Ліверпуль - Лідс Юнайтед онлайн трансляція матчу

Небезпечний момент

Ох як, не зійшлися захисник та воротар Лідса, хто буде першим на м'ячі, у підсумку круглий поскакав далі. Салах підібрав уже біля самої лицьової і намагався таки закинути у ворота, але захисники страхують! Перший момент привезли гості самі собі!