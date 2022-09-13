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Атлетіко - Байєр онлайн трансляція матчу

Ліга чемпіонів УЄФА - 26 жовтня 2022, 22:00 - Ванда Метрополитано
Головний суддя: Клеман Тюрпен
Рейтинг матчу:
Атлетіко
Мадрид
До початку
00 : 00 : 00
Байєр
Леверкузен
Хто переможе?
24 Користувачів зробило свій вибір
Атлетіко
33%
Нічия
33%
Байєр
33%
Цікаві факти
  • During the last 9 meetings, Atletico Madrid have won 3 times, there have been 3 draws while Bayer Leverkusen have won 3 times. The goal difference is 9-9 in favour of Atletico Madrid.
  • Atletico Madrid haven't lost in their last 5 games.
  • Bayer Leverkusen have lost 3 away matches in a row.
  • Bayer Leverkusen haven't won any of their last 5 away matches.
  • When playing at home, Atletico Madrid have not lost to Bayer Leverkusen in their last 4 encounters.
  • When playing away, Bayer Leverkusen have not scored a goal so far this season.
  • Stefan Savic has more yellow cards (2) than any other player at Atletico Madrid. Robert Andrich has collected 3 for Bayer Leverkusen.
  • Atletico Madrid wins 1st half in 36% of their matches, Bayer Leverkusen in 34% of their matches.
  • Atletico Madrid wins 36% of halftimes, Bayer Leverkusen wins 34%.
  • The winner of their last meeting was Bayer Leverkusen.
  • On their last meeting Bayer Leverkusen won by 2 goals.
  • When Atletico Madrid leads 1-0 at home, they win in 72% of their matches.
  • When Bayer Leverkusen leads 0-1 away, they win in 60% of their matches.
  • When Atletico Madrid is down 0-1 home, they win 20% of their matches.
  • When Bayer Leverkusen is down 1-0 away, they win 16% of their matches.
  • In UEFA Champions League, Atletico Madrid has better performance than Bayer Leverkusen.
  • Atletico Madrid's performance of the last 5 matches is better than Bayer Leverkusen's.
  • In the last 5 meetings Atletico Madrid won 2, Bayer Leverkusen won 2, 1 draws.
  • Atletico Madrid scores 1.2 goals in a match against Bayer Leverkusen and Bayer Leverkusen scores 1.2 goals against Atletico Madrid (on average).
  • Average number of goals in meetings between Atletico Madrid and Bayer Leverkusen is 2.4.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Atletico Madrid and Bayer Leverkusen is 0.6.
  • Both teams haven't won their last match in UEFA Champions League.
  • Atletico Madrid scores 1.62 goals when playing at home and Bayer Leverkusen scores 1.74 goals when playing away (on average).
Особисті зустрічі
Атлетіко
3
Перемог
7
Ігор
3
Перемог
Байєр
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
13.09.2022 - 22:00 Байєр 2 - 0 Завершено Атлетіко
Ліга чемпіонів УЄФА 2019/2020
06.11.2019 - 22:00 Байєр 2 - 1 Завершено Атлетіко
Ліга чемпіонів УЄФА 2019/2020
22.10.2019 - 19:55 Атлетіко 1 - 0 Завершено Байєр
Ліга чемпіонів УЄФА 2016/2017
15.03.2017 - 21:45 Атлетіко 0 - 0 Завершено Байєр
Останні матчі - Атлетіко
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
23.10.2022 - 17:15 Бетіс 1 - 2 Завершено Атлетіко В
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
18.10.2022 - 22:00 Атлетіко 1 - 1 Завершено Райо Вальєкано Н
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
15.10.2022 - 22:00 Атлетік 0 - 1 Завершено Атлетіко В
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
12.10.2022 - 19:45 Атлетіко 0 - 0 Завершено Брюгге Н
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
08.10.2022 - 17:15 Атлетіко 2 - 1 Завершено Жирона В
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Останні матчі - Байєр
Чемпіонат Німеччини 2022/2023
22.10.2022 - 16:30 Байєр 2 - 2 Завершено Вольфсбург Н
Чемпіонат Німеччини 2022/2023
15.10.2022 - 16:30 Айнтрахт 5 - 1 Завершено Байєр П
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
12.10.2022 - 22:00 Байєр 0 - 3 Завершено Порту П
Чемпіонат Німеччини 2022/2023
08.10.2022 - 16:30 Байєр 4 - 0 Завершено Шальке В
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
04.10.2022 - 22:00 Порту 2 - 0 Завершено Байєр П
Показати більше
Хто переможе?
24 Користувачів зробило свій вибір
Атлетіко
33%
Нічия
33%
Байєр
33%
Трансляція
Інфо
Стали відомі стартові склади команд. Атлетико: Облак, Мандава, Ермосо, Хіменес, Моліна, Карраско, Вітсель, Кондогбія, Корреа, Грізман, Мората. Баєр: Градецькі, Хінкапі, Тапсоба, Коссуну, Баккер, Амірі, Андрич, Фрімпонг, Діабі, Гложек, Хадсон-Одої.
Доброго вечора, шановні читачі! Пропонуємо до вашої уваги текстову трансляцію матчу 5-го туру Ліги чемпіонів Атлетіко - Баєр.
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Останні матчі
Завершено 19:45 - Сьогодні Брюгге Брюгге 0 Порту Порту 4 Завершено 19:45 - Сьогодні Інтер Інтер 4 Вікторія Вікторія 0 Завершено 17:30 - Сьогодні Саудівська Аравія Саудівська Аравія 0 Албанія Албанія 0 Завершено 17:30 - Сьогодні Хайдук Хайдук 3 Гориця Гориця 1 Завершено 17:00 - Сьогодні Аякс U19 Аякс U19 3 Ливерпуль U19 Ливерпуль U19 1

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Анонс матчу "Атлетіко" - Байєр 26.10.2022, Ліга чемпіонів УЄФА

Поединок між командою "Атлетіко" (Мадрид) та командою Байєр (Леверкузен) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023 , матч начнется на стадіоні Ванда Метрополитано.

Дата проведення матчу: 26.10.2022
Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между "Атлетіко" (Мадрид) та командою Байєр (Леверкузен):

Прошедший матч між командами закінчився перемогою на користь Байєр, тоді як команда "Атлетіко" залишилася з поразкою . Зіткнення Байєр та "Атлетіко" у попередньому футбольному матчі 13.09.2022 закінчилось с такими результатами: 2:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих игр внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Атлетіко" - Байєр можна подивитися 26.10.2022 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Ліга чемпіонів УЄФА. Текстову трансляцію матчу "Атлетіко" - Байєр, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Атлетіко" (Мадрид)
Рік заснування "Атлетіко" (Мадрид): 1903
Країна: Испания
Тренер: Диего Симеоне

Прошедший матч команди "Атлетіко" був зіграний проти Бетіс - 23.10.2022, у рамках чемпионата Чемпіонат Іспанії 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Атлетіко".

Команда гостей

Назва: Байєр (Леверкузен)
Рік заснування Байер (Леверкузен): 1904
Країна: Германия
Тренер: Херардо Сеоане

Прошедший матч команди Байєр був зіграний проти Вольфсбург - 22.10.2022, у рамках чемпионата Чемпіонат Німеччини 2022/2023 та закінчився нічиєю.

Слідкуйте за результатами матчу "Атлетіко" - Байєр онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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