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Динамо - Кривбас онлайн трансляція матчу

Прем'єр-ліга - 30 жовтня 2022, 17:00 - Арена Львов
Головний суддя: Balakin, Mikola
Рейтинг матчу:
Динамо
Киев
0 - 0
Оновити
18'
Кривбас
Кривой Рог
Хід матчу
Хто переможе?
68 Користувачів зробило свій вибір
Динамо
40%
Нічия
26%
Кривбас
34%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between FC Dynamo Kiev and FC Kryvbas Kriviy Rih when FC Dynamo Kiev is playing at home is 3-0. 3 matches have ended with this result.
  • The most common result of matches between FC Dynamo Kiev and FC Kryvbas Kriviy Rih is 1-0. 6 matches have ended with this result.
  • During the last 8 meetings with FC Dynamo Kiev playing at home, FC Dynamo Kiev have won 7 times, there have been 1 draws while FC Kryvbas Kriviy Rih have won 0 times. The goal difference is 18-3 in favour of FC Dynamo Kiev.
  • During the last 16 meetings, FC Dynamo Kiev have won 13 times, there have been 2 draws while FC Kryvbas Kriviy Rih have won 1 times. The goal difference is 30-7 in favour of FC Dynamo Kiev.
  • In Premier League, FC Kryvbas Kriviy Rih have lost their last 3 away matches.
  • FC Kryvbas Kriviy Rih haven't won in their last 8 games.
  • FC Kryvbas Kriviy Rih have lost 3 away matches in a row.
  • When playing at home, FC Dynamo Kiev have not lost to FC Kryvbas Kriviy Rih in their last 8 encounters.
  • FC Kryvbas Kriviy Rih have received 3 red cards this season. This is the highest number in Premier League.
  • FC Dynamo Kiev haven't scored in 1 of their 4 home matches in Premier League this season.
  • When playing away, FC Kryvbas Kriviy Rih have not scored a goal so far this season.
  • FC Kryvbas Kriviy Rih's away record this season: 0-1-3.
  • FC Dynamo Kiev wins 1st half in 33% of their matches, FC Kryvbas Kriviy Rih in 8% of their matches.
  • FC Dynamo Kiev wins 33% of halftimes, FC Kryvbas Kriviy Rih wins 8%.
  • Their last meeting was a draw. (1-1)
  • When FC Dynamo Kiev leads 1-0 at home, they win in 50% of their matches.
  • When FC Kryvbas Kriviy Rih leads 0-1 away, they win in 66% of their matches.
  • When FC Dynamo Kiev is down 0-1 home, they win 12% of their matches.
  • When FC Kryvbas Kriviy Rih is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • In Premier League, FC Dynamo Kiev has better performance than FC Kryvbas Kriviy Rih.
  • FC Dynamo Kiev's performance of the last 5 matches is better than FC Kryvbas Kriviy Rih's.
  • FC Kryvbas Kriviy Rih has streak of 2 matches with 0 scored goals.
  • FC Dynamo Kiev have lost just 0 of their last 5 games against FC Kryvbas Kriviy Rih (in all competitions).
  • In the last 5 meetings FC Dynamo Kiev won 4, FC Kryvbas Kriviy Rih won 0, 1 draws.
  • FC Dynamo Kiev have lost just 0 of their last 5 Premier League games against FC Kryvbas Kriviy Rih.
  • FC Kryvbas Kriviy Rih have won just 0 of their last 5 Premier League games against FC Dynamo Kiev.
  • FC Dynamo Kiev scores 1.8 goals in a match against FC Kryvbas Kriviy Rih and FC Kryvbas Kriviy Rih scores 0.2 goals against FC Dynamo Kiev (on average).
  • Average number of goals in meetings between FC Dynamo Kiev and FC Kryvbas Kriviy Rih is 2.
  • Average number of goals in the first half in meetings between FC Dynamo Kiev and FC Kryvbas Kriviy Rih is 0.8.
  • Both teams haven't won their last match in Premier League.
  • FC Dynamo Kiev scores 1.06 goals when playing at home and FC Kryvbas Kriviy Rih scores 1.5 goals when playing away (on average).
  • FC Kryvbas Kriviy Rih's performance of the last 5 matches is better than FC Dynamo Kiev's.
  • Vitaliy Buyalskiy is FC Dynamo Kiev's top scorer with 5 goals. Roman Debelko has scored 2 times for FC Kryvbas Kriviy Rih.
  • FC Dynamo Kiev haven't won in their last 4 games.
Прогноз на матч
Останні матчі - Динамо
Ліга Європи УЄФА 2022/2023
27.10.2022 - 19:45 АЕК 3 - 3 Завершено Динамо Н
Прем'єр-ліга 2022/2023
23.10.2022 - 13:00 Динамо 1 - 1 Завершено Ворскла Н
Прем'єр-ліга 2022/2023
16.10.2022 - 17:00 Шахтар 3 - 1 Завершено Динамо П
Ліга Європи УЄФА 2022/2023
13.10.2022 - 19:45 Динамо 0 - 1 Завершено Ренн П
Прем'єр-ліга 2022/2023
09.10.2022 - 17:00 Динамо 3 - 0 Завершено Рух В
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Останні матчі - Кривбас
Прем'єр-ліга 2022/2023
24.10.2022 - 13:00 Кривбас 2 - 1 Завершено Інгулець В
Прем'єр-ліга 2022/2023
18.10.2022 - 15:05 ФК Олександрія 2 - 0 Завершено Кривбас П
Прем'єр-ліга 2022/2023
