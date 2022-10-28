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Валенсія - Барселона онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Іспанії - 29 жовтня 2022, 22:00 - Месталья
Головний суддя: Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа
Рейтинг матчу:
Валенсія
Валенсия
-
Оновити
10'
Барселона
Барселона
Хід матчу
Хто переможе?
27 Користувачів зробило свій вибір
Валенсія
30%
Нічия
33%
Барселона
37%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Valencia CF and FC Barcelona when Valencia CF is playing at home is 1-1. 7 matches have ended with this result.
  • The most common result of matches between Valencia CF and FC Barcelona is 1-1. 10 matches have ended with this result.
  • During the last 33 meetings with Valencia CF playing at home, Valencia CF have won 7 times, there have been 10 draws while FC Barcelona have won 16 times. The goal difference is 55-38 in favour of FC Barcelona.
  • During the last 67 meetings, Valencia CF have won 14 times, there have been 18 draws while FC Barcelona have won 35 times. The goal difference is 137-82 in favour of FC Barcelona.
  • Last season FC Barcelona won both games against Valencia CF (3-1 at home and 4-1 away).
  • Did you know that Valencia CF scores 22% of their goals between the minutes 31-45?
  • Did you know that FC Barcelona scores 25% of their goals between the minutes 31-45?
  • Valencia CF haven't won any of their last 3 games against FC Barcelona.
  • Valencia CF have received 4 red cards this season. This is the highest number in LaLiga.
  • Valencia CF haven't scored in 1 of their 6 home matches in LaLiga this season.
  • FC Barcelona haven't scored in 0 of their 5 away matches in LaLiga this season.
  • Edinson Cavani is Valencia CF's top scorer with 4 goals. Robert Lewandowski has scored 12 times for FC Barcelona.
  • Valencia CF have conceded a goal in each of their last 5 matches.
  • Valencia CF have scored at least one goal for 8 consecutive matches.
  • Valencia CF wins 1st half in 40% of their matches, FC Barcelona in 41% of their matches.
  • Valencia CF wins 40% of halftimes, FC Barcelona wins 41%.
  • The winner of their last meeting was FC Barcelona.
  • On their last meeting FC Barcelona won by 3 goals.
  • When Valencia CF leads 1-0 at home, they win in 71% of their matches.
  • When FC Barcelona leads 0-1 away, they win in 77% of their matches.
  • When Valencia CF is down 0-1 home, they win 0% of their matches.
  • When FC Barcelona is down 1-0 away, they win 36% of their matches.
  • In LaLiga, FC Barcelona has better performance than Valencia CF.
  • FC Barcelona's performance of the last 5 matches is better than Valencia CF's.
  • FC Barcelona have lost just 1 of their last 5 games against Valencia CF (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Valencia CF won 1, FC Barcelona won 3, 1 draws.
  • FC Barcelona have lost just 1 of their last 5 LaLiga games against Valencia CF.
  • Valencia CF have won just 1 of their last 5 LaLiga games against FC Barcelona.
  • Valencia CF scores 1.6 goals in a match against FC Barcelona and FC Barcelona scores 2.4 goals against Valencia CF (on average).
  • Average number of goals in meetings between Valencia CF and FC Barcelona is 4.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Valencia CF and FC Barcelona is 1.6.
  • Valencia CF scores 1.52 goals when playing at home and FC Barcelona scores 2 goals when playing away (on average).
  • A year ago, FC Barcelona were number 9 in the table with 16 points. Now they are number 2 with 28 points.
  • FC Barcelona have scored at least one goal for 5 consecutive matches.
  • Yunus Musah has more yellow cards (5) than any other player at Valencia CF. Sergio Busquets has collected 4 for FC Barcelona.
  • Both teams lost their last match.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Валенсія
4
Перемог
27
Ігор
16
Перемог
Барселона
Чемпіонат Іспанії 2021/2022
20.02.2022 - 17:15 Валенсія 1 - 4 Завершено Барселона
Чемпіонат Іспанії 2021/2022
17.10.2021 - 22:00 Барселона 3 - 1 Завершено Валенсія
Чемпіонат Іспанії 2020/2021
02.05.2021 - 22:00 Валенсія 2 - 3 Завершено Барселона
Чемпіонат Іспанії 2020/2021
19.12.2020 - 17:15 Барселона 2 - 2 Завершено Валенсія
Останні матчі - Валенсія
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
22.10.2022 - 19:30 Валенсія 1 - 2 Завершено Мальорка П
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
18.10.2022 - 20:00 Севілья 1 - 1 Завершено Валенсія Н
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
15.10.2022 - 17:15 Валенсія 2 - 2 Завершено Ельче Н
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
07.10.2022 - 22:00 Osasuna 1 - 2 Завершено Валенсія В
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
02.10.2022 - 15:00 Еспаньол 2 - 2 Завершено Валенсія Н
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Останні матчі - Барселона
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
26.10.2022 - 22:00 Барселона 0 - 3 Завершено Баварія П
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
23.10.2022 - 22:00 Барселона 4 - 0 Завершено Атлетік В
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
20.10.2022 - 22:00 Барселона 3 - 0 Завершено Вільярреал В
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
16.10.2022 - 17:15 Реал 3 - 1 Завершено Барселона П
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
12.10.2022 - 22:00 Барселона 3 - 3 Завершено Інтер Н
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Хто переможе?
27 Користувачів зробило свій вибір
Валенсія
30%
Нічия
33%
Барселона
37%
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Анонс матчу "Валенсія" - "Барселона" 29.10.2022, Чемпіонат Іспанії

Матч між командою "Валенсія" (Валенсия) та командою "Барселона" (Барселона) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Чемпіонат Іспанії 2022/2023 , матч пройдет на стадіоні Месталья.

Дата проведення матчу: 29.10.2022
Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между клубами "Валенсія" (Валенсия) та командою "Барселона" (Барселона):

Предыдущий поединок між командами закінчився перемогою на користь команди "Барселона", тоді як команда "Валенсія" залишилася з поразкою . Зіткнення "Валенсія" та "Барселона" у попередньому футбольному матчі 20.02.2022 закінчилось со следующими результатом: 1:4 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих встреч внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Валенсія" - "Барселона" можна подивитися 29.10.2022 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Чемпіонат Іспанії. Текстову трансляцію матчу "Валенсія" - "Барселона", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Валенсія" (Валенсия)
Рік заснування "Валенсія" (Валенсия): 1919
Країна: Испания
Тренер: Хосе Бордалас

Прошедший матч команди "Валенсія" був зіграний проти Мальорка - 22.10.2022, у рамках чемпионата Чемпіонат Іспанії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Мальорка.

Команда гостей

Назва: "Барселона" (Барселона)
Рік заснування "Барселона" (Барселона): 1899
Країна: Испания
Тренер: Хави

Прошедший матч команди "Барселона" був зіграний проти "Баварія" - 26.10.2022, у рамках турнира Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Баварія".

Слідкуйте за результатами матчу "Валенсія" - "Барселона" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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