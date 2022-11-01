  1. UA-Футбол ⚽
  2. Футбол онлайн
  3. Марсель - Тоттенхем Дивитися онлайн
У тренді

Марсель - Тоттенхем онлайн трансляція матчу

Ліга чемпіонів УЄФА - 01 листопада 2022, 22:00 - Стадион Велодром
Головний суддя: Шимон Марчиняк
Рейтинг матчу:
Марсель
Марсель
0 - 0
Оновити
27'
Тоттенхем
Лондон
Хід матчу
10' Bailly, Eric Вийшов: Gigot, Samuel
Хто переможе?
24 Користувачів зробило свій вибір
Марсель
33%
Нічия
33%
Тоттенхем
33%
Цікаві факти
  • When playing away, Tottenham Hotspur have not scored a goal so far this season.
  • Amine Harit has assisted the most goals for Olympique Marseille with 2. Pierre Hojbjerg is Tottenham Hotspur's biggest assister (2).
  • Olympique Marseille wins 1st half in 42% of their matches, Tottenham Hotspur in 35% of their matches.
  • Olympique Marseille wins 42% of halftimes, Tottenham Hotspur wins 35%.
  • The winner of their last meeting was Tottenham Hotspur.
  • On their last meeting Tottenham Hotspur won by 2 goals.
  • When Olympique Marseille leads 1-0 at home, they win in 80% of their matches.
  • When Tottenham Hotspur leads 0-1 away, they win in 81% of their matches.
  • When Olympique Marseille is down 0-1 home, they win 33% of their matches.
  • When Tottenham Hotspur is down 1-0 away, they win 20% of their matches.
  • In UEFA Champions League, Tottenham Hotspur has better performance than Olympique Marseille.
  • Tottenham Hotspur's performance of the last 5 matches is better than Olympique Marseille's.
  • Olympique Marseille has streak of 2 matches with 0 scored goals.
  • Both teams lost their last match.
  • Olympique Marseille scores 1.56 goals when playing at home and Tottenham Hotspur scores 1.55 goals when playing away (on average).
  • Olympique Marseille have lost 3 matches in a row.
  • Both teams haven't won their last match in UEFA Champions League.
  • Olympique Marseille haven't won in their last 4 games.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Марсель
0
Перемог
1
Ігор
1
Перемог
Тоттенхем
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
07.09.2022 - 22:00 Тоттенхем 2 - 0 Завершено Марсель
Останні матчі - Марсель
Чемпіонат Франції 2022/2023
29.10.2022 - 22:00 Страсбур 2 - 2 Завершено Марсель Н
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
26.10.2022 - 22:00 Айнтрахт 2 - 1 Завершено Марсель П
Чемпіонат Франції 2022/2023
22.10.2022 - 22:00 Марсель 0 - 1 Завершено Ланс П
Чемпіонат Франції 2022/2023
16.10.2022 - 21:45 Парі Сен-Жермен 1 - 0 Завершено Марсель П
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
12.10.2022 - 22:00 Спортинг 0 - 2 Завершено Марсель В
Показати більше
Останні матчі - Тоттенхем
Чемпіонат Англії 2022/2023
29.10.2022 - 17:00 Борнмут 2 - 3 Завершено Тоттенхем В
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
26.10.2022 - 22:00 Тоттенхем 1 - 1 Завершено Спортинг Н
Чемпіонат Англії 2022/2023
23.10.2022 - 18:30 Тоттенхем 1 - 2 Завершено Ньюкасл П
Чемпіонат Англії 2022/2023
19.10.2022 - 22:15 Манчестер Юнайтед 2 - 0 Завершено Тоттенхем П
Чемпіонат Англії 2022/2023
15.10.2022 - 19:30 Тоттенхем 2 - 0 Завершено Евертон В
Показати більше
Головні події
Bailly, Eric
Вийшов: Gigot, Samuel
10'
Хто переможе?
24 Користувачів зробило свій вибір
Марсель
33%
Нічия
33%
Тоттенхем
33%
Склади команд
16
Пау Лопес
5
Balerdi, Leonardo
21
Bailly, Eric
99
Mbemba, Chancel
30
Tavares, Nuno
27
Жордан Верету
14
Guendouzi, Matteo
21
Валентін Ронжьє
15
Clauss, Jonathan
77
Амін Аріт
70
Алексіс Санчес
1
Уго Льорис
15
Ерік Даєр
33
Бен Девіс
34
Lenglet, Clement
27
Moura, Lucas
30
Родріго Бентанкур
23
П'єр-Еміль Хьойб'єрг
14
Іван Перішич
7
Heung-min, Son
10
Kane, Harry
19
Sessegnon, Ryan
Стартовий склад
  • 77
    Амін Аріт
    Півзахисник
  • 70
    Алексіс Санчес
    Форвард
  • 30
    Tavares, Nuno
    Захисник
  • 27
    Жордан Верету
  • 14
    Guendouzi, Matteo
  • 21
    Валентін Ронжьє
    Півзахисник
  • 15
    Clauss, Jonathan
  • 5
    Balerdi, Leonardo
    Захисник
  • 21
    Bailly, Eric
    Захисник
    10
  • 99
    Mbemba, Chancel
    Захисник
  • 16
    Пау Лопес
    Воротар
  • 7
    Heung-min, Son
  • 10
    Kane, Harry
  • 19
    Sessegnon, Ryan
    Півзахисник
  • 27
    Moura, Lucas
    Захисник
  • 30
    Родріго Бентанкур
    Півзахисник
  • 23
    П'єр-Еміль Хьойб'єрг
    Півзахисник
  • 14
    Іван Перішич
    Півзахисник
  • 15
    Ерік Даєр
    Захисник
  • 33
    Бен Девіс
    Захисник
  • 34
    Lenglet, Clement
    Захисник
  • 1
    Уго Льорис
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Тудор, Игор
  • Конте, Антонио
Статистика матчу
60%
Володіння м'ячем
40%
2
Удари повз
3
Штрафні
1
1
Офсайди
Фоли
3
1
Удари в отвір
1
Кутові
Сейви
1
Трансляція
24'
Сону дісталося від суперника. Лікарі намагаються зупинити кров із носа корейця.
21'
Клосс пробив з меж штрафного з двійничка - м'яч полетів повз ліву стійку.
19'
Небезпечний момент
Санчес потужно пробив лівою з меж штрафного з-під захисника, але Льоріс завдяки правильно обраній позиції парирував цей удар.
18'
А тепер і сам Даєр подав до штрафного, але вийшло точно в руки Лопесу. Ні Кейна, ні Сона, ні Моури там не було.
13'
Даєр виніс в аут подачу Верету зі стандарту.
Інфо
Ерік Байї, до речі, тільки-но повернувся з лазарету після трьох пропущених матчів.
10'
Заміна
Вимушена заміна від господарів. Замість травмованого Байї вийшов Жиго.
8'
Санчес пробив з-за меж штрафного - м'яч пролетів повз ліву стійку.
7'
Льоріс забрав до рук простріл Тавареша з флангу.
3'
Небезпечний момент
А перший момент створюють господарі! Аріт подав з флангу, а Санчес головою пробив зовсім поруч з воротами!
Свисток
Матч розпочався!
Інфо
Перед фінальним туром групи ЛЧ Тоттенгем лідирує в квартеті з вісьмома очками, а Марсель іде останнім із шістьома. Але все може змінитися за один матч.
Тоттенгем: Льоріс - Даєр, Девіс, Лангле - Перішич, Бентанкур, Хойб'єрг, Сессеньйон - Сон, Кейн, Моура.
Марсель: Лопес - Мбемба, Байї, Балерді - Клосс, Ронж'є, Верету, Тавареш - Гендузі, Санчес, Харіт.
Інфо
Стали відомі стартові склади команд:
Вітаємо всіх читачів! UA-Футбол проведе для вас текстову онлайн трансляцію матчу шостого туру групового етапу Ліги чемпіонів, в якому французький Марсель на стадіоні "Велодром" прийме англійський Тоттенгем.
Авторизуйтесь на сайті, щоб голосувати.
Коментарі(0)
Увійдіть, щоб залишати коментарі. Войти

