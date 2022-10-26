  1. UA-Футбол ⚽
  2. Футбол онлайн
  3. Аякс - Ліверпуль Дивитися онлайн
У тренді

Аякс - Ліверпуль онлайн трансляція матчу

Ліга чемпіонів УЄФА - 26 жовтня 2022, 22:00 - Йохан Кройф Арена
Головний суддя: Хосе Мария Санчес Мартинес
Рейтинг матчу:
Аякс
Амстердам
До початку
00 : 00 : 00
Ліверпуль
Ливерпуль
Хто переможе?
26 Користувачів зробило свій вибір
Аякс
35%
Нічия
31%
Ліверпуль
35%
Цікаві факти
  • Ajax Amsterdam have a losing streak of 3 matches in UEFA Champions League.
  • Liverpool FC have a winning streak of 3 matches in UEFA Champions League.
  • Did you know that Liverpool FC scores 33% of their goals between the minutes 76-90?
  • Ajax Amsterdam haven't won any of their last 3 games against Liverpool FC.
  • Mohammed Kudus is Ajax Amsterdam's top scorer with 3 goals. Mohamed Salah has scored 5 times for Liverpool FC.
  • Ajax Amsterdam have conceded a goal in each of their last 8 matches.
  • Ajax Amsterdam have scored at least one goal for 32 consecutive matches.
  • Liverpool FC have scored at least one goal for 8 consecutive matches.
  • Ajax Amsterdam wins 1st half in 64% of their matches, Liverpool FC in 38% of their matches.
  • Ajax Amsterdam wins 64% of halftimes, Liverpool FC wins 38%.
  • The winner of their last meeting was Liverpool FC.
  • On their last meeting Liverpool FC won by 1 goals.
  • When Ajax Amsterdam leads 1-0 at home, they win in 85% of their matches.
  • When Liverpool FC leads 0-1 away, they win in 93% of their matches.
  • When Ajax Amsterdam is down 0-1 home, they win 42% of their matches.
  • When Liverpool FC is down 1-0 away, they win 35% of their matches.
  • In UEFA Champions League, Liverpool FC has better performance than Ajax Amsterdam.
  • Liverpool FC's performance of the last 5 matches is better than Ajax Amsterdam's.
  • Liverpool FC have lost just 0 of their last 4 games against Ajax Amsterdam (in all competitions).
  • In the last 4 meetings Ajax Amsterdam won 0, Liverpool FC won 3, 1 draws.
  • Ajax Amsterdam scores 0.25 goals in a match against Liverpool FC and Liverpool FC scores 1 goals against Ajax Amsterdam (on average).
  • Average number of goals in meetings between Ajax Amsterdam and Liverpool FC is 1.25.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Ajax Amsterdam and Liverpool FC is 0.75.
  • Ajax Amsterdam scores 3.45 goals when playing at home and Liverpool FC scores 1.82 goals when playing away (on average).
  • Liverpool FC have a winning streak of 3 matches.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Аякс
0
Перемог
3
Ігор
3
Перемог
Ліверпуль
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
13.09.2022 - 22:00 Ліверпуль 2 - 1 Завершено Аякс
Ліга чемпіонів УЄФА 2020/2021
01.12.2020 - 22:00 Ліверпуль 1 - 0 Завершено Аякс
Ліга чемпіонів УЄФА 2019/2020
21.10.2020 - 22:00 Аякс 0 - 1 Завершено Ліверпуль
Останні матчі - Аякс
Чемпіонат Нідерландів 2022/2023
22.10.2022 - 19:45 Валвейк 1 - 4 Завершено Аякс В
Чемпіонат Нідерландів 2022/2023
16.10.2022 - 21:00 Аякс 7 - 1 Завершено Ексельсіор В
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
12.10.2022 - 19:45 Наполі 4 - 2 Завершено Аякс П
Чемпіонат Нідерландів 2022/2023
08.10.2022 - 17:30 Волендам 2 - 4 Завершено Аякс В
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
04.10.2022 - 22:00 Аякс 1 - 6 Завершено Наполі П
Показати більше
Останні матчі - Ліверпуль
Чемпіонат Англії 2022/2023
22.10.2022 - 14:30 Ноттінгем Форест 1 - 0 Завершено Ліверпуль П
Чемпіонат Англії 2022/2023
19.10.2022 - 21:30 Ліверпуль 1 - 0 Завершено Вест Хем Юнайтед В
Чемпіонат Англії 2022/2023
16.10.2022 - 18:30 Ліверпуль 1 - 0 Завершено Манчестер Сіті В
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
12.10.2022 - 22:00 Рейнджерс 1 - 7 Завершено Ліверпуль В
Чемпіонат Англії 2022/2023
09.10.2022 - 18:30 Арсенал 3 - 2 Завершено Ліверпуль П
Показати більше
Новини команд
Хто переможе?
26 Користувачів зробило свій вибір
Аякс
35%
Нічия
31%
Ліверпуль
35%
Трансляція
Звучить гімн Ліги Чемпіонів!
Стартовий склад "Ліверпуля": Аліссон - Александер-Арнольд, Гомес, Ван Дейк, Робертсон - Елліотт, Фабіньо, Хендерсон - Салах, Фірміно, Дарвін Нуньєс
Стартовий склад "Аякса": Пасвеєр - Санчес, Тімбер, Бессі, Блінд - Клаассен, Альварес, Бергейс - Бергвейн, Броббі, Тадіч
Інфо
Головний арбітр матчу - Хосе Марія Санчес Мартінес. Помічники судді: Рауль Мартінес і Іньїго Прієто. Четвертий арбітр - Сесар Сото Градо.
Інфо
Гра розпочнеться о 22:00 за київським часом на стадіоні "Йохан Кройфф Арена" в Амстердамі, Нідерланди.
Доброго вечора, шановні читачі UA-Футбол! До вашої уваги текстова трансляція матчу п'ятого туру Ліги Чемпіонів між амстердамським "Аяксом" та "Ліверпулем".
Авторизуйтесь на сайті, щоб голосувати.
Коментарі(0)
Увійдіть, щоб залишати коментарі. Войти

