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АЕК - Динамо онлайн трансляція матчу

Ліга Європи УЄФА - 27 жовтня 2022, 19:45 - Aek Arena
Головний суддя: Битон, Джон
Рейтинг матчу:
АЕК
Ларнака
0 - 0
Оновити
11'
Динамо
Киев
Хід матчу
Хто переможе?
41 Користувачів зробило свій вибір
АЕК
27%
Нічия
24%
Динамо
49%
Цікаві факти
  • FC Dynamo Kiev have a losing streak of 4 matches in UEFA Europa League.
  • AEK Larnaca wins 1st half in 31% of their matches, FC Dynamo Kiev in 35% of their matches.
  • AEK Larnaca wins 31% of halftimes, FC Dynamo Kiev wins 35%.
  • The winner of their last meeting was AEK Larnaca.
  • On their last meeting AEK Larnaca won by 1 goals.
  • When AEK Larnaca leads 1-0 at home, they win in 64% of their matches.
  • When FC Dynamo Kiev leads 0-1 away, they win in 85% of their matches.
  • When AEK Larnaca is down 0-1 home, they win 28% of their matches.
  • When FC Dynamo Kiev is down 1-0 away, they win 23% of their matches.
  • In UEFA Europa League, AEK Larnaca has better performance than FC Dynamo Kiev.
  • AEK Larnaca's performance of the last 5 matches is better than FC Dynamo Kiev's.
  • Both teams haven't won their last match in UEFA Europa League.
  • AEK Larnaca scores 1.79 goals when playing at home and FC Dynamo Kiev scores 1.69 goals when playing away (on average).
  • AEK Larnaca have conceded a goal in each of their last 5 matches.
  • Both teams lost their last match.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
АЕК
1
Перемог
1
Ігор
0
Перемог
Динамо
Ліга Європи УЄФА 2022/2023
15.09.2022 - 22:00 Динамо 0 - 1 Завершено АЕК
Останні матчі - АЕК
Ліга Європи УЄФА 2022/2023
13.10.2022 - 19:45 АЕК 1 - 2 Завершено Фенербахче П
Ліга Європи УЄФА 2022/2023
06.10.2022 - 22:00 Фенербахче 2 - 0 Завершено АЕК П
Ліга Європи УЄФА 2022/2023
15.09.2022 - 22:00 Динамо 0 - 1 Завершено АЕК В
Ліга Європи УЄФА 2022/2023
08.09.2022 - 19:45 АЕК 1 - 2 Завершено Ренн П
Ліга Європи УЄФА 2022/2023
25.08.2022 - 19:00 АЕК 3 - 0 Завершено СК Дніпро-1 В
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Останні матчі - Динамо
Прем'єр-ліга 2022/2023
23.10.2022 - 13:00 Динамо 1 - 1 Завершено Ворскла Н
Прем'єр-ліга 2022/2023
16.10.2022 - 17:00 Шахтар 3 - 1 Завершено Динамо П
Ліга Європи УЄФА 2022/2023
13.10.2022 - 19:45 Динамо 0 - 1 Завершено Ренн П
Прем'єр-ліга 2022/2023
09.10.2022 - 17:00 Динамо 3 - 0 Завершено Рух В
Ліга Європи УЄФА 2022/2023
06.10.2022 - 22:00 Ренн 2 - 1 Завершено Динамо П
Показати більше
Хто переможе?
41 Користувачів зробило свій вибір
АЕК
27%
Нічия
24%
Динамо
49%
Склади команд
22
Piric, Kenan
21
Englezou, Nikos
4
Ненад Томовіч
16
Milicevic, Hrvoje
16
Роберто Росалес
7
Ledes, Gus
17
Pons, Pere
45
Gyurcso, Adam
51
Altman, Omri
11
Faraj, Imad
12
Рафаель Діас
35
Neshcheret, Ruslan
24
Tymchyk, Oleksandr
25
Ілля Забарний
34
Олександр Сирота
5
Vivcharenko, Kostiantyn
15
Віктор Циганков
5
Сергій Сидорчук
8
Володимир Шепелєв
7
Владислав Кабаєв
29
Buyalskiy, Vitaliy
17
Vanat, Vladyslav Andriyovych
Стартовий склад
  • 12
    Рафаель Діас
    Форвард
  • 45
    Gyurcso, Adam
    Форвард
  • 51
    Altman, Omri
    Форвард
  • 11
    Faraj, Imad
    Форвард
  • 7
    Ledes, Gus
    Півзахисник
  • 17
    Pons, Pere
  • 21
    Englezou, Nikos
    Захисник
  • 4
    Ненад Томовіч
    Захисник
  • 16
    Milicevic, Hrvoje
  • 16
    Роберто Росалес
    Захисник
  • 22
    Piric, Kenan
    Воротар
  • 17
    Vanat, Vladyslav Andriyovych
    Форвард
  • 29
    Buyalskiy, Vitaliy
    Півзахисник
  • 15
    Віктор Циганков
    Півзахисник
  • 5
    Сергій Сидорчук
    Півзахисник
  • 8
    Володимир Шепелєв
    Півзахисник
  • 7
    Владислав Кабаєв
    Форвард
  • 24
    Tymchyk, Oleksandr
    Захисник
  • 25
    Ілля Забарний
    Захисник
  • 34
    Олександр Сирота
    Захисник
  • 5
    Vivcharenko, Kostiantyn
    Захисник
  • 35
    Neshcheret, Ruslan
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Хосе Луис Олтра
  • Луческу, Мирча
Статистика матчу
51%
Володіння м'ячем
49%
Трансляція
9'
Команди багато помиляються у простих ситуаціях. Темп матчу у нас невисокий
6'
Фарай з гострого кута пробивав зі штрафного, але набагато вище воріт. На початку зустрічі рівна гра у нас.
4'
Небезпечний момент
Після прострілу Тимчика пробивав Буяльський, але голкіпер парирував удар.
Інфо
Стартовий склад АЕК: Пірич – Енглезу (к), Томович, Мілічевіч, Росалес – Густаво, Понс, Альтман – Дюрчо, Лопес, Фарай.
Запасні: Гордич (в), Тумпас (в), Анлреу, Гонсалес, Мамас, Наум, Олатунджі, Христофору.
Інфо
Стартовий склад Динамо: Нещерет – Вівчаренко, Сирота, Забарний, Тимчик – Шепєлєв, Сидорчук (к), Буяльський – Кабаєв, Ванат, Циганков.
Запасні: Авраменко (к), Ігнатенко (в), Бєсєдін, Бурда, Гармаш, Діалло, Караваєв, Кенджора, Кравченко, Перріс, Попов.
Жодного очка в чотирьох матчах посередньої групи – такий проміжний підсумок виступів Динамо в ЛЄ. Якщо сьогодні підопічні Луческу не обіграють АЕК, то втратять шанси навіть на Лігу конференцій.
Останній шанс киян уникнути ганьби. До вашої уваги текстова онлайн-трансляція матчу 5-го туру групового етапу Ліги Європи АЕК Ларнака – Динамо Київ.
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Анонс матчу АЕК - Динамо 27.10.2022, Ліга Європи УЄФА

