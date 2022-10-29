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Манчестер Юнайтед - Вест Хем Юнайтед онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 30 жовтня 2022, 18:15 - Олд Траффорд
Головний суддя: Крис Кавана
Рейтинг матчу:
Манчестер Юнайтед
Манчестер
0 - 0
Оновити
35'
Вест Хем Юнайтед
Лондон
Хід матчу
Хто переможе?
25 Користувачів зробило свій вибір
Манчестер Юнайтед
40%
Нічия
32%
Вест Хем Юнайтед
28%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Manchester United and West Ham United when Manchester United is playing at home is 1-0. 6 matches have ended with this result.
  • The most common result of matches between Manchester United and West Ham United is 1-0. 8 matches have ended with this result.
  • During the last 32 meetings with Manchester United playing at home, Manchester United have won 24 times, there have been 5 draws while West Ham United have won 3 times. The goal difference is 68-16 in favour of Manchester United.
  • During the last 61 meetings, Manchester United have won 36 times, there have been 16 draws while West Ham United have won 9 times. The goal difference is 118-56 in favour of Manchester United.
  • Last season Manchester United won both games against West Ham United (1-0 at home and 2-1 away).
  • Did you know that Manchester United scores 25% of their goals between the minutes 46-60?
  • Manchester United haven't lost in their last 7 games.
  • Manchester United haven't scored in 1 of their 5 home matches in Premier League this season.
  • West Ham United haven't scored in 3 of their 6 away matches in Premier League this season.
  • Scott McTominay has more yellow cards (5) than any other player at Manchester United. Thilo Kehrer has collected 3 for West Ham United.
  • Manchester United wins 1st half in 36% of their matches, West Ham United in 34% of their matches.
  • Manchester United wins 36% of halftimes, West Ham United wins 34%.
  • The winner of their last meeting was Manchester United.
  • On their last meeting Manchester United won by 1 goals.
  • When Manchester United leads 1-0 at home, they win in 78% of their matches.
  • When West Ham United leads 0-1 away, they win in 66% of their matches.
  • When Manchester United is down 0-1 home, they win 11% of their matches.
  • When West Ham United is down 1-0 away, they win 14% of their matches.
  • In Premier League, Manchester United has better performance than West Ham United.
  • Manchester United's performance of the last 5 matches is better than West Ham United's.
  • Manchester United have lost just 1 of their last 5 games against West Ham United (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Manchester United won 4, West Ham United won 1, 0 draws.
  • Manchester United have lost just 0 of their last 5 Premier League games against West Ham United.
  • West Ham United have won just 0 of their last 5 Premier League games against Manchester United.
  • Manchester United scores 1 goals in a match against West Ham United and West Ham United scores 0.4 goals against Manchester United (on average).
  • Average number of goals in meetings between Manchester United and West Ham United is 1.4.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Manchester United and West Ham United is 0.6.
  • Both teams haven't won their last match in Premier League.
  • Manchester United scores 1.5 goals when playing at home and West Ham United scores 1.26 goals when playing away (on average).
  • In Premier League, West Ham United has better performance than Manchester United.
  • Did you know that West Ham United scores 36% of their goals between the minutes 61-75?
  • Both teams didn't concede on their last match.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Манчестер Юнайтед
14
Перемог
26
Ігор
4
Перемог
Вест Хем Юнайтед
Чемпіонат Англії 2021/2022
22.01.2022 - 17:00 Манчестер Юнайтед 1 - 0 Завершено Вест Хем Юнайтед
Кубок англійської ліги 2021/2022
22.09.2021 - 21:45 Манчестер Юнайтед 0 - 1 Завершено Вест Хем Юнайтед
Чемпіонат Англії 2021/2022
19.09.2021 - 16:00 Вест Хем Юнайтед 1 - 2 Завершено Манчестер Юнайтед
Чемпіонат Англії 2020/2021
14.03.2021 - 21:15 Манчестер Юнайтед 1 - 0 Завершено Вест Хем Юнайтед
Останні матчі - Манчестер Юнайтед
Ліга Європи УЄФА 2022/2023
27.10.2022 - 22:00 Манчестер Юнайтед 3 - 0 Завершено Шериф В
Чемпіонат Англії 2022/2023
22.10.2022 - 19:30 Челсі 1 - 1 Завершено Манчестер Юнайтед Н
