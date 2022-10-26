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Барселона - Баварія онлайн трансляція матчу

Ліга чемпіонів УЄФА - 26 жовтня 2022, 22:00 - Камп Ноу
Головний суддя: Тейлор, Энтони
Рейтинг матчу:
Барселона
Барселона
До початку
00 : 00 : 00
Баварія
Мюнхен
Хто переможе?
29 Користувачів зробило свій вибір
Барселона
31%
Нічия
34%
Баварія
34%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between FC Barcelona and Bayern Munich is 0-3. 3 matches have ended with this result.
  • During the last 5 meetings with FC Barcelona playing at home, FC Barcelona have won 3 times, there have been 0 draws while Bayern Munich have won 2 times. The goal difference is 11-6 in favour of FC Barcelona.
  • During the last 14 meetings, FC Barcelona have won 5 times, there have been 1 draws while Bayern Munich have won 8 times. The goal difference is 29-19 in favour of Bayern Munich.
  • Bayern Munich have a winning streak of 4 matches in UEFA Champions League.
  • Did you know that Bayern Munich scores 31% of their goals between the minutes 0-15?
  • FC Barcelona haven't lost in any of their last 10 home matches.
  • Bayern Munich haven't lost in their last 7 games.
  • FC Barcelona haven't won any of their last 5 games against Bayern Munich.
  • Robert Lewandowski is FC Barcelona's top scorer with 5 goals. Leroy Sane has scored 4 times for Bayern Munich.
  • Sergio Busquets has more yellow cards (2) than any other player at FC Barcelona. Marcel Sabitzer has collected 2 for Bayern Munich.
  • Bayern Munich have scored at least one goal for 7 consecutive matches.
  • FC Barcelona wins 1st half in 41% of their matches, Bayern Munich in 58% of their matches.
  • FC Barcelona wins 41% of halftimes, Bayern Munich wins 58%.
  • The winner of their last meeting was Bayern Munich.
  • On their last meeting Bayern Munich won by 2 goals.
  • When FC Barcelona leads 1-0 at home, they win in 77% of their matches.
  • When Bayern Munich leads 0-1 away, they win in 84% of their matches.
  • When FC Barcelona is down 0-1 home, they win 11% of their matches.
  • When Bayern Munich is down 1-0 away, they win 20% of their matches.
  • In UEFA Champions League, Bayern Munich has better performance than FC Barcelona.
  • Bayern Munich's performance of the last 5 matches is better than FC Barcelona's.
  • Bayern Munich have lost just 0 of their last 5 games against FC Barcelona (in all competitions).
  • In the last 5 meetings FC Barcelona won 0, Bayern Munich won 5, 0 draws.
  • FC Barcelona scores 0.8 goals in a match against Bayern Munich and Bayern Munich scores 3.8 goals against FC Barcelona (on average).
  • Average number of goals in meetings between FC Barcelona and Bayern Munich is 4.6.
  • Average number of goals in the first half in meetings between FC Barcelona and Bayern Munich is 2.2.
  • FC Barcelona scores 2.1 goals when playing at home and Bayern Munich scores 2.9 goals when playing away (on average).
  • Bayern Munich have a winning streak of 4 matches.
  • Bayern Munich have a winning streak of 3 matches away from home.
  • Bayern Munich have lost none of their last 4 away matches.
  • Both teams didn't concede on their last match.
  • FC Barcelona have scored at least one goal for 5 consecutive matches.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Барселона
1
Перемог
8
Ігор
7
Перемог
Баварія
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
13.09.2022 - 22:00 Баварія 2 - 0 Завершено Барселона
Ліга чемпіонів УЄФА 2021/2022
08.12.2021 - 22:00 Баварія 3 - 0 Завершено Барселона
Ліга чемпіонів УЄФА 2021/2022
14.09.2021 - 22:00 Барселона 0 - 3 Завершено Баварія
Ліга чемпіонів УЄФА 2019/2020
14.08.2020 - 22:00 Барселона 2 - 8 Завершено Баварія
Останні матчі - Барселона
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
23.10.2022 - 22:00 Барселона 4 - 0 Завершено Атлетік В
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
20.10.2022 - 22:00 Барселона 3 - 0 Завершено Вільярреал В
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
16.10.2022 - 17:15 Реал 3 - 1 Завершено Барселона П
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
12.10.2022 - 22:00 Барселона 3 - 3 Завершено Інтер Н
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
09.10.2022 - 22:00 Барселона 1 - 0 Завершено Сельта В
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Останні матчі - Баварія
Чемпіонат Німеччини 2022/2023
22.10.2022 - 16:30 Хоффенхайм 0 - 2 Завершено Баварія В
Кубок Німеччини 2022/2023
19.10.2022 - 21:45 Аугсбург 2 - 5 Завершено Баварія В
Чемпіонат Німеччини 2022/2023
16.10.2022 - 20:30 Баварія 5 - 0 Завершено Фрайбург В
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
12.10.2022 - 22:00 Вікторія 2 - 4 Завершено Баварія В
Чемпіонат Німеччини 2022/2023
08.10.2022 - 19:30 Боруссія 2 - 2 Завершено Баварія Н
Показати більше
Хто переможе?
29 Користувачів зробило свій вибір
Барселона
31%
Нічия
34%
Баварія
34%
Трансляція
Інфо
Стартовий склад Барселони: тер Штеген – Бальде, Алонсо, Кунде, Бельєрін – Бускетс (к), де Йонг, Кессьє – Педрі, Левандовський, Дембеле.
Запасні:
Інфо
Стартовий склад Баварії: Ульрайх – Девіс, де Лігт, Упамекано, Мазраві – Горецка, Кімміх (к), Мусіала – Мане, Чупо-Мотінг, Гнабрі.
Запасні:
В очікуванні красивої гри. До вашої уваги текстова онлайн-трансляція матчу 5-го туру групового етапу Ліги чемпіонів Барселона – Баварія.
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Анонс матчу "Барселона" - "Баварія" 26.10.2022, Ліга чемпіонів УЄФА

Матч між командою "Барселона" (Барселона) та командою "Баварія" (Мюнхен) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023 , матч начнется на стадіоні Камп Ноу.

Дата проведення матчу: 26.10.2022
Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между "Барселона" (Барселона) та командою "Баварія" (Мюнхен):

Прошедший поединок між командами закінчився перемогою на користь "Баварія", тоді як команда "Барселона" залишилася з поразкою . Зіткнення "Баварія" та "Барселона" у попередньому футбольному матчі 13.09.2022 закінчилось с такими результатами: 2:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих игр внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Барселона" - "Баварія" можна подивитися 26.10.2022 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Ліга чемпіонів УЄФА. Текстову трансляцію матчу "Барселона" - "Баварія", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Барселона" (Барселона)
Рік заснування "Барселона" (Барселона): 1899
Країна: Испания
Тренер: Хави

Предыдущий поединок команди "Барселона" був зіграний проти Атлетік - 23.10.2022, у рамках турнира Чемпіонат Іспанії 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Барселона".

Команда гостей

Назва: "Баварія" (Мюнхен)
Рік заснування "Бавария" (Мюнхен): 1900
Країна: Германия
Тренер: Юлиан Нагельсманн

Прошедший матч команди "Баварія" був зіграний проти Хоффенхайм - 22.10.2022, у рамках чемпионата Чемпіонат Німеччини 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Баварія".

Слідкуйте за результатами матчу "Барселона" - "Баварія" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

Інші анонси матчів, розклад, турнірна таблиця та результати ігор Ліга чемпіонів УЄФА та інших чемпіонатів також доступні онлайн на сайті в режимі 24/7.

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