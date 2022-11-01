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Спортинг - Айнтрахт онлайн трансляція матчу

Ліга чемпіонів УЄФА - 01 листопада 2022, 22:00 - Эштадиу Жозе Алваладе
Головний суддя: Винчич, Славко
Рейтинг матчу:
Спортинг
Лиссабон
0 - 0
Оновити
27'
Айнтрахт
Франкфурт-на-Майне
Хід матчу
7' Jakic, Kristijan 14' Kamada, Daichi
Хто переможе?
21 Користувачів зробило свій вибір
Спортинг
29%
Нічия
33%
Айнтрахт
38%
Цікаві факти
  • Eintracht Frankfurt have a winning streak of 4 matches.
  • Sporting Lisbon have received 3 red cards this season. This is the highest number in UEFA Champions League.
  • Hidemasa Morita has more yellow cards (2) than any other player at Sporting Lisbon. Makoto Hasebe has collected 2 for Eintracht Frankfurt.
  • Sporting Lisbon have conceded a goal in each of their last 9 matches.
  • Sporting Lisbon wins 1st half in 44% of their matches, Eintracht Frankfurt in 38% of their matches.
  • Sporting Lisbon wins 44% of halftimes, Eintracht Frankfurt wins 38%.
  • The winner of their last meeting was Sporting Lisbon.
  • On their last meeting Sporting Lisbon won by 3 goals.
  • When Sporting Lisbon leads 1-0 at home, they win in 80% of their matches.
  • When Eintracht Frankfurt leads 0-1 away, they win in 80% of their matches.
  • When Sporting Lisbon is down 0-1 home, they win 33% of their matches.
  • When Eintracht Frankfurt is down 1-0 away, they win 22% of their matches.
  • In UEFA Champions League, Sporting Lisbon has better performance than Eintracht Frankfurt.
  • Eintracht Frankfurt's performance of the last 5 matches is better than Sporting Lisbon's.
  • Both teams haven't won their last match in UEFA Champions League.
  • Sporting Lisbon scores 2.03 goals when playing at home and Eintracht Frankfurt scores 1.84 goals when playing away (on average).
  • Eintracht Frankfurt have scored at least one goal for 6 consecutive matches.
  • Both teams lost their last match.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Спортинг
1
Перемог
1
Ігор
0
Перемог
Айнтрахт
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
07.09.2022 - 19:45 Айнтрахт 0 - 3 Завершено Спортинг
Останні матчі - Спортинг
Чемпіонат Португалії 2022/2023
29.10.2022 - 22:30 Арока 1 - 0 Завершено Спортинг П
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
26.10.2022 - 22:00 Тоттенхем 1 - 1 Завершено Спортинг Н
Чемпіонат Португалії 2022/2023
22.10.2022 - 22:30 Спортинг 3 - 1 Завершено Каса Піа В
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
12.10.2022 - 22:00 Спортинг 0 - 2 Завершено Марсель П
Чемпіонат Португалії 2022/2023
08.10.2022 - 17:30 Santa Clara 1 - 2 Завершено Спортинг В
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Останні матчі - Айнтрахт
Чемпіонат Німеччини 2022/2023
29.10.2022 - 19:30 Айнтрахт 1 - 2 Завершено Боруссія П
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
26.10.2022 - 22:00 Айнтрахт 2 - 1 Завершено Марсель В
Чемпіонат Німеччини 2022/2023
22.10.2022 - 19:30 Боруссія 1 - 3 Завершено Айнтрахт В
Кубок Німеччини 2022/2023
18.10.2022 - 19:00 Штутгартер Кіккерс 0 - 2 Завершено Айнтрахт В
Чемпіонат Німеччини 2022/2023
15.10.2022 - 16:30 Айнтрахт 5 - 1 Завершено Байєр В
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Головні події
14'
Kamada, Daichi
7'
Jakic, Kristijan
Хто переможе?
21 Користувачів зробило свій вибір
Спортинг
29%
Нічия
33%
Айнтрахт
38%
Склади команд
1
Антонiо Адан
25
Goncalo Inacio
19
Coates, Sebastian
3
St. Juste, Jeremiah
11
Santos, Nuno
15
Ugarte, Manuel
28
Goncalves, Pedro
24
Porro, Pedro
33
Gomes, Arthur
20
Жозе Пауліньо
10
Edwards, Marcus
12
Кевін Трапп
35
Володимир Тутаров
6
Jakic, Kristijan
3
N Dicka, Evan
26
Ebimbe, Eric
15
Sow, Djibril
15
Kamada, Daichi
33
Pellegrini, Luca
29
Lindstrom, Jesper
20
Kolo Muani, Randal
27
Маріо Ґьотце
Стартовий склад
  • 33
    Gomes, Arthur
    Форвард
  • 20
    Жозе Пауліньо
    Півзахисник
  • 10
    Edwards, Marcus
  • 11
    Santos, Nuno
  • 15
    Ugarte, Manuel
    Півзахисник
  • 28
    Goncalves, Pedro
    Півзахисник
  • 24
    Porro, Pedro
    Захисник
  • 25
    Goncalo Inacio
    Захисник
  • 19
    Coates, Sebastian
    Захисник
  • 3
    St. Juste, Jeremiah
    Захисник
  • 1
    Антонiо Адан
    Воротар
  • 29
    Lindstrom, Jesper
    Півзахисник
  • 20
    Kolo Muani, Randal
    Форвард
  • 27
    Маріо Ґьотце
    Півзахисник
  • 26
    Ebimbe, Eric
    Півзахисник
  • 15
    Sow, Djibril
    Півзахисник
  • 15
    Kamada, Daichi
    Півзахисник
    14
  • 33
    Pellegrini, Luca
    Захисник
  • 35
    Володимир Тутаров
    Захисник
  • 6
    Jakic, Kristijan
    Півзахисник
    7
  • 3
    N Dicka, Evan
    Захисник
  • 12
    Кевін Трапп
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Рубен Аморим
  • Glasner, Oliver
Статистика матчу
44%
Володіння м'ячем
56%
4
Штрафні
3
3
Фоли
3
ЖК
2
1
Удари в отвір
Сейви
1
Кутові
2
Офсайди
1
Трансляція
25'
Високий пресинг "Айнтрахта" приносить результат у першій половині зустрічі. Спокійно вийти в атаку португальці не можуть.
23'
Муані виривався на ударну позицію, але голкіпер "Спортінга" вчасно вийшов з воріт.
21'
Дещо заспокоїлася у нас гра. Господарі почали більше контролювати м'яч, але поки що без просування вперед.
18'
Офсайд
Пеллегріні віддав у штрафну на Муані, але арбітр зафіксував положення поза грою.
14'
Жовта картка
Камада стає другим гравцем Айнтрахта, який тепер на жовтій. Японець пішов у підкат, але до м'яча не дотягнувся.
16'
Динамічний початок матчу видали команди. Гості наразі більше контролюють м'яч.
12'
Небезпечний момент
"Орли" перейшли до атаки й заробили кутовий, який виявився небезпечнішим, аніж усі атаки Спортинга! Пауліньо зрізав м'яч у власну рамку, Адан парирував перед собою, а далі у верховій боротьбі два гравці Айнтрахта програли в метушні захисникам господарів. Дуже гостро було.
8'
Активніше в атаці починають господарі. Пішла подача з лівого краю до штрафного Айнтрахта, Едвардс навіть знайшов можливість для удару, проте Трапп впорався.
7'
Жовта картка
Якич починає для себе матч з жовтої. Перше попередження в нашому матчі.
1'
Свисток
Лунає стартовий свисток! Наш матч розпочато!
Інфо
Стали відомі стартові склади команд. Спортінг: Адан, Інасіо, Сен-Жюст, Коатес, Угарте, Гонсалвеш, Сантуш, Порро, Гомес, Пауліньо, Едвардс. Айнтрахт: Трапп, Ндіка, Якіч, Тута, Ебімбе, Соу, Камада, Пеллегріні, Гетце, Муані, Ліндстрем.
Доброго вечора, шановні читачі! Пропонуємо до вашої уваги текстову трансляцію матчу Ліги чемпіонів Спортинг - Айнтрахт.
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Анонс матчу Спортинг - Айнтрахт 01.11.2022, Ліга чемпіонів УЄФА