Чемпіонат Англії 2022/2023
19.10.2022 - 22:15 Манчестер Юнайтед 2 - 0 Завершено Тоттенхем В
Чемпіонат Англії 2022/2023
16.10.2022 - 16:00 Манчестер Юнайтед 0 - 0 Завершено Ньюкасл Н
Ліга Європи УЄФА 2022/2023
13.10.2022 - 22:00 Манчестер Юнайтед 1 - 0 Завершено Омонія В
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Останні матчі - Вест Хем Юнайтед
Ліга конференцій 2022/2023
27.10.2022 - 22:00 Вест Хем Юнайтед 1 - 0 Завершено Сількеборг В
Чемпіонат Англії 2022/2023
24.10.2022 - 22:00 Вест Хем Юнайтед 2 - 0 Завершено Борнмут В
Чемпіонат Англії 2022/2023
19.10.2022 - 21:30 Ліверпуль 1 - 0 Завершено Вест Хем Юнайтед П
Чемпіонат Англії 2022/2023
16.10.2022 - 16:00 Саутгемптон 1 - 1 Завершено Вест Хем Юнайтед Н
Ліга конференцій 2022/2023
13.10.2022 - 22:00 Вест Хем Юнайтед 2 - 1 Завершено Андерлехт В
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Хто переможе?
25 Користувачів зробило свій вибір
Манчестер Юнайтед
40%
Нічия
32%
Вест Хем Юнайтед
28%
Склади команд
1
De Gea, David
23
Shaw, Luke
6
Martinez, Lisandro
6
Харрі Магуайр
20
Dalot, Diogo
14
Крістіан Еріксен
18
Карлос Каземiро
7
Крiштiану Роналду
8
Fernandes, Bruno
36
Elanga, Anthony
10
Rashford, Marcus
1
Fabianski, Lukasz
24
Тіло Керер
15
Dawson, Craig
4
Курт Зума
3
Cresswell, Aaron
28
Soucek, Tomas
41
Rice, Declan
20
Bowen, Jarrod
12
Downes, Flynn
22
Мохамед Саїд Бенрахма
17
Scamacca, Gianluca
Стартовий склад
  • 10
    Rashford, Marcus
    Форвард
  • 7
    Крiштiану Роналду
    Форвард
  • 8
    Fernandes, Bruno
  • 36
    Elanga, Anthony
    Форвард
  • 14
    Крістіан Еріксен
    Півзахисник
  • 18
    Карлос Каземiро
    Півзахисник
  • 23
    Shaw, Luke
    Захисник
  • 6
    Martinez, Lisandro
    Захисник
  • 6
    Харрі Магуайр
    Захисник
  • 20
    Dalot, Diogo
    Захисник
  • 1
    De Gea, David
    Воротар
  • 17
    Scamacca, Gianluca
    Форвард
  • 20
    Bowen, Jarrod
    Форвард
  • 12
    Downes, Flynn
    Півзахисник
  • 22
    Мохамед Саїд Бенрахма
    Півзахисник
  • 28
    Soucek, Tomas
    Півзахисник
  • 41
    Rice, Declan
    Півзахисник
  • 24
    Тіло Керер
    Захисник
  • 15
    Dawson, Craig
  • 4
    Курт Зума
    Захисник
  • 3
    Cresswell, Aaron
    Захисник
  • 1
    Fabianski, Lukasz
Запасні гравці
Тренери
  • Эрик тен Хаг
  • Дэвид Мойес
Статистика матчу
2
Удари повз
2
Блоковано ударів
3
5
Штрафні
6
5
Фоли
4
52%
Володіння м'ячем
48%
2
Удари в отвір
2
Кутові
1
Сейви
2
1
Офсайди
1
Трансляція
34'
32'
Шоу підштовхнув Боуена у спину. Теж, як-не-як, дія для статистики
31'
Все спокійно, загострень немає
28'
Інфо
7:3 за ударами, 2:0 у ворота на даний момент
26'
Небезпечний момент
Ой ой! Момент у Вест Хема! Керрер проскочив двох захисників,увійшов у штрафну, скинув під удар Боуену, але в офсайді останній!
24'
Кутовий
Кутовий для гостей. Перший у матчі. Але Каземіро вибирає навіс
22'
Відрізок не дуже темповий зараз. Ну, буває таке і в АПЛ
19'
Кутовий
Магуайр прийшов на кутовий. Еріксон навісив, але до капітана МЮ м'яч не дійшов. Відбилися гості
16'
Небезпечний момент
А ось це гарно! Рашфорд після навісу з флангу перевисів усіх та й пробив непогано головою, але Фабіанські знову на місці!
15'
Ось Рон пробив метрів із 30-ти. Фабіанськи забирає. Тим не менш, перший удар у створ
12'
Загалом поки що все спокійно. Гості вбивають темп
10'
Вест Хем також не поспішає. Хвилину на своїй половині катали молотобійці, доки не перервали на чужу
9'
МЮ більше володіє та активніше на початку матчу
6'
Еланга отримав закид із середини поля. Офсайду немає, але обробити нормально не зміг
4'
Після вирізу з флангу Рашфорд набігав та не дуже вдало пробив. Роналду був поряд. Незрозуміло, хто кому завадив
2'
Цікаво! Бен Рама вивалювався на ударну, але довго підробляв, заблокував удар Мартінес. Перша спроба від молотків
1'
Свисток
Поїхали, матч розпочався!
Команди виходять на поле
Інфо
Стартовий склад Вест Хема: Фабіаньскі, Керер, Доусон, Зума, Крессуелл, Соучек, Райс, Даунс, Боуен, Бенрахма, Скамакка
Інфо
Стартовий склад Манчестер Юнайтед: де Хеа, Дало, Магуайр, Мартінес, Шоу, Каземіро, Еріксен, Бруну Фернандеш, Еланга, Роналду, Рашфорд
Вест Хем у середині таблиці – 13-е місце, 12 матчів, 14 очок
МЮ зараз іде на 6-му місці. 20 очок після 11 матчів.
Інфо
Розпочнеться поєдинок о 18:15, судитиме Кріс Кавана
Добрий вечір! МЮ проти Вест Хема – чудовий вечірній матч АПЛ, який UA-Футбол пропонує вашій увазі!
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Анонс матчу "Манчестер Юнайтед" - Вест Хем Юнайтед 30.10.2022, Чемпіонат Англії

