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Інтер - Вікторія онлайн трансляція матчу

Ліга чемпіонів УЄФА - 26 жовтня 2022, 19:45 - Джузеппе Меацца
Головний суддя: Андреас Экберг
Рейтинг матчу:
Інтер
Милан
0 - 0
Оновити
33'
Вікторія
Пльзень
Хід матчу
Хто переможе?
31 Користувачів зробило свій вибір
Інтер
32%
Нічия
29%
Вікторія
39%
Цікаві факти
  • FC Viktoria Plzen have a losing streak of 4 matches in UEFA Champions League.
  • Inter Milano haven't lost in their last 5 games.
  • Inter Milano have scored at least one goal for 9 consecutive matches.
  • Inter Milano wins 1st half in 48% of their matches, FC Viktoria Plzen in 52% of their matches.
  • Inter Milano wins 48% of halftimes, FC Viktoria Plzen wins 52%.
  • The winner of their last meeting was Inter Milano.
  • On their last meeting Inter Milano won by 2 goals.
  • When Inter Milano leads 1-0 at home, they win in 90% of their matches.
  • When FC Viktoria Plzen leads 0-1 away, they win in 73% of their matches.
  • When Inter Milano is down 0-1 home, they win 36% of their matches.
  • When FC Viktoria Plzen is down 1-0 away, they win 22% of their matches.
  • In UEFA Champions League, Inter Milano has better performance than FC Viktoria Plzen.
  • Inter Milano's performance of the last 5 matches is better than FC Viktoria Plzen's.
  • Both teams haven't won their last match in UEFA Champions League.
  • Inter Milano scores 2.06 goals when playing at home and FC Viktoria Plzen scores 1.33 goals when playing away (on average).
  • FC Viktoria Plzen have scored at least one goal for 5 consecutive matches.
Особисті зустрічі
Інтер
1
Перемог
1
Ігор
0
Перемог
Вікторія
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
13.09.2022 - 19:45 Вікторія 0 - 2 Завершено Інтер
Останні матчі - Інтер
Чемпіонат Італії 2022/2023
22.10.2022 - 21:45 Фіорентина 3 - 4 Завершено Інтер В
Чемпіонат Італії 2022/2023
16.10.2022 - 13:30 Інтер 2 - 0 Завершено Салернітана В
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
12.10.2022 - 22:00 Барселона 3 - 3 Завершено Інтер Н
Чемпіонат Італії 2022/2023
08.10.2022 - 16:00 Сассуоло 1 - 2 Завершено Інтер В
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
04.10.2022 - 22:00 Інтер 1 - 0 Завершено Барселона В
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Останні матчі - Вікторія
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
12.10.2022 - 22:00 Вікторія 2 - 4 Завершено Баварія П
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
04.10.2022 - 19:45 Баварія 5 - 0 Завершено Вікторія П
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
13.09.2022 - 19:45 Вікторія 0 - 2 Завершено Інтер П
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
07.09.2022 - 22:00 Барселона 5 - 1 Завершено Вікторія П
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
23.08.2022 - 22:00 Вікторія 2 - 1 Завершено Карабах В
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Хто переможе?
31 Користувачів зробило свій вибір
Інтер
32%
Нічия
29%
Вікторія
39%
Склади команд
24
Андре Онана
95
Алессандро Бастоні
15
Франческо Ачербі
37
Skriniar, Milan
32
Федеріко Дімарко
22
Генріх Мхітарян
20
Хакан Чалханоглу
23
Ніколо Барелла
22
Dumfries, Denzel
11
Едін Джеко
22
Martinez, Lautaro
36
Stanek, Jindrich
2
Hejda, Lukas
4
Pernica, Ludek
3
Tijani, Mohamed
24
Havel, Milan
20
Bucha, Pavel
23
Kalvach, Lukas
18
Mosquera Rebolledo, John Edison
77
Jirka, Erik
88
Vlkanova, Adam
90
Bassey, Fortune Akpan
Стартовий склад
  • 11
    Едін Джеко
    Форвард
  • 22
    Martinez, Lautaro
    Форвард
  • 32
    Федеріко Дімарко
    Захисник
  • 22
    Генріх Мхітарян
    Півзахисник
  • 20
    Хакан Чалханоглу
    Півзахисник
  • 23
    Ніколо Барелла
    Півзахисник
  • 22
    Dumfries, Denzel
  • 95
    Алессандро Бастоні
    Захисник
  • 15
    Франческо Ачербі
    Захисник
  • 37
    Skriniar, Milan
    Захисник
  • 24
    Андре Онана
    Воротар
  • 90
    Bassey, Fortune Akpan
    Форвард
  • 77
    Jirka, Erik
    Захисник
  • 88
    Vlkanova, Adam
    Півзахисник
  • 24
    Havel, Milan
    Захисник
  • 20
    Bucha, Pavel
    Півзахисник
  • 23
    Kalvach, Lukas
    Півзахисник
  • 18
    Mosquera Rebolledo, John Edison
    Півзахисник
  • 2
    Hejda, Lukas
    Захисник
  • 4
    Pernica, Ludek
    Захисник
  • 3
    Tijani, Mohamed
    Захисник
  • 36
    Stanek, Jindrich
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Симоне Индзаги
  • Михал Билек
Статистика матчу
2
Блоковано ударів
3
Кутові
1
53%
Володіння м'ячем
47%
2
Удари повз
1
3
Штрафні
3
2
Офсайди
1
1
Фоли
2
2
Удари в отвір
Сейви
3
Трансляція
25'
Небезпечний момент
Їндржих Станек здійснив два блискучих сейви поспіль! Спочатку чеський голкіпер потягнув удар Федеріко Дімарко впритул, а потім упорався зі спробою Генріха Мхітаряна вразити ворота головою.
24'
Генріх Мхітарян увірвався до штрафного майданчика суперника та прострілював у район одинадцятиметрової позначки, але Лукаш Гейда перехопив м'яч.
20'
Офсайд
Міланці розіграли непогану комбінацію, яку ударом злету завершував Лаутаро Мартінес. Було досить гостро, але лайнсмен зафіксував офсайд у Дензела Думфріса.
17'
Господарі спробували оригінально розіграти стандартне положення, але, здається, перехитрили самих себе.
16'
Лаутаро Мартінес впав на газон після контакту з Мохамедом Тіджані, заробивши таким чином перспективний штрафний для своєї команди.
11'
Алессандро Бастоні відтер від м'яча Еріка Їрку, який уже ввійшов до карного та був готовий завдавати удару по воротах.
7'
Дензел Думфріс обіграв суперника на фланзі, але вперся у лицьову лінію та не зміг виконати точну передачу до центру штрафного майданчика.
6'
Лаутаро Мартінес тягнув м'яч до воріт, але Мохамед Тіджані руками притримав суперника. На диво, арбітр вирішив не давати свисток.
3'
Федеріко Дімарко різким рухом прибрав захисника та здорово навісив до карного, але Лаутаро Мартінес пролетів повз м'яч.
1'
Свисток
Матч розпочався.
Інфо
Стартовий склад Інтера: Онана – Бастоні, Ачербі, Шкріньяр (к) – Дімарко, Мхітарян, Чалханоглу, Барелла, Думфріс – Джеко, Мартінес.
Запасні: Кордаз (в), Ханданович (в), Асллані, Белланова, Гальярдіні, Госенс, Д'Амброзіо, Дарміан, де Врей, Корреа, Лукаку.
Інфо
Стартовий склад Вікторії: Станек – Тіджані, Перніца, Гейда (к) – Москера, Калвах, Буха, Гавел – Влканова, Їрка, Бессі.
Запасні: Єдлічка (в), Тврдонь (в), Голік, Ємелка, Н'Діай, Піларж, Хорий, Чермак.
Діючі чемпіони Італії продовжують боротьбу за плей-оф найпрестижнішого клубного турніру Європи. Перемога над аутсайдером Вікторією гарантує їм місце серед шістнадцяти найсильніших команд континенту.
Все в руках нерадзуррі. UA-Football представляє вам текстову онлайн-трансляцію матчу 5-го раунду групового етапу Ліги чемпіонів між Інтером і Вікторією.
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Анонс матчу "Інтер" - Вікторія 26.10.2022, Ліга чемпіонів УЄФА

