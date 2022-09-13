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Брюгге - Порту онлайн трансляція матчу

Ліга чемпіонів УЄФА - 26 жовтня 2022, 19:45 - Ян Брейдел
Головний суддя: Оливер, Майкл
Рейтинг матчу:
Брюгге
Брюгге
0 - 0
Оновити
33'
Порту
Порту
Хід матчу
Хто переможе?
31 Користувачів зробило свій вибір
Брюгге
32%
Нічия
29%
Порту
39%
Цікаві факти
  • FC Porto have a winning streak of 5 matches.
  • FC Porto haven't lost in their last 6 games.
  • FC Porto have a winning streak of 3 matches away from home.
  • FC Porto have lost none of their last 4 away matches.
  • When playing at home, Club Brugge have not conceded a goal so far this season.
  • Ferran Jutgla has assisted the most goals for Club Brugge with 2. Mehdi Taremi is FC Porto's biggest assister (2).
  • FC Porto have kept a clean sheet in 4 matches in a row.
  • FC Porto have scored at least one goal for 6 consecutive matches.
  • Club Brugge wins 1st half in 52% of their matches, FC Porto in 51% of their matches.
  • Club Brugge wins 52% of halftimes, FC Porto wins 51%.
  • The winner of their last meeting was Club Brugge.
  • On their last meeting Club Brugge won by 4 goals.
  • When Club Brugge leads 1-0 at home, they win in 80% of their matches.
  • When FC Porto leads 0-1 away, they win in 93% of their matches.
  • When Club Brugge is down 0-1 home, they win 16% of their matches.
  • When FC Porto is down 1-0 away, they win 27% of their matches.
  • In UEFA Champions League, Club Brugge has better performance than FC Porto.
  • FC Porto's performance of the last 5 matches is better than Club Brugge's.
  • FC Porto have lost just 1 of their last 3 games against Club Brugge (in all competitions).
  • In the last 3 meetings Club Brugge won 1, FC Porto won 2, 0 draws.
  • Club Brugge scores 1.67 goals in a match against FC Porto and FC Porto scores 1 goals against Club Brugge (on average).
  • Average number of goals in meetings between Club Brugge and FC Porto is 2.67.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Club Brugge and FC Porto is 1.
  • Both teams didn't concede on their last match.
  • Club Brugge scores 2 goals when playing at home and FC Porto scores 1.96 goals when playing away (on average).
  • Club Brugge have kept a clean sheet in 3 matches in a row.
  • Club Brugge haven't lost in their last 4 games.
Особисті зустрічі
Брюгге
1
Перемог
3
Ігор
2
Перемог
Порту
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
13.09.2022 - 22:00 Порту 0 - 4 Завершено Брюгге
Ліга чемпіонів УЄФА 2016/2017
02.11.2016 - 21:45 Порту 1 - 0 Завершено Брюгге
Ліга чемпіонів УЄФА 2016/2017
18.10.2016 - 21:45 Брюгге 1 - 2 Завершено Порту
Останні матчі - Брюгге
Чемпіонат Бельгії 2022/2023
22.10.2022 - 21:45 Юніон Сент-Жілуаз 2 - 2 Завершено Брюгге Н
Чемпіонат Бельгії 2022/2023
19.10.2022 - 21:45 Брюгге 3 - 0 Завершено Сент-Трюйден В
Чемпіонат Бельгії 2022/2023
16.10.2022 - 19:30 Андерлехт 0 - 1 Завершено Брюгге В
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
12.10.2022 - 19:45 Атлетіко 0 - 0 Завершено Брюгге Н
Чемпіонат Бельгії 2022/2023
08.10.2022 - 21:45 Брюгге 0 - 2 Завершено Вестерло П
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Останні матчі - Порту
Чемпіонат Португалії 2022/2023
21.10.2022 - 22:15 Порту 0 - 1 Завершено Бенфіка П
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
12.10.2022 - 22:00 Байєр 0 - 3 Завершено Порту В
Чемпіонат Португалії 2022/2023
08.10.2022 - 20:00 Портимоненсе 0 - 2 Завершено Порту В
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
04.10.2022 - 22:00 Порту 2 - 0 Завершено Байєр В
Чемпіонат Португалії 2022/2023
30.09.2022 - 23:15 Порту 4 - 1 Завершено Брага В
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Новини команд
Хто переможе?
31 Користувачів зробило свій вибір
Брюгге
32%
Нічия
29%
Порту
39%
Склади команд
22
Ciмон Мiньоле
17
Buchanan, Tajon
94
Sylla, Abakar
44
Mechele, Brandon
6
Odoi, Denis
20
Ханс Ванакен
15
Onyedika, Raphael
27
Nielsen, Casper
12
Lang, Noa
9
Jutgla, Ferran
11
Olsen, Andreas
99
Costa, Diogo
11
Aquino Cossa, Pepe
2
Cardoso, Fabio
4
Carmo, David
12
Sanusi, Zaidu
25
Otavio
46
Eustaquio, Stephen
15
Uribe, Mateus
13
