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Динамо - Мілан онлайн трансляція матчу

Ліга чемпіонів УЄФА - 25 жовтня 2022, 22:00 - Максимир
Головний суддя: Шимон Марчиняк
Рейтинг матчу:
Динамо
Загреб
0 - 0
Оновити
16'
Мілан
Милан
Хід матчу
Хто переможе?
26 Користувачів зробило свій вибір
Динамо
31%
Нічия
35%
Мілан
35%
Цікаві факти
  • GNK Dinamo Zagreb haven't lost in any of their last 29 home matches.
  • Mislav Orsic is GNK Dinamo Zagreb's top scorer with 2 goals. Alexis Saelemaekers has scored 2 times for AC Milan.
  • Bruno Petkovic has assisted the most goals for GNK Dinamo Zagreb with 2. Rafael Leao is AC Milan's biggest assister (2).
  • GNK Dinamo Zagreb wins 1st half in 40% of their matches, AC Milan in 41% of their matches.
  • GNK Dinamo Zagreb wins 40% of halftimes, AC Milan wins 41%.
  • The winner of their last meeting was AC Milan.
  • On their last meeting AC Milan won by 2 goals.
  • When GNK Dinamo Zagreb leads 1-0 at home, they win in 95% of their matches.
  • When AC Milan leads 0-1 away, they win in 92% of their matches.
  • When GNK Dinamo Zagreb is down 0-1 home, they win 36% of their matches.
  • When AC Milan is down 1-0 away, they win 36% of their matches.
  • In UEFA Champions League, GNK Dinamo Zagreb has better performance than AC Milan.
  • GNK Dinamo Zagreb's performance of the last 5 matches is better than AC Milan's.
  • Both teams haven't won their last match in UEFA Champions League.
  • GNK Dinamo Zagreb scores 2.49 goals when playing at home and AC Milan scores 1.93 goals when playing away (on average).
  • GNK Dinamo Zagreb have conceded a goal in each of their last 5 matches.
  • AC Milan's performance of the last 5 matches is better than GNK Dinamo Zagreb's.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Динамо
0
Перемог
1
Ігор
1
Перемог
Мілан
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
14.09.2022 - 19:45 Мілан 3 - 1 Завершено Динамо
Останні матчі - Динамо
Чемпіонат Хорватії 2022/2023
21.10.2022 - 19:00 Хайдук 1 - 1 Завершено Динамо Н
Чемпіонат Хорватії 2022/2023
16.10.2022 - 16:00 Динамо 3 - 1 Завершено Вараждін В
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
11.10.2022 - 22:00 Динамо 1 - 1 Завершено Зальцбург Н
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
05.10.2022 - 19:45 Зальцбург 1 - 0 Завершено Динамо П
Чемпіонат Хорватії 2022/2023
01.10.2022 - 20:30 Динамо 4 - 1 Завершено Славен Белупо В
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Останні матчі - Мілан
Чемпіонат Італії 2022/2023
22.10.2022 - 19:00 Мілан 4 - 1 Завершено Монца В
Чемпіонат Італії 2022/2023
16.10.2022 - 21:45 Еллас Верона 1 - 2 Завершено Мілан В
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
11.10.2022 - 22:00 Мілан 0 - 2 Завершено Челсі П
Чемпіонат Італії 2022/2023
08.10.2022 - 19:00 Мілан 2 - 0 Завершено Ювентус В
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
05.10.2022 - 22:00 Челсі 3 - 0 Завершено Мілан П
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Новини команд
Хто переможе?
26 Користувачів зробило свій вибір
Динамо
31%
Нічия
35%
Мілан
35%
Склади команд
40
Домінік Ліваковіч
55
Peric, Dino
37
Sutalo, Josip
13
Ristovski, Stefan
14
Ljubicic, Robert
5
Ademi, Arijan
27
Misic, Josip
7
Ivanusec, Luka
2
Moharrami, Sadegh
99
Orsic, Mislav
16
Бруно Петковіч
1
Tatarusanu, Ciprian
20
Kalulu, Pierre
46
Gabbia, Matteo
24
Kjaer, Simon
19
Hernandez, Theo
8
Tonali, Sandro
22
Bennacer, Ismael
12
Анте Ребіч
90
De Ketelaere, Charles
17
Leao, Rafael
9
Олів'є Жиру
Стартовий склад
  • 99
    Orsic, Mislav
  • 16
    Бруно Петковіч
    Форвард
  • 14
    Ljubicic, Robert
    Півзахисник
  • 5
    Ademi, Arijan
    Півзахисник
  • 27
    Misic, Josip
  • 7
    Ivanusec, Luka
    Півзахисник
  • 2
    Moharrami, Sadegh
    Захисник
  • 55
    Peric, Dino
    Захисник
  • 37
    Sutalo, Josip
    Захисник
  • 13
    Ristovski, Stefan
  • 40
    Домінік Ліваковіч
    Воротар
  • 9
    Олів'є Жиру
    Форвард
  • 12
    Анте Ребіч
    Форвард
  • 90
    De Ketelaere, Charles
  • 17
    Leao, Rafael
    Форвард
  • 8
    Tonali, Sandro
  • 22
    Bennacer, Ismael
    Півзахисник
  • 20
    Kalulu, Pierre
    Захисник
  • 46
    Gabbia, Matteo
  • 24
    Kjaer, Simon
    Захисник
  • 19
    Hernandez, Theo
  • 1
    Tatarusanu, Ciprian
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Чачич, Анте
  • Стефано Пиоли
Статистика матчу
Блоковано ударів
1
1
Штрафні
1
Кутові
1
1
Фоли
1
Трансляція
12'
Любічич наблизився до воріт Мілану та пробив з межі штрафного майданчика, але закрутив м'яч повз праву стійку.
9'
К'єр завдає небезпечного удару зльоту з 20 метрів, але один із захисників вистрибує та блокує спробу данця.
5'
Мілан мав шанс забити з кутового. Тоналі його непогано подав, але у штрафному ніхто з партнерів не підхопив і не пробив.
1'
Свисток
Лунає стартовий свисток! Наш матч розпочато!
Інфо
Стали відомі стартові склади команд. Динамо: Ліваковіч, Шутовіч, Періч, Рістовскі, Іванушец, Мішич, Адемі, Любічич, Мохаррамі, Оршич, Петковіч. Мілан: Тетерушару, Ернандес, К'єр, Габбія, Калулу, Тоналі, Беннасер, Де Кетеларе, Леау, Ребіч, Жиру.
Доброго вечора, шановні читачі! Пропонуємо до вашої уваги текстову трансляцію матчу 5-го туру Ліги чемпіонів Динамо Загреб - Мілан.
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Анонс матчу Динамо - Мілан 25.10.2022, Ліга чемпіонів УЄФА

