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СК Дніпро-1 - Аполлон онлайн трансляція матчу

Ліга конференцій - 27 жовтня 2022, 22:00 - Kosicka futbalova arena
Головний суддя: Антониу Нобре
Рейтинг матчу:
СК Дніпро-1
Днепр
До початку
00 : 00 : 00
Аполлон
Лимасол
Хто переможе?
44 Користувачів зробило свій вибір
СК Дніпро-1
43%
Нічия
32%
Аполлон
25%
Цікаві факти
  • SC Dnipro-1 haven't lost in their last 9 games.
  • SC Dnipro-1 have scored at least one goal for 9 consecutive matches.
  • SC Dnipro-1 wins 1st half in 56% of their matches, Apollon Limassol in 29% of their matches.
  • SC Dnipro-1 wins 56% of halftimes, Apollon Limassol wins 29%.
  • The winner of their last meeting was SC Dnipro-1.
  • On their last meeting SC Dnipro-1 won by 2 goals.
  • When SC Dnipro-1 leads 1-0 at home, they win in 71% of their matches.
  • When Apollon Limassol leads 0-1 away, they win in 58% of their matches.
  • When SC Dnipro-1 is down 0-1 home, they win 50% of their matches.
  • When Apollon Limassol is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • In UEFA Europa Conference League, SC Dnipro-1 has better performance than Apollon Limassol.
  • SC Dnipro-1's performance of the last 5 matches is better than Apollon Limassol's.
  • SC Dnipro-1 scores 2.55 goals when playing at home and Apollon Limassol scores 1.12 goals when playing away (on average).
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
СК Дніпро-1
1
Перемог
1
Ігор
0
Перемог
Аполлон
Ліга конференцій 2022/2023
15.09.2022 - 19:45 Аполлон 1 - 3 Завершено СК Дніпро-1
Останні матчі - СК Дніпро-1
Прем'єр-ліга 2022/2023
23.10.2022 - 13:00 Металіст 0 - 1 Завершено СК Дніпро-1 В
Прем'єр-ліга 2022/2023
19.10.2022 - 13:00 СК Дніпро-1 2 - 2 Завершено Інгулець Н
Прем'єр-ліга 2022/2023
16.10.2022 - 15:00 Рух 2 - 3 Завершено СК Дніпро-1 В
Ліга конференцій 2022/2023
13.10.2022 - 22:00 Вадуц 1 - 2 Завершено СК Дніпро-1 В
Прем'єр-ліга 2022/2023
09.10.2022 - 13:00 СК Дніпро-1 3 - 0 Завершено Зоря В
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Останні матчі - Аполлон
Ліга конференцій 2022/2023
13.10.2022 - 19:45 Аполлон 1 - 0 Завершено АЗ В
Ліга конференцій 2022/2023
06.10.2022 - 22:00 АЗ 3 - 2 Завершено Аполлон П
Ліга конференцій 2022/2023
15.09.2022 - 19:45 Аполлон 1 - 3 Завершено СК Дніпро-1 П
Ліга конференцій 2022/2023
08.09.2022 - 22:00 Вадуц 0 - 0 Завершено Аполлон Н
Ліга Європи УЄФА 2022/2023
25.08.2022 - 22:00 Олімпіакос 1 - 1 Завершено Аполлон Н
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Новини команд
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Хто переможе?
44 Користувачів зробило свій вибір
СК Дніпро-1
43%
Нічия
32%
Аполлон
25%
Трансляція
Інфо
Стали відомі стартові склади команд. Дніпро-1: Валеф, Араужо, Сваток, Амаш, Адамюк, Бабенко, Рубчинський, Пихальонок, Назаренко, Танчик, Довбик. Аполлон: Йовановіч, Алесамі, Йовановіч, Кір'яку, Кабрал, Шполярич, Колль, Онженда, Піттас, Генті, Йостен.
Доброго вечора, шановні читачі! Пропонуємо до вашої уваги текстову трансляцію матчу 5-го туру Ліги конференцій Дніпро-1 - Аполлон.
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Останні матчі
Завершено 13:35 - Сьогодні Металург-2 Металург-2 2 Васт Васт 2 Завершено 22:00 - Вчора Sheffield Wednesday Sheffield Wednesday 1 Бристоль Роверс Бристоль Роверс 1 Завершено 22:00 - Вчора Атлетіко Атлетіко 2 Байєр Байєр 2 Завершено 22:00 - Вчора Аякс Аякс 0 Ліверпуль Ліверпуль 3 Завершено 22:00 - Вчора Наполі Наполі 3 Рейнджерс Рейнджерс 0

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Анонс матчу СК Дніпро-1 - Аполлон 27.10.2022, Ліга конференцій

Противостояние між командою СК Дніпро-1 (Днепр) та командою Аполлон (Лимасол) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Ліга конференцій 2022/2023 , матч начнется на стадіоні Kosicka futbalova arena.

Дата проведення матчу: 27.10.2022
Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между клубами СК Дніпро-1 (Днепр) та командою Аполлон (Лимасол):

Прошедший поединок між командами закінчився перемогою на користь команди СК Дніпро-1, тоді як команда Аполлон залишилася з поразкою . Зіткнення Аполлон та СК Дніпро-1 у попередньому футбольному матчі 15.09.2022 закінчилось со следующими результатом: 1:3 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих поединков внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу СК Дніпро-1 - Аполлон можна подивитися 27.10.2022 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнир Ліга конференцій. Текстову трансляцію матчу СК Дніпро-1 - Аполлон, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: СК Дніпро-1 (Днепр)
Рік заснування СК Дніпро-1 (Днепр): 2017
Країна: Украина
Тренер: Александр Кучер

Предыдущий поединок команди СК Дніпро-1 був зіграний проти Металіст - 23.10.2022, у рамках чемпионата Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди СК Дніпро-1.

Команда гостей

Назва: Аполлон (Лимасол)
Країна: Кипр

Прошедший матч команди Аполлон був зіграний проти АЗ - 13.10.2022, у рамках турнира Ліга конференцій 2022/2023 та закінчився перемогою команди Аполлон.

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