09.10.2022 - 15:00 Кривбас 0 - 0 Завершено ФК Минай Н
Прем'єр-ліга 2022/2023
02.10.2022 - 17:00 Зоря 2 - 2 Завершено Кривбас Н
Прем'єр-ліга 2022/2023
10.09.2022 - 15:00 Кривбас 0 - 1 Завершено Верес П
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Хто переможе?
68 Користувачів зробило свій вибір
Динамо
40%
Нічия
26%
Кривбас
34%
Склади команд
Стартовий склад
  • 35
    Neshcheret, Ruslan
    Воротар
  • 25
    Popov, Denys
  • 5
    Сергій Сидорчук
    Півзахисник
  • 7
    Владислав Кабаєв
    Форвард
  • 15
    Віктор Циганков
    Півзахисник
  • 19
    Денис Гармаш
    Півзахисник
  • 21
    Олександр Караваєв
    Форвард
  • 24
    Tymchyk, Oleksandr
    Захисник
  • 25
    Ілля Забарний
    Захисник
  • 29
    Buyalskiy, Vitaliy
    Півзахисник
  • 17
    Vanat, Vladyslav Andriyovych
    Форвард
  • 23
    Богдан Сарнавський
    Воротар
  • 24
    Yakimets, Volodymyr
    Півзахисник
  • 25
    Lovric, Dragan
    Захисник
  • 50
    Семенов Дмитро
    Захисник
  • 55
    Dibango, Yvan
    Захисник
  • 8
    Kapic, Rifet
  • 10
    Дмитро Хомченовський
    Півзахисник
  • 94
    Максим Задерака
    Півзахисник
  • 11
    Tatarkov, Mykyta
  • 27
    Роман Дебелко
    Півзахисник
  • 44
    Євген Банада
    Півзахисник
Запасні гравці
Тренери
  • Луческу, Мирча
  • Вернидуб, Юрий
Статистика матчу
51%
Володіння м'ячем
49%
1
Удари повз
Блоковано ударів
2
1
Штрафні
Кутові
2
Фоли
1
Трансляція
14'
12'
Денис Гармаш навісив до карного, однак ніхто з партнерів не відгукнувся на його передачу.
10'
Кривбас не зміг скористатися стандартним положенням біля воріт суперника.
4'
Гра на паузі, Володимир Якимець отримав пошкодження.
1'
Свисток
Матч розпочався. Нехай переможе сильніший!
3'
Денис Гармаш завдав дальнього удару, але ніякої загрози воротам ця спроба не становила.
Інфо
Арбітр у полі – Микола Балакін. Допомагатимуть йому
Востаннє Динамо та Кривбас зустрічались аж у березні 2013-го року. Тоді команди розписали мирову (1:1). Голами відзначились Лукман Аруна та Володимир Прийомов.
Інфо
Стартовий склад Динамо: Нещерет – Караваєв, Забарний, Попов, Тимчик – Гармаш, Сидорчук (к), Буяльський – Кабаєв, Ванат, Циганков. Головний тренер – Мірча Луческу.
Запасні: Бущан (в), Ігнатенко (в), Вівчаренко, Шепєлєв, Перріс, Кравченко, Андрієвський, Лонвейк, Діалло, Сирота, Бєсєдін, Кенджора.
Інфо
Стартовий склад Кривбаса: Сарнавський (к) – Дібанго, Семенов, Ловрич, Якімець – Хомченовський, Капич, Банада – Татарков, Дебелко, Задерака. Головний тренер – Юрій Вернидуб.
Запасні: Кліщук (в), Зотько, Опанасенко, Понєдєльнік, Рябов, Стецьков, Шевченко, Семотюк, Кораблін, Микитишин, Устименко.
Обидві команди в цьому сезоні розчаровують своїх вболівальників. Динамо заслужено йде дев'ятим у чемпіонаті, а Кривбас застряг у зоні вильоту.
Луческу проти Вернидуба. До вашої уваги текстова онлайн-трансляція матчу 10-го туру УПЛ Динамо – Кривбас.
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Коментарі(1)
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alex.belogubko (одесса)
30.10.2022 о 16:33
Кривбасс выиграет 2-1
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Анонс матчу Динамо - Кривбас 30.10.2022, Прем'єр-ліга

Матч між командою Динамо (Киев) та командою Кривбас (Кривой Рог) проходитиме в рамках турнира по футболу: Прем'єр-ліга 2022/2023 , матч состоится на стадіоні Арена Львов.

Дата проведення матчу: 30.10.2022
Час початку матчу: 17:00

Для здобуття перемоги тренери команд Луческу, Мирча и Вернидуб, Юрий розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих встреч внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Динамо - Кривбас можна подивитися 30.10.2022 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнир Прем'єр-ліга. Текстову трансляцію матчу Динамо - Кривбас, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Динамо (Киев)
Рік заснування Динамо (Киев): 1927
Країна: Украина
Тренер: Мирча Луческу

Предыдущий матч команди Динамо був зіграний проти АЕК - 27.10.2022, у рамках турнира Ліга Європи УЄФА 2022/2023 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: Кривбас (Кривой Рог)
Рік заснування Кривбасс (Кривой Рог): 1925
Країна: Украина
Тренер: Юрий Вернидуб

Предыдущий поединок команди Кривбас був зіграний проти Інгулець - 24.10.2022, у рамках чемпионата Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди Кривбас.

Слідкуйте за результатами матчу Динамо - Кривбас онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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