Брюгге - Порту онлайн трансляція матчу

Поединок між командою Брюгге (Брюгге) та командою Порту (Порту) проходитиме в рамках турнира по футболу: Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023 , матч пройдет на стадіоні Ян Брейдел.
Дата проведення матчу: 26.10.2022
Час початку матчу: 19:45
Історія протистоянь между командами Брюгге (Брюгге) та командою Порту (Порту):
Прошедший поединок між командами закінчився перемогою на користь команди Брюгге, тоді як команда Порту залишилася з поразкою . Зіткнення Порту та Брюгге у попередньому футбольному матчі 13.09.2022 закінчилось со счетом: 0:4 на користь гостей.
Для здобуття перемоги тренери команд Hoefkens, Carl и Сержиу Консейсау розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих поединков внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Брюгге (Брюгге)
Рік заснування Брюгге (Брюгге): 1891
Країна: Бельгия
Тренер: Мишель Прюдомм
Прошедший поединок команди Брюгге був зіграний проти Юніон Сент-Жілуаз - 22.10.2022, у рамках чемпионата Чемпіонат Бельгії 2022/2023 та закінчився нічиєю.
Назва: Порту (Порту)
Рік заснування Порту (Порту): 1893
Країна: Португалия
Тренер: Нуну Эшпириту Санту
Предыдущий поединок команди Порту був зіграний проти Бенфіка - 21.10.2022, у рамках чемпионата Чемпіонат Португалії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Бенфіка.
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