Фулгем - Евертон онлайн трансляція матчу

Дуже добре стартували команди, але потім збили темп. Більше перевагою володіють господарі, однак і гості намагаються не пасти задніх, теж потужно огризаючись. Щодо Миколенка - він дуже добре і чітко грає в обороні і потрохи підключається до атак. Поки його фланг чистий.