Боруссія - Манчестер Сіті онлайн трансляція матчу

Анонс матчу "Боруссія" - "Манчестер Сіті" 25.10.2022, Ліга чемпіонів УЄФА

Поединок між командою "Боруссія" (Дортмунд) та командою "Манчестер Сіті" (Манчестер) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023 , матч пройдет на стадіоні Сигнал Идуна Парк.

Дата проведення матчу: 25.10.2022

Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между клубами "Боруссія" (Дортмунд) та командою "Манчестер Сіті" (Манчестер):

Прошедший поединок між командами закінчився перемогою на користь "Манчестер Сіті", тоді як команда "Боруссія" залишилася з поразкою . Зіткнення "Манчестер Сіті" та "Боруссія" у попередньому футбольному матчі 14.09.2022 закінчилось с такими результатами: 2:1 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих матчей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Боруссія" (Дортмунд)

Рік заснування "Боруссія" (Дортмунд): 1909

Країна: Германия

Тренер: Марко Розе



Прошедший матч команди "Боруссія" був зіграний проти Штутгарт - 22.10.2022, у рамках турнира Чемпіонат Німеччини 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Боруссія".

Команда гостей

Назва: "Манчестер Сіті" (Манчестер)

Рік заснування "Манчестер Сити" (Манчестер): 1880

Країна: Англия

Тренер: Хосеп Гвардиола



Прошедший матч команди "Манчестер Сіті" був зіграний проти Брайтон енд Хоув Альбіон - 22.10.2022, у рамках чемпионата Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Манчестер Сіті".

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