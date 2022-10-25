Зальцбург - Челсі онлайн трансляція матчу

25.10.2022 в 15:01 Квитків менше, ніж охочих. РБ Зальцбург – Челсі. Анонс та прогноз матчу 5-го туру ЛЧ на 25.10.2022 UA-Футбол ділиться очікуваннями від зустрічі між "червоними биками" та "синіми" у рамках головного клубного європейського турніру