Galeno, Wenderson
30
Evanilson
9
Taremi, Mehdi
Стартовий склад
  • 12
    Lang, Noa
  • 9
    Jutgla, Ferran
    Півзахисник
  • 11
    Olsen, Andreas
    Форвард
  • 20
    Ханс Ванакен
    Півзахисник
  • 15
    Onyedika, Raphael
    Півзахисник
  • 27
    Nielsen, Casper
    Півзахисник
  • 17
    Buchanan, Tajon
    Форвард
  • 94
    Sylla, Abakar
    Захисник
  • 44
    Mechele, Brandon
    Захисник
  • 6
    Odoi, Denis
  • 22
    Ciмон Мiньоле
    Воротар
  • 30
    Evanilson
  • 9
    Taremi, Mehdi
    Форвард
  • 25
    Otavio
    Захисник
  • 46
    Eustaquio, Stephen
    Півзахисник
  • 15
    Uribe, Mateus
  • 13
    Galeno, Wenderson
    Форвард
  • 11
    Aquino Cossa, Pepe
  • 2
    Cardoso, Fabio
  • 4
    Carmo, David
    Захисник
  • 12
    Sanusi, Zaidu
    Захисник
  • 99
    Costa, Diogo
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Hoefkens, Carl
  • Сержиу Консейсау
Статистика матчу
41%
Володіння м'ячем
59%
Удари в отвір
1
Удари повз
3
1
Блоковано ударів
1
6
Штрафні
2
Кутові
3
Офсайди
3
1
Сейви
2
Фоли
3
1
ЖК
1
Трансляція
33'
Гоооол!!!
ГОЛ! Таремі отримав передачу на вхід до лівого флангу штрафного з глибини від Отавіо, і закрутив у дальній кут!
31'
Жорстке зіткнення поміж Одуа та Галено в центрі поля.
29'
Жовта картка
Одуа, до речі, дали картку до цього саме за фол проти Еуштакіу на власній половині.
29'
Жовта картка
Утікав правим флангом контратаки Сков, проте Еуштакіу його смикнув за футболку.
27'
Брюгге не вдається віднайти власної гри в атаці.
25'
Небезпечний момент
Накидання з правого флангу Таремі в центрі штрафного скинув на Галено, той бив у падінні ножицями, але влучив у Еванілсона, який стояв перед ним.
23'
Порту помітно переважає на м'ячі цими хвилинами.
21'
Еуштакіу розігнав Галено до лівого флангу штрафного, але той повернув до центру невдало.
19'
Кошта зняв подачу з правого флангу до меж воротарського на Жужлу.
17'
Офсайд
Таремі з офсайду завершував відскок від Отавіо до правого флангу штрафного, але у ворота не влучив.
16'
Небезпечний момент
Карму скинув подачу кутового з правого флангу до центру штрафного головою на Еванілсона, а той пробив над воротами.
14'
Небезпечний момент
Якась паніка з грою Міньоле на перехоплені подачі з правого флангу ногами всередині свого воротарського! А удару так і не було.
12'
Фол від Карму в чужому штрафному проти Міньоле.
11'
Зайду в боротьбі на лівому фланзі атаки заробив аут.
9'
Фол Нільсена проти Еуштакіу на лівому фланзі захисту.
7'
Небезпечний момент
Отавіо божевільно закинув поміж трьох із лівого флангу до штрафного на Еуштакіу, але той зацідив вище воріт!
6'
Подачу від Отавіо з кутового на правому фланзі несильним ударом головою завершив Кардозу до рук Міньоле.
6'
Кутовими обклали по обидва боки чужий штрафний гравці Порту.
4'
Оньєдіка травмував поперек за підсумком попереднього епізода.
3'
Отавіо в центрі поля підсів під Оньєдіку.
2'
Пас із лівого флангу від Ланга на Скова вибив до ауту захисник.
1'
Порту намагається чинити тиск на чужій половині.
Свисток
Ми почули стартовий свисток арбітра. Матч було розпочато!
Запасні: Рамуш, Маркано, Верон, Груїч, Консейсау, Намасо, Франку, Венделл, Б. Кошта, Мартінес, Боржеш, Фолья.
Порту: Д. Кошта — Пепе, Кардозу, Карму, Зайду — Еуштакіу, Урібе — Отавіо, Галено — Еванілсон, Таремі.
Запасні: Ламменс, Баланта, Лерін, Меєр, Боята, Нуса, Яремчук, Аудоор, Сандра.
Брюгге: Міньоле — Одуа, Мехеле, Сілла, Б'юкенен — Нільсен, Оньєдіка, Ванакен — Ланг, Жужла, Сков-Ольсен.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Інфо
Перший матч завершився розгромом для Порту з рахунком 0:4.
Інфо
Якщо гості переможуть, а мадридський Атлетіко втратить очки вдома проти Баєра, то "дракони" вийдуть до плей-оф достроково.
Інфо
Порту йде другим із шістьма очками за дві перемоги та дві оразки.
Інфо
Брюгге йде першим із 10 очками за три перемоги та одну нічию, і вже відібрався до плей-оф.
Майкл Олівер (Ашингтон, Англія) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку 5-го туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА у рамках групи B. На полі стадіону Ян Брейдель (Брюгге, Бельгія) зіграють бельгійський Брюгге та португальський Порту.
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Анонс матчу Брюгге - Порту 26.10.2022, Ліга чемпіонів УЄФА

