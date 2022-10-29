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Ліверпуль - Лідс Юнайтед онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 29 жовтня 2022, 21:45 - Энфилд
Головний суддя: Оливер, Майкл
Рейтинг матчу:
Ліверпуль
Ливерпуль
1 - 1
Оновити
25'
Лідс Юнайтед
Лидс
Хід матчу
4' Moreno, Rodrigo 14' Мохамед Салах
Хто переможе?
24 Користувачів зробило свій вибір
Ліверпуль
25%
Нічия
33%
Лідс Юнайтед
42%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Liverpool FC and Leeds United when Liverpool FC is playing at home is 3-1. 4 matches have ended with this result.
  • The most common result of matches between Liverpool FC and Leeds United is 2-0. 5 matches have ended with this result.
  • During the last 14 meetings with Liverpool FC playing at home, Liverpool FC have won 10 times, there have been 1 draws while Leeds United have won 3 times. The goal difference is 38-14 in favour of Liverpool FC.
  • During the last 28 meetings, Liverpool FC have won 18 times, there have been 4 draws while Leeds United have won 6 times. The goal difference is 61-25 in favour of Liverpool FC.
  • Leeds United's last away win against Liverpool FC was in 2001.
  • Last season Liverpool FC won both games against Leeds United (6-0 at home and 3-0 away).
  • Leeds United have a losing streak of 4 matches in Premier League.
  • In Premier League, Leeds United have lost their last 4 away matches.
  • Did you know that Liverpool FC scores 27% of their goals between the minutes 76-90?
  • Did you know that Leeds United scores 23% of their goals between the minutes 31-45?
  • Liverpool FC have won 3 home matches in a row.
  • Liverpool FC haven't lost in any of their last 8 home matches.
  • Leeds United have lost 4 matches in a row.
  • Leeds United haven't won in their last 8 games.
  • Leeds United have lost 4 away matches in a row.
  • Leeds United haven't won any of their last 5 away matches.
  • When playing at home, Liverpool FC have not lost to Leeds United in their last 6 encounters.
  • Liverpool FC haven't scored in 0 of their 6 home matches in Premier League this season.
  • Leeds United haven't scored in 2 of their 5 away matches in Premier League this season.
  • Liverpool FC's home record this season: 4-2-0.
  • Leeds United's away record this season: 0-1-4.
  • Roberto Firmino is Liverpool FC's top scorer with 6 goals. Rodrigo Moreno has scored 5 times for Leeds United.
  • Mohamed Salah has assisted the most goals for Liverpool FC with 4. Jack Harrison is Leeds United's biggest assister (3).
  • Liverpool FC wins 1st half in 39% of their matches, Leeds United in 25% of their matches.
  • Liverpool FC wins 39% of halftimes, Leeds United wins 25%.
  • The winner of their last meeting was Liverpool FC.
  • On their last meeting Liverpool FC won by 6 goals.
  • When Liverpool FC leads 1-0 at home, they win in 91% of their matches.
  • When Leeds United leads 0-1 away, they win in 45% of their matches.
  • When Liverpool FC is down 0-1 home, they win 50% of their matches.
  • When Leeds United is down 1-0 away, they win 9% of their matches.
  • In Premier League, Liverpool FC has better performance than Leeds United.
  • Liverpool FC's performance of the last 5 matches is better than Leeds United's.
  • Leeds United has streak of 2 matches with 0 scored goals.
  • Liverpool FC have lost just 0 of their last 5 games against Leeds United (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Liverpool FC won 4, Leeds United won 0, 1 draws.
  • Liverpool FC have lost just 0 of their last 5 Premier League games against Leeds United.
  • Leeds United have won just 0 of their last 5 Premier League games against Liverpool FC.
  • Liverpool FC scores 3.2 goals in a match against Leeds United and Leeds United scores 0.8 goals against Liverpool FC (on average).
  • Average number of goals in meetings between Liverpool FC and Leeds United is 4.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Liverpool FC and Leeds United is 2.
  • Both teams haven't won their last match in Premier League.
  • Both teams lost their last match.
  • Both teams didn't score on their last match.
  • Liverpool FC scores 2.38 goals when playing at home and Leeds United scores 1.17 goals when playing away (on average).
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Ліверпуль
4
Перемог
5
Ігор
0
Перемог
Лідс Юнайтед
Чемпіонат Англії 2021/2022
23.02.2022 - 21:45 Ліверпуль 6 - 0 Завершено Лідс Юнайтед
Чемпіонат Англії 2021/2022
12.09.2021 - 18:30 Лідс Юнайтед 0 - 3 Завершено Ліверпуль
Чемпіонат Англії 2020/2021
19.04.2021 - 22:00 Лідс Юнайтед 1 - 1 Завершено Ліверпуль
Чемпіонат Англії 2019/2020
12.09.2020 - 19:30 Ліверпуль 4 - 3 Завершено Лідс Юнайтед
Останні матчі - Ліверпуль
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
26.10.2022 - 22:00 Аякс 0 - 3 Завершено Ліверпуль В
