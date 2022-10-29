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Лестер Сіті - Манчестер Сіті онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 29 жовтня 2022, 14:30 - Кинг Пауэр Стэдиум
Головний суддя: Роберт Джонс
Рейтинг матчу:
Лестер Сіті
Лестер
0 - 0
Оновити
42'
Манчестер Сіті
Манчестер
Хід матчу
Хто переможе?
23 Користувачів зробило свій вибір
Лестер Сіті
39%
Нічия
30%
Манчестер Сіті
30%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Leicester City and Manchester City when Leicester City is playing at home is 0-1. 4 matches have ended with this result.
  • The most common result of matches between Leicester City and Manchester City is 0-1. 5 matches have ended with this result.
  • During the last 16 meetings with Leicester City playing at home, Leicester City have won 2 times, there have been 5 draws while Manchester City have won 9 times. The goal difference is 24-14 in favour of Manchester City.
  • During the last 30 meetings, Leicester City have won 8 times, there have been 6 draws while Manchester City have won 16 times. The goal difference is 52-38 in favour of Manchester City.
  • Last season Manchester City won both games against Leicester City (6-3 at home and 1-0 away).
  • Did you know that Leicester City scores 24% of their goals between the minutes 31-45?
  • Did you know that Manchester City scores 28% of their goals between the minutes 61-75?
  • Leicester City haven't scored in 2 of their 6 home matches in Premier League this season.
  • Manchester City haven't scored in 1 of their 5 away matches in Premier League this season.
  • James Maddison is Leicester City's top scorer with 6 goals. Erling Haaland has scored 17 times for Manchester City.
  • Jamie Vardy has assisted the most goals for Leicester City with 4. Kevin De Bruyne is Manchester City's biggest assister (9).
  • James Maddison has more yellow cards (5) than any other player at Leicester City. Joao Cancelo has collected 2 for Manchester City.
  • Leicester City wins 1st half in 29% of their matches, Manchester City in 52% of their matches.
  • Leicester City wins 29% of halftimes, Manchester City wins 52%.
  • The winner of their last meeting was Manchester City.
  • On their last meeting Manchester City won by 3 goals.
  • When Leicester City leads 1-0 at home, they win in 75% of their matches.
  • When Manchester City leads 0-1 away, they win in 81% of their matches.
  • When Leicester City is down 0-1 home, they win 0% of their matches.
  • When Manchester City is down 1-0 away, they win 16% of their matches.
  • In Premier League, Manchester City has better performance than Leicester City.
  • Manchester City's performance of the last 5 matches is better than Leicester City's.
  • Manchester City has streak of 2 matches with 0 scored goals.
  • In the last 5 meetings Leicester City won 2, Manchester City won 3, 0 draws.
  • Manchester City have lost just 1 of their last 5 Premier League games against Leicester City.
  • Leicester City have won just 1 of their last 5 Premier League games against Manchester City.
  • Leicester City scores 1.8 goals in a match against Manchester City and Manchester City scores 2.2 goals against Leicester City (on average).
  • Average number of goals in meetings between Leicester City and Manchester City is 4.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Leicester City and Manchester City is 1.2.
  • Leicester City scores 1.77 goals when playing at home and Manchester City scores 2.12 goals when playing away (on average).
  • Leicester City have kept a clean sheet in 3 matches in a row.
  • Leicester City's performance of the last 5 matches is better than Manchester City's.
  • Both teams didn't concede on their last match.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Лестер Сіті
5
Перемог
19
Ігор
11
Перемог
Манчестер Сіті
Чемпіонат Англії 2021/2022
26.12.2021 - 17:00 Манчестер Сіті 6 - 3 Завершено Лестер Сіті
Чемпіонат Англії 2021/2022
11.09.2021 - 17:00 Лестер Сіті 0 - 1 Завершено Манчестер Сіті
Суперкубок Англії 2021/2022
07.08.2021 - 19:15 Лестер Сіті 1 - 0 Завершено Манчестер Сіті
Чемпіонат Англії 2020/2021
03.04.2021 - 19:30 Лестер Сіті 0 - 2 Завершено Манчестер Сіті
Останні матчі - Лестер Сіті
Чемпіонат Англії 2022/2023
23.10.2022 - 16:00 Вулверхемптон 0 - 4 Завершено Лестер Сіті В
Чемпіонат Англії 2022/2023
20.10.2022 - 22:15 Лестер Сіті 2 - 0 Завершено Лідс Юнайтед В
Чемпіонат Англії 2022/2023
15.10.2022 - 14:30 Лестер Сіті 0 - 0 Завершено Крістал Пелес Н
Чемпіонат Англії 2022/2023
08.10.2022 - 17:00 Борнмут 2 - 1 Завершено Лестер Сіті П
Чемпіонат Англії 2022/2023
03.10.2022 - 22:00 Лестер Сіті 4 - 0 Завершено Ноттінгем Форест В
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Останні матчі - Манчестер Сіті
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
25.10.2022 - 22:00 Боруссія 0 - 0 Завершено Манчестер Сіті Н
Чемпіонат Англії 2022/2023
