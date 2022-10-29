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Брайтон енд Хоув Альбіон - Челсі онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 29 жовтня 2022, 17:00 - Фолмер Amex Стэдиум
Головний суддя: Madley, Andy
Рейтинг матчу:
Брайтон енд Хоув Альбіон
Брайтон энд Хоув
0 - 0
Оновити
1'
Челсі
Лондон
Хід матчу
Хто переможе?
28 Користувачів зробило свій вибір
Брайтон енд Хоув Альбіон
32%
Нічия
29%
Челсі
39%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Brighton & Hove Albion and Chelsea FC when Brighton & Hove Albion is playing at home is 1-1. 3 matches have ended with this result.
  • The most common result of matches between Brighton & Hove Albion and Chelsea FC is 1-1. 4 matches have ended with this result.
  • During the last 7 meetings with Brighton & Hove Albion playing at home, Brighton & Hove Albion have won 1 times, there have been 3 draws while Chelsea FC have won 3 times. The goal difference is 13-8 in favour of Chelsea FC.
  • During the last 12 meetings, Brighton & Hove Albion have won 1 times, there have been 5 draws while Chelsea FC have won 6 times. The goal difference is 21-9 in favour of Chelsea FC.
  • Brighton & Hove Albion's last home win against Chelsea FC was in 2012.
  • Last season's matches: 1-1 (Brighton & Hove Albion at home) and 1-1 (Chelsea FC at home).
  • Did you know that Brighton & Hove Albion scores 27% of their goals between the minutes 61-75?
  • Did you know that Chelsea FC scores 38% of their goals between the minutes 76-90?
  • Brighton & Hove Albion haven't won in their last 5 games.
  • Chelsea FC haven't lost in their last 9 games.
  • Chelsea FC have lost none of their last 5 away matches.
  • Brighton & Hove Albion haven't scored in 3 of their 5 home matches in Premier League this season.
  • Chelsea FC haven't scored in 2 of their 6 away matches in Premier League this season.
  • Leandro Trossard is Brighton & Hove Albion's top scorer with 6 goals. Raheem Sterling has scored 3 times for Chelsea FC.
  • Brighton & Hove Albion wins 1st half in 33% of their matches, Chelsea FC in 38% of their matches.
  • Brighton & Hove Albion wins 33% of halftimes, Chelsea FC wins 38%.
  • Their last meeting was a draw. (1-1)
  • When Brighton & Hove Albion leads 1-0 at home, they win in 66% of their matches.
  • When Chelsea FC leads 0-1 away, they win in 76% of their matches.
  • When Brighton & Hove Albion is down 0-1 home, they win 18% of their matches.
  • When Chelsea FC is down 1-0 away, they win 44% of their matches.
  • In Premier League, Chelsea FC has better performance than Brighton & Hove Albion.
  • Chelsea FC's performance of the last 5 matches is better than Brighton & Hove Albion's.
  • Chelsea FC have lost just 0 of their last 5 games against Brighton & Hove Albion (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Brighton & Hove Albion won 0, Chelsea FC won 1, 4 draws.
  • Chelsea FC have lost just 0 of their last 5 Premier League games against Brighton & Hove Albion.
  • Brighton & Hove Albion have won just 0 of their last 5 Premier League games against Chelsea FC.
  • Brighton & Hove Albion scores 0.8 goals in a match against Chelsea FC and Chelsea FC scores 1.2 goals against Brighton & Hove Albion (on average).
  • Average number of goals in meetings between Brighton & Hove Albion and Chelsea FC is 2.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Brighton & Hove Albion and Chelsea FC is 0.8.
  • Both teams haven't won their last match in Premier League.
  • Brighton & Hove Albion scores 1.14 goals when playing at home and Chelsea FC scores 1.78 goals when playing away (on average).
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Брайтон енд Хоув Альбіон
0
Перемог
9
Ігор
5
Перемог
Челсі
Чемпіонат Англії 2021/2022
18.01.2022 - 22:00 Брайтон енд Хоув Альбіон 1 - 1 Завершено Челсі
Чемпіонат Англії 2021/2022
29.12.2021 - 21:30 Челсі 1 - 1 Завершено Брайтон енд Хоув Альбіон
Чемпіонат Англії 2020/2021
20.04.2021 - 22:00 Челсі 0 - 0 Завершено Брайтон енд Хоув Альбіон
Чемпіонат Англії 2019/2020
14.09.2020 - 22:00 Брайтон енд Хоув Альбіон 1 - 3 Завершено Челсі
Останні матчі - Брайтон енд Хоув Альбіон
Чемпіонат Англії 2022/2023
22.10.2022 - 17:00 Манчестер Сіті 3 - 1 Завершено Брайтон енд Хоув Альбіон П
Чемпіонат Англії 2022/2023
18.10.2022 - 21:30 Брайтон енд Хоув Альбіон 0 - 0 Завершено Ноттінгем Форест Н
Чемпіонат Англії 2022/2023
14.10.2022 - 22:00 Брентфорд 2 - 0 Завершено Брайтон енд Хоув Альбіон П
Чемпіонат Англії 2022/2023
08.10.2022 - 19:30 Брайтон енд Хоув Альбіон 0 - 1 Завершено Тоттенхем П
Чемпіонат Англії 2022/2023
01.10.2022 - 17:00 Ліверпуль 3 - 3 Завершено Брайтон енд Хоув Альбіон Н
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Останні матчі - Челсі
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
25.10.2022 - 19:45 Зальцбург 1 - 2 Завершено Челсі В
Чемпіонат Англії 2022/2023
22.10.2022 - 19:30 Челсі 1 - 1 Завершено Манчестер Юнайтед Н
Чемпіонат Англії 2022/2023
19.10.2022 - 21:30 Брентфорд 0 - 0 Завершено Челсі Н
Чемпіонат Англії 2022/2023
16.10.2022 - 16:00 Астон Вілла 0 - 2 Завершено Челсі В
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
11.10.2022 - 22:00 Мілан 0 - 2 Завершено Челсі В
Показати більше
Хто переможе?
28 Користувачів зробило свій вибір
Брайтон енд Хоув Альбіон
32%
Нічия
29%
Челсі
39%
Трансляція
Інфо
Стали відомі стартові склади команд. Брайтон: Санчес, Еступіньян, Вебстер, Данк, Троссард, Кайседо, Маккалістер, Марч, Мітома, Гросс, Лаллана. Челсі: Кепа, Сілва, Кукурелья, Чалоба, Галлахер, Ковачіч, Лофтус-Чік, Стерлінг, Пулішич, Маунт, Хаверц.
Доброго вечора, шановні читачі! Пропонуємо до вашої уваги текстову трансляцію матчу АПЛ Брайтон - Челсі.
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Останні матчі
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Анонс матчу Брайтон енд Хоув Альбіон - Челсі 29.10.2022, Чемпіонат Англії

