  1. UA-Футбол ⚽
  2. Футбол онлайн
  3. Селтік - Шахтар Дивитися онлайн
У тренді

Селтік - Шахтар онлайн трансляція матчу

Ліга чемпіонів УЄФА - 25 жовтня 2022, 22:00 - Селтик Парк
Головний суддя: Сердар Гозубуюк
Рейтинг матчу:
Селтік
Глазго
0 - 0
Оновити
16'
Шахтар
Донецк
Хід матчу
Хто переможе?
62 Користувачів зробило свій вибір
Селтік
18%
Нічия
24%
Шахтар
58%
Цікаві факти
  • During the last 5 meetings, Celtic Glasgow have won 2 times, there have been 1 draws while FC Shakhtar Donetsk have won 2 times. The goal difference is 7-4 in favour of FC Shakhtar Donetsk.
  • When playing at home, Celtic Glasgow have not scored a goal so far this season.
  • Celtic Glasgow have conceded a goal in each of their last 8 matches.
  • FC Shakhtar Donetsk have conceded a goal in each of their last 8 matches.
  • Celtic Glasgow wins 1st half in 64% of their matches, FC Shakhtar Donetsk in 30% of their matches.
  • Celtic Glasgow wins 64% of halftimes, FC Shakhtar Donetsk wins 30%.
  • Their last meeting was a draw. (1-1)
  • When Celtic Glasgow leads 1-0 at home, they win in 90% of their matches.
  • When FC Shakhtar Donetsk leads 0-1 away, they win in 88% of their matches.
  • When Celtic Glasgow is down 0-1 home, they win 33% of their matches.
  • When FC Shakhtar Donetsk is down 1-0 away, they win 23% of their matches.
  • In UEFA Champions League, FC Shakhtar Donetsk has better performance than Celtic Glasgow.
  • Celtic Glasgow's performance of the last 5 matches is better than FC Shakhtar Donetsk's.
  • In the last 5 meetings Celtic Glasgow won 2, FC Shakhtar Donetsk won 2, 1 draws.
  • Celtic Glasgow scores 0.8 goals in a match against FC Shakhtar Donetsk and FC Shakhtar Donetsk scores 1.4 goals against Celtic Glasgow (on average).
  • Average number of goals in meetings between Celtic Glasgow and FC Shakhtar Donetsk is 2.2.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Celtic Glasgow and FC Shakhtar Donetsk is 1.4.
  • Both teams haven't won their last match in UEFA Champions League.
  • Celtic Glasgow scores 2.39 goals when playing at home and FC Shakhtar Donetsk scores 1.95 goals when playing away (on average).
  • FC Shakhtar Donetsk have scored at least one goal for 5 consecutive matches.
  • FC Shakhtar Donetsk's performance of the last 5 matches is better than Celtic Glasgow's.
  • Both teams didn't concede on their last match.
  • Celtic Glasgow have a winning streak of 3 matches.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Селтік
0
Перемог
1
Ігор
0
Перемог
Шахтар
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
14.09.2022 - 19:45 Шахтар 1 - 1 Завершено Селтік
Останні матчі - Селтік
Чемпіонат Шотландії 2022/2023
22.10.2022 - 14:30 Гарт оф Мідлотіан 3 - 4 Завершено Селтік В
Чемпіонат Шотландії 2022/2023
15.10.2022 - 17:00 Селтік 6 - 1 Завершено Hibernian В
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
11.10.2022 - 22:00 Селтік 0 - 2 Завершено РБ Лейпциг П
Чемпіонат Шотландії 2022/2023
08.10.2022 - 14:30 St. Johnstone 1 - 2 Завершено Селтік В
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
05.10.2022 - 19:45 РБ Лейпциг 3 - 1 Завершено Селтік П
Показати більше
Останні матчі - Шахтар
Прем'єр-ліга 2022/2023
19.10.2022 - 17:00 Шахтар 3 - 0 Завершено Колос В
Прем'єр-ліга 2022/2023
16.10.2022 - 17:00 Шахтар 3 - 1 Завершено Динамо В
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
11.10.2022 - 22:00 Шахтар 1 - 1 Завершено Реал Н
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
05.10.2022 - 22:00 Реал 2 - 1 Завершено Шахтар П
Прем'єр-ліга 2022/2023
01.10.2022 - 17:15 Металіст 1 - 6 Завершено Шахтар В
