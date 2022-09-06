Шахтар U19 - РБ Лейпциг U19 онлайн трансляція матчу

Дуже насичений тайм на гострі атаки та загалом моменти. На двох за 45 хвилин команди завдали 20 ударів по воротах! Лейпциг більше працював з м'ячем і мав вже виходити вперед, але десь підводила реалізація, а десь не пощастило, коли лайнсмен побачив сумнівний офсайд вже після забитого гостями голу.