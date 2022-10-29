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СК Дніпро-1 - Чорноморець онлайн трансляція матчу

Прем'єр-ліга - 30 жовтня 2022, 13:00 - Авангард
Головний суддя: Монзуль, Катерина
Рейтинг матчу:
СК Дніпро-1
Днепр
До початку
00 : 00 : 00
Чорноморець
Одесса
Хто переможе?
34 Користувачів зробило свій вибір
СК Дніпро-1
29%
Нічия
32%
Чорноморець
38%
Цікаві факти
  • FC Chernomorets Odessa have a losing streak of 4 matches in Premier League.
  • Did you know that SC Dnipro-1 scores 30% of their goals between the minutes 31-45?
  • SC Dnipro-1 haven't lost in their last 10 games.
  • FC Chernomorets Odessa have lost 3 matches in a row.
  • FC Chernomorets Odessa haven't won any of their last 3 games against SC Dnipro-1.
  • SC Dnipro-1 haven't scored in 0 of their 4 home matches in Premier League this season.
  • FC Chernomorets Odessa haven't scored in 1 of their 4 away matches in Premier League this season.
  • SC Dnipro-1's home record this season: 3-1-0.
  • FC Chernomorets Odessa's away record this season: 0-2-2.
  • Artem Dovbyk is SC Dnipro-1's top scorer with 6 goals. Maksym Bragaru has scored 2 times for FC Chernomorets Odessa.
  • SC Dnipro-1 have scored at least one goal for 10 consecutive matches.
  • FC Chernomorets Odessa have conceded a goal in each of their last 7 matches.
  • SC Dnipro-1 wins 1st half in 58% of their matches, FC Chernomorets Odessa in 27% of their matches.
  • SC Dnipro-1 wins 58% of halftimes, FC Chernomorets Odessa wins 27%.
  • The winner of their last meeting was SC Dnipro-1.
  • On their last meeting SC Dnipro-1 won by 2 goals.
  • When SC Dnipro-1 leads 1-0 at home, they win in 75% of their matches.
  • When FC Chernomorets Odessa leads 0-1 away, they win in 0% of their matches.
  • When SC Dnipro-1 is down 0-1 home, they win 50% of their matches.
  • When FC Chernomorets Odessa is down 1-0 away, they win 33% of their matches.
  • In Premier League, SC Dnipro-1 has better performance than FC Chernomorets Odessa.
  • SC Dnipro-1's performance of the last 5 matches is better than FC Chernomorets Odessa's.
  • SC Dnipro-1 have lost just 0 of their last 3 games against FC Chernomorets Odessa (in all competitions).
  • In the last 3 meetings SC Dnipro-1 won 3, FC Chernomorets Odessa won 0, 0 draws.
  • SC Dnipro-1 scores 2 goals in a match against FC Chernomorets Odessa and FC Chernomorets Odessa scores 0.33 goals against SC Dnipro-1 (on average).
  • Average number of goals in meetings between SC Dnipro-1 and FC Chernomorets Odessa is 2.33.
  • Average number of goals in the first half in meetings between SC Dnipro-1 and FC Chernomorets Odessa is 1.
  • SC Dnipro-1 scores 2.42 goals when playing at home and FC Chernomorets Odessa scores 1.3 goals when playing away (on average).
  • Ruslan Babenko has more yellow cards (3) than any other player at SC Dnipro-1. Volodymyr Salyuk has collected 3 for FC Chernomorets Odessa.
  • FC Chernomorets Odessa haven't won in their last 4 games.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
СК Дніпро-1
2
Перемог
3
Ігор
0
Перемог
Чорноморець
Прем'єр-ліга 2021/2022
06.12.2021 - 19:30 СК Дніпро-1 3 - 1 Завершено Чорноморець
Прем'єр-ліга 2021/2022
31.07.2021 - 19:30 Чорноморець 0 - 3 Завершено СК Дніпро-1
Кубок України 2017/2018
25.10.2017 - 19:00 СК Дніпро-1 0 - 0 Завершено Чорноморець
Останні матчі - СК Дніпро-1
Ліга конференцій 2022/2023
27.10.2022 - 22:00 СК Дніпро-1 1 - 0 Завершено Аполлон В
Прем'єр-ліга 2022/2023
23.10.2022 - 13:00 Металіст 0 - 1 Завершено СК Дніпро-1 В
Прем'єр-ліга 2022/2023
19.10.2022 - 13:00 СК Дніпро-1 2 - 2 Завершено Інгулець Н
Прем'єр-ліга 2022/2023
16.10.2022 - 15:00 Рух 2 - 3 Завершено СК Дніпро-1 В
Ліга конференцій 2022/2023
13.10.2022 - 22:00 Вадуц 1 - 2 Завершено СК Дніпро-1 В
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Останні матчі - Чорноморець
Прем'єр-ліга 2022/2023
24.10.2022 - 16:00 Колос 1 - 1 Завершено Чорноморець Н
Прем'єр-ліга 2022/2023
18.10.2022 - 15:00 Чорноморець 0 - 4 Завершено Зоря П
Прем'єр-ліга 2022/2023
08.10.2022 - 13:00 Ворскла 2 - 1 Завершено Чорноморець П
Прем'єр-ліга 2022/2023
02.10.2022 - 15:00 Чорноморець 1 - 2 Завершено ФК Олександрія П
Прем'єр-ліга 2022/2023
10.09.2022 - 17:00 Шахтар 2 - 1 Завершено Чорноморець П
Показати більше
Хто переможе?
34 Користувачів зробило свій вибір
СК Дніпро-1
29%
Нічия
32%
Чорноморець
38%
Трансляція
Інфо
Стартовий склад Чорноморця: Непогодов, Єрмаков, Манджрекар, Селін, Путря, Кравченко, Полетіло, Брагару, Бобко, Бадібанга, Гладкий Запасні: Варакута, Білий, Кузик, Штогрін, Салюк, Бадемба, Литвиненко, Плакса, Суханов, Петько, Наумець, Даскалиця
Інфо
Стартовий склад Дніпра-1: Валеф, Бузанелло, Сарапій, Сваток, Адамюк, Амаш, Бабенко, Рубчинський, Піхальонок, Назаренко, Довбик Запасні: Рибалка, Юрчук, Кінарейкін, Логінов, Кононов, Когут, Гомес, Балулі
Інфо
Також відзначимо, що матч пройде в Ужгороді, на Авангарді
Ну а Чорноморцю треба просто вилазити з підвалу таблиці
Шахтар, учора, до речі, оступився у матчі з Олександрією (2:2), і тому Дніпр-1 має відмінний шанс піти у невеликий відрив.
Інфо
Судитиме Катерина Монзуль!
Інфо
Розпочнеться матч о 13:00. Сподіваюся, ви не забули перевести сьогодні годинник!
Лідер проти аутсайдера. Перше місце у таблиці проти останнього. Саме такі сьогодні розклади
Добридень! УПЛ продовжує свій шлях і сьогодні UA-Футбол проведе текстовий онлайн матчу Дніпро-1 - Чорноморець
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Коментарі(1)
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alex.belogubko (одесса)
29.10.2022 о 11:42
ГРИ на волоске -ещё 2 проиграша и в отставку
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Останні матчі
Завершено 23:00 - Вчора Фламенго Фламенго 1 Атлетіко Паранаенсе Атлетіко Паранаенсе 0 Завершено 22:30 - Вчора Арока Арока 1 Спортинг Спортинг 0 Завершено 22:00 - Вчора Валенсія Валенсія 0 Барселона Барселона 1 Завершено 22:00 - Вчора Страсбур Страсбур 2 Марсель Марсель 2 Завершено 22:00 - Вчора Go Ahead Eagles Go Ahead Eagles 3 Ексельсіор Ексельсіор 1

