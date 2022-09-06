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Мілан - Зальцбург онлайн трансляція матчу

Ліга чемпіонів УЄФА - 02 листопада 2022, 22:00 - Джузеппе Меацца
Головний суддя: Антонио Матеу Лаос
Рейтинг матчу:
Мілан
Милан
1 - 0
Оновити
23'
Зальцбург
Зальцбург
Хід матчу
14' Олів'є Жиру
Хто переможе?
28 Користувачів зробило свій вибір
Мілан
32%
Нічия
39%
Зальцбург
29%
Цікаві факти
  • AC Milan have a winning streak of 3 matches.
  • FC Salzburg have lost none of their last 9 away matches.
  • AC Milan wins 1st half in 39% of their matches, FC Salzburg in 38% of their matches.
  • AC Milan wins 39% of halftimes, FC Salzburg wins 38%.
  • Their last meeting was a draw. (1-1)
  • When AC Milan leads 1-0 at home, they win in 76% of their matches.
  • When FC Salzburg leads 0-1 away, they win in 92% of their matches.
  • When AC Milan is down 0-1 home, they win 37% of their matches.
  • When FC Salzburg is down 1-0 away, they win 25% of their matches.
  • In UEFA Champions League, AC Milan has better performance than FC Salzburg.
  • AC Milan's performance of the last 5 matches is better than FC Salzburg's.
  • AC Milan scores 1.75 goals when playing at home and FC Salzburg scores 2.26 goals when playing away (on average).
  • Both teams didn't concede on their last match.
  • FC Salzburg's performance of the last 5 matches is better than AC Milan's.
Особисті зустрічі
Мілан
0
Перемог
1
Ігор
0
Перемог
Зальцбург
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
06.09.2022 - 22:00 Зальцбург 1 - 1 Завершено Мілан
Останні матчі - Мілан
Чемпіонат Італії 2022/2023
30.10.2022 - 21:45 Торіно 2 - 1 Завершено Мілан П
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
25.10.2022 - 22:00 Динамо 0 - 4 Завершено Мілан В
Чемпіонат Італії 2022/2023
22.10.2022 - 19:00 Мілан 4 - 1 Завершено Монца В
Чемпіонат Італії 2022/2023
16.10.2022 - 21:45 Еллас Верона 1 - 2 Завершено Мілан В
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
11.10.2022 - 22:00 Мілан 0 - 2 Завершено Челсі П
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Останні матчі - Зальцбург
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
25.10.2022 - 19:45 Зальцбург 1 - 2 Завершено Челсі П
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
11.10.2022 - 22:00 Динамо 1 - 1 Завершено Зальцбург Н
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
05.10.2022 - 19:45 Зальцбург 1 - 0 Завершено Динамо В
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
14.09.2022 - 22:00 Челсі 1 - 1 Завершено Зальцбург Н
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
06.09.2022 - 22:00 Зальцбург 1 - 1 Завершено Мілан Н
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Новини команд
Головні події
ГООЛ! Олів'є Жиру
14'
Хто переможе?
28 Користувачів зробило свій вибір
Мілан
32%
Нічия
39%
Зальцбург
29%
Склади команд
1
Tatarusanu, Ciprian
19
Hernandez, Theo
23
Tomori, Fikayo
24
Kjaer, Simon
20
Kalulu, Pierre
22
Bennacer, Ismael
8
Tonali, Sandro
17
Leao, Rafael
33
Krunic, Rade
12
Анте Ребіч
9
Олів'є Жиру
18
Kohn, Philipp
70
Dedic, Amar
22
Solet, Oumar
31
Pavlovic, Strahinja
39
Wober, Maximilian
16
Seiwald, Nicolas
50
Gourna-Douath, Lucas
18
Kjaergaard, Maurits
21
Sucic, Luka
9
Adamu, Chukwubuike
77
Okafor, Noah
Стартовий склад
  • 9
    Олів'є Жиру
    Форвард
    14
  • 17
    Leao, Rafael
    Форвард
  • 33
    Krunic, Rade
    Півзахисник
  • 12
    Анте Ребіч
    Форвард
  • 22
    Bennacer, Ismael
    Півзахисник
  • 8
    Tonali, Sandro
  • 19
    Hernandez, Theo
  • 23
    Tomori, Fikayo
    Захисник
  • 24
    Kjaer, Simon
    Захисник
  • 20
    Kalulu, Pierre
    Захисник
  • 1
    Tatarusanu, Ciprian
    Воротар
  • 9
    Adamu, Chukwubuike
    Форвард
  • 77
    Okafor, Noah
  • 21
    Sucic, Luka
  • 16
    Seiwald, Nicolas
    Захисник
  • 50
    Gourna-Douath, Lucas
    Захисник
  • 18
    Kjaergaard, Maurits
    Півзахисник
  • 70
    Dedic, Amar
    Захисник
  • 22
    Solet, Oumar
  • 31
    Pavlovic, Strahinja
    Захисник
  • 39
    Wober, Maximilian
    Захисник
  • 18
    Kohn, Philipp
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Стефано Пиоли
  • Jaissle, Matthias
Статистика матчу
1
Удари повз
52%
Володіння м'ячем
48%
2
Штрафні
2
1
Офсайди
1
Блоковано ударів
1
1
Удари в отвір
1
1
Кутові
1
Сейви
1
Фоли
2
Трансляція
20'
Дуже непросто зараз "Мілану" у захисті. Австрійці суттєво додали в агресивній грі.
17'
Небезпечний момент
Адаму з декількох метрів пробивав, але по центру. Хороша нагода для гостей.
16'
Очікуємо на відповідь від "Зальцбурга", адже тепер гостям треба забивати двічі.
Інфо
Для француза це вже 21 гол у Лізі чемпіонів.
14'
Гоооол!!!
Після подачі Тоналі з кутового Жиру ударом головою відкриває рахунок.
12'
Небезпечний момент
Удар Сучича у стрибку заблокував Томорі. Могли відкривати рахунок гості.
11'
Австрійці поки що без ударів, але моменти у гостей сьогодні обов'язково будуть. Чи зможуть вони їх реалізувати?
9'
Перехопили ініціативу господарі, але з позиційним футболом поки що проблеми.
8'
Добре налаштувалися команди на гру, ніхто не хоче програвати в боротьбі.
6'
На початку зустрічі італійці віддали ініціативу і чекають свого шансу на контратаках. Одна така можливість у господарів вже була.
4'
Небезпечний момент
Ось і контратака від "Мілана".Тео Ернандес з кута штрафної влучив у стійку.
2'
Агресивно розпочали гру гості. Це і не дивно, адже австрійців влаштує лише перемога.
Свисток
Матч розпочався!
Команди виходять на поле. Очікуємо на гімн Ліги чемпіонів.
Інфо
Склад "Мілана": Тетерушану, Калулу, К'єр, Томорі, Ернандес, Тоналі, Беннасер, Ребіч, Круніч, Леау, Жиру
Запасні:Міранте, Юнгдаль, Балло-Турі, Діас, Дест, Месіас, Орігі, Габбіа, Побега, Міранте, де Кетеларе
Інфо
Стартовий склад Зальцбурга:Кен - Вебер, Павлович, Солет, Дедіч, К'єгор, Гурна-Дуат, Зайвальд, Сучич, Окафор, Адаму
Запасні: Мантль, Бремпт, Петковський, Камери, Ульмер, Койта, Шимич, Діарра, Шешко, Вальке, Бернарду
Стефано Піолі як і раніше не може розраховувати на ключових виконавців Майка Меньяна та Давіде Калабрію. Під питанням участь у матчі лідера атак Зальцбурга Жуніора Адаму.
Для виходу в плей-оф ЛЧ австрійцям сьогодні необхідна перемога. Россонері ж задовольнить і нічия. До слова, у грі першого кола команди як раз поділили очки (1:1).
Лобова зустріч на Сан-Сіро. UA-Football представляє вам текстову онлайн-трансляцію матчу 6-го раунду групового етапу Ліги чемпіонів між Міланом і Зальцбургом.
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Анонс матчу Мілан - Зальцбург 02.11.2022, Ліга чемпіонів УЄФА

