Атлетіко - Байєр онлайн трансляція матчу

Анонс матчу "Атлетіко" - Байєр 26.10.2022, Ліга чемпіонів УЄФА

Поединок між командою "Атлетіко" (Мадрид) та командою Байєр (Леверкузен) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023 , матч начнется на стадіоні Ванда Метрополитано.

Дата проведення матчу: 26.10.2022

Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между "Атлетіко" (Мадрид) та командою Байєр (Леверкузен):

Прошедший матч між командами закінчився перемогою на користь Байєр, тоді як команда "Атлетіко" залишилася з поразкою . Зіткнення Байєр та "Атлетіко" у попередньому футбольному матчі 13.09.2022 закінчилось с такими результатами: 2:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих игр внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Атлетіко" (Мадрид)

Рік заснування "Атлетіко" (Мадрид): 1903

Країна: Испания

Тренер: Диего Симеоне



Прошедший матч команди "Атлетіко" був зіграний проти Бетіс - 23.10.2022, у рамках чемпионата Чемпіонат Іспанії 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Атлетіко".

Команда гостей

Назва: Байєр (Леверкузен)

Рік заснування Байер (Леверкузен): 1904

Країна: Германия

Тренер: Херардо Сеоане



Прошедший матч команди Байєр був зіграний проти Вольфсбург - 22.10.2022, у рамках чемпионата Чемпіонат Німеччини 2022/2023 та закінчився нічиєю.

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