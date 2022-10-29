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Фулгем - Евертон онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 29 жовтня 2022, 19:30 - Крейвен Коттедж
Головний суддя: Джон Брукс
Рейтинг матчу:
Фулгем
Лондон
0 - 0
Оновити
перерыв
Евертон
Ливерпуль
Хід матчу
24' Mitrovic, Aleksandar
Хто переможе?
25 Користувачів зробило свій вибір
Фулгем
40%
Нічия
24%
Евертон
36%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Fulham FC and Everton FC when Fulham FC is playing at home is 2-0. 4 matches have ended with this result.
  • The most common result of matches between Fulham FC and Everton FC is 2-0. 5 matches have ended with this result.
  • During the last 17 meetings with Fulham FC playing at home, Fulham FC have won 10 times, there have been 3 draws while Everton FC have won 4 times. The goal difference is 24-17 in favour of Fulham FC.
  • During the last 34 meetings, Fulham FC have won 11 times, there have been 4 draws while Everton FC have won 19 times. The goal difference is 55-35 in favour of Everton FC.
  • Did you know that Fulham FC scores 32% of their goals between the minutes 46-60? This is the highest percentage in the league.
  • Did you know that Everton FC scores 27% of their goals between the minutes 46-60?
  • Fulham FC haven't scored in 0 of their 6 home matches in Premier League this season.
  • Everton FC haven't scored in 2 of their 6 away matches in Premier League this season.
  • Aleksandar Mitrovic is Fulham FC's top scorer with 9 goals. Anthony Gordon has scored 3 times for Everton FC.
  • Joao Palhinha has more yellow cards (5) than any other player at Fulham FC. Anthony Gordon has collected 6 for Everton FC.
  • Fulham FC have scored at least one goal for 9 consecutive matches.
  • Fulham FC wins 1st half in 45% of their matches, Everton FC in 26% of their matches.
  • Fulham FC wins 45% of halftimes, Everton FC wins 26%.
  • The winner of their last meeting was Fulham FC.
  • On their last meeting Fulham FC won by 2 goals.
  • When Fulham FC leads 1-0 at home, they win in 85% of their matches.
  • When Everton FC leads 0-1 away, they win in 50% of their matches.
  • When Fulham FC is down 0-1 home, they win 11% of their matches.
  • When Everton FC is down 1-0 away, they win 10% of their matches.
  • In Premier League, Fulham FC has better performance than Everton FC.
  • Fulham FC's performance of the last 5 matches is better than Everton FC's.
  • In the last 5 meetings Fulham FC won 2, Everton FC won 3, 0 draws.
  • Fulham FC scores 1.4 goals in a match against Everton FC and Everton FC scores 1.8 goals against Fulham FC (on average).
  • Average number of goals in meetings between Fulham FC and Everton FC is 3.2.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Fulham FC and Everton FC is 0.8.
  • Both teams didn't concede on their last match.
  • Fulham FC scores 2.33 goals when playing at home and Everton FC scores 0.89 goals when playing away (on average).
  • Andreas Pereira has assisted the most goals for Fulham FC with 4. Alex Iwobi is Everton FC's biggest assister (5).
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Фулгем
2
Перемог
9
Ігор
6
Перемог
Евертон
Чемпіонат Англії 2020/2021
14.02.2021 - 21:00 Евертон 0 - 2 Завершено Фулгем
Чемпіонат Англії 2019/2020
22.11.2020 - 13:45 Фулгем 2 - 3 Завершено Евертон
Чемпіонат Англії 2018
13.04.2019 - 18:15 Фулгем 2 - 0 Завершено Евертон
Чемпіонат Англії 2018/2019
29.09.2018 - 17:00 Евертон 3 - 0 Завершено Фулгем
Останні матчі - Фулгем
Чемпіонат Англії 2022/2023
23.10.2022 - 16:00 Лідс Юнайтед 2 - 3 Завершено Фулгем В
Чемпіонат Англії 2022/2023
20.10.2022 - 21:30 Фулгем 3 - 0 Завершено Астон Вілла В
Чемпіонат Англії 2022/2023
15.10.2022 - 17:00 Фулгем 2 - 2 Завершено Борнмут Н
Чемпіонат Англії 2022/2023
09.10.2022 - 16:00 Вест Хем Юнайтед 3 - 1 Завершено Фулгем П
Чемпіонат Англії 2022/2023
01.10.2022 - 17:00 Фулгем 1 - 4 Завершено Ньюкасл П
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Останні матчі - Евертон
Чемпіонат Англії 2022/2023
22.10.2022 - 17:00 Евертон 3 - 0 Завершено Крістал Пелес В
Чемпіонат Англії 2022/2023
19.10.2022 - 21:30 Ньюкасл 1 - 0 Завершено Евертон П
Чемпіонат Англії 2022/2023
15.10.2022 - 19:30 Тоттенхем 2 - 0 Завершено Евертон П
Чемпіонат Англії 2022/2023
09.10.2022 - 21:00 Евертон 1 - 2 Завершено Манчестер Юнайтед П
Чемпіонат Англії 2022/2023
01.10.2022 - 17:00 Саутгемптон 1 - 2 Завершено Евертон В
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Головні події
Mitrovic, Aleksandar
24'
Хто переможе?
25 Користувачів зробило свій вибір
Фулгем
40%
Нічия
24%
Евертон
36%
Склади команд
17
Бернд Лено
33
Robinson, Antonee
13
Ream, Tim
31
Ісса Диоп
14
Reid, Bobby
26
Palhinha, Joao
6
Харрісон Рід
20
Вілліан
18
