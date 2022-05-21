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Емполі - Аталанта онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Італії - 30 жовтня 2022, 13:30 - Карло Кастеллани
Головний суддя: Ayroldi, Giovanni
Рейтинг матчу:
Емполі
Эмполи
0 - 1
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перерыв
Аталанта
Бергамо
Хід матчу
32' Ханс Хатебур 37' De Winter, Koni 39' Маттіа Дестро
Хто переможе?
25 Користувачів зробило свій вибір
Емполі
28%
Нічия
36%
Аталанта
36%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Empoli FC and Atalanta BC is 0-0. 6 matches have ended with this result.
  • During the last 11 meetings with Empoli FC playing at home, Empoli FC have won 4 times, there have been 3 draws while Atalanta BC have won 4 times. The goal difference is 10-9 in favour of Empoli FC.
  • During the last 22 meetings, Empoli FC have won 6 times, there have been 9 draws while Atalanta BC have won 7 times. The goal difference is 22-20 in favour of Atalanta BC.
  • Last season's matches: 1-4 (Empoli FC at home) and 0-1 (Atalanta BC at home).
  • Did you know that Atalanta BC scores 38% of their goals between the minutes 46-60?
  • Atalanta BC haven't lost in their last 10 games.
  • Atalanta BC have lost none of their last 5 away matches.
  • Empoli FC haven't scored in 1 of their 5 home matches in Serie A this season.
  • Atalanta BC haven't scored in 0 of their 5 away matches in Serie A this season.
  • Atalanta BC's away record this season: 4-1-0.
  • Atalanta BC have scored at least one goal for 11 consecutive matches.
  • Empoli FC wins 1st half in 19% of their matches, Atalanta BC in 30% of their matches.
  • Empoli FC wins 19% of halftimes, Atalanta BC wins 30%.
  • The winner of their last meeting was Empoli FC.
  • On their last meeting Empoli FC won by 1 goals.
  • When Empoli FC leads 1-0 at home, they win in 33% of their matches.
  • When Atalanta BC leads 0-1 away, they win in 82% of their matches.
  • When Empoli FC is down 0-1 home, they win 27% of their matches.
  • When Atalanta BC is down 1-0 away, they win 14% of their matches.
  • In Serie A, Atalanta BC has better performance than Empoli FC.
  • Atalanta BC's performance of the last 5 matches is better than Empoli FC's.
  • In the last 5 meetings Empoli FC won 2, Atalanta BC won 2, 1 draws.
  • Empoli FC scores 1 goals in a match against Atalanta BC and Atalanta BC scores 1.4 goals against Empoli FC (on average).
  • Average number of goals in meetings between Empoli FC and Atalanta BC is 2.4.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Empoli FC and Atalanta BC is 1.4.
  • Empoli FC scores 1.45 goals when playing at home and Atalanta BC scores 1.65 goals when playing away (on average).
  • Both teams haven't won their last match in Serie A.
  • Both teams lost their last match.
  • Both teams didn't score on their last match.
Особисті зустрічі
Емполі
2
Перемог
10
Ігор
4
Перемог
Аталанта
Чемпіонат Італії 2021/2022
21.05.2022 - 21:45 Аталанта 0 - 1 Завершено Емполі
Чемпіонат Італії 2021/2022
17.10.2021 - 16:00 Емполі 1 - 4 Завершено Аталанта
Чемпіонат Італії 2018
15.04.2019 - 21:15 Аталанта 0 - 0 Завершено Емполі
Чемпіонат Італії 2018
25.11.2018 - 16:00 Емполі 3 - 2 Завершено Аталанта
Останні матчі - Емполі
Чемпіонат Італії 2022/2023
21.10.2022 - 21:45 Ювентус 4 - 0 Завершено Емполі П
Чемпіонат Італії 2022/2023
15.10.2022 - 16:00 Емполі 1 - 0 Завершено Монца В
Чемпіонат Італії 2022/2023
09.10.2022 - 13:30 Торіно 1 - 1 Завершено Емполі Н
Чемпіонат Італії 2022/2023
01.10.2022 - 21:45 Емполі 1 - 3 Завершено Мілан П
Чемпіонат Італії 2022/2023
17.09.2022 - 16:00 Болонья 0 - 1 Завершено Емполі В
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Останні матчі - Аталанта
Чемпіонат Італії 2022/2023
23.10.2022 - 19:00 Аталанта 0 - 2 Завершено Лаціо П
Чемпіонат Італії 2022/2023
15.10.2022 - 21:45 Аталанта 2 - 1 Завершено Сассуоло В
Чемпіонат Італії 2022/2023
09.10.2022 - 16:00 Удінезе 2 - 2 Завершено Аталанта Н
Чемпіонат Італії 2022/2023
02.10.2022 - 19:00 Аталанта 1 - 0 Завершено Фіорентина В
Чемпіонат Італії 2022/2023
18.09.2022 - 19:00 Рома 0 - 1 Завершено Аталанта В
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Головні події
Маттіа Дестро
39'
De Winter, Koni
37'
32'
Ханс Хатебур ГООЛ!
Хто переможе?
25 Користувачів зробило свій вибір
Емполі
28%
Нічия
36%
Аталанта
36%
Склади команд
21
