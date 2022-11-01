Спортинг - Айнтрахт онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Спортинг - Айнтрахт 01.11.2022, Ліга чемпіонів УЄФА

Противостояние між командою Спортинг (Лиссабон) та командою Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне) проходитиме в рамках турнира по футболу: Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023 , матч пройдет на стадіоні Эштадиу Жозе Алваладе.

Дата проведення матчу: 01.11.2022

Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между Спортинг (Лиссабон) та командою Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне):

Прошедший матч між командами закінчився перемогою на користь команди Спортинг, тоді як команда Айнтрахт залишилася з поразкою . Зіткнення Айнтрахт та Спортинг у попередньому футбольному матчі 07.09.2022 закінчилось со следующими результатом: 0:3 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Рубен Аморим и Glasner, Oliver розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих игр внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Спортинг (Лиссабон)

Рік заснування Спортинг (Лиссабон): 1906

Країна: Португалия

Тренер: Жорже Жезуш



Предыдущий матч команди Спортинг був зіграний проти Арока - 29.10.2022, у рамках турнира Чемпіонат Португалії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Арока.

Команда гостей

Назва: Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне)

Рік заснування Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне): 1899

Країна: Германия

Тренер: Оливер Гласнер



Предыдущий матч команди Айнтрахт був зіграний проти "Боруссія" - 29.10.2022, у рамках чемпионата Чемпіонат Німеччини 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Боруссія".

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