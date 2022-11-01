Вікторія - Барселона онлайн трансляція матчу

Поединок між командою Вікторія (Пльзень) та командою "Барселона" (Барселона) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023 , матч пройдет на стадіоні Стадион Места Плзне.
Дата проведення матчу: 01.11.2022
Час початку матчу: 22:00
Історія протистоянь между Вікторія (Пльзень) та командою "Барселона" (Барселона):
Предыдущий матч між командами закінчився перемогою на користь "Барселона", тоді як команда Вікторія залишилася з поразкою . Зіткнення "Барселона" та Вікторія у попередньому футбольному матчі 07.09.2022 закінчилось со счетом: 5:1 на користь господарів.
Для здобуття перемоги тренери команд Михал Билек и Xavi розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих встреч внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Вікторія (Пльзень)
Рік заснування Вікторія (Пльзень): 1911
Країна: Чехия
Тренер: Карел Крейчи
Прошедший поединок команди Вікторія був зіграний проти "Інтер" - 26.10.2022, у рамках турнира Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Інтер".
Назва: "Барселона" (Барселона)
Рік заснування "Барселона" (Барселона): 1899
Країна: Испания
Тренер: Хави
Предыдущий матч команди "Барселона" був зіграний проти "Валенсія" - 29.10.2022, у рамках турнира Чемпіонат Іспанії 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Барселона".
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