Противостояние між командою "Манчестер Юнайтед" (Манчестер) та командою Вест Хем Юнайтед (Лондон) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Чемпіонат Англії 2022/2023 , матч состоится на стадіоні Олд Траффорд.

Дата проведення матчу: 30.10.2022
Час початку матчу: 18:15

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между клубами "Манчестер Юнайтед" (Манчестер) та командою Вест Хем Юнайтед (Лондон):

Прошедший матч між командами закінчився перемогою на користь "Манчестер Юнайтед", тоді як команда Вест Хем Юнайтед залишилася з поразкою . Зіткнення "Манчестер Юнайтед" та Вест Хем Юнайтед у попередньому футбольному матчі 22.01.2022 закінчилось со счетом: 1:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Эрик тен Хаг и Дэвид Мойес розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих матчей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Манчестер Юнайтед" - Вест Хем Юнайтед можна подивитися 30.10.2022 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнир Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу "Манчестер Юнайтед" - Вест Хем Юнайтед, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Манчестер Юнайтед" (Манчестер)
Рік заснування "Манчестер Юнайтед" (Манчестер): 1878
Країна: Англия
Тренер: Эрик тен Хаг

Прошедший матч команди "Манчестер Юнайтед" був зіграний проти Шериф - 27.10.2022, у рамках чемпионата Ліга Європи УЄФА 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Манчестер Юнайтед".

Команда гостей

Назва: Вест Хем Юнайтед (Лондон)
Рік заснування Вест Хэм Юнайтед (Лондон): 1895
Країна: Англия
Тренер: Дэвид Мойес

Предыдущий поединок команди Вест Хем Юнайтед був зіграний проти Сількеборг - 27.10.2022, у рамках турнира Ліга конференцій 2022/2023 та закінчився перемогою команди Вест Хем Юнайтед.

Слідкуйте за результатами матчу "Манчестер Юнайтед" - Вест Хем Юнайтед онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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