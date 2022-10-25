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Зальцбург - Челсі онлайн трансляція матчу

Ліга чемпіонів УЄФА - 25 жовтня 2022, 19:45 - Ред Булл Арена
Головний суддя: Сандро Шарер
Рейтинг матчу:
Зальцбург
Зальцбург
0 - 1
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перерыв
Челсі
Лондон
Хід матчу
23' Матео Ковачіч
Хто переможе?
30 Користувачів зробило свій вибір
Зальцбург
30%
Нічия
30%
Челсі
40%
Цікаві факти
  • FC Salzburg haven't lost in their last 17 games.
  • FC Salzburg haven't lost in any of their last 10 home matches.
  • Chelsea FC have a winning streak of 5 matches.
  • Chelsea FC haven't lost in their last 8 games.
  • Chelsea FC have a winning streak of 3 matches away from home.
  • Noah Okafor is FC Salzburg's top scorer with 3 goals. Pierre-Emerick Aubameyang has scored 2 times for Chelsea FC.
  • FC Salzburg have scored at least one goal for 38 consecutive matches.
  • Chelsea FC have kept a clean sheet in 5 matches in a row.
  • Chelsea FC have scored at least one goal for 6 consecutive matches.
  • FC Salzburg wins 1st half in 40% of their matches, Chelsea FC in 38% of their matches.
  • FC Salzburg wins 40% of halftimes, Chelsea FC wins 38%.
  • Their last meeting was a draw. (1-1)
  • When FC Salzburg leads 1-0 at home, they win in 80% of their matches.
  • When Chelsea FC leads 0-1 away, they win in 76% of their matches.
  • When FC Salzburg is down 0-1 home, they win 57% of their matches.
  • When Chelsea FC is down 1-0 away, they win 44% of their matches.
  • In UEFA Champions League, Chelsea FC has better performance than FC Salzburg.
  • Chelsea FC's performance of the last 5 matches is better than FC Salzburg's.
  • FC Salzburg scores 2.17 goals when playing at home and Chelsea FC scores 1.78 goals when playing away (on average).
  • Chelsea FC have lost none of their last 4 away matches.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Зальцбург
0
Перемог
2
Ігор
1
Перемог
Челсі
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
14.09.2022 - 22:00 Челсі 1 - 1 Завершено Зальцбург
Клубні товариські матчі 2019
31.07.2019 - 20:45 Зальцбург 3 - 5 Завершено Челсі
Останні матчі - Зальцбург
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
11.10.2022 - 22:00 Динамо 1 - 1 Завершено Зальцбург Н
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
05.10.2022 - 19:45 Зальцбург 1 - 0 Завершено Динамо В
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
14.09.2022 - 22:00 Челсі 1 - 1 Завершено Зальцбург Н
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
06.09.2022 - 22:00 Зальцбург 1 - 1 Завершено Мілан Н
Ліга чемпіонів УЄФА 2021/2022
08.03.2022 - 22:00 Баварія 7 - 1 Завершено Зальцбург П
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Останні матчі - Челсі
Чемпіонат Англії 2022/2023
22.10.2022 - 19:30 Челсі 1 - 1 Завершено Манчестер Юнайтед Н
Чемпіонат Англії 2022/2023
19.10.2022 - 21:30 Брентфорд 0 - 0 Завершено Челсі Н
Чемпіонат Англії 2022/2023
16.10.2022 - 16:00 Астон Вілла 0 - 2 Завершено Челсі В
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
11.10.2022 - 22:00 Мілан 0 - 2 Завершено Челсі В
Чемпіонат Англії 2022/2023
08.10.2022 - 17:00 Челсі 3 - 0 Завершено Вулверхемптон В
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Новини команд
Головні події
23'
Матео Ковачіч ГООЛ!
Хто переможе?
30 Користувачів зробило свій вибір
Зальцбург
30%
Нічия
30%
Челсі
40%
Склади команд
18
Kohn, Philipp
39
Wober, Maximilian
31
Pavlovic, Strahinja
95
Bernardo
70
Dedic, Amar
18
Kjaergaard, Maurits
50
Gourna-Douath, Lucas
16
Seiwald, Nicolas
21
Sucic, Luka
77
Okafor, Noah
9
Adamu, Chukwubuike
1
Кепа Аррiзабалага
14
Трево Чалоба
6
Тьяго Сілва
32
Cucurella, Marc
10
Крістіан Пулішич
8
Матео Ковачіч
8
Жоржиньйо
17
Рахім Стерлінґ
23
Gallagher, Conor
29
Havertz, Kai
9
Aubameyang, Pierre-Emerick
Стартовий склад
  • 77
    Okafor, Noah
  • 9
    Adamu, Chukwubuike
    Форвард
  • 21
    Sucic, Luka
  • 18
    Kjaergaard, Maurits
    Півзахисник
  • 50
    Gourna-Douath, Lucas
    Захисник
  • 16
    Seiwald, Nicolas
    Захисник
