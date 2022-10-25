Динамо - Мілан онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Динамо - Мілан 25.10.2022, Ліга чемпіонів УЄФА

Матч між командою Динамо (Загреб) та командою Мілан (Милан) проходитиме в рамках турнира по футболу: Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023 , матч начнется на стадіоні Максимир.

Дата проведення матчу: 25.10.2022

Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между клубами Динамо (Загреб) та командою Мілан (Милан):

Прошедший матч між командами закінчився перемогою на користь Мілан, тоді як команда Динамо залишилася з поразкою . Зіткнення Мілан та Динамо у попередньому футбольному матчі 14.09.2022 закінчилось с таким счетом: 3:1 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Чачич, Анте и Стефано Пиоли розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих поединков внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Динамо (Загреб)

Рік заснування Динамо (Загреб): 1945

Країна: Хорватия

Тренер: Зоран Мамич



Прошедший поединок команди Динамо був зіграний проти Хайдук - 21.10.2022, у рамках турнира Чемпіонат Хорватії 2022/2023 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: Мілан (Милан)

Рік заснування Милан (Милан): 1899

Країна: Италия

Тренер: Стефано Пиоли



Предыдущий матч команди Мілан був зіграний проти "Монца" - 22.10.2022, у рамках чемпионата Чемпіонат Італії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Мілан.

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