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Парі Сен-Жермен - Маккабі онлайн трансляція матчу

Ліга чемпіонів УЄФА - 25 жовтня 2022, 22:00 - Парк-де-Пренс
Головний суддя: Феликс Цвайер
Рейтинг матчу:
Парі Сен-Жермен
Париж
0 - 0
Оновити
17'
Маккабі
Хайфа
Хід матчу
Хто переможе?
27 Користувачів зробило свій вибір
Парі Сен-Жермен
30%
Нічия
41%
Маккабі
30%
Цікаві факти
  • Paris Saint-Germain haven't lost in their last 30 games.
  • Paris Saint-Germain haven't lost in any of their last 17 home matches.
  • Maccabi Haifa FC have lost 4 away matches in a row.
  • Kylian Mbappe is Paris Saint-Germain's top scorer with 4 goals. Omer Atzili has scored 2 times for Maccabi Haifa FC.
  • Paris Saint-Germain wins 1st half in 64% of their matches, Maccabi Haifa FC in 38% of their matches.
  • Paris Saint-Germain wins 64% of halftimes, Maccabi Haifa FC wins 38%.
  • The winner of their last meeting was Paris Saint-Germain.
  • On their last meeting Paris Saint-Germain won by 2 goals.
  • When Paris Saint-Germain leads 1-0 at home, they win in 85% of their matches.
  • When Maccabi Haifa FC leads 0-1 away, they win in 91% of their matches.
  • When Paris Saint-Germain is down 0-1 home, they win 50% of their matches.
  • When Maccabi Haifa FC is down 1-0 away, they win 11% of their matches.
  • In UEFA Champions League, Paris Saint-Germain has better performance than Maccabi Haifa FC.
  • Both teams didn't concede on their last match.
  • Paris Saint-Germain scores 2.27 goals when playing at home and Maccabi Haifa FC scores 1.58 goals when playing away (on average).
  • Maccabi Haifa FC have a winning streak of 3 matches.
Особисті зустрічі
Парі Сен-Жермен
1
Перемог
1
Ігор
0
Перемог
Маккабі
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
14.09.2022 - 22:00 Маккабі 1 - 3 Завершено Парі Сен-Жермен
Останні матчі - Парі Сен-Жермен
Чемпіонат Франції 2022/2023
21.10.2022 - 22:00 Аяччо 0 - 3 Завершено Парі Сен-Жермен В
Чемпіонат Франції 2022/2023
16.10.2022 - 21:45 Парі Сен-Жермен 1 - 0 Завершено Марсель В
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
11.10.2022 - 22:00 Парі Сен-Жермен 1 - 1 Завершено Бенфіка Н
Чемпіонат Франції 2022/2023
08.10.2022 - 22:00 Реймс 0 - 0 Завершено Парі Сен-Жермен Н
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
05.10.2022 - 22:00 Бенфіка 1 - 1 Завершено Парі Сен-Жермен Н
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Останні матчі - Маккабі
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
11.10.2022 - 19:45 Маккабі 2 - 0 Завершено Ювентус В
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
05.10.2022 - 22:00 Ювентус 3 - 1 Завершено Маккабі П
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
14.09.2022 - 22:00 Маккабі 1 - 3 Завершено Парі Сен-Жермен П
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
06.09.2022 - 22:00 Бенфіка 2 - 0 Завершено Маккабі П
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
23.08.2022 - 22:00 Црвена Звезда 2 - 2 Завершено Маккабі Н
Показати більше
Хто переможе?
27 Користувачів зробило свій вибір
Парі Сен-Жермен
30%
Нічия
41%
Маккабі
30%
Склади команд
99
Джанлуїджі Доннарумма
14
Bernat, Juan
5
Маркіньйос
4
Серхiо Рамос
2
Hakimi, Achraf
18
Sanches, Renato
8
Ruiz, Fabian
17
Vitinha
10
Неймар
10
Кіліан Мбаппе
30
Лiонель Мессi
44
Cohen, Joshua
30
Seck, Abdoulaye
19
Batubinsika, Dylan
3
Goldberg, Sean
27
Cornud, Pierre
14
Mohamed, Ali
6
Lavi, Neta
16
Abu Fani, Mohammad
7
Atzili, Omer
20
Pierrot, Frantzdy
10
Тьяронн Чері
Стартовий склад
  • 10
    Неймар
    Форвард
  • 10
    Кіліан Мбаппе
    Форвард
  • 30
    Лiонель Мессi
    Форвард
  • 18
    Sanches, Renato
    Півзахисник
  • 8
    Ruiz, Fabian
    Півзахисник
  • 17
    Vitinha
    Півзахисник
  • 14
    Bernat, Juan
  • 5
    Маркіньйос
    Захисник
  • 4
    Серхiо Рамос
    Захисник
  • 2
    Hakimi, Achraf
    Захисник
  • 99
    Джанлуїджі Доннарумма
    Воротар
  • 7
    Atzili, Omer
    Півзахисник
  • 20
    Pierrot, Frantzdy
  • 10
    Тьяронн Чері
    Півзахисник
  • 14
    Mohamed, Ali
  • 6
    Lavi, Neta
  • 16
    Abu Fani, Mohammad
    Півзахисник
  • 30
    Seck, Abdoulaye
    Захисник
  • 19
    Batubinsika, Dylan
    Захисник
  • 3
    Goldberg, Sean
  • 27
    Cornud, Pierre
    Захисник
  • 44
    Cohen, Joshua
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Кристоф Гальтье
  • Барак Бахар
Статистика матчу
1
Штрафні
Фоли
1
Трансляція
9'
Небезпечний момент
А ось парижани створили хороший шанс! Мессі віддав хорошу передачу у штрафну на Руїса (його самого там всі забули), але іспанець не надто вдало прийняв і вже другим дотиком як-небудь в дотяжці пробивав - м'яч пролетів в сантиметрах від стійки.
8'
Абу Фані пробив з метірв 25-ти - м'яч полетів ліворуч від воріт. Суто спроба - без небезпеки.
5'
Відновився матч. Хоч і ще не розвиднілося, але госопдарі провели атаку: Мбаппе прострілив, а Сек вибив.
Інфо
Цікаво, що у стартовому складі Маккабі вийшов більше французів (2), ніж в основі ПСЖ (1). Це вже вдесяте, коли парижани грають в єврокубках і суперник їх переважає у кількості французів на полі. Інтернаціональність.
4'
Інфо
Все поле в диму від вболівальників гостей. Їх сьогодні 1500 на трибунах. Арбітру аж довелося зупинити матч.
2'
Гострий пас на Руїса не пройшов. Іспанець відкрився на підступах до штрафної гостей.
Свисток
Матч розпочався!
Інфо
Перед стартом поєдинку французький клуб лідирує в квартеті H з вісьмома очками, а ізраїльський іде на останньому місці, маючи в активі три залікові пункти.
Маккабі Хайфа: Коен - Сек, Батубінсіка, Голдберг, Корнуд - Мохамед, Лаві, Абу Фані - Ацілі, П'єрро, Чері.
ПСЖ: Доннарумма - Хакімі, Рамос, Маркіньюш, Бернат - Вітінья, Руїс, Санчеш - Мессі, Мбаппе, Неймар.
Інфо
Стали відомі стартові склади команд:
Вітаємо всіх читачів! UA-Футбол проведе для вас текстову онлайн трансляцію матчу п'ятого туру групового етапу Ліги чемпіонів, в якому Парі Сен-Жермен зіграє з Маккабі Хайфа.
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Анонс матчу "Парі Сен-Жермен" - Маккабі 25.10.2022, Ліга чемпіонів УЄФА

