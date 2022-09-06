Челсі - Динамо онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Челсі - Динамо 02.11.2022, Ліга чемпіонів УЄФА

Поединок між командою Челсі (Лондон) та командою Динамо (Загреб) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023 , матч состоится на стадіоні Стэмфорд Бридж.

Дата проведення матчу: 02.11.2022

Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между клубами Челсі (Лондон) та командою Динамо (Загреб):

Прошедший матч між командами закінчився перемогою на користь Динамо, тоді як команда Челсі залишилася з поразкою . Зіткнення Динамо та Челсі у попередньому футбольному матчі 06.09.2022 закінчилось с такими результатами: 1:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Поттер, Грэм и Чачич, Анте розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих встреч внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Челсі - Динамо можна подивитися 02.11.2022 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Ліга чемпіонів УЄФА. Текстову трансляцію матчу Челсі - Динамо, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Челсі (Лондон)

Рік заснування Челсі (Лондон): 1905

Країна: Англия

Тренер: Грэм Поттер



Предыдущий поединок команди Челсі був зіграний проти Брайтон енд Хоув Альбіон - 29.10.2022, у рамках турнира Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Брайтон енд Хоув Альбіон.

Команда гостей

Назва: Динамо (Загреб)

Рік заснування Динамо (Загреб): 1945

Країна: Хорватия

Тренер: Зоран Мамич



Предыдущий матч команди Динамо був зіграний проти Осієк - 29.10.2022, у рамках турнира Чемпіонат Хорватії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Осієк.

Слідкуйте за результатами матчу Челсі - Динамо онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

Інші анонси матчів, розклад, турнірна таблиця та результати ігор Ліга чемпіонів УЄФА та інших чемпіонатів також доступні онлайн на сайті в режимі 24/7.