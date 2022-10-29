Брайтон енд Хоув Альбіон - Челсі онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Брайтон енд Хоув Альбіон - Челсі 29.10.2022, Чемпіонат Англії

Противостояние між командою Брайтон енд Хоув Альбіон (Брайтон энд Хоув) та командою Челсі (Лондон) проходитиме в рамках турнира по футболу: Чемпіонат Англії 2022/2023 , матч начнется на стадіоні Фолмер Amex Стэдиум.

Дата проведення матчу: 29.10.2022

Час початку матчу: 17:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между командами Брайтон енд Хоув Альбіон (Брайтон энд Хоув) та командою Челсі (Лондон):

Предыдущий матч між командами закінчився нічиєю . Зіткнення Брайтон енд Хоув Альбіон та Челсі у попередньому футбольному матчі 18.01.2022 закінчилось со следующими результатом: 1:1 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих встреч внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Брайтон енд Хоув Альбіон (Брайтон энд Хоув)

Рік заснування Брайтон енд Хоув Альбіон (Брайтон энд Хоув): 1901

Країна: Англия

Тренер: Роберто Де Дзерби



Прошедший матч команди Брайтон енд Хоув Альбіон був зіграний проти "Манчестер Сіті" - 22.10.2022, у рамках чемпионата Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Манчестер Сіті".

Команда гостей

Назва: Челсі (Лондон)

Рік заснування Челси (Лондон): 1905

Країна: Англия

Тренер: Грэм Поттер



Прошедший поединок команди Челсі був зіграний проти Зальцбург - 25.10.2022, у рамках чемпионата Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023 та закінчився перемогою команди Челсі.

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