Vicario, Guglielmo
3
Cacace, Liberato
33
Себастьяно Луперто
14
De Winter, Koni
24
Ebuehi, Tyronne
25
Bandinelli, Filippo
18
Marin, Razvan
8
Henderson, Liam
10
Bajrami, Nedim
14
Марко П'яца
23
Маттіа Дестро
1
Musso, Juan
4
Toloi, Rafael
28
Demiral, Merih
42
Scalvini, Giorgio
33
Ханс Хатебур
88
Маріо Пашаліч
20
Koopmeiners, Teun
5
Maehle, Joakim
13
Ederson
11
Адемола Лукман
20
Hojlund, Rasmus
Стартовий склад
  • 14
    Марко П'яца
    Форвард
  • 23
    Маттіа Дестро
    Форвард
  • 10
    Bajrami, Nedim
    Півзахисник
  • 25
    Bandinelli, Filippo
  • 18
    Marin, Razvan
    Півзахисник
  • 8
    Henderson, Liam
    Півзахисник
  • 3
    Cacace, Liberato
    Захисник
  • 33
    Себастьяно Луперто
    Захисник
  • 14
    De Winter, Koni
    Захисник
  • 24
    Ebuehi, Tyronne
    Захисник
  • 21
    Vicario, Guglielmo
    Воротар
  • 11
    Адемола Лукман
    Форвард
  • 20
    Hojlund, Rasmus
    Форвард
  • 13
    Ederson
    Півзахисник
  • 33
    Ханс Хатебур
    Захисник
  • 88
    Маріо Пашаліч
    Півзахисник
  • 20
    Koopmeiners, Teun
    Півзахисник
  • 5
    Maehle, Joakim
    Захисник
  • 4
    Toloi, Rafael
    Захисник
  • 28
    Demiral, Merih
    Захисник
  • 42
    Scalvini, Giorgio
    Захисник
  • 1
    Musso, Juan
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Паоло Занетти
  • Джан Пьеро Гасперини
Статистика матчу
51%
Володіння м'ячем
49%
1
Удари повз
3
Блоковано ударів
6
4
Штрафні
7
2
Кутові
1
2
Офсайди
5
Фоли
4
Удари в отвір
2
1
Сейви
2
ЖК
Трансляція
45+1'
Інфо
Додано дві хвилини.
42'
Незабитий пенальті
Гульєрмо Вікаріо в красивому стрибку ногою парирував удар Тена Копмейнерса з одинадцятиметрової позначки!
39'
Жовта картка
Маттіа Дестро побачив перед собою жовту картку.
39'
Небезпечний момент
Арбітр призначає пенальті у ворота Емполі! Маттіа Дестро зіграв рукою у власному карному майданичку.
38'
Жовта картка
Коні де Вінтер сфолив неподалік від свого штрафного.
35'
Тайронн Ебуехі продавив Маріо Пашалича та вискочив на ударну позицію, але м'яч влучив в одного із захисників.
32'
Гоооол!!!
Аталанта відкриває рахунок! Бергамаски провели довгу позиційну атаку, яку мав намір завершити Адемола Лукман, але м'яч вдало відскочив до Ганса Гатебура і як раз нідераландець вразив ворота.
29'
Тайронн Ебуехі далеко вкинув аут, але Недім Байрамі не зумів зачепитися за м'яч у штрафному.
22'
Непогану подачу з лівого флангу виконав Ліберато Какаче, але Недіма Байрамі підвела техніка.
16'
Небезпечний момент
Едерсон втратив відмінну нагоду відзначитись! Двічі в одній атаці бразилець намагався вразити ворота суперника, але перший удар потягнув Гульєрмо Вікаріо, а другий заблокував Коні де Вінтер.
8'
Небезпечний момент
Не дуже зрозуміло, виконував Адемола Лукман простріл чи намагався пробити по воротах, але в будь-якому разі Гульєрмо Вікаріо діяв надійно.
7'
Небезпечний момент
Маттіа Дестро обікрав Джорджо Скальвіні та, оцінивши позицію Хуана Муссо, вирішив перекинути воротаря. М'яч упав на сітку зверху.
6'
Едерсон протягнув м'яч до воріт і, незважаючи на щільну опіку, примудрився пробити по воротах. Ігровий знаряд зрикошетив від захисника Емполі та залилив межі поля.
4'
Себастьяно Луперто самовіддано кинувся під м'яч, заблокувавши удар Маріо Пашалича.
3'
Маттіа Дестро ввійшов до карного правим флангом, але одразу ж зіштовхнувся зі спротивом Тена Копмейнерса.
1'
Свисток
Поїхали! Матч розпочався.
Інфо
Стартовий склад Емполі: Вікаріо – Какаче, Луперто, де Вінтер, Ебуехі – Бандінеллі (к), Марін, Хендерсон – П'яца, Дестро, Байрамі. Головний тренер – Паоло Дзанетті.
Запасні: Перісан (в), Уйкані (в), Еконг, Сатріано, Акпа Акпро, Бальданці, Валукєвич, Інноченті, Ісмаїлі, Камб'ягі, Ламмерс, Парізі, Стоянович, Фацціні, Хаас.
Інфо
Стартовий склад Аталанти: Муссо – Скальвіні, Демірал, Толой (к) – Меле, Копмейнерс, Едерсон, Гатебур – Пашалич, Гойлунн, Лукман. Головний тренер – Джан П'єро Гасперіні.
Запасні: Россі (в), Спортьєлло (в), Соппі, Бога, Дзортеа, Дьїмсіті, Маліновський, Околі, Руджері, Сапата.
Тиждень тому Аталанта поступилася Лаціо на своєму полі та опустилася на четверту сходинку. Емполі борсається в середині таблиці, але від зони вильоту їх відділяють усього п'ять очок.
Команда Гасперіні захоче реабілітуватися за поразку в попередньому турі. UA-Football представляє вам текстову онлайн-трансляцію матчу 12-го раунду Серії А між Емполі та Аталантою.
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Анонс матчу Емполі - "Аталанта" 30.10.2022, Чемпіонат Італії