Останні матчі
Завершено 19:45 - Сьогодні Байєр Байєр 0 Брюгге Брюгге 0 Завершено 19:45 - Сьогодні Порту Порту 2 Атлетіко Атлетіко 1 Завершено 17:00 - Сьогодні Спортінг U19 Спортінг U19 1 Айнтрахт U19 Айнтрахт U19 0 Завершено 17:00 - Сьогодні Баварія U19 Баварія U19 2 Інтер U19 Інтер U19 0 Завершено 16:00 - Сьогодні Марсель U19 Марсель U19 2 Тоттенгем Готспур U19 Тоттенгем Готспур U19 3

Кращі букмекери

Букмекер
Бонус
1 300 грн Грати
2 4500 грн Грати
3 1500 грн Грати
4 3000 грн Грати
Усі букмекери

Новини футболу

Всі новини
У тренді

Анонс матчу Марсель - "Тоттенхем" 01.11.2022, Ліга чемпіонів УЄФА

Матч між командою Марсель (Марсель) та командою "Тоттенхем" (Лондон) проходитиме в рамках турнира по футболу: Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023 , матч пройдет на стадіоні Стадион Велодром.

Дата проведення матчу: 01.11.2022
Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между клубами Марсель (Марсель) та командою "Тоттенхем" (Лондон):

Предыдущий матч між командами закінчився перемогою на користь "Тоттенхем", тоді як команда Марсель залишилася з поразкою . Зіткнення "Тоттенхем" та Марсель у попередньому футбольному матчі 07.09.2022 закінчилось с таким счетом: 2:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Тудор, Игор и Конте, Антонио розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих матчей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Марсель - "Тоттенхем" можна подивитися 01.11.2022 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Ліга чемпіонів УЄФА. Текстову трансляцію матчу Марсель - "Тоттенхем", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Марсель (Марсель)
Рік заснування Марсель (Марсель): 1899
Країна: Франция
Тренер: Хорхе Сампаоли

Прошедший матч команди Марсель був зіграний проти Страсбур - 29.10.2022, у рамках чемпионата Чемпіонат Франції 2022/2023 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: "Тоттенхем" (Лондон)
Рік заснування "Тоттенхэм" (Лондон): 1882
Країна: Англия
Тренер: Антонио Конте

Предыдущий поединок команди "Тоттенхем" був зіграний проти Борнмут - 29.10.2022, у рамках турнира Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Тоттенхем".

Слідкуйте за результатами матчу Марсель - "Тоттенхем" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

Інші анонси матчів, розклад, турнірна таблиця та результати ігор Ліга чемпіонів УЄФА та інших чемпіонатів також доступні онлайн на сайті в режимі 24/7.

Продовжуючи перегляд www.ua-football.com, ви підтверджуєте, що погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Згоден