Реал - Жирона онлайн трансляція матчу

Поединок між командою Реал (Мадрид) та командою Жирона (Жирона) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Чемпіонат Іспанії 2022/2023 , матч пройдет на стадіоні Сантьяго Бернабеу.
Дата проведення матчу: 30.10.2022
Час початку матчу: 17:15
Історія протистоянь между командами Реал (Мадрид) та командою Жирона (Жирона):
Предыдущий матч між командами закінчився перемогою на користь команди Жирона, тоді як команда Реал залишилася з поразкою . Зіткнення Реал та Жирона у попередньому футбольному матчі 17.02.2019 закінчилось с таким счетом: 1:2 на користь гостей.
Для здобуття перемоги тренери команд Карло Анчелотти и Мишел розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих матчей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Реал (Мадрид)
Рік заснування Реал (Мадрид): 1902
Країна: Испания
Тренер: Карло Анчелотти
Предыдущий матч команди Реал був зіграний проти "РБ Лейпциг" - 25.10.2022, у рамках турнира Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023 та закінчився перемогою команди "РБ Лейпциг".
Назва: Жирона (Жирона)
Рік заснування Жирона (Жирона): 1930
Країна: Испания
Тренер: Эусебио Сакристан
Предыдущий поединок команди Жирона був зіграний проти - 23.10.2022, у рамках турнира Чемпіонат Іспанії 2022/2023 та закінчився нічиєю.
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