Останні матчі
Завершено 19:45 - Сьогодні Брюгге Брюгге 0 Порту Порту 4 Завершено 19:45 - Сьогодні Інтер Інтер 4 Вікторія Вікторія 0 Завершено 17:30 - Сьогодні Саудівська Аравія Саудівська Аравія 0 Албанія Албанія 0 Завершено 17:30 - Сьогодні Хайдук Хайдук 3 Гориця Гориця 1 Завершено 17:00 - Сьогодні Аякс U19 Аякс U19 3 Ливерпуль U19 Ливерпуль U19 1

Кращі букмекери

Букмекер
Бонус
1 300 грн Грати
2 4500 грн Грати
3 1500 грн Грати
4 3000 грн Грати
Усі букмекери

Новини футболу

Всі новини
У тренді

Анонс матчу Аякс - "Ліверпуль" 26.10.2022, Ліга чемпіонів УЄФА

Противостояние між командою Аякс (Амстердам) та командою "Ліверпуль" (Ливерпуль) проходитиме в рамках турнира по футболу: Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023 , матч состоится на стадіоні Йохан Кройф Арена.

Дата проведення матчу: 26.10.2022
Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между Аякс (Амстердам) та командою "Ліверпуль" (Ливерпуль):

Прошедший матч між командами закінчився перемогою на користь "Ліверпуль", тоді як команда Аякс залишилася з поразкою . Зіткнення "Ліверпуль" та Аякс у попередньому футбольному матчі 13.09.2022 закінчилось со следующими результатом: 2:1 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих матчей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Аякс - "Ліверпуль" можна подивитися 26.10.2022 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Ліга чемпіонів УЄФА. Текстову трансляцію матчу Аякс - "Ліверпуль", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Аякс (Амстердам)
Рік заснування Аякс (Амстердам): 1900
Країна: Нидерланды
Тренер: Петер Бош

Предыдущий матч команди Аякс був зіграний проти Валвейк - 22.10.2022, у рамках турнира Чемпіонат Нідерландів 2022/2023 та закінчився перемогою команди Аякс.

Команда гостей

Назва: "Ліверпуль" (Ливерпуль)
Рік заснування "Ливерпуль" (Ливерпуль): 1892
Країна: Англия
Тренер: Юрген Клопп

Предыдущий матч команди "Ліверпуль" був зіграний проти Ноттінгем Форест - 22.10.2022, у рамках турнира Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Ноттінгем Форест.

Слідкуйте за результатами матчу Аякс - "Ліверпуль" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

Інші анонси матчів, розклад, турнірна таблиця та результати ігор Ліга чемпіонів УЄФА та інших чемпіонатів також доступні онлайн на сайті в режимі 24/7.

Продовжуючи перегляд www.ua-football.com, ви підтверджуєте, що погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Згоден