Противостояние між командою Емполі (Эмполи) та командою "Аталанта" (Бергамо) проходитиме в рамках турнира по футболу: Чемпіонат Італії 2022/2023 , матч пройдет на стадіоні Карло Кастеллани.

Дата проведення матчу: 30.10.2022
Час початку матчу: 13:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между клубами Емполі (Эмполи) та командою "Аталанта" (Бергамо):

Предыдущий поединок між командами закінчився перемогою на користь команди Емполі, тоді як команда "Аталанта" залишилася з поразкою . Зіткнення "Аталанта" та Емполі у попередньому футбольному матчі 21.05.2022 закінчилось с таким счетом: 0:1 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Паоло Занетти и Джан Пьеро Гасперини розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих встреч внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Емполі - "Аталанта" можна подивитися 30.10.2022 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Чемпіонат Італії. Текстову трансляцію матчу Емполі - "Аталанта", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Емполі (Эмполи)
Рік заснування Емполі (Эмполи): 1920
Країна: Италия
Тренер: Аурелио Андреаццоли

Прошедший поединок команди Емполі був зіграний проти "Ювентус" - 21.10.2022, у рамках турнира Чемпіонат Італії 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Ювентус".

Команда гостей

Назва: "Аталанта" (Бергамо)
Рік заснування "Аталанта" (Бергамо): 1907
Країна: Италия
Тренер: Джан Пьеро Гасперини

Предыдущий поединок команди "Аталанта" був зіграний проти Лаціо - 23.10.2022, у рамках чемпионата Чемпіонат Італії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Лаціо.

Слідкуйте за результатами матчу Емполі - "Аталанта" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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