22.10.2022 - 17:00 Манчестер Сіті 3 - 1 Завершено Брайтон енд Хоув Альбіон В
Чемпіонат Англії 2022/2023
16.10.2022 - 18:30 Ліверпуль 1 - 0 Завершено Манчестер Сіті П
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
11.10.2022 - 19:45 Копенгаген 0 - 0 Завершено Манчестер Сіті Н
Чемпіонат Англії 2022/2023
08.10.2022 - 17:00 Манчестер Сіті 4 - 0 Завершено Саутгемптон В
Показати більше
Новини команд
Хто переможе?
23 Користувачів зробило свій вибір
Лестер Сіті
39%
Нічия
30%
Манчестер Сіті
30%
Склади команд
12
Ward, Danny
4
Faes, Wout
4
Soyuncu, Caglar
18
Amartey, Daniel
2
Justin, James Michael
8
Юрі Тілеманс
22
Dewsbury-Hall, Kiernan
27
Тімоті Кастань
7
Barnes, Harvey
9
Джеймі Варді
10
Maddison, James
31
Едерсон
25
Мануель Аканджі
5
Джон Стоунз
14
Laporte, Aymeric
20
Cancelo, Joao
21
Ілкай Гюндоган
16
Родрi
20
Silva, Bernardo
17
De Bruyne, Kevin
15
Grealish, Jack
19
Alvarez, Julian
Стартовий склад
  • 7
    Barnes, Harvey
    Півзахисник
  • 9
    Джеймі Варді
    Форвард
  • 10
    Maddison, James
    Півзахисник
  • 2
    Justin, James Michael
    Захисник
  • 8
    Юрі Тілеманс
    Півзахисник
  • 22
    Dewsbury-Hall, Kiernan
    Півзахисник
  • 27
    Тімоті Кастань
    Захисник
  • 4
    Faes, Wout
    Захисник
  • 4
    Soyuncu, Caglar
    Захисник
  • 18
    Amartey, Daniel
    Півзахисник
  • 12
    Ward, Danny
    Воротар
  • 19
    Alvarez, Julian
    Форвард
  • 20
    Silva, Bernardo
    Півзахисник
  • 17
    De Bruyne, Kevin
    Півзахисник
  • 15
    Grealish, Jack
    Півзахисник
  • 21
    Ілкай Гюндоган
    Півзахисник
  • 16
    Родрi
    Захисник
  • 25
    Мануель Аканджі
    Захисник
  • 5
    Джон Стоунз
    Захисник
  • 14
    Laporte, Aymeric
    Захисник
  • 20
    Cancelo, Joao
  • 31
    Едерсон
    Форвард
Запасні гравці
Тренери
  • Брендан Роджерс
  • Хосеп Гвардиола
Статистика матчу
4
Штрафні
Фоли
3
1
Удари в отвір
4
1
Кутові
3
4
Сейви
1
35%
Володіння м'ячем
65%
Удари повз
2
Офсайди
1
Блоковано ударів
1
Трансляція
37'
Еймерік Ляпорт завдав удару головою після подачі Кевіна де Брюйне з кутового, м'яч пройшов поруч зі стійкою.
36'
Гарві Барнс знову взяв гру на себе та знову безуспішно. Його обвідний удар з кута карного не дістався цілі.
35'
Серія кутових у виконанні гостей не призвела до створення гостроти біля воріт суперника.
29'
Гарві Барнс увірвався до штрафного майданчика та намагався накрутити Джона Стоунса, але заплутався сам і втратив контроль над м'ячем.
28'
Контратака Лестера виглядала перспективно, але Джеймс Меддісон двічі помилився з передачею і наступ захлинувся.
27'
Кевін де Брюйне вийшов на позицію для дального удару та, недовго думаючи, надіслав м'яч у напрямку воріт. Денні Ворд на місці.
26'
Кевін де Брюйне виконав відмінний навіс із флангу, але Ваут Фас прочитав епізод і не дозволив Хуліану Альваресу дістатися до м'яча.
24'
Господарі вискочили в рідку контратаку, але Гарві Барнс вижав із ситуації лише кутовий.
21'
Жоау Канселу добре навісив з лівого флангу, але Джеймс Джастін зняв м'яч з голови Хуліана Альвареса.
16'
Бернарду Сілва злету вистрілив у ближній кут воріт Денні Ворда, воротар Лестера вчергове врятував свою команду.
15'
Офсайд
Хуліан Альварес вийшов віч-на-віч із голкіпером, але програв дуель Денні Ворду. У будь-якому разі, гол не було б зараховано, оскільки нападник Сіті заліз в офсайд.
13'
Кевін де Брюйне підхопив нічийний м'яч на межі карного та в дотик пробив по воротах. Вийшло неточно.
12'
Денні Ворд вирішив не ризикувати та перевів м'яч на кутовий після підступного удару Родрі головою.
9'
Ілкай Гюндоган намагався перекинути воротаря, але Денні Ворд зайняв правильну позицію та забрав м'яч до рук.
7'
Кевін де Брюйне подав до штрафного майданчика, утім ніхто з одноклубників не відгукнувся на пас бельгіця.
5'
Джеймс Джастін збігав до атаки, але користі його команді це не принесло. Простріл вінгбека Лестера до карного перехопив Джон Стоунс.
3'
Родрі виконав дотепне закидання до штрафного майданчика, але всі його партнери знаходились в офсайді, тому були змушені пропустити м'яч.
1'
Свисток
Матч розпочався.
Інфо
Стартовий склад Лестера: Ворд – Фас, Союнчу, Амарті – Джастін, Тілеманс (к), Дьюсбері-Холл, Кастань – Барнс, Варді, Меддісон. Головний тренер – Брендан Роджерс.
Запасні: Іверсен (в), Дака, Іхеаначо, Менді, Ндіді, Олбрайтон, Перес, Прат, Томас.
Інфо
Стартовий склад Манчестер Сіті: Едерсон – Канселу, Ляпорт, Стоунс, Аканджі, Родрі, Гюндоган (к), де Брюйне – Гріліш, Альварес, Сілва. Головний тренер – Пеп Гвардіола.
Запасні: Карсон (в), Ортега (в), Аке, Вілсон-Есбранд, Гомес, Діаш, Льюїс, Марез, Фоден.
Підопічні Гвардіоли виглядають утомленими, але відпускати Арсенал ніяк не можна. Сьогодні «містянам» протистоїть Лестер, який нещодавно залишив зону вильоту та, здається, нарешті знайшов свою гру.
Відкриття ігрового дня на Кінг Пауер. До вашої уваги текстова онлайн-трансляція матчу 14-го туру АПЛ Лестер Сіті – Манчестер Сіті.
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Анонс матчу Лестер Сіті - "Манчестер Сіті" 29.10.2022, Чемпіонат Англії

