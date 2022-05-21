Емполі - Аталанта онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Емполі - "Аталанта" 30.10.2022, Чемпіонат Італії

Противостояние між командою Емполі (Эмполи) та командою "Аталанта" (Бергамо) проходитиме в рамках турнира по футболу: Чемпіонат Італії 2022/2023 , матч пройдет на стадіоні Карло Кастеллани.

Дата проведення матчу: 30.10.2022

Час початку матчу: 13:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между клубами Емполі (Эмполи) та командою "Аталанта" (Бергамо):

Предыдущий поединок між командами закінчився перемогою на користь команди Емполі, тоді як команда "Аталанта" залишилася з поразкою . Зіткнення "Аталанта" та Емполі у попередньому футбольному матчі 21.05.2022 закінчилось с таким счетом: 0:1 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Паоло Занетти и Джан Пьеро Гасперини розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих встреч внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Емполі (Эмполи)

Рік заснування Емполі (Эмполи): 1920

Країна: Италия

Тренер: Аурелио Андреаццоли



Прошедший поединок команди Емполі був зіграний проти "Ювентус" - 21.10.2022, у рамках турнира Чемпіонат Італії 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Ювентус".

Команда гостей

Назва: "Аталанта" (Бергамо)

Рік заснування "Аталанта" (Бергамо): 1907

Країна: Италия

Тренер: Джан Пьеро Гасперини



Предыдущий поединок команди "Аталанта" був зіграний проти Лаціо - 23.10.2022, у рамках чемпионата Чемпіонат Італії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Лаціо.

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