Поединок між командою Брюгге (Брюгге) та командою Порту (Порту) проходитиме в рамках турнира по футболу: Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023 , матч пройдет на стадіоні Ян Брейдел.

Дата проведення матчу: 26.10.2022
Час початку матчу: 19:45

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между командами Брюгге (Брюгге) та командою Порту (Порту):

Прошедший поединок між командами закінчився перемогою на користь команди Брюгге, тоді як команда Порту залишилася з поразкою . Зіткнення Порту та Брюгге у попередньому футбольному матчі 13.09.2022 закінчилось со счетом: 0:4 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Hoefkens, Carl и Сержиу Консейсау розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих поединков внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Брюгге - Порту можна подивитися 26.10.2022 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Ліга чемпіонів УЄФА. Текстову трансляцію матчу Брюгге - Порту, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Брюгге (Брюгге)
Рік заснування Брюгге (Брюгге): 1891
Країна: Бельгия
Тренер: Мишель Прюдомм

Прошедший поединок команди Брюгге був зіграний проти Юніон Сент-Жілуаз - 22.10.2022, у рамках чемпионата Чемпіонат Бельгії 2022/2023 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: Порту (Порту)
Рік заснування Порту (Порту): 1893
Країна: Португалия
Тренер: Нуну Эшпириту Санту

Предыдущий поединок команди Порту був зіграний проти Бенфіка - 21.10.2022, у рамках чемпионата Чемпіонат Португалії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Бенфіка.

Слідкуйте за результатами матчу Брюгге - Порту онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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