Матч між командою АЕК (Ларнака) та командою Динамо (Киев) проходитиме в рамках турнира по футболу: Ліга Європи УЄФА 2022/2023 , матч начнется на стадіоні Aek Arena.

Дата проведення матчу: 27.10.2022
Час початку матчу: 19:45

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между клубами АЕК (Ларнака) та командою Динамо (Киев):

Прошедший матч між командами закінчився перемогою на користь команди АЕК, тоді як команда Динамо залишилася з поразкою . Зіткнення Динамо та АЕК у попередньому футбольному матчі 15.09.2022 закінчилось с такими результатами: 0:1 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Хосе Луис Олтра и Луческу, Мирча розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих поединков внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу АЕК - Динамо можна подивитися 27.10.2022 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Ліга Європи УЄФА. Текстову трансляцію матчу АЕК - Динамо, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: АЕК (Ларнака)
Країна: Кипр

Предыдущий матч команди АЕК був зіграний проти Фенербахче - 13.10.2022, у рамках чемпионата Ліга Європи УЄФА 2022/2023 та закінчився перемогою команди Фенербахче.

Команда гостей

Назва: Динамо (Киев)
Рік заснування Динамо (Киев): 1927
Країна: Украина
Тренер: Мирча Луческу

Предыдущий матч команди Динамо був зіграний проти Ворскла - 23.10.2022, у рамках чемпионата Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився нічиєю.

Слідкуйте за результатами матчу АЕК - Динамо онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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