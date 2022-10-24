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Боруссія - Манчестер Сіті онлайн трансляція матчу

Ліга чемпіонів УЄФА - 25 жовтня 2022, 22:00 - Сигнал Идуна Парк
Головний суддя: Давиде Масса
Рейтинг матчу:
Боруссія
Дортмунд
0 - 0
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17'
Манчестер Сіті
Манчестер
Хід матчу
7' Cancelo, Joao
Хто переможе?
27 Користувачів зробило свій вибір
Боруссія
30%
Нічия
33%
Манчестер Сіті
37%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Borussia Dortmund and Manchester City is 1-2. 3 matches have ended with this result.
  • During the last 8 meetings, Borussia Dortmund have won 3 times, there have been 2 draws while Manchester City have won 3 times. The goal difference is 10-9 in favour of Borussia Dortmund.
  • Did you know that Manchester City scores 36% of their goals between the minutes 76-90?
  • Borussia Dortmund haven't lost in any of their last 6 home matches.
  • Borussia Dortmund haven't won any of their last 3 games against Manchester City.
  • When playing away, Manchester City have not conceded a goal so far this season.
  • Jude Bellingham is Borussia Dortmund's top scorer with 4 goals. Erling Haaland has scored 5 times for Manchester City.
  • Giovanni Reyna has assisted the most goals for Borussia Dortmund with 2. Joao Cancelo is Manchester City's biggest assister (4).
  • Borussia Dortmund have conceded a goal in each of their last 5 matches.
  • Borussia Dortmund wins 1st half in 50% of their matches, Manchester City in 52% of their matches.
  • Borussia Dortmund wins 50% of halftimes, Manchester City wins 52%.
  • The winner of their last meeting was Manchester City.
  • On their last meeting Manchester City won by 1 goals.
  • When Borussia Dortmund leads 1-0 at home, they win in 73% of their matches.
  • When Manchester City leads 0-1 away, they win in 81% of their matches.
  • When Borussia Dortmund is down 0-1 home, they win 11% of their matches.
  • When Manchester City is down 1-0 away, they win 14% of their matches.
  • Manchester City's performance of the last 5 matches is better than Borussia Dortmund's.
  • Manchester City has streak of 2 matches with 0 scored goals.
  • Manchester City have lost just 1 of their last 5 games against Borussia Dortmund (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Borussia Dortmund won 1, Manchester City won 4, 0 draws.
  • Borussia Dortmund scores 1 goals in a match against Manchester City and Manchester City scores 1.4 goals against Borussia Dortmund (on average).
  • Average number of goals in meetings between Borussia Dortmund and Manchester City is 2.4.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Borussia Dortmund and Manchester City is 0.6.
  • Both teams haven't won their last match in UEFA Champions League.
  • Both teams lost their last match.
  • Both teams didn't score on their last match.
  • Borussia Dortmund scores 2.32 goals when playing at home and Manchester City scores 2.12 goals when playing away (on average).
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Боруссія
1
Перемог
5
Ігор
3
Перемог
Манчестер Сіті
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
14.09.2022 - 22:00 Манчестер Сіті 2 - 1 Завершено Боруссія
Ліга чемпіонів УЄФА 2020/2021
14.04.2021 - 22:00 Боруссія 1 - 2 Завершено Манчестер Сіті
Ліга чемпіонів УЄФА 2020/2021
06.04.2021 - 22:00 Манчестер Сіті 2 - 1 Завершено Боруссія
Ліга чемпіонів УЄФА 2012/2013
04.12.2012 - 21:45 Боруссія 1 - 0 Завершено Манчестер Сіті
Останні матчі - Боруссія
Чемпіонат Німеччини 2022/2023
22.10.2022 - 16:30 Боруссія 5 - 0 Завершено Штутгарт В
Кубок Німеччини 2022/2023
19.10.2022 - 19:00 Ганновер 0 - 2 Завершено Боруссія В
Чемпіонат Німеччини 2022/2023
16.10.2022 - 18:30 Уніон 2 - 0 Завершено Боруссія П
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
11.10.2022 - 22:00 Боруссія 1 - 1 Завершено Севілья Н
Чемпіонат Німеччини 2022/2023
08.10.2022 - 19:30 Боруссія 2 - 2 Завершено Баварія Н
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Останні матчі - Манчестер Сіті
Чемпіонат Англії 2022/2023
22.10.2022 - 17:00 Манчестер Сіті 3 - 1 Завершено Брайтон енд Хоув Альбіон В
Чемпіонат Англії 2022/2023
16.10.2022 - 18:30 Ліверпуль 1 - 0 Завершено Манчестер Сіті П
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
11.10.2022 - 19:45 Копенгаген 0 - 0 Завершено Манчестер Сіті Н
Чемпіонат Англії 2022/2023
08.10.2022 - 17:00 Манчестер Сіті 4 - 0 Завершено Саутгемптон В
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
05.10.2022 - 22:00 Манчестер Сіті 5 - 0 Завершено Копенгаген В
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Головні події
7'
Cancelo, Joao
Хто переможе?
27 Користувачів зробило свій вибір
Боруссія
30%
Нічия
33%
Манчестер Сіті
37%
Склади команд
1
Kobel, Gregor
23
Schlotterbeck, Nico
15
Матс Хуммельс
25
Ніклас Зюле
21
Reyna, Giovanni
16
Торган Азар
23
Емре Джан
22
Bellingham, Jude
27
Adeyemi, Karim
18
Moukoko, Youssoufa
19
Юліан Брандт
18
Ortega, Stefan
5
Джон Стоунз
4
Рубен Діаш
6
Натан Аке
20
Cancelo, Joao
26
Mahrez, Riyad
16
Родрi
21
Ілкай Гюндоган
47
Foden, Phil
9
Haaland, Erling
19
Alvarez, Julian
Стартовий склад
  • 18
    Moukoko, Youssoufa
    Форвард
  • 19
    Юліан Брандт
    Форвард
  • 21
    Reyna, Giovanni
  • 16
    Торган Азар
    Півзахисник
  • 23
    Емре Джан
    Півзахисник
  • 22
    Bellingham, Jude
    Півзахисник
  • 27
    Adeyemi, Karim
    Форвард
  • 23
    Schlotterbeck, Nico
  • 15
    Матс Хуммельс
    Захисник
  • 25
    Ніклас Зюле
    Захисник
  • 1
    Kobel, Gregor
    Воротар
  • 9
    Haaland, Erling
    Форвард
  • 19
    Alvarez, Julian
    Форвард
  • 26
    Mahrez, Riyad
    Півзахисник
  • 16
    Родрi
    Захисник
  • 21
    Ілкай Гюндоган
    Півзахисник
  • 47
    Foden, Phil
    Півзахисник
  • 5
    Джон Стоунз
    Захисник
  • 4
    Рубен Діаш
    Захисник
  • 6
    Натан Аке
    Захисник
  • 20
    Cancelo, Joao
  • 18
    Ortega, Stefan
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Эдин Терцис
  • Хосеп Гвардиола
Статистика матчу
ЖК
1
2
Штрафні
1
1
Офсайди
Фоли
2
Трансляція
8'
М'яч після удару Юліана Брандта пройшов над поперечиною. Штефан Ортега поглядом провів круглого за межі поля.
14'
Родрі спробував уразити ворота суперника з дальньої дистанції. М'яч звалився з ноги і пішов сильно повз ворота.
1'
Свисток
Матч розпочався.
7'
Жовта картка
Жоау Канселу застосував тактичний фол і був покараний арбітром.
Інфо
Стартовий склад Боруссії Дортмунд: Кобель – Шлоттербек, Хуммельс (к), Зюле – Азар, Рейна, Джан, Беллінгем, Адеємі – Мукоко, Брандт.
3'
Швидку контратаку провела Боруссія, але Юліан Брандт невпевнено діяв на завершальній стадії, дозволивши Рубену Діашу себе обікрасти.
Інфо
Стартовий склад Манчестер Сіті: Ортега – Канселу, Аке, Діаш, Стоунс – Фоден, Гюндоган (к), Родрі, Марез – Альварес, Голланд.
Голланд проти колишньої команди. До вашої уваги текстова онлайн-трансляція матчу 5-го туру групового етапу Ліги чемпіонів Боруссія Дортмунд – Манчестер Сіті.
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Анонс матчу "Боруссія" - "Манчестер Сіті" 25.10.2022, Ліга чемпіонів УЄФА

