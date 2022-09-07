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Баварія - Інтер онлайн трансляція матчу

Ліга чемпіонів УЄФА - 01 листопада 2022, 22:00 - Альянц Арена
Головний суддя: Иван Крузляк
Рейтинг матчу:
Баварія
Мюнхен
0 - 0
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27'
Інтер
Милан
Хід матчу
Хто переможе?
24 Користувачів зробило свій вибір
Баварія
42%
Нічия
25%
Інтер
33%
Цікаві факти
  • During the last 10 meetings, Bayern Munich have won 5 times, there have been 1 draws while Inter Milano have won 4 times. The goal difference is 13-10 in favour of Bayern Munich.
  • Bayern Munich have a winning streak of 5 matches in UEFA Champions League.
  • Did you know that Bayern Munich scores 31% of their goals between the minutes 0-15? This is the highest percentage in the league.
  • Bayern Munich have a winning streak of 6 matches.
  • Bayern Munich haven't lost in their last 9 games.
  • Bayern Munich have won 5 home matches in a row.
  • Bayern Munich haven't lost in any of their last 17 home matches.
  • Inter Milano haven't lost in their last 7 games.
  • When playing at home, Bayern Munich have not conceded a goal so far this season.
  • Bayern Munich have scored at least one goal for 9 consecutive matches.
  • Inter Milano have scored at least one goal for 11 consecutive matches.
  • Bayern Munich wins 1st half in 60% of their matches, Inter Milano in 50% of their matches.
  • Bayern Munich wins 60% of halftimes, Inter Milano wins 50%.
  • The winner of their last meeting was Bayern Munich.
  • On their last meeting Bayern Munich won by 2 goals.
  • When Bayern Munich leads 1-0 at home, they win in 80% of their matches.
  • When Inter Milano leads 0-1 away, they win in 78% of their matches.
  • When Bayern Munich is down 0-1 home, they win 40% of their matches.
  • When Inter Milano is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • In UEFA Champions League, Bayern Munich has better performance than Inter Milano.
  • In the last 5 meetings Bayern Munich won 3, Inter Milano won 2, 0 draws.
  • Bayern Munich scores 1.8 goals in a match against Inter Milano and Inter Milano scores 1.2 goals against Bayern Munich (on average).
  • Average number of goals in meetings between Bayern Munich and Inter Milano is 3.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Bayern Munich and Inter Milano is 2.
  • Bayern Munich scores 2.84 goals when playing at home and Inter Milano scores 1.86 goals when playing away (on average).
  • Inter Milano have a winning streak of 4 matches.
  • Leroy Sane is Bayern Munich's top scorer with 4 goals. Edin Dzeko has scored 3 times for Inter Milano.
  • Both teams didn't concede on their last match.
  • Did you know that Inter Milano scores 30% of their goals between the minutes 31-45?
  • Bayern Munich's performance of the last 5 matches is better than Inter Milano's.
  • Did you know that Bayern Munich scores 6% of their goals between the minutes 61-75? This is the lowest percentage in the league.
Особисті зустрічі
Баварія
1
Перемог
1
Ігор
0
Перемог
Інтер
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
07.09.2022 - 22:00 Інтер 0 - 2 Завершено Баварія
Останні матчі - Баварія
Чемпіонат Німеччини 2022/2023
29.10.2022 - 16:30 Баварія 6 - 2 Завершено Майнц В
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
26.10.2022 - 22:00 Барселона 0 - 3 Завершено Баварія В
Чемпіонат Німеччини 2022/2023
22.10.2022 - 16:30 Хоффенхайм 0 - 2 Завершено Баварія В
Кубок Німеччини 2022/2023
19.10.2022 - 21:45 Аугсбург 2 - 5 Завершено Баварія В
Чемпіонат Німеччини 2022/2023
16.10.2022 - 20:30 Баварія 5 - 0 Завершено Фрайбург В
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Останні матчі - Інтер
Чемпіонат Італії 2022/2023
29.10.2022 - 21:45 Інтер 3 - 0 Завершено Сампдорія В
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
26.10.2022 - 19:45 Інтер 4 - 0 Завершено Вікторія В
Чемпіонат Італії 2022/2023
22.10.2022 - 21:45 Фіорентина 3 - 4 Завершено Інтер В
Чемпіонат Італії 2022/2023
16.10.2022 - 13:30 Інтер 2 - 0 Завершено Салернітана В
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
12.10.2022 - 22:00 Барселона 3 - 3 Завершено Інтер Н
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Хто переможе?
24 Користувачів зробило свій вибір
Баварія
42%
Нічия
25%
Інтер
33%
Склади команд
26
Свен Ульрайх
44
Stanisic, Josip
13
Upamecano, Dayot
5
Бенжамен Павар
40
Mazraoui, Noussair
18
Sabitzer, Marcel
6
Kimmich, Joshua
17
Садіо Мане
38
Gravenberch, Ryan
11
Кінгслі Коман
13
Choupo-Moting, Eric Maxim
24
Андре Онана
36
Маттео Дарміан
6
De Vrij, Stefan
15
Франческо Ачербі
12
Bellanova, Raoul
23
Ніколо Барелла
15
Asllani, Kristjan
5
Gagliardini, Roberto
20
Робін Гозенс
22
Martinez, Lautaro
16
Хоакін Корреа
Стартовий склад
  • 13
    Choupo-Moting, Eric Maxim
    Форвард
  • 17
    Садіо Мане
    Півзахисник
  • 38
    Gravenberch, Ryan
    Півзахисник
  • 11
    Кінгслі Коман
    Півзахисник
  • 18
    Sabitzer, Marcel
  • 6
    Kimmich, Joshua
    Захисник
  • 44
    Stanisic, Josip
    Захисник
  • 13
    Upamecano, Dayot
    Захисник
  • 5
    Бенжамен Павар
    Півзахисник
  • 40
    Mazraoui, Noussair
    Захисник
  • 26
    Свен Ульрайх
    Воротар
  • 22
    Martinez, Lautaro
    Форвард
  • 16
    Хоакін Корреа
    Півзахисник
  • 12
    Bellanova, Raoul
    Захисник
  • 23
    Ніколо Барелла
    Півзахисник
  • 15
    Asllani, Kristjan
    Півзахисник
  • 5
    Gagliardini, Roberto
    Півзахисник
  • 20
    Робін Гозенс
    Півзахисник
  • 36
    Маттео Дарміан
    Захисник
  • 6
    De Vrij, Stefan
    Захисник
  • 15
    Франческо Ачербі
    Захисник
  • 24
    Андре Онана
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Юлиан Нагельсманн
  • Симоне Индзаги
Статистика матчу
4
Штрафні
1
1
Фоли
4
2
Удари в отвір
1
Кутові
3
1
Сейви
2
1
Удари повз
1
56%
Володіння м'ячем
44%
2
Блоковано ударів
Трансляція
24'
17'
Гра на паузі. Нуссер Мазраві та Робін Госенс зіштовхнулися головами у ході верхової боротьби.
15'
Чергова спроба Йозуа Кімміха не увінчалася успіхом. М'яч після дальнього удару капітана Баварії полетів на трибуни.
12'
Баварія запресингувала суперника неподалік від штрафного майданчика, але скористатися моментом мюнхенці не зуміли. Йозуа Кімміх завершив атаку ударом, аби не віддавати м'яч Інтеру.
10'
Небезпечний момент
Садіо Мане навмисне зіграв рукою у своєму карному, але арбітр вирішив не призначати пенальті. Іван Кружляк розцінив дії сенегальця як захист обличчя від потужного удару Ніколо Барелли.
7'
Небезпечний момент
Ніколо Барелла виграв підбір і влупив по воротах суперника. Свен Ульрайх виконав ефектний стрибок і перевів м'яч на кутовий.
6'
Йосіп Станішич у підкаті зупинив прорив Рауля Белланови правим флангом. Інтер виконає кутовий.
5'
Йозуа Кімміх щільно приклався зі штрафного, Андре Онана впорався з ударом по центру.
1'
Свисток
Матч розпочався. Поїхали!
Турнірної мотивації у команд сьогодні немає. "Баварія" залишиться на першому місці, а "Інтер" - на другому. Проте, це не завадить нам насолодитися матчем грандів європейського футболу.
Інфо
Склад "Інтера": Онана - Де Врей, Дарміан, Ачербі, Белланова, Госенс, Гальярдіні, Аслані, Барелла, Корреа, Мартінес
Інфо
Склад "Баварії": Ульрайх - Мазрауі, Павар, Упамекано, Станішич, Кімміх, Забітцер, Коман, Мане, Гравенберх, Шупо-Мотінг
Грають за престиж. UA-Football представляє вам текстову онлайн-трансляцію матчу 6-го раунду групового етапу Ліги чемпіонів між Баварією та Інтером.
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Анонс матчу "Баварія" - "Інтер" 01.11.2022, Ліга чемпіонів УЄФА

