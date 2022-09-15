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Манчестер Юнайтед - Шериф онлайн трансляція матчу

Ліга Європи УЄФА - 27 жовтня 2022, 22:00 - Олд Траффорд
Головний суддя: Sidiropoulos, Tasos
Рейтинг матчу:
Манчестер Юнайтед
Манчестер
До початку
00 : 00 : 00
Шериф
Тирасполь
Хто переможе?
30 Користувачів зробило свій вибір
Манчестер Юнайтед
37%
Нічия
33%
Шериф
30%
Цікаві факти
  • Manchester United have a winning streak of 3 matches in UEFA Europa League.
  • FC Sheriff Tiraspol have a losing streak of 3 matches in UEFA Europa League.
  • Manchester United haven't lost in their last 6 games.
  • Lisandro Martinez has more yellow cards (2) than any other player at Manchester United. Iyayi Atiemwen has collected 3 for FC Sheriff Tiraspol.
  • Manchester United have kept a clean sheet in 3 matches in a row.
  • Manchester United wins 1st half in 35% of their matches, FC Sheriff Tiraspol in 42% of their matches.
  • Manchester United wins 35% of halftimes, FC Sheriff Tiraspol wins 42%.
  • The winner of their last meeting was Manchester United.
  • On their last meeting Manchester United won by 2 goals.
  • When Manchester United leads 1-0 at home, they win in 77% of their matches.
  • When FC Sheriff Tiraspol leads 0-1 away, they win in 83% of their matches.
  • When Manchester United is down 0-1 home, they win 11% of their matches.
  • When FC Sheriff Tiraspol is down 1-0 away, they win 14% of their matches.
  • In UEFA Europa League, Manchester United has better performance than FC Sheriff Tiraspol.
  • Manchester United's performance of the last 5 matches is better than FC Sheriff Tiraspol's.
  • Both teams didn't concede on their last match.
  • Manchester United scores 1.45 goals when playing at home and FC Sheriff Tiraspol scores 1.65 goals when playing away (on average).
Особисті зустрічі
Манчестер Юнайтед
1
Перемог
1
Ігор
0
Перемог
Шериф
Ліга Європи УЄФА 2022/2023
15.09.2022 - 19:45 Шериф 0 - 2 Завершено Манчестер Юнайтед
Останні матчі - Манчестер Юнайтед
Чемпіонат Англії 2022/2023
22.10.2022 - 19:30 Челсі 1 - 1 Завершено Манчестер Юнайтед Н
Чемпіонат Англії 2022/2023
19.10.2022 - 22:15 Манчестер Юнайтед 2 - 0 Завершено Тоттенхем В
Чемпіонат Англії 2022/2023
16.10.2022 - 16:00 Манчестер Юнайтед 0 - 0 Завершено Ньюкасл Н
Ліга Європи УЄФА 2022/2023
13.10.2022 - 22:00 Манчестер Юнайтед 1 - 0 Завершено Омонія В
Чемпіонат Англії 2022/2023
09.10.2022 - 21:00 Евертон 1 - 2 Завершено Манчестер Юнайтед В
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Останні матчі - Шериф
Ліга Європи УЄФА 2022/2023
13.10.2022 - 22:00 Реал Сосьєдад 3 - 0 Завершено Шериф П
Ліга Європи УЄФА 2022/2023
06.10.2022 - 19:45 Шериф 0 - 2 Завершено Реал Сосьєдад П
Ліга Європи УЄФА 2022/2023
15.09.2022 - 19:45 Шериф 0 - 2 Завершено Манчестер Юнайтед П
Ліга Європи УЄФА 2022/2023
08.09.2022 - 22:00 Омонія 0 - 3 Завершено Шериф В
Ліга Європи УЄФА 2022/2023
25.08.2022 - 20:00 Шериф 0 - 0 Завершено Пюнік Н
Показати більше
Хто переможе?
30 Користувачів зробило свій вибір
Манчестер Юнайтед
37%
Нічия
33%
Шериф
30%
Трансляція
Шериф: Коваль - Гуедеш, Кікі, Радельїч, Клозо - Бадоло, Діоп, К‘ябу, Саліфу, Акамбі - Атьємвен.
Манчестер Юнайтед: де Хеа - Далот, Лінделеф, Мартінес - Еріксен, Каземіро - Антоні, Фернандеш, Гармашу - Роналду.
Інфо
Стали відомі стартові склади команд:
Вітаємо всіх читачів! UA-Футбол проведе для вас текстову онлайн трансляцію матчу п‘ятого туру групового етапу Ліги Європи, в якому Манчестер Юнайтед зіграє з Шерифом.
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Останні матчі
Завершено 13:35 - Сьогодні Металург-2 Металург-2 2 Васт Васт 2 Завершено 22:00 - Вчора Sheffield Wednesday Sheffield Wednesday 1 Бристоль Роверс Бристоль Роверс 1 Завершено 22:00 - Вчора Атлетіко Атлетіко 2 Байєр Байєр 2 Завершено 22:00 - Вчора Аякс Аякс 0 Ліверпуль Ліверпуль 3 Завершено 22:00 - Вчора Наполі Наполі 3 Рейнджерс Рейнджерс 0

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Анонс матчу "Манчестер Юнайтед" - Шериф 27.10.2022, Ліга Європи УЄФА

Противостояние між командою "Манчестер Юнайтед" (Манчестер) та командою Шериф (Тирасполь) проходитиме в рамках турнира по футболу: Ліга Європи УЄФА 2022/2023 , матч начнется на стадіоні Олд Траффорд.

Дата проведення матчу: 27.10.2022
Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между командами "Манчестер Юнайтед" (Манчестер) та командою Шериф (Тирасполь):

Предыдущий поединок між командами закінчився перемогою на користь команди "Манчестер Юнайтед", тоді як команда Шериф залишилася з поразкою . Зіткнення Шериф та "Манчестер Юнайтед" у попередньому футбольному матчі 15.09.2022 закінчилось с таким счетом: 0:2 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих встреч внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Манчестер Юнайтед" - Шериф можна подивитися 27.10.2022 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнир Ліга Європи УЄФА. Текстову трансляцію матчу "Манчестер Юнайтед" - Шериф, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Манчестер Юнайтед" (Манчестер)
Рік заснування "Манчестер Юнайтед" (Манчестер): 1878
Країна: Англия
Тренер: Эрик тен Хаг

Предыдущий матч команди "Манчестер Юнайтед" був зіграний проти Челсі - 22.10.2022, у рамках турнира Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: Шериф (Тирасполь)
Країна: Молдова

Прошедший поединок команди Шериф був зіграний проти Реал Сосьєдад - 13.10.2022, у рамках турнира Ліга Європи УЄФА 2022/2023 та закінчився перемогою команди Реал Сосьєдад.

Слідкуйте за результатами матчу "Манчестер Юнайтед" - Шериф онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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