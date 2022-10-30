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ФК Львів - Металіст онлайн трансляція матчу

Прем'єр-ліга - 30 жовтня 2022, 13:00 - Skif Stadium
Головний суддя: Solovyan, Oleksandr
Рейтинг матчу:
ФК Львів
Львов
До початку
00 : 00 : 00
Металіст
Харьков
Хто переможе?
21 Користувачів зробило свій вибір
ФК Львів
29%
Нічия
29%
Металіст
43%
Цікаві факти
  • Did you know that FC Metalist Kharkiv scores 25% of their goals between the minutes 46-60?
  • FC Lviv haven't won in their last 4 games.
  • FC Lviv have a losing streak of 3 matches at home.
  • FC Lviv have played 4 home matches in a row without winning.
  • FC Metalist Kharkiv have received 3 red cards this season. This is the highest number in Premier League.
  • FC Lviv haven't scored in 1 of their 3 home matches in Premier League this season.
  • FC Metalist Kharkiv haven't scored in 1 of their 4 away matches in Premier League this season.
  • FC Lviv's home record this season: 0-0-3.
  • Vladyslav Bugay is FC Lviv's top scorer with 2 goals. Maksym Pryadun has scored 5 times for FC Metalist Kharkiv.
  • Andriy Busko has more yellow cards (4) than any other player at FC Lviv. Yuriy Romanyuk has collected 3 for FC Metalist Kharkiv.
  • FC Metalist Kharkiv have conceded a goal in each of their last 13 matches.
  • FC Lviv wins 1st half in 7% of their matches, FC Metalist Kharkiv in 35% of their matches.
  • FC Lviv wins 7% of halftimes, FC Metalist Kharkiv wins 35%.
  • Their last meeting was a draw. (1-1)
  • When FC Lviv leads 1-0 at home, they win in 50% of their matches.
  • When FC Metalist Kharkiv leads 0-1 away, they win in 100% of their matches.
  • When FC Lviv is down 0-1 home, they win 0% of their matches.
  • When FC Metalist Kharkiv is down 1-0 away, they win 33% of their matches.
  • In Premier League, FC Metalist Kharkiv has better performance than FC Lviv.
  • FC Metalist Kharkiv's performance of the last 5 matches is better than FC Lviv's.
  • FC Metalist Kharkiv have lost just 0 of their last 3 games against FC Lviv (in all competitions).
  • In the last 3 meetings FC Lviv won 0, FC Metalist Kharkiv won 1, 2 draws.
  • FC Lviv scores 1 goals in a match against FC Metalist Kharkiv and FC Metalist Kharkiv scores 1 goals against FC Lviv (on average).
  • Average number of goals in meetings between FC Lviv and FC Metalist Kharkiv is 2.
  • Average number of goals in the first half in meetings between FC Lviv and FC Metalist Kharkiv is 1.67.
  • Both teams haven't won their last match in Premier League.
  • Both teams lost their last match.
  • Both teams didn't score on their last match.
  • FC Lviv scores 1 goals when playing at home and FC Metalist Kharkiv scores 1.57 goals when playing away (on average).
Прогноз на матч
Останні матчі - ФК Львів
Прем'єр-ліга 2022/2023
22.10.2022 - 15:00 ФК Олександрія 2 - 0 Завершено ФК Львів П
Прем'єр-ліга 2022/2023
18.10.2022 - 13:00 ФК Львів 1 - 3 Завершено Верес П
Прем'єр-ліга 2022/2023
15.10.2022 - 13:20 Металіст 1925 2 - 2 Завершено ФК Львів Н
Прем'єр-ліга 2022/2023
01.10.2022 - 15:00 ФК Львів 0 - 3 Завершено СК Дніпро-1 П
Прем'єр-ліга 2022/2023
25.09.2022 - 13:00 ФК Минай 0 - 1 Завершено ФК Львів В
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Останні матчі - Металіст
Прем'єр-ліга 2022/2023
23.10.2022 - 13:00 Металіст 0 - 1 Завершено СК Дніпро-1 П
Прем'єр-ліга 2022/2023
15.10.2022 - 13:00 Металіст 3 - 2 Завершено Ворскла В
Прем'єр-ліга 2022/2023
07.10.2022 - 15:00 Верес 1 - 2 Завершено Металіст В
Прем'єр-ліга 2022/2023
01.10.2022 - 17:15 Металіст 1 - 6 Завершено Шахтар П
Прем'єр-ліга 2022/2023
11.09.2022 - 15:00 Колос 1 - 0 Завершено Металіст П
Показати більше
Хто переможе?
21 Користувачів зробило свій вибір
ФК Львів
29%
Нічия
29%
Металіст
43%
Трансляція
Запасні: Пономаренко, Вовкун, Сасовський, Шишка, В. Михайлів, Михавко, Мендрук, Якимів, Ременяк.
Львів: Ільющенков — Грисьо, Крушинський, Муравський, Никитюк, Полегенько — Мильченко, Мишенко, Васильєв — Нич, Бугай.
Запасні: Зновенко, Рязанцев, Коркішко, Панасенко, Клименчук, Порох, Демченко, Чідомере, Шамич, Ярош.
Металіст: Костик — Шопін, Мизюк, Ралюченко, Каплієнко — Демченко, Чайковський, Танковський — Підлепенець, Прядун, Картушов.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Інфо
Металіст із чотирма перемогами, однією нічиєю та трьома поразками йде шостим — 13 очок..
Інфо
Львів із однією перемогою, двома нічиїми та п'ятьма поразками перебуває на 14 сходинці — 5 очок.
Олександр Солов'ян (Київ, Україна) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку 10-го туру Української Прем'єр-ліги. На полі стадіону СКІФ (Львів, Україна) зіграють Львів та харківський Металіст.
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Останні матчі
Завершено 23:00 - Вчора Фламенго Фламенго 1 Атлетіко Паранаенсе Атлетіко Паранаенсе 0 Завершено 22:30 - Вчора Арока Арока 1 Спортинг Спортинг 0 Завершено 22:00 - Вчора Валенсія Валенсія 0 Барселона Барселона 1 Завершено 22:00 - Вчора Страсбур Страсбур 2 Марсель Марсель 2 Завершено 22:00 - Вчора Go Ahead Eagles Go Ahead Eagles 3 Ексельсіор Ексельсіор 1

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Анонс матчу ФК Львів - Металіст 30.10.2022, Прем'єр-ліга

Противостояние між командою ФК Львів (Львов) та командою Металіст (Харьков) проходитиме в рамках турнира по футболу: Прем'єр-ліга 2022/2023 , матч пройдет на стадіоні Skif Stadium.

Дата проведення матчу: 30.10.2022
Час початку матчу: 13:00

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих матчей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу ФК Львів - Металіст можна подивитися 30.10.2022 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнир Прем'єр-ліга. Текстову трансляцію матчу ФК Львів - Металіст, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: ФК Львів (Львов)
Рік заснування ФК Львів (Львов): 2006
Країна: Украина
Тренер: Олег Дулуб

Предыдущий поединок команди ФК Львів був зіграний проти ФК Олександрія - 22.10.2022, у рамках турнира Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди ФК Олександрія.

Команда гостей

Назва: Металіст (Харьков)
Рік заснування Металлист (Харьков): 2020
Країна: Украина

Предыдущий поединок команди Металіст був зіграний проти СК Дніпро-1 - 23.10.2022, у рамках турнира Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди СК Дніпро-1.

Слідкуйте за результатами матчу ФК Львів - Металіст онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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