Матч між командою "Баварія" (Мюнхен) та командою "Інтер" (Милан) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023 , матч начнется на стадіоні Альянц Арена.

Дата проведення матчу: 01.11.2022
Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между клубами "Баварія" (Мюнхен) та командою "Інтер" (Милан):

Прошедший матч між командами закінчився перемогою на користь команди "Баварія", тоді як команда "Інтер" залишилася з поразкою . Зіткнення "Інтер" та "Баварія" у попередньому футбольному матчі 07.09.2022 закінчилось со счетом: 0:2 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Юлиан Нагельсманн и Симоне Индзаги розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих игр внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Баварія" - "Інтер" можна подивитися 01.11.2022 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Ліга чемпіонів УЄФА. Текстову трансляцію матчу "Баварія" - "Інтер", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Баварія" (Мюнхен)
Рік заснування "Баварія" (Мюнхен): 1900
Країна: Германия
Тренер: Юлиан Нагельсманн

Прошедший поединок команди "Баварія" був зіграний проти Майнц - 29.10.2022, у рамках турнира Чемпіонат Німеччини 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Баварія".

Команда гостей

Назва: "Інтер" (Милан)
Рік заснування "Интер" (Милан): 1908
Країна: Италия
Тренер: Симоне Индзаги

Предыдущий матч команди "Інтер" був зіграний проти Сампдорія - 29.10.2022, у рамках чемпионата Чемпіонат Італії 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Інтер".

Слідкуйте за результатами матчу "Баварія" - "Інтер" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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