Матч між командою Динамо (Загреб) та командою Мілан (Милан) проходитиме в рамках турнира по футболу: Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023 , матч начнется на стадіоні Максимир.

Дата проведення матчу: 25.10.2022
Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между клубами Динамо (Загреб) та командою Мілан (Милан):

Прошедший матч між командами закінчився перемогою на користь Мілан, тоді як команда Динамо залишилася з поразкою . Зіткнення Мілан та Динамо у попередньому футбольному матчі 14.09.2022 закінчилось с таким счетом: 3:1 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Чачич, Анте и Стефано Пиоли розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих поединков внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Динамо - Мілан можна подивитися 25.10.2022 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Ліга чемпіонів УЄФА. Текстову трансляцію матчу Динамо - Мілан, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Динамо (Загреб)
Рік заснування Динамо (Загреб): 1945
Країна: Хорватия
Тренер: Зоран Мамич

Прошедший поединок команди Динамо був зіграний проти Хайдук - 21.10.2022, у рамках турнира Чемпіонат Хорватії 2022/2023 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: Мілан (Милан)
Рік заснування Милан (Милан): 1899
Країна: Италия
Тренер: Стефано Пиоли

Предыдущий матч команди Мілан був зіграний проти "Монца" - 22.10.2022, у рамках чемпионата Чемпіонат Італії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Мілан.

Слідкуйте за результатами матчу Динамо - Мілан онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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