Противостояние між командою Брайтон енд Хоув Альбіон (Брайтон энд Хоув) та командою Челсі (Лондон) проходитиме в рамках турнира по футболу: Чемпіонат Англії 2022/2023 , матч начнется на стадіоні Фолмер Amex Стэдиум.

Дата проведення матчу: 29.10.2022
Час початку матчу: 17:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между командами Брайтон енд Хоув Альбіон (Брайтон энд Хоув) та командою Челсі (Лондон):

Предыдущий матч між командами закінчився нічиєю . Зіткнення Брайтон енд Хоув Альбіон та Челсі у попередньому футбольному матчі 18.01.2022 закінчилось со следующими результатом: 1:1 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих встреч внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Брайтон енд Хоув Альбіон - Челсі можна подивитися 29.10.2022 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнир Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу Брайтон енд Хоув Альбіон - Челсі, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Брайтон енд Хоув Альбіон (Брайтон энд Хоув)
Рік заснування Брайтон енд Хоув Альбіон (Брайтон энд Хоув): 1901
Країна: Англия
Тренер: Роберто Де Дзерби

Прошедший матч команди Брайтон енд Хоув Альбіон був зіграний проти "Манчестер Сіті" - 22.10.2022, у рамках чемпионата Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Манчестер Сіті".

Команда гостей

Назва: Челсі (Лондон)
Рік заснування Челси (Лондон): 1905
Країна: Англия
Тренер: Грэм Поттер

Прошедший поединок команди Челсі був зіграний проти Зальцбург - 25.10.2022, у рамках чемпионата Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023 та закінчився перемогою команди Челсі.

Слідкуйте за результатами матчу Брайтон енд Хоув Альбіон - Челсі онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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