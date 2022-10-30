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Арсенал - Ноттінгем Форест онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 30 жовтня 2022, 16:00 - Эмирейтс
Головний суддя: Саймон Хупер
Рейтинг матчу:
Арсенал
Лондон
До початку
00 : 00 : 00
Ноттінгем Форест
Ноттингем
Хто переможе?
27 Користувачів зробило свій вибір
Арсенал
37%
Нічия
26%
Ноттінгем Форест
37%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Arsenal FC and Nottingham Forest is 1-0. 3 matches have ended with this result.
  • During the last 5 meetings with Arsenal FC playing at home, Arsenal FC have won 4 times, there have been 1 draws while Nottingham Forest have won 0 times. The goal difference is 11-2 in favour of Arsenal FC.
  • During the last 12 meetings, Arsenal FC have won 7 times, there have been 2 draws while Nottingham Forest have won 3 times. The goal difference is 22-11 in favour of Arsenal FC.
  • In Premier League, Arsenal FC have 5 successive home wins.
  • Did you know that Arsenal FC scores 24% of their goals between the minutes 16-30? This is the highest percentage in the league.
  • Arsenal FC have won 11 home matches in a row.
  • When playing at home, Arsenal FC have not lost to Nottingham Forest in their last 5 encounters.
  • Arsenal FC haven't scored in 0 of their 5 home matches in Premier League this season.
  • Nottingham Forest haven't scored in 5 of their 6 away matches in Premier League this season.
  • Arsenal FC's home record this season: 5-0-0.
  • Nottingham Forest's away record this season: 0-2-4.
  • Gabriel Jesus is Arsenal FC's top scorer with 5 goals. Taiwo Awoniyi has scored 3 times for Nottingham Forest.
  • Bukayo Saka has assisted the most goals for Arsenal FC with 4. Morgan Gibbs-White is Nottingham Forest's biggest assister (2).
  • Arsenal FC have scored at least one goal for 21 consecutive matches.
  • Arsenal FC wins 1st half in 49% of their matches, Nottingham Forest in 39% of their matches.
  • Arsenal FC wins 49% of halftimes, Nottingham Forest wins 39%.
  • The winner of their last meeting was Nottingham Forest.
  • On their last meeting Nottingham Forest won by 1 goals.
  • When Arsenal FC leads 1-0 at home, they win in 95% of their matches.
  • When Nottingham Forest leads 0-1 away, they win in 75% of their matches.
  • When Arsenal FC is down 0-1 home, they win 40% of their matches.
  • When Nottingham Forest is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • In Premier League, Arsenal FC has better performance than Nottingham Forest.
  • Arsenal FC's performance of the last 5 matches is better than Nottingham Forest's.
  • In the last 5 meetings Arsenal FC won 3, Nottingham Forest won 2, 0 draws.
  • Arsenal FC have lost just 1 of their last 5 Premier League games against Nottingham Forest.
  • Nottingham Forest have won just 1 of their last 5 Premier League games against Arsenal FC.
  • Arsenal FC scores 2.4 goals in a match against Nottingham Forest and Nottingham Forest scores 1 goals against Arsenal FC (on average).
  • Average number of goals in meetings between Arsenal FC and Nottingham Forest is 3.4.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Arsenal FC and Nottingham Forest is 1.2.
  • Arsenal FC scores 2.35 goals when playing at home and Nottingham Forest scores 0.92 goals when playing away (on average).
  • Arsenal FC haven't lost in their last 9 games.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Арсенал
0
Перемог
1
Ігор
1
Перемог
Ноттінгем Форест
Кубок Англії 2021/2022
09.01.2022 - 19:10 Ноттінгем Форест 1 - 0 Завершено Арсенал
Останні матчі - Арсенал
Ліга Європи УЄФА 2022/2023
27.10.2022 - 19:45 ПСВ 2 - 0 Завершено Арсенал П
Чемпіонат Англії 2022/2023
23.10.2022 - 16:00 Саутгемптон 1 - 1 Завершено Арсенал Н
Ліга Європи УЄФА 2022/2023
20.10.2022 - 20:00 Арсенал 1 - 0 Завершено ПСВ В
Чемпіонат Англії 2022/2023
16.10.2022 - 16:40 Лідс Юнайтед 0 - 1 Завершено Арсенал В
Ліга Європи УЄФА 2022/2023
13.10.2022 - 19:45 Буде-Глімт 0 - 1 Завершено Арсенал В
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Останні матчі - Ноттінгем Форест
Чемпіонат Англії 2022/2023
22.10.2022 - 14:30 Ноттінгем Форест 1 - 0 Завершено Ліверпуль В
Чемпіонат Англії 2022/2023
18.10.2022 - 21:30 Брайтон енд Хоув Альбіон 0 - 0 Завершено Ноттінгем Форест Н
Чемпіонат Англії 2022/2023
15.10.2022 - 17:00 Вулверхемптон 1 - 0 Завершено Ноттінгем Форест П
Чемпіонат Англії 2022/2023
10.10.2022 - 22:00 Ноттінгем Форест 1 - 1 Завершено Астон Вілла Н
Чемпіонат Англії 2022/2023
03.10.2022 - 22:00 Лестер Сіті 4 - 0 Завершено Ноттінгем Форест П
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Хто переможе?
27 Користувачів зробило свій вибір
Арсенал
37%
Нічия
26%
Ноттінгем Форест
37%
Трансляція
Інфо
Стали відомі стартові склади команд. Арсенал: Ремсдейл, Томіясу, Габріел, Саліба, Вайт, Джака, Парті, Едегор, Мартінеллі, Жезус, Сака. Ноттінгем: Хендерсон, Лоді, Маккенна, Кук, Ор'є, Куяте, Фройлер, Ейтс, Лінгард, Авонії, Гіббс-Вайт.
Доброго вечора, шановні читачі! Пропонуємо до прочитання текстову трансляцію матчу АПЛ Арсенал - Ноттінгем Форест.
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Анонс матчу Арсенал - Ноттінгем Форест 30.10.2022, Чемпіонат Англії

Противостояние між командою Арсенал (Лондон) та командою Ноттінгем Форест (Ноттингем) проходитиме в рамках турнира по футболу: Чемпіонат Англії 2022/2023 , матч состоится на стадіоні Эмирейтс.

Дата проведення матчу: 30.10.2022
Час початку матчу: 16:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между клубами Арсенал (Лондон) та командою Ноттінгем Форест (Ноттингем):

Прошедший матч між командами закінчився перемогою на користь Ноттінгем Форест, тоді як команда Арсенал залишилася з поразкою . Зіткнення Ноттінгем Форест та Арсенал у попередньому футбольному матчі 09.01.2022 закінчилось со счетом: 1:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих встреч внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Арсенал - Ноттінгем Форест можна подивитися 30.10.2022 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу Арсенал - Ноттінгем Форест, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Арсенал (Лондон)
Рік заснування Арсенал (Лондон): 1886
Країна: Англия
Тренер: Микель Артета

Предыдущий поединок команди Арсенал був зіграний проти ПСВ - 27.10.2022, у рамках турнира Ліга Європи УЄФА 2022/2023 та закінчився перемогою команди ПСВ.

Команда гостей

Назва: Ноттінгем Форест (Ноттингем)
Рік заснування Ноттингем Форест (Ноттингем): 1865
Країна: Англия
Тренер: Стив Купер

Предыдущий поединок команди Ноттінгем Форест був зіграний проти "Ліверпуль" - 22.10.2022, у рамках чемпионата Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Ноттінгем Форест.

Слідкуйте за результатами матчу Арсенал - Ноттінгем Форест онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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