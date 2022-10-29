Фулгем - Евертон онлайн трансляція матчу

Поединок між командою Фулгем (Лондон) та командою Евертон (Ливерпуль) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Чемпіонат Англії 2022/2023 , матч пройдет на стадіоні Крейвен Коттедж.
Дата проведення матчу: 29.10.2022
Час початку матчу: 19:30
Історія протистоянь между командами Фулгем (Лондон) та командою Евертон (Ливерпуль):
Предыдущий матч між командами закінчився перемогою на користь команди Фулгем, тоді як команда Евертон залишилася з поразкою . Зіткнення Евертон та Фулгем у попередньому футбольному матчі 14.02.2021 закінчилось с такими результатами: 0:2 на користь гостей.
Для здобуття перемоги тренери команд Силва, Марку и Лэмпард, Фрэнк розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих поединков внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Фулгем (Лондон)
Рік заснування Фулгем (Лондон): 1879
Країна: Англия
Тренер: Марку Силва
Прошедший поединок команди Фулгем був зіграний проти "Лідс Юнайтед" - 23.10.2022, у рамках турнира Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Фулгем.
Назва: Евертон (Ливерпуль)
Рік заснування Эвертон (Ливерпуль): 1878
Країна: Англия
Тренер: Фрэнк Лэмпард
Прошедший поединок команди Евертон був зіграний проти Крістал Пелес - 22.10.2022, у рамках чемпионата Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Евертон.
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