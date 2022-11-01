  1. UA-Футбол ⚽
  2. Футбол онлайн
  3. Вікторія - Барселона Дивитися онлайн
У тренді

Вікторія - Барселона онлайн трансляція матчу

Ліга чемпіонів УЄФА - 01 листопада 2022, 22:00 - Стадион Места Плзне
Головний суддя: Раду Петереску
Рейтинг матчу:
Вікторія
Пльзень
0 - 1
Оновити
27'
Барселона
Барселона
Хід матчу
6' Alonso, Marcos
Хто переможе?
20 Користувачів зробило свій вибір
Вікторія
45%
Нічия
30%
Барселона
25%
Цікаві факти
  • FC Viktoria Plzen have a losing streak of 5 matches in UEFA Champions League.
  • FC Viktoria Plzen haven't won any of their last 3 games against FC Barcelona.
  • When playing away, FC Barcelona have not scored a goal so far this season.
  • FC Viktoria Plzen have scored at least one goal for 5 consecutive matches.
  • FC Barcelona have scored at least one goal for 5 consecutive matches.
  • FC Viktoria Plzen wins 1st half in 54% of their matches, FC Barcelona in 41% of their matches.
  • FC Viktoria Plzen wins 54% of halftimes, FC Barcelona wins 41%.
  • The winner of their last meeting was FC Barcelona.
  • On their last meeting FC Barcelona won by 4 goals.
  • When FC Viktoria Plzen leads 1-0 at home, they win in 95% of their matches.
  • When FC Barcelona leads 0-1 away, they win in 78% of their matches.
  • When FC Viktoria Plzen is down 0-1 home, they win 14% of their matches.
  • When FC Barcelona is down 1-0 away, they win 36% of their matches.
  • In UEFA Champions League, FC Barcelona has better performance than FC Viktoria Plzen.
  • FC Barcelona's performance of the last 5 matches is better than FC Viktoria Plzen's.
  • FC Barcelona have lost just 0 of their last 3 games against FC Viktoria Plzen (in all competitions).
  • In the last 3 meetings FC Viktoria Plzen won 0, FC Barcelona won 3, 0 draws.
  • FC Viktoria Plzen scores 0.33 goals in a match against FC Barcelona and FC Barcelona scores 3.67 goals against FC Viktoria Plzen (on average).
  • Average number of goals in meetings between FC Viktoria Plzen and FC Barcelona is 4.
  • Average number of goals in the first half in meetings between FC Viktoria Plzen and FC Barcelona is 2.33.
  • Both teams haven't won their last match in UEFA Champions League.
  • FC Viktoria Plzen scores 2.47 goals when playing at home and FC Barcelona scores 1.97 goals when playing away (on average).
  • John Mosquera has more yellow cards (3) than any other player at FC Viktoria Plzen. Sergio Busquets has collected 3 for FC Barcelona.
  • Both teams lost their last match.
  • Both teams didn't score on their last match.
  • Both teams didn't concede on their last match.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Вікторія
0
Перемог
1
Ігор
1
Перемог
Барселона
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
07.09.2022 - 22:00 Барселона 5 - 1 Завершено Вікторія
Останні матчі - Вікторія
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
26.10.2022 - 19:45 Інтер 4 - 0 Завершено Вікторія П
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
12.10.2022 - 22:00 Вікторія 2 - 4 Завершено Баварія П
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
04.10.2022 - 19:45 Баварія 5 - 0 Завершено Вікторія П
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
13.09.2022 - 19:45 Вікторія 0 - 2 Завершено Інтер П
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
07.09.2022 - 22:00 Барселона 5 - 1 Завершено Вікторія П
Показати більше
Останні матчі - Барселона
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
29.10.2022 - 22:00 Валенсія 0 - 1 Завершено Барселона В
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
26.10.2022 - 22:00 Барселона 0 - 3 Завершено Баварія П
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
23.10.2022 - 22:00 Барселона 4 - 0 Завершено Атлетік В
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
20.10.2022 - 22:00 Барселона 3 - 0 Завершено Вільярреал В
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
16.10.2022 - 17:15 Реал 3 - 1 Завершено Барселона П
Показати більше
Новини команд
Головні події
6'
Alonso, Marcos ГООЛ!
Хто переможе?
20 Користувачів зробило свій вибір