Матч між командою "Інтер" (Милан) та командою Вікторія (Пльзень) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023 , матч состоится на стадіоні Джузеппе Меацца.

Дата проведення матчу: 26.10.2022
Час початку матчу: 19:45

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между клубами "Інтер" (Милан) та командою Вікторія (Пльзень):

Прошедший матч між командами закінчився перемогою на користь команди "Інтер", тоді як команда Вікторія залишилася з поразкою . Зіткнення Вікторія та "Інтер" у попередньому футбольному матчі 13.09.2022 закінчилось со счетом: 0:2 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Симоне Индзаги и Михал Билек розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих матчей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Інтер" - Вікторія можна подивитися 26.10.2022 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Ліга чемпіонів УЄФА. Текстову трансляцію матчу "Інтер" - Вікторія, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Інтер" (Милан)
Рік заснування "Інтер" (Милан): 1908
Країна: Италия
Тренер: Симоне Индзаги

Предыдущий поединок команди "Інтер" був зіграний проти "Фіорентина" - 22.10.2022, у рамках чемпионата Чемпіонат Італії 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Інтер".

Команда гостей

Назва: Вікторія (Пльзень)
Рік заснування Виктория (Пльзень): 1911
Країна: Чехия
Тренер: Карел Крейчи

Прошедший поединок команди Вікторія був зіграний проти "Баварія" - 12.10.2022, у рамках турнира Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Баварія".

Слідкуйте за результатами матчу "Інтер" - Вікторія онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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