Матч між командою Мілан (Милан) та командою Зальцбург (Зальцбург) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023 , матч пройдет на стадіоні Джузеппе Меацца.

Дата проведення матчу: 02.11.2022
Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между Мілан (Милан) та командою Зальцбург (Зальцбург):

Прошедший матч між командами закінчився нічиєю . Зіткнення Зальцбург та Мілан у попередньому футбольному матчі 06.09.2022 закінчилось с таким счетом: 1:1 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд Стефано Пиоли и Jaissle, Matthias розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих матчей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Мілан - Зальцбург можна подивитися 02.11.2022 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнир Ліга чемпіонів УЄФА. Текстову трансляцію матчу Мілан - Зальцбург, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Мілан (Милан)
Рік заснування Мілан (Милан): 1899
Країна: Италия
Тренер: Стефано Пиоли

Прошедший матч команди Мілан був зіграний проти Торіно - 30.10.2022, у рамках турнира Чемпіонат Італії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Торіно.

Команда гостей

Назва: Зальцбург (Зальцбург)
Рік заснування Зальцбург (Зальцбург): 1933
Країна: Австрия
Тренер: Роджер Шмидт

Предыдущий поединок команди Зальцбург був зіграний проти Челсі - 25.10.2022, у рамках турнира Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023 та закінчився перемогою команди Челсі.

Слідкуйте за результатами матчу Мілан - Зальцбург онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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