Показати більше
Хто переможе?
62 Користувачів зробило свій вибір
Селтік
18%
Нічия
24%
Шахтар
58%
Склади команд
1
Джо Харт
3
Taylor, Greg
6
Jenz, Moritz
20
Кемерон Картер-Вікерс
88
Juranovic, Josip
98
Hatate, Reo
33
O'Riley, Matt
7
Giakoumakis, Giorgos
17
Haksabanovic, Sead
11
Abada, Liel
9
Furuhashi, Kyogo
81
Trubin, Anatolii
23
Taylor, Lucas
77
Bondar, Valerii
22
Микола Матвієнко
15
Богдан Михайличенко
20
Олександр Зубков
21
Bondarenko, Artem
6
Тарас Степаненко
10
Sudakov, Georgiy
11
Mudryk, Mykhailo
2
Traore, Lassina Franck
Стартовий склад
  • 9
    Furuhashi, Kyogo
  • 7
    Giakoumakis, Giorgos
    Форвард
  • 17
    Haksabanovic, Sead
    Півзахисник
  • 11
    Abada, Liel
    Форвард
  • 98
    Hatate, Reo
    Форвард
  • 33
    O'Riley, Matt
    Півзахисник
  • 3
    Taylor, Greg
    Захисник
  • 6
    Jenz, Moritz
    Захисник
  • 20
    Кемерон Картер-Вікерс
    Захисник
  • 88
    Juranovic, Josip
    Захисник
  • 1
    Джо Харт
    Воротар
  • 2
    Traore, Lassina Franck
    Форвард
  • 20
    Олександр Зубков
    Форвард
  • 21
    Bondarenko, Artem
    Півзахисник
  • 6
    Тарас Степаненко
    Півзахисник
  • 10
    Sudakov, Georgiy
    Півзахисник
  • 11
    Mudryk, Mykhailo
    Півзахисник
  • 23
    Taylor, Lucas
    Півзахисник
  • 77
    Bondar, Valerii
  • 22
    Микола Матвієнко
    Захисник
  • 15
    Богдан Михайличенко
    Півзахисник
  • 81
    Trubin, Anatolii
Запасні гравці
Тренери
  • Анге Постекоглу
  • Йовичевич, Игор
Статистика матчу
51%
Володіння м'ячем
49%
1
Штрафні
1
1
Фоли
1
Трансляція
16'
Небезпечний момент
Мудрик почав жонглювати в центрі чужого штрафного, але заробив тільки кутовий на правому фланзі.
14'
Юранович запускав чергову подачу з правого флангу, однак її перевели до Трубіна.
12'
На голову Тейлору виконав подачу з лівого флангу Михайліченко.
10'
Досі з м'ячем возиться Шахтар на власній половині.
8'
Якумакіс запустив над воротами постріл здалеку з центральної зони перед штрафним.
7'
Шахтар намагається вийти з-під тиску на власній половині.
6'
Бондар невдалим пасом від штрафном влучив у суперником, але відскок пішов за лицьову.
5'
За лицьову з лівого флангу виконав подачу Тейлор.
4'
Хакшабановича на правому фланзі захисту відправив на газон Бондаренко.
3'
Михайліченко блокував простріл Абаде з правого флангу штрафного.
2'
Матвієнко перехопив передачу Юрановича до штрафного з правого флангу.
1'
Матвієнко з власної половини завантажив до ауту на правому фланзі.
Свисток
Ми почули стартовий свисток арбітра. Матч було розпочато!
Запасні: Шевченко, Пятов, Кривцов, Тотовицький, Сікан, Криськів, Джурасек, Топалов, Конопля, Козік, Петряк.
Шахтар: Трубін — Л. Тейлор, Бондар, Матвієнко, Михайліченко — Степаненко — Зубков, Бондаренко, Судаков, Мудрик — Траоре.
Запасні: Бейн, Зігріст, Муй, Тернбулл, Маккарті, Бернабеї, Абільгор, Маеда, Форрест, Ролстон.
Селтік: Гарт — Юранович, Картер-Вікерс, Єнц, Г. Тейлор — О’Райлі, Хатате — Абада, Хакшабанович, Якумакіс — Фурухасі.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Інфо
У першому колі команди зіграли внічию 1:1.
Інфо
Селтік — останній, із трьома поразками та однією нічиєю.
Інфо
Шахтар із п'ятьма очками в групі йде третім з однією перемогою, двома нічиїми та однією поразкою.
Сердар Гозібююк (Нідерланди) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку 5-го туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА у рамках групи F. На полі стадіону Селтік Парк (Глазго, Шотландія) зіграють шотландський Селтік та донецький Шахтар.
Авторизуйтесь на сайті, щоб голосувати.
Коментарі(0)
Увійдіть, щоб залишати коментарі. Войти

