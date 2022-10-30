Динамо - Кривбас онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Динамо - Кривбас 30.10.2022, Прем'єр-ліга

Матч між командою Динамо (Киев) та командою Кривбас (Кривой Рог) проходитиме в рамках турнира по футболу: Прем'єр-ліга 2022/2023 , матч состоится на стадіоні Арена Львов.

Дата проведення матчу: 30.10.2022

Час початку матчу: 17:00

Для здобуття перемоги тренери команд Луческу, Мирча и Вернидуб, Юрий розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих встреч внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Динамо (Киев)

Рік заснування Динамо (Киев): 1927

Країна: Украина

Тренер: Мирча Луческу



Предыдущий матч команди Динамо був зіграний проти АЕК - 27.10.2022, у рамках турнира Ліга Європи УЄФА 2022/2023 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: Кривбас (Кривой Рог)

Рік заснування Кривбасс (Кривой Рог): 1925

Країна: Украина

Тренер: Юрий Вернидуб



Предыдущий поединок команди Кривбас був зіграний проти Інгулець - 24.10.2022, у рамках чемпионата Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди Кривбас.

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