  • 39
    Wober, Maximilian
    Захисник
  • 31
    Pavlovic, Strahinja
    Захисник
  • 95
    Bernardo
    Півзахисник
  • 70
    Dedic, Amar
    Захисник
  • 18
    Kohn, Philipp
    Воротар
  • 29
    Havertz, Kai
    Півзахисник
  • 9
    Aubameyang, Pierre-Emerick
  • 23
    Gallagher, Conor
  • 10
    Крістіан Пулішич
    Півзахисник
  • 8
    Матео Ковачіч
    Півзахисник
    23
  • 8
    Жоржиньйо
    Півзахисник
  • 17
    Рахім Стерлінґ
    Півзахисник
  • 14
    Трево Чалоба
  • 6
    Тьяго Сілва
    Захисник
  • 32
    Cucurella, Marc
    Захисник
  • 1
    Кепа Аррiзабалага
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Jaissle, Matthias
  • Поттер, Грэм
Статистика матчу
42%
Володіння м'ячем
58%
2
Удари повз
3
Штрафні
10
2
Кутові
1
1
Офсайди
9
Фоли
3
1
Удари в отвір
4
Блоковано ударів
1
3
Сейви
Трансляція
44'
«Аристократи» розіграли запаморочливу комбінацію поблизу штрафного майданчика, яку мав завершити П'єр-Емерік Обамеянг. Філіпп Кон був проти, тому зіграв на виході та накрив м'яч.
40'
Спроба Мауріца К'єргорда вразити ворота суперника дальнім ударом не увінчалася успіхом.
35'
Небезпечний момент
Знову Філіпп Кон рятує свою команду! Кай Гаверц виграв другий поверх у Страхіні Павловича, але пробив прямо по центру воріт, залишивши голкіперу шанс відбити удар.
34'
Ноа Окафор легко втік від своїх переслідувачів, а от із завершенням атаки у швейцарця виникли проблеми. Кепа Аррісабалага без особливих труднощів забрав м'яч до рук після удару 77-го номера Зальцбурга.
32'
Небезпечний момент
Ще один блискучий сейв здійснив Філіпп Кон! П'єра-Емеріка Обамеянга вивели на вбивчу позицію, але воротар Зальцбурга вчасно скоротив дистанцію і відбив удар упритул.
26'
Небезпечний момент
Філіпп Кон бере складний м'яч! П'єр-Емерік Обамеянг пробивав по воротах з близької відстані, але переграти швейцарського воротаря нападнику Челсі не вдалося.
23'
Гоооол!!!
Челсі відкриває рахунок! Страхіня Павлович намагався відібрати м'яч у суперника, але вийшов ідеальний пас на Матео Ковачича. Хорват швидко зорієнтувався та в дотик пробив у дальню дев'ятку – без шансів для голкіпера.
15'
Лука Сучич взяв гру на себе, трохи протягнув м'яч до воріт і завдав удару з середньої відстані. Невлучно.
9'
Бернарду був готовий вколотити м'яч у сітку, скориставшись подачею Мауріца К'єргорда з кутового, але Тревор Чалоба порушив плани бразильця.
5'
Конор Галлагер виконав точну проникну передачу на партнера, але Рахім Стерлінг не обробив м'яч. Перспективний момент втрачено.
3'
Уболівальники Зальцбурга можуть зітхнути з полегшенням. Їхній воротар продовжить зустріч після жорсткого зіткнення з Каєм Гаверцом.
2'
Бернарду припустився жахливої помилки, яку ціною пошкодження довелося виправляти Філіппу Кону. Голкіпер Зальцбурга кинувся у ноги суперника та відібрав м'яч, отримавши при цьому болісний удар по голові.
1'
Свисток
Поїхали! Матч розпочався.
OptaFranz via Twitter: Зальцбург виставив свій наймолодший стартовий склад в історії Ліги Чемпіонів (середній вік – 22 роки 10 днів). Серед усіх команд, що брали участь у турнірі, попереду тільки Арсенал зразка грудня 2009 року (21 рік 215 днів), Аякс грудня 2003 (21 рік 355 днів) і вересня 2004 (22 роки 2 дні).
Інфо
Стартовий склад Зальцбурга: Кон – Вобер (к), Павлович, Бернарду, Дедич – К'єргорд, Гурна-Дуат, Зайвальд, Сучич – Окафор, Адаму.
Запасні: Вальке (в), Мантль (в), Кармері, Байду, ван дер Бремпт, Діарра, П'янтковський, Ульмер, Шешко, Шимич.
Інфо
Стартовий склад Челсі: Аррісабалага – Кукурелья, Сілва, Чалоба – Стерлінг, Жоржиньо (к), Ковачич, Пулішич, Галлагер – Обамеянг, Гаверц.
Запасні: Беттінеллі (в), Менді (в), Аспілікуета, Броя, Закарія, Зієш, Лофтус-Чік, Маунт, Чілвелл, Чуквуемека.
Підопічні Грема Поттера з сімома очками в активі очолюють групу Е. «Бики» дихають англійцям у спину, на їх рахунку шість залікових пунктів. У поєдинку першого кола команди розписали мирову (1:1).
Зустріч лідерів квартету Е. UA-Football представляє вам текстову онлайн-трансляцію матчу 5-го раунду групового етапу Ліги чемпіонів між Зальцбургом і Челсі.
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Анонс матчу Зальцбург - Челсі 25.10.2022, Ліга чемпіонів УЄФА

