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Ліверпуль - Наполі онлайн трансляція матчу

Ліга чемпіонів УЄФА - 01 листопада 2022, 22:00 - Энфилд
Головний суддя: Тобиас Штилер
Рейтинг матчу:
Ліверпуль
Ливерпуль
0 - 0
Оновити
27'
Наполі
Неаполь
Хід матчу
Хто переможе?
24 Користувачів зробило свій вибір
Ліверпуль
29%
Нічия
42%
Наполі
29%
Цікаві факти
  • During the last 9 meetings, Liverpool FC have won 3 times, there have been 2 draws while SSC Napoli have won 4 times.
  • Liverpool FC have a winning streak of 4 matches in UEFA Champions League.
  • SSC Napoli have a winning streak of 5 matches in UEFA Champions League.
  • Did you know that Liverpool FC scores 33% of their goals between the minutes 76-90? This is the highest percentage in the league.
  • Did you know that SSC Napoli scores 24% of their goals between the minutes 31-45?
  • Liverpool FC have won 3 home matches in a row.
  • Liverpool FC haven't lost in any of their last 8 home matches.
  • SSC Napoli have a winning streak of 13 matches.
  • SSC Napoli haven't lost in their last 27 games.
  • SSC Napoli have a winning streak of 6 matches away from home.
  • SSC Napoli have lost none of their last 10 away matches.
  • Mohamed Salah is Liverpool FC's top scorer with 5 goals. Giacomo Raspadori has scored 4 times for SSC Napoli.
  • SSC Napoli have scored at least one goal for 14 consecutive matches.
  • Liverpool FC wins 1st half in 38% of their matches, SSC Napoli in 48% of their matches.
  • Liverpool FC wins 38% of halftimes, SSC Napoli wins 48%.
  • The winner of their last meeting was SSC Napoli.
  • On their last meeting SSC Napoli won by 3 goals.
  • When Liverpool FC leads 1-0 at home, they win in 95% of their matches.
  • When SSC Napoli leads 0-1 away, they win in 70% of their matches.
  • When Liverpool FC is down 0-1 home, they win 46% of their matches.
  • When SSC Napoli is down 1-0 away, they win 66% of their matches.
  • In UEFA Champions League, SSC Napoli has better performance than Liverpool FC.
  • SSC Napoli's performance of the last 5 matches is better than Liverpool FC's.
  • SSC Napoli have lost just 1 of their last 5 games against Liverpool FC (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Liverpool FC won 1, SSC Napoli won 3, 1 draws.
  • Liverpool FC scores 0.6 goals in a match against SSC Napoli and SSC Napoli scores 2 goals against Liverpool FC (on average).
  • Average number of goals in meetings between Liverpool FC and SSC Napoli is 2.6.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Liverpool FC and SSC Napoli is 1.4.
  • Liverpool FC scores 2.35 goals when playing at home and SSC Napoli scores 2.21 goals when playing away (on average).
  • Both teams didn't concede on their last match.
  • Did you know that Liverpool FC scores 33% of their goals between the minutes 46-60? This is the highest percentage in the league.
  • Did you know that SSC Napoli scores 25% of their goals between the minutes 76-90?
  • SSC Napoli have kept a clean sheet in 3 matches in a row.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Ліверпуль
1
Перемог
6
Ігор
3
Перемог
Наполі
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
07.09.2022 - 22:00 Наполі 4 - 1 Завершено Ліверпуль
Ліга чемпіонів УЄФА 2019/2020
27.11.2019 - 22:00 Ліверпуль 1 - 1 Завершено Наполі
Ліга чемпіонів УЄФА 2019/2020
17.09.2019 - 21:45 Наполі 2 - 0 Завершено Ліверпуль
Клубні товариські матчі 2019
28.07.2019 - 19:00 Наполі 0 - 0 Завершено Ліверпуль
Останні матчі - Ліверпуль
Чемпіонат Англії 2022/2023
29.10.2022 - 21:45 Ліверпуль 1 - 2 Завершено Лідс Юнайтед П
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
26.10.2022 - 22:00 Аякс 0 - 3 Завершено Ліверпуль В
Чемпіонат Англії 2022/2023
22.10.2022 - 14:30 Ноттінгем Форест 1 - 0 Завершено Ліверпуль П
Чемпіонат Англії 2022/2023
19.10.2022 - 21:30 Ліверпуль 1 - 0 Завершено Вест Хем Юнайтед В
Чемпіонат Англії 2022/2023
16.10.2022 - 18:30 Ліверпуль 1 - 0 Завершено Манчестер Сіті В
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Останні матчі - Наполі
Чемпіонат Італії 2022/2023
29.10.2022 - 16:00 Наполі 4 - 0 Завершено Сассуоло В
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
26.10.2022 - 22:00 Наполі 3 - 0 Завершено Рейнджерс В
Чемпіонат Італії 2022/2023
23.10.2022 - 21:45 Рома 0 - 1 Завершено Наполі В
Чемпіонат Італії 2022/2023
16.10.2022 - 19:00 Наполі 3 - 2 Завершено Болонья В
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
12.10.2022 - 19:45 Наполі 4 - 2 Завершено Аякс В
Показати більше
Хто переможе?
24 Користувачів зробило свій вибір
Ліверпуль
29%
Нічия
42%
Наполі
29%
Склади команд
1
Alisson
21
Tsimikas, Kostas
6
Ібраїма Конате
4
Вірджил ван Дейк
66
Alexander-Arnold, Trent
7
Джеймс Мілнер
15
Фабiньо
6
Тьяго Алькантара
17
Jones, Curtis
24
Роберто Фiрмiно
11
Мохамед Салах
12
Meret, Alex
22
Di Lorenzo, Giovanni
55
Ostigard, Leo
4
Kim, Min-jae
17
Olivera, Mathias
91
Ndombele, Tanguy
68
Lobotka, Stanislav
99
Zambo Anguissa, Andre
21
Маттео Політано
9
Osimhen, Victor
77
Kvaratskhelia, Khvicha
Стартовий склад
  • 24
    Роберто Фiрмiно
    Форвард
  • 11
    Мохамед Салах
    Півзахисник
  • 17
    Jones, Curtis
  • 7
    Джеймс Мілнер
    Півзахисник
  • 15
    Фабiньо
    Захисник
  • 6
    Тьяго Алькантара
    Півзахисник
  • 21
    Tsimikas, Kostas
    Захисник
  • 6
    Ібраїма Конате
    Захисник
  • 4
    Вірджил ван Дейк
    Захисник
  • 66
    Alexander-Arnold, Trent
    Захисник
  • 1
    Alisson
    Півзахисник
  • 21
    Маттео Політано
    Півзахисник
  • 9
    Osimhen, Victor
    Форвард
  • 77
    Kvaratskhelia, Khvicha
    Півзахисник
  • 91
    Ndombele, Tanguy
    Півзахисник
  • 68
    Lobotka, Stanislav
    Півзахисник
  • 99
    Zambo Anguissa, Andre
    Півзахисник
  • 22
    Di Lorenzo, Giovanni
  • 55
    Ostigard, Leo
  • 4
    Kim, Min-jae
    Захисник
  • 17
    Olivera, Mathias
    Захисник
  • 12
    Meret, Alex
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Юрген Клопп
  • Лучано Спаллетти
Статистика матчу
Штрафні
5
4
Фоли
1
Удари повз
1
1
Офсайди
47%
Володіння м'ячем
53%
Трансляція
24'
Конате збив з ніг Осімхен на половині поля Наполі. Штрафний для Ліверпуля
21'
Аліссон закинув уперед на Кертіса Джонса, проте пас вийшов надто сильним - його перехопив Мерет
17'
Салах пробив з кордону штрафного під дальню штангу, проте Мерет легко ловить м'яч.
15'
Хвіча подав навіс у штрафний майданчик Ліверпуля, проте Трент у боротьбі штовхнув його в рекламний щит. Навіс виніс Ван Дейк
11'
Офсайд
Кертіс Джонс хотів скористатися помилкою захисників Наполі при розіграші м'яча, але потрапив у офсайд
8'
Цімікас обіграв Ді Лоренцо на лівому фланзі і зробив навіс у штрафний майданчик Наполі. Мерет без проблем ловить м'яч
5'
Небезпечний момент
Салах пасує на Джонса з межі штрафного. Кертіс встигає пробити з воротарського майданчика, проте Мерет відбиває вище воріт
2'
Ді Лоренцо віддав пас на хід Осімхену, який забігав у штрафний майданчик Ліверпуля, проте той не встиг до м'яча. Аліссон перехоплює
Свисток
Матч розпочато!
Звучить гімн Ліги Чемпіонів!
Стартовий склад "Наполі": Мерет - Ді Лоренцо, Остігард, Кім, Олівера - Ндомбеле, Лоботка, Ангісса - Політано, Осімхен, Кварацхелія
Стартовий склад "Ліверпуля": Аліссон - Александр-Арнольд, Конате, Ван Дейк, Цімікас - Фабіньо, Мілнер, Тьяго - Салах, Джонс, Фірміно
Інфо
Головний арбітр матчу – Тобіас Штілер. Помічники судді: Марк Борш і Крістіан Гіттельманн. Четвертий арбітр – Мартін Петерсен.
Інфо
Гра розпочнеться о 22:00 за київським часом на стадіоні "Енфілд" в Ліверпулі, Велика Британія.
Доброго вечора, шановні читачі UA-Футбол! До вашої уваги текстова трансляція матчу шостого туру Ліги Чемпіонів між "Ліверпулем" та "Наполі".
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Анонс матчу "Ліверпуль" - Наполі 01.11.2022, Ліга чемпіонів УЄФА

