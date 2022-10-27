СК Дніпро-1 - Аполлон онлайн трансляція матчу

Анонс матчу СК Дніпро-1 - Аполлон 27.10.2022, Ліга конференцій

Противостояние між командою СК Дніпро-1 (Днепр) та командою Аполлон (Лимасол) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Ліга конференцій 2022/2023 , матч начнется на стадіоні Kosicka futbalova arena.

Дата проведення матчу: 27.10.2022

Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между клубами СК Дніпро-1 (Днепр) та командою Аполлон (Лимасол):

Прошедший поединок між командами закінчився перемогою на користь команди СК Дніпро-1, тоді як команда Аполлон залишилася з поразкою . Зіткнення Аполлон та СК Дніпро-1 у попередньому футбольному матчі 15.09.2022 закінчилось со следующими результатом: 1:3 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих поединков внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: СК Дніпро-1 (Днепр)

Рік заснування СК Дніпро-1 (Днепр): 2017

Країна: Украина

Тренер: Александр Кучер



Предыдущий поединок команди СК Дніпро-1 був зіграний проти Металіст - 23.10.2022, у рамках чемпионата Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди СК Дніпро-1.

Команда гостей

Назва: Аполлон (Лимасол)

Країна: Кипр



Прошедший матч команди Аполлон був зіграний проти АЗ - 13.10.2022, у рамках турнира Ліга конференцій 2022/2023 та закінчився перемогою команди Аполлон.

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