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Шахтар U19 - РБ Лейпциг U19 онлайн трансляція матчу

Юнацька Ліга УЄФА - 02 листопада 2022, 13:00
Рейтинг матчу:
Шахтар U19
Донецк
0 - 0
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126'
РБ Лейпциг U19
Лейпциг
Хід матчу
Хто переможе?
30 Користувачів зробило свій вибір
Шахтар U19
33%
Нічия
33%
РБ Лейпциг U19
33%
Цікаві факти
  • RB Leipzig have scored at least one goal for 9 consecutive matches.
  • FC Shakhtar Donetsk wins 1st half in 47% of their matches, RB Leipzig in 17% of their matches.
  • FC Shakhtar Donetsk wins 47% of halftimes, RB Leipzig wins 17%.
  • The winner of their last meeting was FC Shakhtar Donetsk.
  • On their last meeting FC Shakhtar Donetsk won by 2 goals.
  • When FC Shakhtar Donetsk leads 1-0 at home, they win in 100% of their matches.
  • When RB Leipzig leads 0-1 away, they win in 100% of their matches.
  • When FC Shakhtar Donetsk is down 0-1 home, they win 0% of their matches.
  • When RB Leipzig is down 1-0 away, they win 42% of their matches.
  • In UEFA Youth League, FC Shakhtar Donetsk has better performance than RB Leipzig.
  • FC Shakhtar Donetsk scores 2.45 goals when playing at home and RB Leipzig scores 1.53 goals when playing away (on average).
Особисті зустрічі
Шахтар U19
1
Перемог
1
Ігор
0
Перемог
РБ Лейпциг U19
Юнацька Ліга УЄФА 2022/2023
06.09.2022 - 16:30 РБ Лейпциг U19 0 - 2 Завершено Шахтар U19
Останні матчі - Шахтар U19
Юнацька Ліга УЄФА 2022/2023
25.10.2022 - 16:00 Селтік U19 0 - 1 Завершено Шахтар U19 В
Юнацький чемпіонат України 2022/2023
15.10.2022 - 11:00 Шахтар U19 0 - 2 Завершено Динамо U19 П
Юнацька Ліга УЄФА 2022/2023
11.10.2022 - 13:00 Шахтар U19 0 - 3 Завершено Реал U19 П
Юнацька Ліга УЄФА 2022/2023
05.10.2022 - 15:00 Реал U19 6 - 1 Завершено Шахтар U19 П
Юнацька Ліга УЄФА 2022/2023
14.09.2022 - 13:00 Шахтар U19 2 - 1 Завершено Селтік U19 В
Показати більше
Останні матчі - РБ Лейпциг U19
Юнацька Ліга УЄФА 2022/2023
25.10.2022 - 15:00 РБ Лейпциг U19 2 - 3 Завершено Реал U19 П
Юнацька Ліга УЄФА 2022/2023
11.10.2022 - 16:00 Селтік U19 0 - 2 Завершено РБ Лейпциг U19 В
Юнацька Ліга УЄФА 2022/2023
05.10.2022 - 14:00 РБ Лейпциг U19 1 - 2 Завершено Селтік U19 П
Юнацька Ліга УЄФА 2022/2023
14.09.2022 - 17:00 Реал U19 1 - 1 Завершено РБ Лейпциг U19 Н
Юнацька Ліга УЄФА 2022/2023
06.09.2022 - 16:30 РБ Лейпциг U19 0 - 2 Завершено Шахтар U19 П
Показати більше
Хто переможе?
30 Користувачів зробило свій вибір
Шахтар U19
33%
Нічия
33%
РБ Лейпциг U19
33%
Статистика матчу
7
Кутові
8
1
ЖК
3
Трансляція
Яскравий перший тайм і дуже в'язкий другий. Варто визнати, що Лейпциг був ближчим до перемоги, але десь щастило "гірникам", десь гостей підводила реалізація. 0:0 - донеччани крокують далі. 8 листопада вони дізнаються наступного суперника.
90+5'
Свисток
Дотерпіли. Матч завершено.
90+4'
Небезпечний момент
Поперечка грає за Шахтар! Донеччани вже взагалі перестали грати, а просто очікують фінального свистка. Після подачі з глибини Келер бив, але влучив у верхній каркас!
90+2'
Ленц здорово пробив метрів з двадцяти, Барченко витягнув м'яч у лівій від себе "дев'ятці"!
90+1'
Інфо
Чотири хвилини залишилося зіграти командам.
89'
Польські дітлахи дуже активно підтримують Шахтар на трибунах. Приємно чути.
85'
Заміна
Микола Огарков та Василь Бундаш вступили до гри. Олег Пушкарьов та Віктор Цуканов для себе груповий етап завершили.
81'
Заміна
Крістапс Грабовскіс міняє Пьєра Вебера у Лейпцига.
81'
Подача з лівого краю на Ломагу, але той ледь дотягнувся до м'яча і замість удару просто скинув його у центр штрафного.
78'
Знову Погорілий напружує оборону Лейпцига. Бив капітан Шахтаря з лівого краю штрафного, після рикошету м'яч пішов за межі поля.
77'
Небезпечний момент
О-хо-хо! Після прострілу з лівого краю Погорілий вирішив п'ятою переправляти м'яч поміж ніг голкіперові, Шлік не встиг зреагувати, але м'яч вдало для голкіпера влучив йому у ногу!
76'
Заміна
Денис Сметана поступається місцем на полі Олександрові Башмаріну.
75'
Кутовий
Два поспіль кутових на ворота Шахтаря. Знову є проблеми з грою на другому поверсі. Другий з них Келер завершував ударом головою - повз рамку.
72'
Заміна
Чуйку все ж знадобилася заміна через пошкодження ноги. Ломага вийшов замість нього.
70'
Небезпечний момент
Оце шанс у гостей! Після подачі до штрафного Барченка "гірники" нарешті виграли верхову боротьбу, але Кауфманн з підбирання метрів з п'ятнадцяти смачно вмазав у стійку!
69'
Жовта картка
Жовта для Роспутька. Звалив він Майєра, зриваючи швидкий відрив опонента.
66'
Невеличка пауза у грі. Чуйку необхідна допомога медиків, але, схоже, нічого серйозного.
63'
Заміна