Матч між командою "Ліверпуль" (Ливерпуль) та командою Наполі (Неаполь) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023 , матч начнется на стадіоні Энфилд.

Дата проведення матчу: 01.11.2022
Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между "Ліверпуль" (Ливерпуль) та командою Наполі (Неаполь):

Прошедший поединок між командами закінчився перемогою на користь Наполі, тоді як команда "Ліверпуль" залишилася з поразкою . Зіткнення Наполі та "Ліверпуль" у попередньому футбольному матчі 07.09.2022 закінчилось с такими результатами: 4:1 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Юрген Клопп и Лучано Спаллетти розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих встреч внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Ліверпуль" - Наполі можна подивитися 01.11.2022 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Ліга чемпіонів УЄФА. Текстову трансляцію матчу "Ліверпуль" - Наполі, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Ліверпуль" (Ливерпуль)
Рік заснування "Ліверпуль" (Ливерпуль): 1892
Країна: Англия
Тренер: Юрген Клопп

Предыдущий матч команди "Ліверпуль" був зіграний проти "Лідс Юнайтед" - 29.10.2022, у рамках турнира Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Лідс Юнайтед".

Команда гостей

Назва: Наполі (Неаполь)
Рік заснування Наполи (Неаполь): 1926
Країна: Италия
Тренер: Лучано Спаллетти

Предыдущий поединок команди Наполі був зіграний проти Сассуоло - 29.10.2022, у рамках турнира Чемпіонат Італії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Наполі.

Слідкуйте за результатами матчу "Ліверпуль" - Наполі онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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