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Реал - Жирона онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Іспанії - 30 жовтня 2022, 17:15 - Сантьяго Бернабеу
Головний суддя: Марио Мелеро Лопес
Рейтинг матчу:
Реал
Мадрид
0 - 0
Оновити
3'
Жирона
Жирона
Хід матчу
Хто переможе?
27 Користувачів зробило свій вибір
Реал
30%
Нічия
33%
Жирона
37%
Цікаві факти
  • During the last 6 meetings, Real Madrid have won 4 times, there have been 0 draws while Girona FC have won 2 times. The goal difference is 19-11 in favour of Real Madrid.
  • Real Madrid have a winning streak of 4 matches in LaLiga.
  • In LaLiga, Girona FC have lost their last 3 away matches.
  • Did you know that Real Madrid scores 29% of their goals between the minutes 76-90?
  • Did you know that Girona FC scores 27% of their goals between the minutes 76-90?
  • Real Madrid have a winning streak of 3 matches.
  • Real Madrid haven't lost in their last 18 games.
  • Real Madrid have won 3 home matches in a row.
  • Real Madrid haven't lost in any of their last 11 home matches.
  • Girona FC haven't won in their last 6 games.
  • Girona FC have lost 3 away matches in a row.
  • Girona FC haven't won any of their last 6 away matches.
  • Real Madrid haven't scored in 0 of their 5 home matches in LaLiga this season.
  • Girona FC haven't scored in 1 of their 5 away matches in LaLiga this season.
  • Real Madrid's home record this season: 4-1-0.
  • Girona FC's away record this season: 0-1-4.
  • Real Madrid have scored at least one goal for 19 consecutive matches.
  • Girona FC have conceded a goal in each of their last 13 matches.
  • Girona FC have scored at least one goal for 8 consecutive matches.
  • Real Madrid wins 1st half in 43% of their matches, Girona FC in 38% of their matches.
  • Real Madrid wins 43% of halftimes, Girona FC wins 38%.
  • The winner of their last meeting was Girona FC.
  • On their last meeting Girona FC won by 1 goals.
  • When Real Madrid leads 1-0 at home, they win in 95% of their matches.
  • When Girona FC leads 0-1 away, they win in 64% of their matches.
  • When Real Madrid is down 0-1 home, they win 50% of their matches.
  • When Girona FC is down 1-0 away, they win 8% of their matches.
  • In LaLiga, Real Madrid has better performance than Girona FC.
  • Real Madrid's performance of the last 5 matches is better than Girona FC's.
  • Real Madrid have lost just 1 of their last 5 games against Girona FC (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Real Madrid won 4, Girona FC won 1, 0 draws.
  • Real Madrid scores 3.6 goals in a match against Girona FC and Girona FC scores 1.8 goals against Real Madrid (on average).
  • Average number of goals in meetings between Real Madrid and Girona FC is 5.4.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Real Madrid and Girona FC is 2.
  • Real Madrid scores 2.19 goals when playing at home and Girona FC scores 1.32 goals when playing away (on average).
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Реал
4
Перемог
6
Ігор
2
Перемог
Жирона
Чемпіонат Іспанії 2018
17.02.2019 - 12:45 Реал 1 - 2 Завершено Жирона
Кубок Іспанії 2019
31.01.2019 - 22:30 Жирона 1 - 3 Завершено Реал
Кубок Іспанії 2019
24.01.2019 - 22:30 Реал 4 - 2 Завершено Жирона
Чемпіонат Іспанії 2018/2019
26.08.2018 - 23:15 Жирона 1 - 4 Завершено Реал
Останні матчі - Реал
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
25.10.2022 - 22:00 РБ Лейпциг 3 - 2 Завершено Реал П
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
22.10.2022 - 22:00 Реал 3 - 1 Завершено Севілья В
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
19.10.2022 - 22:00 Ельче 0 - 3 Завершено Реал В
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
16.10.2022 - 17:15 Реал 3 - 1 Завершено Барселона В
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
11.10.2022 - 22:00 Шахтар 1 - 1 Завершено Реал Н
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Останні матчі - Жирона
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
23.10.2022 - 19:30 Жирона 1 - 1 Завершено Osasuna Н
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
20.10.2022 - 20:00 Альмерія 3 - 2 Завершено Жирона П
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
15.10.2022 - 15:00 Жирона 1 - 1 Завершено Кадіс Н
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
08.10.2022 - 17:15 Атлетіко 2 - 1 Завершено Жирона П
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
02.10.2022 - 19:30 Жирона 3 - 5 Завершено Реал Сосьєдад П
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Хто переможе?
27 Користувачів зробило свій вибір
Реал
30%
Нічия
33%
Жирона
37%
Склади команд
1
Тібо Куртуа
23
Mendy, Ferland
8
Давід Алаба
22
Антоніо Рюдігер
20
Данiель Карвахаль
8
Тонi Кроос
17
Camavinga, Eduardo
10
Лука Модрiч
20
Junior, Vinicius
26
Rodrygo
15
Федеріко Вальверде
13
Пауло Гассаніга
20
Couto, Yan
22
Bueno, Santiago
4
Arnau, Martinez
5
Lopez, David
20
Gutierrez, Miguel
21
Herrera, Yangel
18
Оріоль Ромеу
14
Garcia, Aleix
11
Fernandez, Valery
9
Castellanos, Valentin
Стартовий склад
  • 20
    Junior, Vinicius
  • 26
    Rodrygo
    Форвард
  • 15
    Федеріко Вальверде
    Півзахисник
  • 8
    Тонi Кроос
    Півзахисник
  • 17
    Camavinga, Eduardo
  • 10
    Лука Модрiч
    Півзахисник
  • 23
    Mendy, Ferland
    Захисник
  • 8
    Давід Алаба
    Півзахисник
  • 22
    Антоніо Рюдігер
    Захисник
  • 20
    Данiель Карвахаль
    Захисник
  • 1
    Тібо Куртуа
    Воротар
  • 9
    Castellanos, Valentin
    Форвард
  • 21
    Herrera, Yangel
  • 18
    Оріоль Ромеу
    Півзахисник
  • 14
    Garcia, Aleix
    Півзахисник
  • 11
    Fernandez, Valery
  • 20
    Couto, Yan
    Захисник
  • 22
    Bueno, Santiago
    Захисник
  • 4
    Arnau, Martinez
    Захисник
  • 5
    Lopez, David
  • 20
    Gutierrez, Miguel
  • 13
    Пауло Гассаніга
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Карло Анчелотти
  • Мишел
Трансляція
3'
Небезпечний момент
Кастельянос завершив подачу з правого флангу ударом у падінні повз ближню стійку в центрі штрафного!
2'
Інфо
У будь-якому випадку – там був офсайд у Карвахаля.
2'
Небезпечний момент
Модрич на Карвахаль зіграли в стінку на правому фланзі штрафного, проте Лука в дотик завершив повз ближню.
1'
Фол Кастельяноса біля чужого штрафного против Камавінги.
Свисток
Ми почули стартовий свисток арбітра. Матч було розпочато!
Запасные: Хуан Карлос, Фуїдіас, Бернардо, Стуані, Терратс, Тоні Вілья, Ернандес, Рікельме, Рейнір, Мартін, Ману Вальєхо, Артето.
Жирона: Гассаніга — Мігель, Лопес, Санті Буено, Арнау, Ян Коуто — Ромеу, Гарсія, Еррера, Валері — Кастельянос.
Інфо
Жирона — передостання з дев'ятьма балами за дві перемоги, три нічиї та шість поразок.
Інфо
Реал іде другим із 31 очками за 10 перемог на одну нічию.
Запасні: Лунін, Лопес, Мілітао, Вальєхо, Начо, Азар, Асенсіо, Одріосола, Васкес, Чуамені, Себальос, Маріано.
Реал: Куртуа — Карвахаль, Рюдігер, Алаба, Менді — Кроос, Камавінга, Модрич — Вальверде, Родріго, Вінісіус.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Олександр Солов'ян (Київ, Україна) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку 10-го туру Української Прем'єр-ліги. На полі стадіону СКІФ (Львів, Україна) зіграють Львів та харківський Металіст.
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Анонс матчу Реал - Жирона 30.10.2022, Чемпіонат Іспанії

