Баварія - Інтер онлайн трансляція матчу

Анонс матчу "Баварія" - "Інтер" 01.11.2022, Ліга чемпіонів УЄФА

Матч між командою "Баварія" (Мюнхен) та командою "Інтер" (Милан) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023 , матч начнется на стадіоні Альянц Арена.

Дата проведення матчу: 01.11.2022

Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между клубами "Баварія" (Мюнхен) та командою "Інтер" (Милан):

Прошедший матч між командами закінчився перемогою на користь команди "Баварія", тоді як команда "Інтер" залишилася з поразкою . Зіткнення "Інтер" та "Баварія" у попередньому футбольному матчі 07.09.2022 закінчилось со счетом: 0:2 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Юлиан Нагельсманн и Симоне Индзаги розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих игр внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Баварія" - "Інтер" можна подивитися 01.11.2022 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Ліга чемпіонів УЄФА. Текстову трансляцію матчу "Баварія" - "Інтер", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Баварія" (Мюнхен)

Рік заснування "Баварія" (Мюнхен): 1900

Країна: Германия

Тренер: Юлиан Нагельсманн



Прошедший поединок команди "Баварія" був зіграний проти Майнц - 29.10.2022, у рамках турнира Чемпіонат Німеччини 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Баварія".

Команда гостей

Назва: "Інтер" (Милан)

Рік заснування "Интер" (Милан): 1908

Країна: Италия

Тренер: Симоне Индзаги



Предыдущий матч команди "Інтер" був зіграний проти Сампдорія - 29.10.2022, у рамках чемпионата Чемпіонат Італії 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Інтер".

Слідкуйте за результатами матчу "Баварія" - "Інтер" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

Інші анонси матчів, розклад, турнірна таблиця та результати ігор Ліга чемпіонів УЄФА та інших чемпіонатів також доступні онлайн на сайті в режимі 24/7.