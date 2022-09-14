Селтік U19 - Шахтар U19 онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Селтік U19 - Шахтар U19 25.10.2022, Юнацька Ліга УЄФА

Противостояние між командою Селтік U19 (Глазго) та командою Шахтар U19 (Донецк) проходитиме в рамках турнира по футболу: Юнацька Ліга УЄФА 2022/2023 .

Дата проведення матчу: 25.10.2022

Час початку матчу: 16:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между Селтік U19 (Глазго) та командою Шахтар U19 (Донецк):

Прошедший поединок між командами закінчився перемогою на користь Шахтар U19, тоді як команда Селтік U19 залишилася з поразкою . Зіткнення Шахтар U19 та Селтік U19 у попередньому футбольному матчі 14.09.2022 закінчилось со следующими результатом: 2:1 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих игр внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Селтік U19 (Глазго)

Країна: Шотландия



Предыдущий поединок команди Селтік U19 був зіграний проти РБ Лейпциг U19 - 11.10.2022, у рамках турнира Юнацька Ліга УЄФА 2022/2023 та закінчився перемогою команди РБ Лейпциг U19.

Команда гостей

Назва: Шахтар U19 (Донецк)

Країна: Украина



Прошедший поединок команди Шахтар U19 був зіграний проти Динамо U19 - 15.10.2022, у рамках чемпионата Юнацький чемпіонат України 2022/2023 та закінчився перемогою команди Динамо U19.

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