Останні матчі
Завершено 19:45 - Сьогодні Севілья Севілья 3 Копенгаген Копенгаген 0 Завершено 19:45 - Сьогодні Зальцбург Зальцбург 1 Челсі Челсі 2 Завершено 17:00 - Сьогодні Бенфіка U19 Бенфіка U19 2 Ювентус U19 Ювентус U19 3 Завершено 17:00 - Сьогодні Боруссія U19 Боруссія U19 3 Манчестер Сіті U19 Манчестер Сіті U19 3 Завершено 16:00 - Сьогодні Парі Сен-Жермен U19 Парі Сен-Жермен U19 3 Маккабі U19 Маккабі U19 1

Кращі букмекери

Букмекер
Бонус
1 300 грн Грати
2 4500 грн Грати
3 1500 грн Грати
4 3000 грн Грати
Усі букмекери

Новини футболу

Всі новини
У тренді

Анонс матчу Селтік - Шахтар 25.10.2022, Ліга чемпіонів УЄФА

Поединок між командою Селтік (Глазго) та командою Шахтар (Донецк) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023 , матч начнется на стадіоні Селтик Парк.

Дата проведення матчу: 25.10.2022
Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между Селтік (Глазго) та командою Шахтар (Донецк):

Предыдущий матч між командами закінчився нічиєю . Зіткнення Шахтар та Селтік у попередньому футбольному матчі 14.09.2022 закінчилось со счетом: 1:1 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих встреч внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Селтік - Шахтар можна подивитися 25.10.2022 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнир Ліга чемпіонів УЄФА. Текстову трансляцію матчу Селтік - Шахтар, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Селтік (Глазго)
Рік заснування Селтік (Глазго): 1887
Країна: Шотландия
Тренер: Ронни Дейла

Прошедший матч команди Селтік був зіграний проти Гарт оф Мідлотіан - 22.10.2022, у рамках чемпионата Чемпіонат Шотландії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Селтік.

Команда гостей

Назва: Шахтар (Донецк)
Рік заснування Шахтер (Донецк): 1936
Країна: Украина
Тренер: Игор Йовичевич

Прошедший поединок команди Шахтар був зіграний проти Колос - 19.10.2022, у рамках чемпионата Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди Шахтар.

Слідкуйте за результатами матчу Селтік - Шахтар онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

Інші анонси матчів, розклад, турнірна таблиця та результати ігор Ліга чемпіонів УЄФА та інших чемпіонатів також доступні онлайн на сайті в режимі 24/7.

Продовжуючи перегляд www.ua-football.com, ви підтверджуєте, що погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Згоден