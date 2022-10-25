Селтік - Шахтар онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Селтік - Шахтар 25.10.2022, Ліга чемпіонів УЄФА

Поединок між командою Селтік (Глазго) та командою Шахтар (Донецк) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023 , матч начнется на стадіоні Селтик Парк.

Дата проведення матчу: 25.10.2022

Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между Селтік (Глазго) та командою Шахтар (Донецк):

Предыдущий матч між командами закінчився нічиєю . Зіткнення Шахтар та Селтік у попередньому футбольному матчі 14.09.2022 закінчилось со счетом: 1:1 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих встреч внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Селтік - Шахтар можна подивитися 25.10.2022 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнир Ліга чемпіонів УЄФА. Текстову трансляцію матчу Селтік - Шахтар, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Селтік (Глазго)

Рік заснування Селтік (Глазго): 1887

Країна: Шотландия

Тренер: Ронни Дейла



Прошедший матч команди Селтік був зіграний проти Гарт оф Мідлотіан - 22.10.2022, у рамках чемпионата Чемпіонат Шотландії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Селтік.

Команда гостей

Назва: Шахтар (Донецк)

Рік заснування Шахтер (Донецк): 1936

Країна: Украина

Тренер: Игор Йовичевич



Прошедший поединок команди Шахтар був зіграний проти Колос - 19.10.2022, у рамках чемпионата Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди Шахтар.

Слідкуйте за результатами матчу Селтік - Шахтар онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

Інші анонси матчів, розклад, турнірна таблиця та результати ігор Ліга чемпіонів УЄФА та інших чемпіонатів також доступні онлайн на сайті в режимі 24/7.