Тоттенхем - Спортинг онлайн трансляція матчу

Анонс матчу "Тоттенхем" - Спортинг 26.10.2022, Ліга чемпіонів УЄФА

Матч між командою "Тоттенхем" (Лондон) та командою Спортинг (Лиссабон) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023 , матч начнется на стадіоні Tottenham Hotspur Stadium.

Дата проведення матчу: 26.10.2022

Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между командами "Тоттенхем" (Лондон) та командою Спортинг (Лиссабон):

Предыдущий матч між командами закінчився перемогою на користь Спортинг, тоді як команда "Тоттенхем" залишилася з поразкою . Зіткнення Спортинг та "Тоттенхем" у попередньому футбольному матчі 13.09.2022 закінчилось со счетом: 2:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих встреч внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Тоттенхем" (Лондон)

Рік заснування "Тоттенхем" (Лондон): 1882

Країна: Англия

Тренер: Антонио Конте



Прошедший матч команди "Тоттенхем" був зіграний проти Ньюкасл - 23.10.2022, у рамках чемпионата Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Ньюкасл.

Команда гостей

Назва: Спортинг (Лиссабон)

Рік заснування Спортинг (Лиссабон): 1906

Країна: Португалия

Тренер: Жорже Жезуш



Предыдущий матч команди Спортинг був зіграний проти Каса Піа - 22.10.2022, у рамках чемпионата Чемпіонат Португалії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Спортинг.

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