Подвійна заміна від Лейпцига. Зімон Ширак та Янник Фрайшлад залишають поле. Саммі Мохаммад разом із Тіно Кауфманн з'являються на ньому.
61'
Кутовий
Вчергове програємо верхову боротьбу під час подачі до нашого штрафного. Цього разу Ба переправляв м'яч у рамку, але Барченко ситуацію контролював.
57'
Сам Бако взявся виконувати штрафний. Майже по центру, метрах у 20-ти від воріт. Але відправив м'яча вище.
55'
Жовта картка
Після кутового пішла боротьба за підбирання, Вебер ударив по ногах Бако, за що отримав жовту.
55'
Кутовий
Кутовий для Шахтаря, Лейпциг відбивається.
52'
Пушкарьов здалеку б'є над воротами. Удар для статистики.
48'
Сметана з лінії штрафного намагався прошити захисника і завдати удару в площину, але спроба була блокована.
46'
Заміна
У гостей в перерві сталася заміна. Замість Йордена Вінтера вийшов Тім Майєр.
46'
Свисток
Другий тайм стартував.
Дуже насичений тайм на гострі атаки та загалом моменти. На двох за 45 хвилин команди завдали 20 ударів по воротах! Лейпциг більше працював з м'ячем і мав вже виходити вперед, але десь підводила реалізація, а десь не пощастило, коли лайнсмен побачив сумнівний офсайд вже після забитого гостями голу.
45+1'
Свисток
Лише десять секунд переграли команди у першому таймі. Йдемо на перерву.
45'
Коль прострілював на лінію воротарського Шахтаря, Фарина і Барченко ледь не завадили один одному, але все ж вибили м'яч за межі поля.
42'
Тепер черга Шахтаря більше тримати м'яч. Але, схоже, обидві команди вже погодились догравати тайм та залишити питання щодо переможця на другу половину.
38'
Бако зі штрафного, який сам і заробив, в районі правого кута майданчика, бив доволі безхитрісно, для Шліка цей постріл проблемою не став.
37'
Жовта картка
Ба звалив Бако перед лінією штрафного. Це фол із жовтою для крайнього захисника Лейпцига.
33'
Лейпциг продовжує катати м'яч в тому числі на половині "гірників". Але наблизитись на відстань удару або ж виконати вдалу подачу поки не вдається.
30'
Трішки зменшилася інтенсивність моментів. Але футбол від обидвох колективів все ще залишається дуже швидкісний та з бажанням "гірників" й "биків" йти вперед.
27'
Знову штрафний для Лейпцига. Вебер бив, але у площину не влучив.
25'
Жовта картка
Вінтер прихопив Булезу та отримав жовту за зрив атаки.
23'
Булеза подає з лівого краю, але навіс пішов у зону, де не було жодного гравця Шахтаря. Дуже веселий у нас футбол із моментами біля воріт одних та інших.
20'
Небезпечний момент
Стійка рятує ворота Лейпцига! Бако правіше центру зробив пару кроків від лінії штрафного в бік чужих воріт та з-під захисника бив у ближній кут, але каркас воріт грає за гостей!
18'
Небезпечний момент
Коль виходив віч-на-віч із Барченком, але замість удару зробив поперечний пас на партнера, який вже пробіг повз траєкторію передачі.
17'
Нарешті Шахтар розвинув свою контратаку. Простріл вздовж лінії воротарського, Погорілий на дальньому куті воротарського зачепився, але був занадто гострий кут, щоб створити проблеми воротарю гостей.
16'
Кутовий
Ще один кутовий ледь не викликав паніку у редутах "гірників". Але Барченко накрив м'яч після удару здалеку другим темпом.
15'
Кутовий
Вже втретє Іхенду перший у єдиноборстві в штрафному донеччан, цього разу м'яч після рикошету йде повз рамку.
13'
Кутовий
Іхенду прийшов на черговий стандарт біля воріт Шахтаря. Цього разу нігерієць замикав подачу з кутового, але в дотик ногою пробив також над рамкою.
11'
Ще один стандарт для "биків" неподалік воріт Шахтаря. Ширак вирішив цього разу не подавати, а завдавати удару, але вище.
9'
Без моментів у ці хвилини. Але Лейпциг став більше контролювати м'яч.
6'
Офсайд
Штрафний для Лейпцига. Пішла подача на лінію воротарського, перший удар Барченко витягнув, але Іхенду добив з декількох метрів у ворота. Німці вже почали святкувати, але із запізненням бригада арбітрів зафіксувала офсайд. Повтор не дає чіткої відповіді, чи був він. Швидше ні, аніж так.
2'
Кутовий
Кутовий вже на другій хвилині для "гірників". Розпутько прийшов на подачу, виграв верхову боротьбу, але пробив вище воріт.
1'
Свисток
Матч стартував! Німці першими розіграли з центра поля.
Інфо
Стартовий склад Шахтаря: Барченко – Булеза, Фарина, Роспутько, Чуйко – Янович, Сметана, Цуканов – Пушкарьов, Погорілий (к), Бако.
Інфо
Стартовий склад Лейпцига: Шлік – Ба, Атом, Колер (к), Заруба – Фрайшлад, Ленц, Вебер, Ширак – Коль, Вінтер.
Підопічні Оскара Ратулутри гарантували собі друге місце в групі, а вище піднятися вже не зможуть.
«Гірники» гратимуть за престиж клуба. До вашої уваги текстова онлайн-трансляція матчу 6-го туру групового етап Юнацької ліги УЄФА Шахтар – Лейпциг.
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Анонс матчу Шахтар U19 - РБ Лейпциг U19 02.11.2022, Юнацька Ліга УЄФА