Поединок між командою "Парі Сен-Жермен" (Париж) та командою Маккабі (Хайфа) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023 , матч состоится на стадіоні Парк-де-Пренс.

Дата проведення матчу: 25.10.2022
Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между клубами "Парі Сен-Жермен" (Париж) та командою Маккабі (Хайфа):

Предыдущий матч між командами закінчився перемогою на користь команди "Парі Сен-Жермен", тоді як команда Маккабі залишилася з поразкою . Зіткнення Маккабі та "Парі Сен-Жермен" у попередньому футбольному матчі 14.09.2022 закінчилось с таким счетом: 1:3 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Кристоф Гальтье и Барак Бахар розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих матчей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Парі Сен-Жермен" - Маккабі можна подивитися 25.10.2022 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнир Ліга чемпіонів УЄФА. Текстову трансляцію матчу "Парі Сен-Жермен" - Маккабі, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Парі Сен-Жермен" (Париж)
Рік заснування "Парі Сен-Жермен" (Париж): 1970
Країна: Франция
Тренер: Маурисио Почеттино

Прошедший поединок команди "Парі Сен-Жермен" був зіграний проти Аяччо - 21.10.2022, у рамках турнира Чемпіонат Франції 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Парі Сен-Жермен".

Команда гостей

Назва: Маккабі (Хайфа)
Країна: Израиль

Прошедший матч команди Маккабі був зіграний проти "Ювентус" - 11.10.2022, у рамках турнира Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023 та закінчився перемогою команди Маккабі.

Слідкуйте за результатами матчу "Парі Сен-Жермен" - Маккабі онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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