Марсель - Тоттенхем онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Марсель - "Тоттенхем" 01.11.2022, Ліга чемпіонів УЄФА

Матч між командою Марсель (Марсель) та командою "Тоттенхем" (Лондон) проходитиме в рамках турнира по футболу: Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023 , матч пройдет на стадіоні Стадион Велодром.

Дата проведення матчу: 01.11.2022

Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между клубами Марсель (Марсель) та командою "Тоттенхем" (Лондон):

Предыдущий матч між командами закінчився перемогою на користь "Тоттенхем", тоді як команда Марсель залишилася з поразкою . Зіткнення "Тоттенхем" та Марсель у попередньому футбольному матчі 07.09.2022 закінчилось с таким счетом: 2:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Тудор, Игор и Конте, Антонио розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих матчей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Марсель (Марсель)

Рік заснування Марсель (Марсель): 1899

Країна: Франция

Тренер: Хорхе Сампаоли



Прошедший матч команди Марсель був зіграний проти Страсбур - 29.10.2022, у рамках чемпионата Чемпіонат Франції 2022/2023 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: "Тоттенхем" (Лондон)

Рік заснування "Тоттенхэм" (Лондон): 1882

Країна: Англия

Тренер: Антонио Конте



Предыдущий поединок команди "Тоттенхем" був зіграний проти Борнмут - 29.10.2022, у рамках турнира Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Тоттенхем".

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