Вікторія
45%
Нічия
30%
Барселона
25%
Склади команд
36
Stanek, Jindrich
21
Jemelka, Vaclav
4
Pernica, Ludek
2
Hejda, Lukas
44
Holik, Libor
23
Kalvach, Lukas
99
N'Diaye, Modou Birame
6
Pilar, Vaclav
88
Vlkanova, Adam
77
Jirka, Erik
15
Chory, Tomas
26
Pena, Inaki
2
Ектор Бельєрін
3
Pique, Gerard
17
Alonso, Marcos
18
Alba, Jordi
32
Torre Carral, Pablo
19
Kessie, Franck
30
Gavi
22
Raphinha
10
Fati, Ansu
11
Torres, Ferran
Стартовий склад
  • 15
    Chory, Tomas
  • 6
    Pilar, Vaclav
    Півзахисник
  • 88
    Vlkanova, Adam
    Півзахисник
  • 77
    Jirka, Erik
    Захисник
  • 23
    Kalvach, Lukas
    Півзахисник
  • 99
    N'Diaye, Modou Birame
    Форвард
  • 21
    Jemelka, Vaclav
    Захисник
  • 4
    Pernica, Ludek
    Захисник
  • 2
    Hejda, Lukas
    Захисник
  • 44
    Holik, Libor
  • 36
    Stanek, Jindrich
    Воротар
  • 22
    Raphinha
    Захисник
  • 10
    Fati, Ansu
    Форвард
  • 11
    Torres, Ferran
    Форвард
  • 32
    Torre Carral, Pablo
    Півзахисник
  • 19
    Kessie, Franck
    Захисник
  • 30
    Gavi
  • 2
    Ектор Бельєрін
    Захисник
  • 3
    Pique, Gerard
    Захисник
  • 17
    Alonso, Marcos
    Захисник
    6
  • 18
    Alba, Jordi
    Захисник
  • 26
    Pena, Inaki
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Михал Билек
  • Xavi
Статистика матчу
2
Удари в отвір
1
1
Удари повз
2
2
Штрафні
4
Кутові
1
1
Сейви
2
4
Фоли
2
24%
Володіння м'ячем
76%
Трансляція
26'
Ндіай перед чужим штрафним отримав подачу з правого флангу, проте пробив у блок від захисника.
25'
Дальній постріл від Ірки ледь дійшов до голкіпера.
24'
На завершення прострілу Бельєріна з правого флангу від лицьової Фаті в центрі штрафного вистрілив над воротами.
23'
Небезпечний момент
Станек перед собою відбив дальній постріл від Піке, проте потім забрав м'яч до рук.
21'
Небезпечний момент
Поперечина! Подача штрафного з правого флангу завершилась ударом головою від Гори у верхній каркас воріт поблизу правої дев'ятки.
20'
Калвах на правому фланзі атаки заробив фол від Кесс'є в боротьбі.
19'
Фаті запустив м'яч над воротами пострілом від півкола перед штрафним.
18'
Кесс'є розкрутив на фол Влканову на лівому фланзі атаки.
17'
Жодних шансів перехопити контроль у Вікторії.
15'
Подача з лівого флангу від Феррана пішла на голову захиснику.
13'
Фол проти Гаві на лівому фланзі захисту від Калваха.
11'
Барса затисла суперників на чужій половині.
10'
Закидання від Фаті до лівого флангу штрафного на Алонсо прочитав захисник.
8'
Рафінья не встиг до передачі на правий фланг штрафного, тому подавав уже з-за лицьової.
6'
Гоооол!!!
ГОЛ! Торрес перед штрафним зіграв ліворуч на Дембеле, той пробив під голкіпером, Станек пропустив м'яч, а Алонсо набіг йому за спину та проштовхнув за лінію.
5'
Забрав до рук м'яч Станек, після скидки назад передачі Гаві з боку Гейди.
3'
Передача з лівого флангу штрафного від Піларжа пішла сильно у відтяжку, тому атаку було загублено.
2'
Передачу на правий фланг штрафного для Педрі прочитав захисник.
1'
Гості утримують м'яч на чужій половині.
Свисток
Ми почули стартовий свисток арбітра. Матч було розпочато!
Інфо
Матч першого кола Барса виграла з розгромним рахунком 5:1.
Інфо
Барселона з однією перемогою, однією нічиєю та трьома поразками не може піднятись чи опуститись/піднятись вище/нижче третьої сходинки.
Інфо
Вікторія із п'ятьма поразками посідає останню сходинку та немає шансів піднятись вище.
Запасные: тер Штеген, Тенас, Дембеле, Педрі, де Йонг, Акхомаш, Бальде, Касадо, Вальє, Санс.
Барселона: Пенья — Бельєрін, Піке, Алонсо, Альба — Торре, Кессі, Гаві — Рафінья, Фаті, Торрес.
Запасные: Тврдонь, Єдлічка, Буха, Гавел, Чермак, Кронус, Врба, Гашчик, Бессі.
Віктория: Станек — Голік, Гейда, Перніца, Ємелка — Ндіай, Калвах — Ірка, Влканова, Піларж — Хори.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Раду Петреску (Бухарест, Румунія) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку 6-го туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА у рамках групи C. На полі стадіону Дусан Арена (Пльзень, Чехія) зіграють пльзенська Вікторія та каталонська Барселона.
Авторизуйтесь на сайті, щоб голосувати.
Коментарі(0)
Увійдіть, щоб залишати коментарі. Войти