Поединок між командою "Боруссія" (Дортмунд) та командою "Манчестер Сіті" (Манчестер) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023 , матч пройдет на стадіоні Сигнал Идуна Парк.

Дата проведення матчу: 25.10.2022
Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между клубами "Боруссія" (Дортмунд) та командою "Манчестер Сіті" (Манчестер):

Прошедший поединок між командами закінчився перемогою на користь "Манчестер Сіті", тоді як команда "Боруссія" залишилася з поразкою . Зіткнення "Манчестер Сіті" та "Боруссія" у попередньому футбольному матчі 14.09.2022 закінчилось с такими результатами: 2:1 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих матчей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Боруссія" - "Манчестер Сіті" можна подивитися 25.10.2022 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнир Ліга чемпіонів УЄФА. Текстову трансляцію матчу "Боруссія" - "Манчестер Сіті", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Боруссія" (Дортмунд)
Рік заснування "Боруссія" (Дортмунд): 1909
Країна: Германия
Тренер: Марко Розе

Прошедший матч команди "Боруссія" був зіграний проти Штутгарт - 22.10.2022, у рамках турнира Чемпіонат Німеччини 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Боруссія".

Команда гостей

Назва: "Манчестер Сіті" (Манчестер)
Рік заснування "Манчестер Сити" (Манчестер): 1880
Країна: Англия
Тренер: Хосеп Гвардиола

Прошедший матч команди "Манчестер Сіті" був зіграний проти Брайтон енд Хоув Альбіон - 22.10.2022, у рамках чемпионата Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Манчестер Сіті".

Слідкуйте за результатами матчу "Боруссія" - "Манчестер Сіті" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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