Ліверпуль - Наполі онлайн трансляція матчу

Анонс матчу "Ліверпуль" - Наполі 01.11.2022, Ліга чемпіонів УЄФА

Матч між командою "Ліверпуль" (Ливерпуль) та командою Наполі (Неаполь) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023 , матч начнется на стадіоні Энфилд.

Дата проведення матчу: 01.11.2022

Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между "Ліверпуль" (Ливерпуль) та командою Наполі (Неаполь):

Прошедший поединок між командами закінчився перемогою на користь Наполі, тоді як команда "Ліверпуль" залишилася з поразкою . Зіткнення Наполі та "Ліверпуль" у попередньому футбольному матчі 07.09.2022 закінчилось с такими результатами: 4:1 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Юрген Клопп и Лучано Спаллетти розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих встреч внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Ліверпуль" (Ливерпуль)

Рік заснування "Ліверпуль" (Ливерпуль): 1892

Країна: Англия

Тренер: Юрген Клопп



Предыдущий матч команди "Ліверпуль" був зіграний проти "Лідс Юнайтед" - 29.10.2022, у рамках турнира Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Лідс Юнайтед".

Команда гостей

Назва: Наполі (Неаполь)

Рік заснування Наполи (Неаполь): 1926

Країна: Италия

Тренер: Лучано Спаллетти



Предыдущий поединок команди Наполі був зіграний проти Сассуоло - 29.10.2022, у рамках турнира Чемпіонат Італії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Наполі.

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