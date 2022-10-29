Лестер Сіті - Манчестер Сіті онлайн трансляція матчу

Противостояние між командою Лестер Сіті (Лестер) та командою "Манчестер Сіті" (Манчестер) проходитиме в рамках турнира по футболу: Чемпіонат Англії 2022/2023 , матч пройдет на стадіоні Кинг Пауэр Стэдиум.
Дата проведення матчу: 29.10.2022
Час початку матчу: 14:30
Історія протистоянь между Лестер Сіті (Лестер) та командою "Манчестер Сіті" (Манчестер):
Прошедший поединок між командами закінчився перемогою на користь "Манчестер Сіті", тоді як команда Лестер Сіті залишилася з поразкою . Зіткнення "Манчестер Сіті" та Лестер Сіті у попередньому футбольному матчі 26.12.2021 закінчилось со счетом: 6:3 на користь господарів.
Для здобуття перемоги тренери команд Брендан Роджерс и Хосеп Гвардиола розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих встреч внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Лестер Сіті (Лестер)
Рік заснування Лестер Сіті (Лестер): 1884
Країна: Англия
Тренер: Брендан Роджерс
Предыдущий матч команди Лестер Сіті був зіграний проти Вулверхемптон - 23.10.2022, у рамках чемпионата Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Лестер Сіті.
Назва: "Манчестер Сіті" (Манчестер)
Рік заснування "Манчестер Сити" (Манчестер): 1880
Країна: Англия
Тренер: Хосеп Гвардиола
Прошедший поединок команди "Манчестер Сіті" був зіграний проти "Боруссія" - 25.10.2022, у рамках турнира Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023 та закінчився нічиєю.
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