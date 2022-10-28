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Металіст 1925 - Зоря онлайн трансляція матчу

Прем'єр-ліга - 28 жовтня 2022, 17:00 - Олимпийский
Головний суддя: Новохатный, Владимир
Рейтинг матчу:
Металіст 1925
Харьков
0 - 2
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перерыв
Зоря
Луганск
Хід матчу
10' Bychek, Kostiantyn
Хто переможе?
39 Користувачів зробило свій вибір
Металіст 1925
33%
Нічия
28%
Зоря
38%
Цікаві факти
  • Did you know that FC Zorya Lugansk scores 29% of their goals between the minutes 16-30?
  • FC Metalist 1925 Kharkiv haven't scored in 2 of their 5 home matches in Premier League this season.
  • FC Zorya Lugansk haven't scored in 1 of their 5 away matches in Premier League this season.
  • FC Metalist 1925 Kharkiv wins 1st half in 14% of their matches, FC Zorya Lugansk in 31% of their matches.
  • FC Metalist 1925 Kharkiv wins 14% of halftimes, FC Zorya Lugansk wins 31%.
  • The winner of their last meeting was FC Zorya Lugansk.
  • On their last meeting FC Zorya Lugansk won by 5 goals.
  • When FC Metalist 1925 Kharkiv leads 1-0 at home, they win in 33% of their matches.
  • When FC Zorya Lugansk leads 0-1 away, they win in 83% of their matches.
  • When FC Metalist 1925 Kharkiv is down 0-1 home, they win 33% of their matches.
  • When FC Zorya Lugansk is down 1-0 away, they win 14% of their matches.
  • FC Metalist 1925 Kharkiv scores 1.14 goals when playing at home and FC Zorya Lugansk scores 1.62 goals when playing away (on average).
  • In Premier League, FC Zorya Lugansk has better performance than FC Metalist 1925 Kharkiv.
  • FC Zorya Lugansk's performance of the last 5 matches is better than FC Metalist 1925 Kharkiv's.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Металіст 1925
0
Перемог
1
Ігор
1
Перемог
Зоря
Прем'єр-ліга 2021/2022
31.10.2021 - 19:30 Металіст 1925 1 - 6 Завершено Зоря
Останні матчі - Металіст 1925
Прем'єр-ліга 2022/2023
23.10.2022 - 15:00 Рух 1 - 1 Завершено Металіст 1925 Н
Прем'єр-ліга 2022/2023
19.10.2022 - 17:30 Металіст 1925 0 - 1 Завершено ФК Минай П
Прем'єр-ліга 2022/2023
15.10.2022 - 13:20 Металіст 1925 2 - 2 Завершено ФК Львів Н
Прем'єр-ліга 2022/2023
30.09.2022 - 17:00 Металіст 1925 2 - 0 Завершено Колос В
Прем'єр-ліга 2022/2023
11.09.2022 - 13:00 СК Дніпро-1 3 - 0 Завершено Металіст 1925 П
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Останні матчі - Зоря
Прем'єр-ліга 2022/2023
23.10.2022 - 13:00 Верес 0 - 1 Завершено Зоря В
Прем'єр-ліга 2022/2023
18.10.2022 - 15:00 Чорноморець 0 - 4 Завершено Зоря В
Прем'єр-ліга 2022/2023
09.10.2022 - 13:00 СК Дніпро-1 3 - 0 Завершено Зоря П
Прем'єр-ліга 2022/2023
02.10.2022 - 17:00 Зоря 2 - 2 Завершено Кривбас Н
Прем'єр-ліга 2022/2023
09.09.2022 - 17:00 Рух 3 - 1 Завершено Зоря П
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Головні події
Bychek, Kostiantyn
10'
Хто переможе?
39 Користувачів зробило свій вибір
Металіст 1925
33%
Нічия
28%
Зоря
38%
Склади команд
Стартовий склад
  • 37
    Олег Мозіль
    Воротар
  • 29
    Максим Жичиков
    Захисник
  • 30
    Bezugly, Mykyta
    Захисник
  • 17
    Сергій Полянчук
    Форвард
  • 5
    Kapinus, Dmytro
    Півзахисник
  • 8
    Martinyuk, Yaroslav
    Півзахисник
  • 11
    Андрій Ременюк
    Півзахисник
  • 28
    Артем Габелок
    Півзахисник
  • 27
    Дмитро Кравченко
    Півзахисник
  • 22
    Dmytrenko, Vladyslav
    Форвард
  • 21
    Bychek, Kostiantyn
    Форвард
    10
  • 53
    Mazapura, Dmitry
    Воротар
  • 44
    Batagov, Arsenii
    Півзахисник
  • 32
    Максим Імереков
    Захисник
  • 2
    Богдан Бутко
    Захисник
  • 77
    Олег Данченко
    Захисник
  • 20
    В'ячеслав Чурко
    Півзахисник
  • 17
    Brazhko, Volodymyr
    Півзахисник
  • 10
    Buletsa, Sergiy
    Півзахисник
  • 70
    Kyryukhantsev, Igor
    Захисник
  • 31
    Rusyn, Nazary
    Форвард
  • 17
    Nagnoynyi, Denys
Запасні гравці
Тренери
  • Galovskyi, Edmar
  • Van Leeuwen, Patrick
Статистика матчу
1
ЖК
2
Штрафні
6
3
Офсайди
3
Фоли
2
2
Удари в отвір
1
Сейви
2
40%
Володіння м'ячем
60%
Удари повз
3
1
Кутові
3
Трансляція
43'
Опустилися луганці на власну половину поля та просто контролюють м'яч.
39'
Гоооол!!!
Чурко! Який гол! Данченко розігнався на фланзі та навісив з лицьової лінії в центр штрафного. Там Владислав вистрибує та замикає голвою в лівий кут.
36'
Габелок навісив у штрафний на Бичека, але першим за нападника на м'ячі опиняється Батагов. Ця атака також завершена.
32'
Непоганий дриблінг демонструє Булеца, обігруючи одного з гравців Металіста 1925. Однак, ніякого розвитку ця атака не отримала.
28'
Непоганий прохід Данченка флангом. Олег прорвався справа та пробував покотити в центр - захист нівелює небезпеку.
24'
Металіст-1925 поки не має багато моментів, хоч і володіє м'ячем. Команда сконцентрована на контролі гри, проте без просування вперед.
20'
Харківський клуб перепасовується в обороні, а Зоря високо пресингує. Це може бути небезпечно для луганчан, адже в захисті мало хто залишається.
17'
Жичиков непогано прокинув собі на хід та пошив у дурні Бражка. Пас хавбека після його проходу був неточним.
13'
Металіст-1925 пробує розпочати атаку центром поля. Однак, Зоря змогла перехопити ігровий снаряд ще далеко від своїх воріт.
9'
Жовта картка
Жовта картка для Бичека. Нападник симулював порушення правил на ньому поблизу воротарсього майданчика Мацапури, але рефері все бачив.
5'
Небезпечний момент
Зоря ледь не привезла собі в обороні. Голкіпер невдало скинув м'яч на захисника, і суперник майже перехопив поблизу штрафного.
1'
Свисток
Лунає стартовий свисток! Матч розпочинається.
Інфо
Стали відомі стартові склади команд. Металіст-1925: Мозіль, Безуглий, Бичек, Габелок, Дмитренко, Жичиков, Капінус, Кравченко, Курило, Мартинюк, Ременюк. Зоря: Мацапура, Батагов, Бражко, Булеца, Бутко, Данченко, Імереков, Кірюханцев, Нагнойний, Русин, Чурко.
Доброго вечора, шановні читачі! Пропонуємо до вашої уваги текстову трансляцію матчу УПЛ Металіст-1925 - Зоря.
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Анонс матчу Металіст 1925 - Зоря 28.10.2022, Прем'єр-ліга

