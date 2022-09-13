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Тоттенхем - Спортинг онлайн трансляція матчу

Ліга чемпіонів УЄФА - 26 жовтня 2022, 22:00 - Tottenham Hotspur Stadium
Головний суддя: Данни Маккели
Рейтинг матчу:
Тоттенхем
Лондон
До початку
00 : 00 : 00
Спортинг
Лиссабон
Хто переможе?
27 Користувачів зробило свій вибір
Тоттенхем
33%
Нічия
33%
Спортинг
33%
Цікаві факти
  • Tottenham Hotspur have won 10 home matches in a row.
  • Sporting Lisbon have received 3 red cards this season. This is the highest number in UEFA Champions League.
  • Sporting Lisbon have conceded a goal in each of their last 7 matches.
  • Tottenham Hotspur wins 1st half in 35% of their matches, Sporting Lisbon in 45% of their matches.
  • Tottenham Hotspur wins 35% of halftimes, Sporting Lisbon wins 45%.
  • The winner of their last meeting was Sporting Lisbon.
  • On their last meeting Sporting Lisbon won by 2 goals.
  • When Tottenham Hotspur leads 1-0 at home, they win in 83% of their matches.
  • When Sporting Lisbon leads 0-1 away, they win in 77% of their matches.
  • When Tottenham Hotspur is down 0-1 home, they win 54% of their matches.
  • When Sporting Lisbon is down 1-0 away, they win 33% of their matches.
  • Tottenham Hotspur's performance of the last 5 matches is better than Sporting Lisbon's.
  • Sporting Lisbon has streak of 2 matches with 0 scored goals.
  • Sporting Lisbon have lost just 0 of their last 3 games against Tottenham Hotspur (in all competitions).
  • In the last 3 meetings Tottenham Hotspur won 0, Sporting Lisbon won 1, 2 draws.
  • Tottenham Hotspur scores 0.67 goals in a match against Sporting Lisbon and Sporting Lisbon scores 1.33 goals against Tottenham Hotspur (on average).
  • Average number of goals in meetings between Tottenham Hotspur and Sporting Lisbon is 2.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Tottenham Hotspur and Sporting Lisbon is 0.67.
  • Tottenham Hotspur scores 2.23 goals when playing at home and Sporting Lisbon scores 2 goals when playing away (on average).
  • Both teams lost their last match.
  • Both teams didn't score on their last match.
Особисті зустрічі
Тоттенхем
0
Перемог
1
Ігор
1
Перемог
Спортинг
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
13.09.2022 - 19:45 Спортинг 2 - 0 Завершено Тоттенхем
Останні матчі - Тоттенхем
Чемпіонат Англії 2022/2023
23.10.2022 - 18:30 Тоттенхем 1 - 2 Завершено Ньюкасл П
Чемпіонат Англії 2022/2023
19.10.2022 - 22:15 Манчестер Юнайтед 2 - 0 Завершено Тоттенхем П
Чемпіонат Англії 2022/2023
15.10.2022 - 19:30 Тоттенхем 2 - 0 Завершено Евертон В
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
12.10.2022 - 22:00 Тоттенхем 3 - 2 Завершено Айнтрахт В
Чемпіонат Англії 2022/2023
08.10.2022 - 19:30 Брайтон енд Хоув Альбіон 0 - 1 Завершено Тоттенхем В
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Останні матчі - Спортинг
Чемпіонат Португалії 2022/2023
22.10.2022 - 22:30 Спортинг 3 - 1 Завершено Каса Піа В
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
12.10.2022 - 22:00 Спортинг 0 - 2 Завершено Марсель П
Чемпіонат Португалії 2022/2023
08.10.2022 - 17:30 Santa Clara 1 - 2 Завершено Спортинг В
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
04.10.2022 - 19:45 Марсель 4 - 1 Завершено Спортинг П
Чемпіонат Португалії 2022/2023
30.09.2022 - 21:00 Спортинг 3 - 1 Завершено Жил Вісенте В
Показати більше
Хто переможе?
27 Користувачів зробило свій вибір
Тоттенхем
33%
Нічия
33%
Спортинг
33%
Трансляція
Інфо
Після чотирьох турів ЛЧ "шпори" лідирують в групі, а "леви" ідуть третіми. Щоправда, розрив між командами складає всього одне очко.
Спортінг: Адан - Інасіо, Коатес, Рейс - Порро, Моріта, Угарте, Сантуш - Трінкау, Паулінью - Едвардс.
Тоттенгем: Льоріс - Ромеро, Даєр, Девіс - Догерті, Хойб'єрг, Бентанкур, Перішич - Лукас Моура, Сон - Кейн.
Інфо
Стали відомі стартвоі склади команд:
Вітаємо всіх читачів! UA-Футбол проведе для вас текстову онлайн трансляцію матчу п'ятого туру групового етапу Ліги чемпіонів, у якому англійський Тоттенгем у Лондоні зіграє з португальським Спортінгом.
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Анонс матчу "Тоттенхем" - Спортинг 26.10.2022, Ліга чемпіонів УЄФА

Матч між командою "Тоттенхем" (Лондон) та командою Спортинг (Лиссабон) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023 , матч начнется на стадіоні Tottenham Hotspur Stadium.

Дата проведення матчу: 26.10.2022
Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между командами "Тоттенхем" (Лондон) та командою Спортинг (Лиссабон):

Предыдущий матч між командами закінчився перемогою на користь Спортинг, тоді як команда "Тоттенхем" залишилася з поразкою . Зіткнення Спортинг та "Тоттенхем" у попередньому футбольному матчі 13.09.2022 закінчилось со счетом: 2:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих встреч внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Тоттенхем" - Спортинг можна подивитися 26.10.2022 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Ліга чемпіонів УЄФА. Текстову трансляцію матчу "Тоттенхем" - Спортинг, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Тоттенхем" (Лондон)
Рік заснування "Тоттенхем" (Лондон): 1882
Країна: Англия
Тренер: Антонио Конте

Прошедший матч команди "Тоттенхем" був зіграний проти Ньюкасл - 23.10.2022, у рамках чемпионата Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Ньюкасл.

Команда гостей

Назва: Спортинг (Лиссабон)
Рік заснування Спортинг (Лиссабон): 1906
Країна: Португалия
Тренер: Жорже Жезуш

Предыдущий матч команди Спортинг був зіграний проти Каса Піа - 22.10.2022, у рамках чемпионата Чемпіонат Португалії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Спортинг.

Слідкуйте за результатами матчу "Тоттенхем" - Спортинг онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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