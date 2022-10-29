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Шахтар - ФК Олександрія онлайн трансляція матчу

Прем'єр-ліга - 29 жовтня 2022, 17:00 - Арена Львов
Рейтинг матчу:
Шахтар
Донецк
0 - 0
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1'
ФК Олександрія
Александрия
Хід матчу
Хто переможе?
35 Користувачів зробило свій вибір
Шахтар
37%
Нічия
34%
ФК Олександрія
29%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between FC Shakhtar Donetsk and FC Oleksandriya is 2-1. 6 matches have ended with this result.
  • During the last 12 meetings with FC Shakhtar Donetsk playing at home, FC Shakhtar Donetsk have won 8 times, there have been 2 draws while FC Oleksandriya have won 2 times. The goal difference is 19-9 in favour of FC Shakhtar Donetsk.
  • During the last 26 meetings, FC Shakhtar Donetsk have won 18 times, there have been 5 draws while FC Oleksandriya have won 3 times. The goal difference is 45-24 in favour of FC Shakhtar Donetsk.
  • Last season's matches: 1-2 (FC Shakhtar Donetsk at home) and 1-2 (FC Oleksandriya at home).
  • FC Shakhtar Donetsk have a winning streak of 6 matches in Premier League.
  • In Premier League, FC Shakhtar Donetsk have 4 successive home wins.
  • Did you know that FC Shakhtar Donetsk scores 25% of their goals between the minutes 76-90?
  • FC Shakhtar Donetsk haven't lost in any of their last 7 home matches.
  • FC Oleksandriya haven't lost in their last 5 games.
  • FC Shakhtar Donetsk haven't scored in 1 of their 5 home matches in Premier League this season.
  • FC Shakhtar Donetsk's home record this season: 4-1-0.
  • FC Oleksandriya's away record this season: 2-1-0.
  • FC Shakhtar Donetsk have scored at least one goal for 6 consecutive matches.
  • FC Shakhtar Donetsk wins 1st half in 30% of their matches, FC Oleksandriya in 42% of their matches.
  • FC Shakhtar Donetsk wins 30% of halftimes, FC Oleksandriya wins 42%.
  • The winner of their last meeting was FC Shakhtar Donetsk.
  • On their last meeting FC Shakhtar Donetsk won by 1 goals.
  • When FC Shakhtar Donetsk leads 1-0 at home, they win in 70% of their matches.
  • When FC Oleksandriya leads 0-1 away, they win in 66% of their matches.
  • When FC Shakhtar Donetsk is down 0-1 home, they win 66% of their matches.
  • When FC Oleksandriya is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • In Premier League, FC Shakhtar Donetsk has better performance than FC Oleksandriya.
  • FC Oleksandriya have lost just 1 of their last 5 games against FC Shakhtar Donetsk (in all competitions).
  • In the last 5 meetings FC Shakhtar Donetsk won 1, FC Oleksandriya won 2, 2 draws.
  • FC Oleksandriya have lost just 1 of their last 5 Premier League games against FC Shakhtar Donetsk.
  • FC Shakhtar Donetsk have won just 1 of their last 5 Premier League games against FC Oleksandriya.
  • FC Shakhtar Donetsk scores 1.2 goals in a match against FC Oleksandriya and FC Oleksandriya scores 1.6 goals against FC Shakhtar Donetsk (on average).
  • Average number of goals in meetings between FC Shakhtar Donetsk and FC Oleksandriya is 2.8.
  • Average number of goals in the first half in meetings between FC Shakhtar Donetsk and FC Oleksandriya is 1.2.
  • Both teams didn't concede on their last match.
  • FC Shakhtar Donetsk scores 2.21 goals when playing at home and FC Oleksandriya scores 1 goals when playing away (on average).
  • FC Oleksandriya have a winning streak of 3 matches in Premier League.
  • FC Oleksandriya have a winning streak of 3 matches.
  • FC Oleksandriya's performance of the last 5 matches is better than FC Shakhtar Donetsk's.
  • Did you know that FC Oleksandriya scores 27% of their goals between the minutes 61-75?
  • Danylo Sikan is FC Shakhtar Donetsk's top scorer with 4 goals. Andriy Tsurikov has scored 3 times for FC Oleksandriya.
  • FC Shakhtar Donetsk haven't lost in their last 4 games.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Шахтар
17
Перемог
25
Ігор
3
Перемог
ФК Олександрія
Прем'єр-ліга 2021/2022
11.12.2021 - 14:00 ФК Олександрія 1 - 2 Завершено Шахтар
Прем'єр-ліга 2021/2022
07.08.2021 - 19:30 Шахтар 1 - 2 Завершено ФК Олександрія
Прем'єр-ліга 2020/2021
25.04.2021 - 17:00 ФК Олександрія 2 - 0 Завершено Шахтар
Прем'єр-ліга 2020/2021
21.11.2020 - 17:00 Шахтар 1 - 1 Завершено ФК Олександрія
Останні матчі - Шахтар
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
25.10.2022 - 22:00 Селтік 1 - 1 Завершено Шахтар Н
Прем'єр-ліга 2022/2023
19.10.2022 - 17:00 Шахтар 3 - 0 Завершено Колос В
Прем'єр-ліга 2022/2023
16.10.2022 - 17:00 Шахтар 3 - 1 Завершено Динамо В
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
11.10.2022 - 22:00 Шахтар 1 - 1 Завершено Реал Н
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
05.10.2022 - 22:00 Реал 2 - 1 Завершено Шахтар П
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Останні матчі - ФК Олександрія
Прем'єр-ліга 2022/2023
22.10.2022 - 15:00 ФК Олександрія 2 - 0 Завершено ФК Львів В
Прем'єр-ліга 2022/2023
18.10.2022 - 15:05 ФК Олександрія 2 - 0 Завершено Кривбас В
Прем'єр-ліга 2022/2023
02.10.2022 - 15:00 Чорноморець 1 - 2 Завершено ФК Олександрія В
Прем'єр-ліга 2022/2023
12.09.2022 - 13:00 Ворскла 0 - 0 Завершено ФК Олександрія Н
Прем'єр-ліга 2022/2023
05.09.2022 - 15:00 ФК Олександрія 1 - 3 Завершено Металіст П
Показати більше
Хто переможе?
35 Користувачів зробило свій вибір
Шахтар
37%
Нічия
34%
ФК Олександрія
29%
Трансляція
На полі вже команди
Інфо
Стартовий склад Олександрії: Білик, Мельник, Бабогло, Дришлюк, Калитвинцев, Третьяков, Мірошниченко, Кожушко, Демченко, Цуріков, Рибалка Запасні: Горох, Ковалець, Дячук, Волошин, Шулянський, Костишин, Скорко, Мартинюк, Копіна, Кобзар, Мартинюк, Мустафаєв
Стартовий склад Шахтаря: Трубін, Тейлор, Кривцов, Бондар, Михайліченко, Степаненко, Бондаренко, Назарина, Зубков, Мудрик, Сікан. Запасні: Шевченко, Пятов, Матвієнко, Козік, Тотовицький, Судаков, Криськів, Джурасек, Топалов, Петряк, Траоре, Кулако
Олександрія має в активі 7 матчів і 16 очок - 4 місце в таблиці
Шахтар складає конкуренцію Дніпру-1 за перше місце у таблиці. 19 очок після 7 матчів у гірників.
Поєдинок пройде на Арені Львів
Інфо
Розпочнеться матч о 17:00, судитиме Віталій Романов
Доброго вечора всім! 10-й тур УПЛ, і, мабуть, головний матч туру. Шахтар - Олександрія як текстовий онлайн від UA-Футбол
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Останні матчі
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Анонс матчу Шахтар - ФК Олександрія 29.10.2022, Прем'єр-ліга