Чемпіонат Англії 2022/2023
22.10.2022 - 14:30 Ноттінгем Форест 1 - 0 Завершено Ліверпуль П
Чемпіонат Англії 2022/2023
19.10.2022 - 21:30 Ліверпуль 1 - 0 Завершено Вест Хем Юнайтед В
Чемпіонат Англії 2022/2023
16.10.2022 - 18:30 Ліверпуль 1 - 0 Завершено Манчестер Сіті В
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
12.10.2022 - 22:00 Рейнджерс 1 - 7 Завершено Ліверпуль В
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Останні матчі - Лідс Юнайтед
Чемпіонат Англії 2022/2023
23.10.2022 - 16:00 Лідс Юнайтед 2 - 3 Завершено Фулгем П
Чемпіонат Англії 2022/2023
20.10.2022 - 22:15 Лестер Сіті 2 - 0 Завершено Лідс Юнайтед П
Чемпіонат Англії 2022/2023
16.10.2022 - 16:40 Лідс Юнайтед 0 - 1 Завершено Арсенал П
Чемпіонат Англії 2022/2023
09.10.2022 - 16:00 Крістал Пелес 2 - 1 Завершено Лідс Юнайтед П
Чемпіонат Англії 2022/2023
02.10.2022 - 18:30 Лідс Юнайтед 0 - 0 Завершено Астон Вілла Н
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Новини команд
Головні події
ГООЛ! Мохамед Салах
14'
4'
Moreno, Rodrigo ГООЛ!
Хто переможе?
24 Користувачів зробило свій вибір
Ліверпуль
25%
Нічия
33%
Лідс Юнайтед
42%
Склади команд
1
Alisson
26
Robertson, Andy
4
Вірджил ван Дейк
2
Gomez, Joe
66
Alexander-Arnold, Trent
15
Фабiньо
6
Тьяго Алькантара
21
Elliott, Harvey
24
Роберто Фiрмiно
27
Nunez, Darwin
11
Мохамед Салах
23
Meslier, Illan
25
Kristensen, Rasmus
5
Робін Кох
6
Cooper, Liam
21
Struijk, Pascal
12
Adams, Tyler
8
Roca, Marc
11
Джек Гарісон
11
Aaronson, Brenden
19
Summerville, Crysencio
19
Moreno, Rodrigo
Стартовий склад
  • 27
    Nunez, Darwin
    Форвард
  • 11
    Мохамед Салах
    Півзахисник
  • 24
    Роберто Фiрмiно
    Форвард
  • 6
    Тьяго Алькантара
    Півзахисник
  • 21
    Elliott, Harvey
    Форвард
  • 15
    Фабiньо
    Захисник
  • 26
    Robertson, Andy
    Захисник
  • 4
    Вірджил ван Дейк
    Захисник
  • 2
    Gomez, Joe
    Захисник
  • 66
    Alexander-Arnold, Trent
    Захисник
  • 1
    Alisson
    Півзахисник
  • 19
    Moreno, Rodrigo
    4
  • 11
    Джек Гарісон
    Півзахисник
  • 11
    Aaronson, Brenden
    Півзахисник
  • 19
    Summerville, Crysencio
    Форвард
  • 12
    Adams, Tyler
  • 8
    Roca, Marc
    Півзахисник
  • 25
    Kristensen, Rasmus
    Захисник
  • 5
    Робін Кох
    Захисник
  • 6
    Cooper, Liam
    Захисник
  • 21
    Struijk, Pascal
    Захисник
  • 23
    Meslier, Illan
Запасні гравці
Тренери
  • Юрген Клопп
  • Джесси Марш
Статистика матчу
Удари в отвір
1
1
Блоковано ударів
2
Кутові
1
Удари повз
1
Штрафні
Фоли
1
Трансляція
23'
Інфо
64:36 володіння на даний момент на користь червоних
22'
Лідс подекуди включається дуже якісно. Що що, а пресингувати вони вміють
20'
Небезпечний момент
Поперечина рятує Ліверпуль! Довго м'яч з флангу летів, і Ааронсон після цього польоту дав ногою на силу! поперечина! Ух!
18'
І знову деяке заспокоєння у нас у грі
15'
Цікаво у нас розпочався матч - начебто і без надшвидкостей, проте по голу команди вже забили
14'
Гоооол!!!
Гооол! Все-таки 1:1! Затяжна атака червоних, один навіс, потім другий, і вже підлаштовавшись, ногою переправляє в сітку!
13'
Небезпечний момент
А ось добре! Нуньєс класно видав на Фірміно, бразилець під гострим кутом вивалився на Мельє, але кіпер рятує!
12'
Навіс із флангу від червоних - поки що без загострень. Все добре поки що для гостей.
10'
Александер-Арнольд трохи накульгує. Буде дуже неприємно, якщо буде травма
8'
Поки що червоні нічого не можуть організувати в атаці. Та й Лідс намагається агресивно зустрічати, хоч і не дуже високо.
5'
А в Ліверпулі дощ, а Алісон трохи послизнувся попереднього моменту. Хоча кого це вже зараз хвилює
4'
Гоооол!!!
Оце так! Гомес не розібралися з Алісоном! Захисник не дивлячись скидав кіперу, який пішов на вихід! Родріго просто котнув у порожні ворота! 1:0 для Лідса! Ось так початок!
2'
Небезпечний момент
Ох як, не зійшлися захисник та воротар Лідса, хто буде першим на м'ячі, у підсумку круглий поскакав далі. Салах підібрав уже біля самої лицьової і намагався таки закинути у ворота, але захисники страхують! Перший момент привезли гості самі собі!
1'
Свисток
Ну що, поїхали, матч розпочався
Команди виходять на поле
Інфо
Стартовий склад Лідса: Месльє, Крістенсен, Кох, Купер, Стрейк, Адамс, Рока, Харрісон, Ааронсон, Саммервілл, Родріго
Інфо
Стартовий склад Ліверпуля: Алісон Бекер, Александер-Арнольд, Гомес, ван Дейк, Робертсон, Еліотт, Фабіньо, Алькантара, Фірміно, Нуньєс, Салах
У Лідс все ще гірше - команда знаходиться в зоні вильоту. 19-е місце у таблиці, 9 очок
Справи у Ліверпуля в чемпіонаті поки що йдуть не найкращим чином. Перед цим матчем мерсисайдці посідають 9 місце в таблиці з 16 очками.
Розпочнеться поєдинок о 21:45, судитиме гру Майкл Олівер
Доброго вечора всім любителям англійського футболу! матч 14-го туру АПЛ Ліверпуль - Лідс пропонує вашій увазі UA-Футбол як текстовий онлайн
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Анонс матчу "Ліверпуль" - "Лідс Юнайтед" 29.10.2022, Чемпіонат Англії

