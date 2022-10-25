Зальцбург - Челсі онлайн трансляція матчу

Матч між командою Зальцбург (Зальцбург) та командою Челсі (Лондон) проходитиме в рамках турнира по футболу: Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023 , матч пройдет на стадіоні Ред Булл Арена.
Дата проведення матчу: 25.10.2022
Час початку матчу: 19:45
Історія протистоянь между Зальцбург (Зальцбург) та командою Челсі (Лондон):
Прошедший матч між командами закінчився нічиєю . Зіткнення Челсі та Зальцбург у попередньому футбольному матчі 14.09.2022 закінчилось со следующими результатом: 1:1 нічиєю.
Для здобуття перемоги тренери команд Jaissle, Matthias и Поттер, Грэм розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих игр внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Зальцбург (Зальцбург)
Рік заснування Зальцбург (Зальцбург): 1933
Країна: Австрия
Тренер: Роджер Шмидт
Предыдущий матч команди Зальцбург був зіграний проти Динамо - 11.10.2022, у рамках турнира Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023 та закінчився нічиєю.
Назва: Челсі (Лондон)
Рік заснування Челси (Лондон): 1905
Країна: Англия
Тренер: Грэм Поттер
Прошедший матч команди Челсі був зіграний проти "Манчестер Юнайтед" - 22.10.2022, у рамках турнира Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився нічиєю.
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