Противостояние між командою Спортинг (Лиссабон) та командою Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне) проходитиме в рамках турнира по футболу: Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023 , матч пройдет на стадіоні Эштадиу Жозе Алваладе.

Дата проведення матчу: 01.11.2022
Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между Спортинг (Лиссабон) та командою Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне):

Прошедший матч між командами закінчився перемогою на користь команди Спортинг, тоді як команда Айнтрахт залишилася з поразкою . Зіткнення Айнтрахт та Спортинг у попередньому футбольному матчі 07.09.2022 закінчилось со следующими результатом: 0:3 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Рубен Аморим и Glasner, Oliver розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих игр внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Спортинг - Айнтрахт можна подивитися 01.11.2022 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Ліга чемпіонів УЄФА. Текстову трансляцію матчу Спортинг - Айнтрахт, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Спортинг (Лиссабон)
Рік заснування Спортинг (Лиссабон): 1906
Країна: Португалия
Тренер: Жорже Жезуш

Предыдущий матч команди Спортинг був зіграний проти Арока - 29.10.2022, у рамках турнира Чемпіонат Португалії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Арока.

Команда гостей

Назва: Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне)
Рік заснування Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне): 1899
Країна: Германия
Тренер: Оливер Гласнер

Предыдущий матч команди Айнтрахт був зіграний проти "Боруссія" - 29.10.2022, у рамках чемпионата Чемпіонат Німеччини 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Боруссія".

Слідкуйте за результатами матчу Спортинг - Айнтрахт онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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