Андреас Перейра
7
Неескенс Кебано
9
Mitrovic, Aleksandar
1
Джордан Пікфорд
23
Coleman, Seamus
2
Tarkowski, James
30
Coady, Conor
19
Віталій Миколенко
27
Gueye, Idrissa
18
Onana, Amadou Mvom
11
Gray, Demarai
18
Iwobi, Alex
11
Gordon, Anthony
9
Calvert-Lewin, Dominic
Стартовий склад
  • 9
    Mitrovic, Aleksandar
    24
  • 20
    Вілліан
    Півзахисник
  • 18
    Андреас Перейра
    Півзахисник
  • 7
    Неескенс Кебано
    Півзахисник
  • 26
    Palhinha, Joao
    Півзахисник
  • 6
    Харрісон Рід
    Півзахисник
  • 33
    Robinson, Antonee
  • 13
    Ream, Tim
    Захисник
  • 31
    Ісса Диоп
    Захисник
  • 14
    Reid, Bobby
    Форвард
  • 17
    Бернд Лено
    Воротар
  • 9
    Calvert-Lewin, Dominic
    Форвард
  • 11
    Gray, Demarai
    Півзахисник
  • 18
    Iwobi, Alex
    Форвард
  • 11
    Gordon, Anthony
  • 27
    Gueye, Idrissa
    Півзахисник
  • 18
    Onana, Amadou Mvom
    Півзахисник
  • 23
    Coleman, Seamus
    Захисник
  • 2
    Tarkowski, James
    Захисник
  • 30
    Coady, Conor
    Захисник
  • 19
    Віталій Миколенко
    Захисник
  • 1
    Джордан Пікфорд
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Силва, Марку
  • Лэмпард, Фрэнк
Статистика матчу
3
Удари повз
1
53%
Володіння м'ячем
47%
3
Удари в отвір
4
2
Блоковано ударів
1
4
Штрафні
4
7
Кутові
4
4
Сейви
3
4
Фоли
4
1
ЖК
Трансляція
Дуже добре стартували команди, але потім збили темп. Більше перевагою володіють господарі, однак і гості намагаються не пасти задніх, теж потужно огризаючись. Щодо Миколенка - він дуже добре і чітко грає в обороні і потрохи підключається до атак. Поки його фланг чистий.
Свисток
Перерва у матчі!
45'
Інфо
Одну хвилину додав арбітр до першого тайму.
42'
Миколенко відмінно зіграв на лівому фланзі оборони гостей, не давши пройти супернику - гравець Фулгема ще й випустив м'яч за лицьову.
41'
Після розіграшу кутового Тарковскі пробив головою по центру воріт - голкіпер на місці.
40'
Івобі прострілив у штрафний, але зміг заробити тільки кутовий.
36'
Удар головою від Ріма після подачі Перрейри пролетів зовсім поруч із лівою стійкою.
35'
Мітрович змістився з лівого флангу і завдав удару, однак влучив у Тарковські.
33'
Миколенко виконав високу подачу у штрафну, але Коуді все одно зміг пробити - його удар з лету полетів прямо до рук голкіперу.
32'
М'яч після удару Г. Ріда з підбирання ще й після рикошету долетів до рук Пікфорда.
31'
Лондонці більше контролюють м'яч і загалом гру. Евертон користується більше саме контратаками.
29'
Фулгем намагався розвинути атаку правим флангом, але Миколенко грає дуже просто і виносить м'яч в аут.
26'
Діоп перехопив простріл з лівого флангу, але ледь не зрізав м'яч у власні ворота. Після подачі кутового в дотик пробив Перрейра - круглий полетів в кількох метрах від правої стійки.
23'
Жовта картка
Мітрович в'їхав в ногу Гейе, за що отримав заслужену жовту. Дуже грубо. Сенегалець вже хвилину лежить на газоні.
21'
Цього разу Грей взяв на себе ініціативу і пробив після зміщення з лівого флангу, але вийшло низом і прямо в руки голкіперу.
19'
Гостро прострілив Грей на праву стійку, але ні Калверт-Льюїн, ні Гордон не дісталися до цього м'яча навіть у підкаті.
18'
Чергова атака господарів завершилася неточним пасом Г. Ріда. Попереду досить відчутна перевага у Фулгема.
14'
Довгу вертикальну передачу на Калверта-Льюїна до рук забрав Лено.
11'
Тепер вже завдання для голкіпера гостей легше, але все одно потрібно було задіяти стрибок, щоб відбити дальній удар Гаррісона Ріда.
9'
Небезпечний момент
І знову Пікфорд! Цього разу Мітрович головою пробив у ліву дев'ятку після подачі з кутового.
8'
Небезпечний момент
Віллан з центральної зони метри з кількох метрів з розворту пробив під поперечку, але Пікфорд витягнув! Ох це момент!
6'
Простріл Миколенка з лівого флангу пролетів усю штрафну і дійшов до Грея, але він пробив неточно.
5'
Небезпечний момент
Гордон був на розстрільній позиції у штрафному, але під цей удар у неймовірному підкаті кинувся Робінсон - захисник господарів може записати один сейв у свій актив.
3'
Калверт-Льюїн втік за спини захисникам, ефектно поклав одного опонента на газон і прострілив у центр, але далі гравці "дачників" впоралися.
Свисток
Матч розпочався!
Інфо
Перед стартом цього поєдинку "дачники" посідають восьму позицію в чемпіонаті, а "іриски" ідуть 14-ми. Розрив між командами складає п'ять очок.
Евертон: Пікофрд - Коулмен, Тарковскі, Коуді, Миколенко - Гейе, Онана - Грей, Івобі, Гордон, Калверт-Льюїн
Фулгем: Лено - Б. Рід, Діоп, Рім, Робінсон - Г. Рід, Пальїнья - Кебано, Перейра, Вілліан - Мітрович.
Інфо
Стали відомі стартові склади команд:
Вітаємо всіх читачів! UA-Футбол проведе для вас текстову онлайн трансляцію матчу 14-го туру АПЛ, в яуому Фулгем зустрінеться з Евертоном.
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Анонс матчу Фулгем - Евертон 29.10.2022, Чемпіонат Англії

