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Ворскла - ФК Минай онлайн трансляція матчу

Прем'єр-ліга - 29 жовтня 2022, 13:00 - Авангард
Головний суддя: Омельченко, Александр
Рейтинг матчу:
Ворскла
Полтава
0 - 0
Оновити
19'
ФК Минай
Минай
Хід матчу
Хто переможе?
28 Користувачів зробило свій вибір
Ворскла
36%
Нічия
29%
ФК Минай
36%
Цікаві факти
  • FC Vorskla Poltava haven't scored in 2 of their 4 home matches in Premier League this season.
  • FC Minaj haven't scored in 1 of their 4 away matches in Premier League this season.
  • Oleksandr Sklyar has more yellow cards (4) than any other player at FC Vorskla Poltava. Oleg Gorin has collected 5 for FC Minaj.
  • A year ago, FC Vorskla Poltava were number 3 in the table with 18 points. Now they are number 12 with 8 points.
  • FC Vorskla Poltava wins 1st half in 29% of their matches, FC Minaj in 20% of their matches.
  • FC Vorskla Poltava wins 29% of halftimes, FC Minaj wins 20%.
  • The winner of their last meeting was FC Vorskla Poltava.
  • On their last meeting FC Vorskla Poltava won by 2 goals.
  • When FC Vorskla Poltava leads 1-0 at home, they win in 75% of their matches.
  • When FC Minaj leads 0-1 away, they win in 66% of their matches.
  • When FC Vorskla Poltava is down 0-1 home, they win 0% of their matches.
  • When FC Minaj is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • In Premier League, FC Vorskla Poltava has better performance than FC Minaj.
  • FC Vorskla Poltava's performance of the last 5 matches is better than FC Minaj's.
  • FC Vorskla Poltava have lost just 0 of their last 3 games against FC Minaj (in all competitions).
  • In the last 3 meetings FC Vorskla Poltava won 2, FC Minaj won 0, 1 draws.
  • FC Vorskla Poltava have lost just 0 of their last 3 Premier League games against FC Minaj.
  • FC Minaj have won just 0 of their last 3 Premier League games against FC Vorskla Poltava.
  • FC Vorskla Poltava scores 1.67 goals in a match against FC Minaj and FC Minaj scores 0.67 goals against FC Vorskla Poltava (on average).
  • Average number of goals in meetings between FC Vorskla Poltava and FC Minaj is 2.33.
  • Average number of goals in the first half in meetings between FC Vorskla Poltava and FC Minaj is 1.67.
  • FC Vorskla Poltava scores 1.57 goals when playing at home and FC Minaj scores 0.71 goals when playing away (on average).
  • Did you know that FC Vorskla Poltava scores 30% of their goals between the minutes 31-45?
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Ворскла
2
Перемог
4
Ігор
0
Перемог
ФК Минай
Прем'єр-ліга 2021/2022
19.09.2021 - 17:00 Ворскла 2 - 0 Завершено ФК Минай
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2021/2022
13.07.2021 - 17:00 ФК Минай 0 - 0 Завершено Ворскла
Прем'єр-ліга 2020/2021
09.05.2021 - 14:00 ФК Минай 1 - 2 Завершено Ворскла
Прем'єр-ліга 2020/2021
12.12.2020 - 14:00 Ворскла 1 - 1 Завершено ФК Минай
Останні матчі - Ворскла
Прем'єр-ліга 2022/2023
23.10.2022 - 13:00 Динамо 1 - 1 Завершено Ворскла Н
Прем'єр-ліга 2022/2023
19.10.2022 - 13:00 Ворскла 0 - 1 Завершено Рух П
Прем'єр-ліга 2022/2023
15.10.2022 - 13:00 Металіст 3 - 2 Завершено Ворскла П
Прем'єр-ліга 2022/2023
08.10.2022 - 13:00 Ворскла 2 - 1 Завершено Чорноморець В
Прем'єр-ліга 2022/2023
01.10.2022 - 13:00 Інгулець 0 - 1 Завершено Ворскла В
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Останні матчі - ФК Минай
Прем'єр-ліга 2022/2023
19.10.2022 - 17:30 Металіст 1925 0 - 1 Завершено ФК Минай В
Прем'єр-ліга 2022/2023
14.10.2022 - 13:00 ФК Минай 1 - 1 Завершено Верес Н
Прем'єр-ліга 2022/2023
09.10.2022 - 15:00 Кривбас 0 - 0 Завершено ФК Минай Н
Прем'єр-ліга 2022/2023
02.10.2022 - 13:00 ФК Минай 0 - 1 Завершено Динамо П
Прем'єр-ліга 2022/2023
25.09.2022 - 13:00 ФК Минай 0 - 1 Завершено ФК Львів П
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Новини команд
Хто переможе?
28 Користувачів зробило свій вибір
Ворскла
36%
Нічия
29%
ФК Минай
36%
Склади команд
Стартовий склад
  • 31
    Riznyk, Dmytro
  • 5
    Zajkov, Gjoko
    Захисник
  • 40
    Ігор Пердута
    Захисник
  • 7
    Денис Олійник
    Півзахисник
  • 21
    Seferi Sulejmanov, Taulant
    Півзахисник
  • 17
    Володимир Чеснаков
    Захисник
  • 20
    Василь Кравець
    Захисник
  • 29
    Андрій Бацула
    Захисник
  • 33
    Oliveira, Marlyson Conceicao
    Форвард
  • 38
    Артем Челядін
    Півзахисник
  • 80
    Владлен Юрченко
    Півзахисник
  • 13
    Bandura, Oleksandr
  • 25
    Horin, Oleh
    Півзахисник
  • 33
    Ігор Гончар
    Півзахисник
  • 3
    Іван Трубочкін
    Захисник
  • 23
    Дмитро Немчанінов
    Півзахисник
  • 44
    Vitenchuk, Vadym
    Півзахисник
  • 8
    Khakhlov, Oleksiy
    Півзахисник
  • 22
    Tverdokhlib, Yegor
    Півзахисник
  • 17
    Vorobchak, Nazariy
    Півзахисник
  • 77
    Vyshnevskyi, Oleg
    Форвард
  • 16
    Kuliiev, Eldar
    Півзахисник
Запасні гравці
Тренери
  • Виктор Скрипник
  • Володимир Шаран
Статистика матчу
2
Штрафні
Фоли
2
Удари в отвір
1
1
Сейви
Трансляція
14'
Темп упав, все спокійно. У центрі та спокійно
12'
Офсайд
Пара свистків. То в аут винесло м'яч від гравця Минаю, то в офсайд закарпатці залізли.
10'
Полтавці спробували щось організувати, але на закид у штрафну вийшов Бандура
8'
Минай більше намагається грати в атаку. Не завжди виходить, але все ж
6'
Ось Твердохліб пройшовся флангом і з гострого кута пробив. Але, для Різника це не проблема
4'
Після пари атак Минаю Ворскла прибрала м'яч у центрі поля
2'
Цікаво... Вітенчук з флангу відразу ж досить гостро вирізав у штрафну, проте перший до м'яча дістався Різник
1'
Свисток
Поїхали, матч розпочався!
Виходять команди на поле
Інфо
Стартовий склад Миная: Бандура, Горін, Гончар, Трубочкін, Нємчанінов, Вітенчук, Хахльов, Твердохліб, Воробчак, Вишневський, Кулієв Запасні: Пеньков, Кемкін, Байдал, Паламар, Чуєв, Касимов, Колесник, Кравчук, Коломоєць, Голуб, Дмитрук, Рогозинський
Інфо
Стартовий склад Ворскли: Різник, Зайков, Пердута, Олійник, Сефері, Чеснаков, Кравець, Бацула, Челядін, Марлісон, Юрченко Запасні: Ісенко, Домолега, Павлюк, Яворський, Феліпе, Мельничук, Тотрі, Степанюк, Толі, Нестеренко, Кравчук, Річардс
У Ворскли 9 матчів, 8 очок, і 12-е місце
У Миная 8 матчів, 9 очок і 10-е місце в таблиці на даний момент.
Інфо
Матч пройде на Минай Арені
Інфо
Розпочнеться матч о 13:00, судитиме поєдинок Олександр Омельченко
Добрий день всім! Субота в УПЛ розпочинається з матчу 10-го туру, у якому Ворскла зіграє з Минаєм! Саме цей поєдинок як текстовий онлайн і пропонує вашій увазі UA-Футбол.
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Останні матчі
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Анонс матчу Ворскла - ФК Минай 29.10.2022, Прем'єр-ліга

