Аякс - Ліверпуль онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Аякс - "Ліверпуль" 26.10.2022, Ліга чемпіонів УЄФА

Противостояние між командою Аякс (Амстердам) та командою "Ліверпуль" (Ливерпуль) проходитиме в рамках турнира по футболу: Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023 , матч состоится на стадіоні Йохан Кройф Арена.

Дата проведення матчу: 26.10.2022

Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между Аякс (Амстердам) та командою "Ліверпуль" (Ливерпуль):

Прошедший матч між командами закінчився перемогою на користь "Ліверпуль", тоді як команда Аякс залишилася з поразкою . Зіткнення "Ліверпуль" та Аякс у попередньому футбольному матчі 13.09.2022 закінчилось со следующими результатом: 2:1 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих матчей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Аякс (Амстердам)

Рік заснування Аякс (Амстердам): 1900

Країна: Нидерланды

Тренер: Петер Бош



Предыдущий матч команди Аякс був зіграний проти Валвейк - 22.10.2022, у рамках турнира Чемпіонат Нідерландів 2022/2023 та закінчився перемогою команди Аякс.

Команда гостей

Назва: "Ліверпуль" (Ливерпуль)

Рік заснування "Ливерпуль" (Ливерпуль): 1892

Країна: Англия

Тренер: Юрген Клопп



Предыдущий матч команди "Ліверпуль" був зіграний проти Ноттінгем Форест - 22.10.2022, у рамках турнира Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Ноттінгем Форест.

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