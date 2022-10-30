ФК Львів - Металіст онлайн трансляція матчу

Анонс матчу ФК Львів - Металіст 30.10.2022, Прем'єр-ліга

Противостояние між командою ФК Львів (Львов) та командою Металіст (Харьков) проходитиме в рамках турнира по футболу: Прем'єр-ліга 2022/2023 , матч пройдет на стадіоні Skif Stadium.

Дата проведення матчу: 30.10.2022

Час початку матчу: 13:00

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих матчей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: ФК Львів (Львов)

Рік заснування ФК Львів (Львов): 2006

Країна: Украина

Тренер: Олег Дулуб



Предыдущий поединок команди ФК Львів був зіграний проти ФК Олександрія - 22.10.2022, у рамках турнира Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди ФК Олександрія.

Команда гостей

Назва: Металіст (Харьков)

Рік заснування Металлист (Харьков): 2020

Країна: Украина



Предыдущий поединок команди Металіст був зіграний проти СК Дніпро-1 - 23.10.2022, у рамках турнира Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди СК Дніпро-1.

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