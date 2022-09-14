Парі Сен-Жермен - Маккабі онлайн трансляція матчу

Анонс матчу "Парі Сен-Жермен" - Маккабі 25.10.2022, Ліга чемпіонів УЄФА

Поединок між командою "Парі Сен-Жермен" (Париж) та командою Маккабі (Хайфа) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023 , матч состоится на стадіоні Парк-де-Пренс.

Дата проведення матчу: 25.10.2022

Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между клубами "Парі Сен-Жермен" (Париж) та командою Маккабі (Хайфа):

Предыдущий матч між командами закінчився перемогою на користь команди "Парі Сен-Жермен", тоді як команда Маккабі залишилася з поразкою . Зіткнення Маккабі та "Парі Сен-Жермен" у попередньому футбольному матчі 14.09.2022 закінчилось с таким счетом: 1:3 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Кристоф Гальтье и Барак Бахар розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих матчей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Парі Сен-Жермен" - Маккабі можна подивитися 25.10.2022 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнир Ліга чемпіонів УЄФА. Текстову трансляцію матчу "Парі Сен-Жермен" - Маккабі, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Парі Сен-Жермен" (Париж)

Рік заснування "Парі Сен-Жермен" (Париж): 1970

Країна: Франция

Тренер: Маурисио Почеттино



Прошедший поединок команди "Парі Сен-Жермен" був зіграний проти Аяччо - 21.10.2022, у рамках турнира Чемпіонат Франції 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Парі Сен-Жермен".

Команда гостей

Назва: Маккабі (Хайфа)

Країна: Израиль



Прошедший матч команди Маккабі був зіграний проти "Ювентус" - 11.10.2022, у рамках турнира Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023 та закінчився перемогою команди Маккабі.

Слідкуйте за результатами матчу "Парі Сен-Жермен" - Маккабі онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

Інші анонси матчів, розклад, турнірна таблиця та результати ігор Ліга чемпіонів УЄФА та інших чемпіонатів також доступні онлайн на сайті в режимі 24/7.