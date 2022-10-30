Арсенал - Ноттінгем Форест онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Арсенал - Ноттінгем Форест 30.10.2022, Чемпіонат Англії

Противостояние між командою Арсенал (Лондон) та командою Ноттінгем Форест (Ноттингем) проходитиме в рамках турнира по футболу: Чемпіонат Англії 2022/2023 , матч состоится на стадіоні Эмирейтс.

Дата проведення матчу: 30.10.2022

Час початку матчу: 16:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между клубами Арсенал (Лондон) та командою Ноттінгем Форест (Ноттингем):

Прошедший матч між командами закінчився перемогою на користь Ноттінгем Форест, тоді як команда Арсенал залишилася з поразкою . Зіткнення Ноттінгем Форест та Арсенал у попередньому футбольному матчі 09.01.2022 закінчилось со счетом: 1:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих встреч внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Арсенал (Лондон)

Рік заснування Арсенал (Лондон): 1886

Країна: Англия

Тренер: Микель Артета



Предыдущий поединок команди Арсенал був зіграний проти ПСВ - 27.10.2022, у рамках турнира Ліга Європи УЄФА 2022/2023 та закінчився перемогою команди ПСВ.

Команда гостей

Назва: Ноттінгем Форест (Ноттингем)

Рік заснування Ноттингем Форест (Ноттингем): 1865

Країна: Англия

Тренер: Стив Купер



Предыдущий поединок команди Ноттінгем Форест був зіграний проти "Ліверпуль" - 22.10.2022, у рамках чемпионата Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Ноттінгем Форест.

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