Матч між командою Шахтар (Донецк) та командою ФК Олександрія (Александрия) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Прем'єр-ліга 2022/2023 , матч пройдет на стадіоні Арена Львов.

Дата проведення матчу: 29.10.2022
Час початку матчу: 17:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между Шахтар (Донецк) та командою ФК Олександрія (Александрия):

Прошедший матч між командами закінчився перемогою на користь команди Шахтар, тоді як команда ФК Олександрія залишилася з поразкою . Зіткнення ФК Олександрія та Шахтар у попередньому футбольному матчі 11.12.2021 закінчилось со следующими результатом: 1:2 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих поединков внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Шахтар - ФК Олександрія можна подивитися 29.10.2022 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнир Прем'єр-ліга. Текстову трансляцію матчу Шахтар - ФК Олександрія, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Шахтар (Донецк)
Рік заснування Шахтар (Донецк): 1936
Країна: Украина
Тренер: Игор Йовичевич

Предыдущий матч команди Шахтар був зіграний проти Селтік - 25.10.2022, у рамках турнира Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: ФК Олександрія (Александрия)
Рік заснування ФК Александрия (Александрия): 1991
Країна: Украина
Тренер: Юрий Гура

Прошедший матч команди ФК Олександрія був зіграний проти ФК Львів - 22.10.2022, у рамках чемпионата Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди ФК Олександрія.

Слідкуйте за результатами матчу Шахтар - ФК Олександрія онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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