Поединок між командою Фулгем (Лондон) та командою Евертон (Ливерпуль) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Чемпіонат Англії 2022/2023 , матч пройдет на стадіоні Крейвен Коттедж.

Дата проведення матчу: 29.10.2022
Час початку матчу: 19:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между командами Фулгем (Лондон) та командою Евертон (Ливерпуль):

Предыдущий матч між командами закінчився перемогою на користь команди Фулгем, тоді як команда Евертон залишилася з поразкою . Зіткнення Евертон та Фулгем у попередньому футбольному матчі 14.02.2021 закінчилось с такими результатами: 0:2 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Силва, Марку и Лэмпард, Фрэнк розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих поединков внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Фулгем - Евертон можна подивитися 29.10.2022 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу Фулгем - Евертон, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Фулгем (Лондон)
Рік заснування Фулгем (Лондон): 1879
Країна: Англия
Тренер: Марку Силва

Прошедший поединок команди Фулгем був зіграний проти "Лідс Юнайтед" - 23.10.2022, у рамках турнира Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Фулгем.

Команда гостей

Назва: Евертон (Ливерпуль)
Рік заснування Эвертон (Ливерпуль): 1878
Країна: Англия
Тренер: Фрэнк Лэмпард

Прошедший поединок команди Евертон був зіграний проти Крістал Пелес - 22.10.2022, у рамках чемпионата Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Евертон.

Слідкуйте за результатами матчу Фулгем - Евертон онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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