Противостояние між командою Лестер Сіті (Лестер) та командою "Манчестер Сіті" (Манчестер) проходитиме в рамках турнира по футболу: Чемпіонат Англії 2022/2023 , матч пройдет на стадіоні Кинг Пауэр Стэдиум.

Дата проведення матчу: 29.10.2022
Час початку матчу: 14:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между Лестер Сіті (Лестер) та командою "Манчестер Сіті" (Манчестер):

Прошедший поединок між командами закінчився перемогою на користь "Манчестер Сіті", тоді як команда Лестер Сіті залишилася з поразкою . Зіткнення "Манчестер Сіті" та Лестер Сіті у попередньому футбольному матчі 26.12.2021 закінчилось со счетом: 6:3 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Брендан Роджерс и Хосеп Гвардиола розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих встреч внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Лестер Сіті - "Манчестер Сіті" можна подивитися 29.10.2022 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнир Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу Лестер Сіті - "Манчестер Сіті", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Лестер Сіті (Лестер)
Рік заснування Лестер Сіті (Лестер): 1884
Країна: Англия
Тренер: Брендан Роджерс

Предыдущий матч команди Лестер Сіті був зіграний проти Вулверхемптон - 23.10.2022, у рамках чемпионата Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Лестер Сіті.

Команда гостей

Назва: "Манчестер Сіті" (Манчестер)
Рік заснування "Манчестер Сити" (Манчестер): 1880
Країна: Англия
Тренер: Хосеп Гвардиола

Прошедший поединок команди "Манчестер Сіті" був зіграний проти "Боруссія" - 25.10.2022, у рамках турнира Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023 та закінчився нічиєю.

Слідкуйте за результатами матчу Лестер Сіті - "Манчестер Сіті" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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