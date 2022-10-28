Ворскла - ФК Минай онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Ворскла - ФК Минай 29.10.2022, Прем'єр-ліга

Противостояние між командою Ворскла (Полтава) та командою ФК Минай (Минай) проходитиме в рамках турнира по футболу: Прем'єр-ліга 2022/2023 , матч начнется на стадіоні Авангард.

Дата проведення матчу: 29.10.2022

Час початку матчу: 13:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между клубами Ворскла (Полтава) та командою ФК Минай (Минай):

Прошедший поединок між командами закінчився перемогою на користь Ворскла, тоді як команда ФК Минай залишилася з поразкою . Зіткнення Ворскла та ФК Минай у попередньому футбольному матчі 19.09.2021 закінчилось со счетом: 2:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Виктор Скрипник и Володимир Шаран розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих матчей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Ворскла (Полтава)

Рік заснування Ворскла (Полтава): 1955

Країна: Украина

Тренер: Виктор Скрипник



Прошедший матч команди Ворскла був зіграний проти Динамо - 23.10.2022, у рамках турнира Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: ФК Минай (Минай)

Рік заснування ФК Минай (Минай): 2015

Країна: Украина

Тренер: Владимир Шаран



Прошедший поединок команди ФК Минай був зіграний проти Металіст 1925 - 19.10.2022, у рамках чемпионата Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди ФК Минай.

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