Поединок між командою Металіст 1925 (Харьков) та командою Зоря (Луганск) проходитиме в рамках турнира по футболу: Прем'єр-ліга 2022/2023 , матч пройдет на стадіоні Олимпийский.

Дата проведення матчу: 28.10.2022
Час початку матчу: 17:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между клубами Металіст 1925 (Харьков) та командою Зоря (Луганск):

Прошедший поединок між командами закінчився перемогою на користь команди Зоря, тоді як команда Металіст 1925 залишилася з поразкою . Зіткнення Металіст 1925 та Зоря у попередньому футбольному матчі 31.10.2021 закінчилось со счетом: 1:6 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Galovskyi, Edmar и Van Leeuwen, Patrick розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих поединков внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Металіст 1925 - Зоря можна подивитися 28.10.2022 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Прем'єр-ліга. Текстову трансляцію матчу Металіст 1925 - Зоря, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Металіст 1925 (Харьков)
Рік заснування Металіст 1925 (Харьков): 2016
Країна: Украина
Тренер: Валерий Кривенцов

Прошедший матч команди Металіст 1925 був зіграний проти Рух - 23.10.2022, у рамках турнира Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: Зоря (Луганск)
Рік заснування Заря (Луганск): 1923
Країна: Украина
Тренер: Патрик ван Леувен

Предыдущий матч команди Зоря був зіграний проти Верес - 23.10.2022, у рамках турнира Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди Зоря.

Слідкуйте за результатами матчу Металіст 1925 - Зоря онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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