins 25% of halftimes, FC Shakhtar Donetsk wins 55%.
  • The winner of their last meeting was FC Shakhtar Donetsk.
  • On their last meeting FC Shakhtar Donetsk won by 1 goals.
  • When FC Shakhtar Donetsk leads 0-1 away, they win in 100% of their matches.
  • When Celtic FC is down 0-1 home, they win 0% of their matches.
  • When FC Shakhtar Donetsk is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • In UEFA Youth League, FC Shakhtar Donetsk has better performance than Celtic FC.
  • FC Shakhtar Donetsk has streak of 3 matches with 0 scored goals.
  • Both teams haven't won their last match in UEFA Youth League.
  • Both teams lost their last match.
  • Both teams didn't score on their last match.
  • Celtic FC scores 0 goals when playing at home and FC Shakhtar Donetsk scores 1.56 goals when playing away (on average).
  • FC Shakhtar Donetsk haven't won in their last 4 games.
  • FC Shakhtar Donetsk have not managed to score in their last 3 matches.
Особисті зустрічі
Селтік U19
0
Перемог
1
Ігор
1
Перемог
Шахтар U19
Юнацька Ліга УЄФА 2022/2023
14.09.2022 - 13:00 Шахтар U19 2 - 1 Завершено Селтік U19
Останні матчі - Селтік U19
Юнацька Ліга УЄФА 2022/2023
11.10.2022 - 16:00 Селтік U19 0 - 2 Завершено РБ Лейпциг U19 П
Юнацька Ліга УЄФА 2022/2023
05.10.2022 - 14:00 РБ Лейпциг U19 1 - 2 Завершено Селтік U19 В
Юнацька Ліга УЄФА 2022/2023
14.09.2022 - 13:00 Шахтар U19 2 - 1 Завершено Селтік U19 П
Юнацька Ліга УЄФА 2022/2023
06.09.2022 - 17:00 Селтік U19 0 - 6 Завершено Реал U19 П
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Останні матчі - Шахтар U19
Юнацький чемпіонат України 2022/2023
15.10.2022 - 11:00 Шахтар U19 0 - 2 Завершено Динамо U19 П
Юнацька Ліга УЄФА 2022/2023
11.10.2022 - 13:00 Шахтар U19 0 - 3 Завершено Реал U19 П
Юнацька Ліга УЄФА 2022/2023
05.10.2022 - 15:00 Реал U19 6 - 1 Завершено Шахтар U19 П
Юнацька Ліга УЄФА 2022/2023
14.09.2022 - 13:00 Шахтар U19 2 - 1 Завершено Селтік U19 В
Юнацька Ліга УЄФА 2022/2023
06.09.2022 - 16:30 РБ Лейпциг U19 0 - 2 Завершено Шахтар U19 В
Показати більше
Хто переможе?
24 Користувачів зробило свій вибір
Селтік U19
38%
Нічия
29%
Шахтар U19
33%
Live Zone
Трансляція
19'
Незабитий пенальті
Адам Брукс (Селтік)
18'
Жовта картка
Антон Дрозд (Шахтар)
5'
Жовта картка
Іван Лосенко (Шахтар)
1'
Свисток
Лунає стартовий свисток! Наш матч щойно розпочався!
Інфо
Стали відомі стартові склади команд. Селтік: Олуваємі, Робертсон, Макферсон, Андерсон, Копп, Саммерс, Келлі, Летсоса, Вата, Брукс, Девідсон. Шахтар: Твардовський, Булеза, Фарина, Савченко, Роспутько, Янович, Пушкарьов, Сігеєв, Лосенко, Дрозд, Погорілий.
Доброго дня, шановні читачі! Пропонуємо до вашої уваги текстову трансляцію матчу 5-го туру Юнацької Ліги чемпіонів Селтік U-19 - Шахтар U-19.
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Останні матчі
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Анонс матчу Селтік U19 - Шахтар U19 25.10.2022, Юнацька Ліга УЄФА

Противостояние між командою Селтік U19 (Глазго) та командою Шахтар U19 (Донецк) проходитиме в рамках турнира по футболу: Юнацька Ліга УЄФА 2022/2023 .

Дата проведення матчу: 25.10.2022
Час початку матчу: 16:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между Селтік U19 (Глазго) та командою Шахтар U19 (Донецк):

Прошедший поединок між командами закінчився перемогою на користь Шахтар U19, тоді як команда Селтік U19 залишилася з поразкою . Зіткнення Шахтар U19 та Селтік U19 у попередньому футбольному матчі 14.09.2022 закінчилось со следующими результатом: 2:1 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих игр внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Селтік U19 - Шахтар U19 можна подивитися 25.10.2022 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Юнацька Ліга УЄФА. Текстову трансляцію матчу Селтік U19 - Шахтар U19, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Селтік U19 (Глазго)
Країна: Шотландия

Предыдущий поединок команди Селтік U19 був зіграний проти РБ Лейпциг U19 - 11.10.2022, у рамках турнира Юнацька Ліга УЄФА 2022/2023 та закінчився перемогою команди РБ Лейпциг U19.

Команда гостей

Назва: Шахтар U19 (Донецк)
Країна: Украина

Прошедший поединок команди Шахтар U19 був зіграний проти Динамо U19 - 15.10.2022, у рамках чемпионата Юнацький чемпіонат України 2022/2023 та закінчився перемогою команди Динамо U19.

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