Шахтар - ФК Олександрія онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Шахтар - ФК Олександрія 29.10.2022, Прем'єр-ліга

Матч між командою Шахтар (Донецк) та командою ФК Олександрія (Александрия) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Прем'єр-ліга 2022/2023 , матч пройдет на стадіоні Арена Львов.

Дата проведення матчу: 29.10.2022

Час початку матчу: 17:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между Шахтар (Донецк) та командою ФК Олександрія (Александрия):

Прошедший матч між командами закінчився перемогою на користь команди Шахтар, тоді як команда ФК Олександрія залишилася з поразкою . Зіткнення ФК Олександрія та Шахтар у попередньому футбольному матчі 11.12.2021 закінчилось со следующими результатом: 1:2 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих поединков внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Шахтар (Донецк)

Рік заснування Шахтар (Донецк): 1936

Країна: Украина

Тренер: Игор Йовичевич



Предыдущий матч команди Шахтар був зіграний проти Селтік - 25.10.2022, у рамках турнира Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: ФК Олександрія (Александрия)

Рік заснування ФК Александрия (Александрия): 1991

Країна: Украина

Тренер: Юрий Гура



Прошедший матч команди ФК Олександрія був зіграний проти ФК Львів - 22.10.2022, у рамках чемпионата Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди ФК Олександрія.

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