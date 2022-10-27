АЕК - Динамо онлайн трансляція матчу

Анонс матчу АЕК - Динамо 27.10.2022, Ліга Європи УЄФА

Матч між командою АЕК (Ларнака) та командою Динамо (Киев) проходитиме в рамках турнира по футболу: Ліга Європи УЄФА 2022/2023 , матч начнется на стадіоні Aek Arena.

Дата проведення матчу: 27.10.2022

Час початку матчу: 19:45

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между клубами АЕК (Ларнака) та командою Динамо (Киев):

Прошедший матч між командами закінчився перемогою на користь команди АЕК, тоді як команда Динамо залишилася з поразкою . Зіткнення Динамо та АЕК у попередньому футбольному матчі 15.09.2022 закінчилось с такими результатами: 0:1 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Хосе Луис Олтра и Луческу, Мирча розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих поединков внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: АЕК (Ларнака)

Країна: Кипр



Предыдущий матч команди АЕК був зіграний проти Фенербахче - 13.10.2022, у рамках чемпионата Ліга Європи УЄФА 2022/2023 та закінчився перемогою команди Фенербахче.

Команда гостей

Назва: Динамо (Киев)

Рік заснування Динамо (Киев): 1927

Країна: Украина

Тренер: Мирча Луческу



Предыдущий матч команди Динамо був зіграний проти Ворскла - 23.10.2022, у рамках чемпионата Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився нічиєю.

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