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Анонс матчу СК Дніпро-1 - Чорноморець 30.10.2022, Прем'єр-ліга

Поединок між командою СК Дніпро-1 (Днепр) та командою Чорноморець (Одесса) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Прем'єр-ліга 2022/2023 , матч начнется на стадіоні Авангард.

Дата проведення матчу: 30.10.2022
Час початку матчу: 13:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между СК Дніпро-1 (Днепр) та командою Чорноморець (Одесса):

Предыдущий поединок між командами закінчився перемогою на користь СК Дніпро-1, тоді як команда Чорноморець залишилася з поразкою . Зіткнення СК Дніпро-1 та Чорноморець у попередньому футбольному матчі 06.12.2021 закінчилось со счетом: 3:1 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих матчей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу СК Дніпро-1 - Чорноморець можна подивитися 30.10.2022 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Прем'єр-ліга. Текстову трансляцію матчу СК Дніпро-1 - Чорноморець, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: СК Дніпро-1 (Днепр)
Рік заснування СК Дніпро-1 (Днепр): 2017
Країна: Украина
Тренер: Александр Кучер

Прошедший поединок команди СК Дніпро-1 був зіграний проти Аполлон - 27.10.2022, у рамках чемпионата Ліга конференцій 2022/2023 та закінчився перемогою команди СК Дніпро-1.

Команда гостей

Назва: Чорноморець (Одесса)
Рік заснування Черноморец (Одесса): 1936
Країна: Украина
Тренер: Роман Григорчук

Предыдущий поединок команди Чорноморець був зіграний проти Колос - 24.10.2022, у рамках турнира Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився нічиєю.

Слідкуйте за результатами матчу СК Дніпро-1 - Чорноморець онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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