Матч між командою "Ліверпуль" (Ливерпуль) та командою "Лідс Юнайтед" (Лидс) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Чемпіонат Англії 2022/2023 , матч начнется на стадіоні Энфилд.

Дата проведення матчу: 29.10.2022
Час початку матчу: 21:45

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между "Ліверпуль" (Ливерпуль) та командою "Лідс Юнайтед" (Лидс):

Прошедший матч між командами закінчився перемогою на користь "Ліверпуль", тоді як команда "Лідс Юнайтед" залишилася з поразкою . Зіткнення "Ліверпуль" та "Лідс Юнайтед" у попередньому футбольному матчі 23.02.2022 закінчилось с таким счетом: 6:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Юрген Клопп и Джесси Марш розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих матчей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Ліверпуль" - "Лідс Юнайтед" можна подивитися 29.10.2022 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнир Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу "Ліверпуль" - "Лідс Юнайтед", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Ліверпуль" (Ливерпуль)
Рік заснування "Ліверпуль" (Ливерпуль): 1892
Країна: Англия
Тренер: Юрген Клопп

Предыдущий матч команди "Ліверпуль" був зіграний проти Аякс - 26.10.2022, у рамках турнира Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Ліверпуль".

Команда гостей

Назва: "Лідс Юнайтед" (Лидс)
Рік заснування "Лидс Юнайтед" (Лидс): 1919
Країна: Англия
Тренер: Джесси Марш

Предыдущий поединок команди "Лідс Юнайтед" був зіграний проти Фулгем - 23.10.2022, у рамках турнира Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Фулгем.

Слідкуйте за результатами матчу "Ліверпуль" - "Лідс Юнайтед" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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