Поединок між командою Шахтар U19 (Донецк) та командою РБ Лейпциг U19 (Лейпциг) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Юнацька Ліга УЄФА 2022/2023 .

Дата проведення матчу: 02.11.2022
Час початку матчу: 13:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между клубами Шахтар U19 (Донецк) та командою РБ Лейпциг U19 (Лейпциг):

Предыдущий поединок між командами закінчився перемогою на користь команди Шахтар U19, тоді як команда РБ Лейпциг U19 залишилася з поразкою . Зіткнення РБ Лейпциг U19 та Шахтар U19 у попередньому футбольному матчі 06.09.2022 закінчилось со следующими результатом: 0:2 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих поединков внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Шахтар U19 - РБ Лейпциг U19 можна подивитися 02.11.2022 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнир Юнацька Ліга УЄФА. Текстову трансляцію матчу Шахтар U19 - РБ Лейпциг U19, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Шахтар U19 (Донецк)
Країна: Украина

Предыдущий поединок команди Шахтар U19 був зіграний проти Селтік U19 - 25.10.2022, у рамках турнира Юнацька Ліга УЄФА 2022/2023 та закінчився перемогою команди Шахтар U19.

Команда гостей

Назва: РБ Лейпциг U19 (Лейпциг)
Країна: Германия

Прошедший поединок команди РБ Лейпциг U19 був зіграний проти Реал U19 - 25.10.2022, у рамках чемпионата Юнацька Ліга УЄФА 2022/2023 та закінчився перемогою команди Реал U19.

Слідкуйте за результатами матчу Шахтар U19 - РБ Лейпциг U19 онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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