СК Дніпро-1 - Чорноморець онлайн трансляція матчу

Анонс матчу СК Дніпро-1 - Чорноморець 30.10.2022, Прем'єр-ліга

Поединок між командою СК Дніпро-1 (Днепр) та командою Чорноморець (Одесса) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Прем'єр-ліга 2022/2023 , матч начнется на стадіоні Авангард.

Дата проведення матчу: 30.10.2022

Час початку матчу: 13:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между СК Дніпро-1 (Днепр) та командою Чорноморець (Одесса):

Предыдущий поединок між командами закінчився перемогою на користь СК Дніпро-1, тоді як команда Чорноморець залишилася з поразкою . Зіткнення СК Дніпро-1 та Чорноморець у попередньому футбольному матчі 06.12.2021 закінчилось со счетом: 3:1 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих матчей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: СК Дніпро-1 (Днепр)

Рік заснування СК Дніпро-1 (Днепр): 2017

Країна: Украина

Тренер: Александр Кучер



Прошедший поединок команди СК Дніпро-1 був зіграний проти Аполлон - 27.10.2022, у рамках чемпионата Ліга конференцій 2022/2023 та закінчився перемогою команди СК Дніпро-1.

Команда гостей

Назва: Чорноморець (Одесса)

Рік заснування Черноморец (Одесса): 1936

Країна: Украина

Тренер: Роман Григорчук



Предыдущий поединок команди Чорноморець був зіграний проти Колос - 24.10.2022, у рамках турнира Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився нічиєю.

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