Поединок між командою Реал (Мадрид) та командою Жирона (Жирона) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Чемпіонат Іспанії 2022/2023 , матч пройдет на стадіоні Сантьяго Бернабеу.

Дата проведення матчу: 30.10.2022
Час початку матчу: 17:15

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между командами Реал (Мадрид) та командою Жирона (Жирона):

Предыдущий матч між командами закінчився перемогою на користь команди Жирона, тоді як команда Реал залишилася з поразкою . Зіткнення Реал та Жирона у попередньому футбольному матчі 17.02.2019 закінчилось с таким счетом: 1:2 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Карло Анчелотти и Мишел розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих матчей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Реал - Жирона можна подивитися 30.10.2022 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Чемпіонат Іспанії. Текстову трансляцію матчу Реал - Жирона, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Реал (Мадрид)
Рік заснування Реал (Мадрид): 1902
Країна: Испания
Тренер: Карло Анчелотти

Предыдущий матч команди Реал був зіграний проти "РБ Лейпциг" - 25.10.2022, у рамках турнира Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023 та закінчився перемогою команди "РБ Лейпциг".

Команда гостей

Назва: Жирона (Жирона)
Рік заснування Жирона (Жирона): 1930
Країна: Испания
Тренер: Эусебио Сакристан

Предыдущий поединок команди Жирона був зіграний проти - 23.10.2022, у рамках турнира Чемпіонат Іспанії 2022/2023 та закінчився нічиєю.

Слідкуйте за результатами матчу Реал - Жирона онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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