Матч між командою Зальцбург (Зальцбург) та командою Челсі (Лондон) проходитиме в рамках турнира по футболу: Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023 , матч пройдет на стадіоні Ред Булл Арена.

Дата проведення матчу: 25.10.2022
Час початку матчу: 19:45

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между Зальцбург (Зальцбург) та командою Челсі (Лондон):

Прошедший матч між командами закінчився нічиєю . Зіткнення Челсі та Зальцбург у попередньому футбольному матчі 14.09.2022 закінчилось со следующими результатом: 1:1 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд Jaissle, Matthias и Поттер, Грэм розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих игр внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Зальцбург - Челсі можна подивитися 25.10.2022 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Ліга чемпіонів УЄФА. Текстову трансляцію матчу Зальцбург - Челсі, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Зальцбург (Зальцбург)
Рік заснування Зальцбург (Зальцбург): 1933
Країна: Австрия
Тренер: Роджер Шмидт

Предыдущий матч команди Зальцбург був зіграний проти Динамо - 11.10.2022, у рамках турнира Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: Челсі (Лондон)
Рік заснування Челси (Лондон): 1905
Країна: Англия
Тренер: Грэм Поттер

Прошедший матч команди Челсі був зіграний проти "Манчестер Юнайтед" - 22.10.2022, у рамках турнира Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився нічиєю.

Слідкуйте за результатами матчу Зальцбург - Челсі онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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