Противостояние між командою Ворскла (Полтава) та командою ФК Минай (Минай) проходитиме в рамках турнира по футболу: Прем'єр-ліга 2022/2023 , матч начнется на стадіоні Авангард.

Дата проведення матчу: 29.10.2022
Час початку матчу: 13:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между клубами Ворскла (Полтава) та командою ФК Минай (Минай):

Прошедший поединок між командами закінчився перемогою на користь Ворскла, тоді як команда ФК Минай залишилася з поразкою . Зіткнення Ворскла та ФК Минай у попередньому футбольному матчі 19.09.2021 закінчилось со счетом: 2:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Виктор Скрипник и Володимир Шаран розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих матчей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Ворскла - ФК Минай можна подивитися 29.10.2022 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнир Прем'єр-ліга. Текстову трансляцію матчу Ворскла - ФК Минай, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Ворскла (Полтава)
Рік заснування Ворскла (Полтава): 1955
Країна: Украина
Тренер: Виктор Скрипник

Прошедший матч команди Ворскла був зіграний проти Динамо - 23.10.2022, у рамках турнира Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: ФК Минай (Минай)
Рік заснування ФК Минай (Минай): 2015
Країна: Украина
Тренер: Владимир Шаран

Прошедший поединок команди ФК Минай був зіграний проти Металіст 1925 - 19.10.2022, у рамках чемпионата Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди ФК Минай.

Слідкуйте за результатами матчу Ворскла - ФК Минай онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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