Останні матчі
Завершено 19:45 - Сьогодні Байєр Байєр 0 Брюгге Брюгге 0 Завершено 19:45 - Сьогодні Порту Порту 2 Атлетіко Атлетіко 1 Завершено 17:00 - Сьогодні Спортінг U19 Спортінг U19 1 Айнтрахт U19 Айнтрахт U19 0 Завершено 17:00 - Сьогодні Баварія U19 Баварія U19 2 Інтер U19 Інтер U19 0 Завершено 16:00 - Сьогодні Марсель U19 Марсель U19 2 Тоттенгем Готспур U19 Тоттенгем Готспур U19 3

Кращі букмекери

Букмекер
Бонус
1 300 грн Грати
2 4500 грн Грати
3 1500 грн Грати
4 3000 грн Грати
Усі букмекери

Новини футболу

Всі новини
У тренді

Анонс матчу Вікторія - "Барселона" 01.11.2022, Ліга чемпіонів УЄФА

Поединок між командою Вікторія (Пльзень) та командою "Барселона" (Барселона) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023 , матч пройдет на стадіоні Стадион Места Плзне.

Дата проведення матчу: 01.11.2022
Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между Вікторія (Пльзень) та командою "Барселона" (Барселона):

Предыдущий матч між командами закінчився перемогою на користь "Барселона", тоді як команда Вікторія залишилася з поразкою . Зіткнення "Барселона" та Вікторія у попередньому футбольному матчі 07.09.2022 закінчилось со счетом: 5:1 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Михал Билек и Xavi розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих встреч внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Вікторія - "Барселона" можна подивитися 01.11.2022 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнир Ліга чемпіонів УЄФА. Текстову трансляцію матчу Вікторія - "Барселона", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Вікторія (Пльзень)
Рік заснування Вікторія (Пльзень): 1911
Країна: Чехия
Тренер: Карел Крейчи

Прошедший поединок команди Вікторія був зіграний проти "Інтер" - 26.10.2022, у рамках турнира Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Інтер".

Команда гостей

Назва: "Барселона" (Барселона)
Рік заснування "Барселона" (Барселона): 1899
Країна: Испания
Тренер: Хави

Предыдущий матч команди "Барселона" був зіграний проти "Валенсія" - 29.10.2022, у рамках турнира Чемпіонат Іспанії 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Барселона".

Слідкуйте за результатами матчу Вікторія - "Барселона" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

Інші анонси матчів, розклад, турнірна таблиця та результати ігор Ліга чемпіонів УЄФА та інших чемпіонатів також доступні онлайн на сайті в режимі 24/7.

Продовжуючи перегляд www.ua-football.com, ви підтверджуєте, що погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Згоден