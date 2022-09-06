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Челсі - Динамо онлайн трансляція матчу

Ліга чемпіонів УЄФА - 02 листопада 2022, 22:00 - Стэмфорд Бридж
Головний суддя: Летексье, Франсуа
Рейтинг матчу:
Челсі
Лондон
1 - 1
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23'
Динамо
Загреб
Хід матчу
7' Бруно Петковіч 18' Рахім Стерлінґ
Хто переможе?
24 Користувачів зробило свій вибір
Челсі
38%
Нічия
29%
Динамо
33%
Цікаві факти
  • Chelsea FC have a winning streak of 3 matches in UEFA Champions League.
  • Chelsea FC haven't lost in their last 9 games.
  • Chelsea FC haven't lost in any of their last 11 home matches.
  • Pierre-Emerick Aubameyang is Chelsea FC's top scorer with 2 goals. Mislav Orsic has scored 2 times for GNK Dinamo Zagreb.
  • Mason Mount has assisted the most goals for Chelsea FC with 2. Bruno Petkovic is GNK Dinamo Zagreb's biggest assister (2).
  • GNK Dinamo Zagreb have conceded a goal in each of their last 7 matches.
  • Chelsea FC wins 1st half in 38% of their matches, GNK Dinamo Zagreb in 39% of their matches.
  • Chelsea FC wins 38% of halftimes, GNK Dinamo Zagreb wins 39%.
  • The winner of their last meeting was GNK Dinamo Zagreb.
  • On their last meeting GNK Dinamo Zagreb won by 1 goals.
  • When Chelsea FC leads 1-0 at home, they win in 59% of their matches.
  • When GNK Dinamo Zagreb leads 0-1 away, they win in 93% of their matches.
  • When Chelsea FC is down 0-1 home, they win 33% of their matches.
  • When GNK Dinamo Zagreb is down 1-0 away, they win 16% of their matches.
  • In UEFA Champions League, Chelsea FC has better performance than GNK Dinamo Zagreb.
  • Chelsea FC's performance of the last 5 matches is better than GNK Dinamo Zagreb's.
  • Chelsea FC scores 1.77 goals when playing at home and GNK Dinamo Zagreb scores 1.32 goals when playing away (on average).
  • Both teams lost their last match.
  • GNK Dinamo Zagreb has streak of 2 matches with 0 scored goals.
Особисті зустрічі
Челсі
0
Перемог
1
Ігор
1
Перемог
Динамо
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
06.09.2022 - 19:45 Динамо 1 - 0 Завершено Челсі
Останні матчі - Челсі
Чемпіонат Англії 2022/2023
29.10.2022 - 17:00 Брайтон енд Хоув Альбіон 4 - 1 Завершено Челсі П
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
25.10.2022 - 19:45 Зальцбург 1 - 2 Завершено Челсі В
Чемпіонат Англії 2022/2023
22.10.2022 - 19:30 Челсі 1 - 1 Завершено Манчестер Юнайтед Н
Чемпіонат Англії 2022/2023
19.10.2022 - 21:30 Брентфорд 0 - 0 Завершено Челсі Н
Чемпіонат Англії 2022/2023
16.10.2022 - 16:00 Астон Вілла 0 - 2 Завершено Челсі В
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Останні матчі - Динамо
Чемпіонат Хорватії 2022/2023
29.10.2022 - 18:30 Осієк 1 - 0 Завершено Динамо П
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
25.10.2022 - 22:00 Динамо 0 - 4 Завершено Мілан П
Чемпіонат Хорватії 2022/2023
21.10.2022 - 19:00 Хайдук 1 - 1 Завершено Динамо Н
Чемпіонат Хорватії 2022/2023
16.10.2022 - 16:00 Динамо 3 - 1 Завершено Вараждін В
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
11.10.2022 - 22:00 Динамо 1 - 1 Завершено Зальцбург Н
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Головні події
ГООЛ! Рахім Стерлінґ
18'
7'
Бруно Петковіч ГООЛ!
Хто переможе?
24 Користувачів зробило свій вибір
Челсі
38%
Нічия
29%
Динамо
33%
Склади команд
16
Едуар Менді
21
Chilwell, Ben
26
Koulibaly, Kalidou
14
Трево Чалоба
28
Сезар Аспiлiкуета
8
Жоржиньйо
20
Деніс Закарія
17
Рахім Стерлінґ
19
Мейсон Маунт
29
Havertz, Kai
9
Aubameyang, Pierre-Emerick
40
Домінік Ліваковіч
13
Ristovski, Stefan
37
Sutalo, Josip
55
Peric, Dino
27
Misic, Josip
2
Moharrami, Sadegh
7
Ivanusec, Luka
5
Ademi, Arijan
14
Ljubicic, Robert
16
Бруно Петковіч
99
Orsic, Mislav
Стартовий склад
  • 29
    Havertz, Kai
    Півзахисник
  • 9
    Aubameyang, Pierre-Emerick
  • 17
    Рахім Стерлінґ
    Півзахисник
    18
  • 19
    Мейсон Маунт
    Півзахисник
  • 8
    Жоржиньйо
    Півзахисник
  • 20
    Деніс Закарія
    Півзахисник
  • 21
    Chilwell, Ben
  • 26
    Koulibaly, Kalidou
    Форвард
  • 14
    Трево Чалоба
  • 28
    Сезар Аспiлiкуета
  • 16
    Едуар Менді
    Воротар
  • 16
    Бруно Петковіч
    Форвард
    7
  • 99
    Orsic, Mislav
  • 2
    Moharrami, Sadegh
    Захисник
  • 7
    Ivanusec, Luka
    Півзахисник
  • 5
    Ademi, Arijan
    Півзахисник
  • 14
    Ljubicic, Robert
    Півзахисник
  • 27
    Misic, Josip
  • 13
    Ristovski, Stefan
  • 37
    Sutalo, Josip
    Захисник
  • 55
    Peric, Dino
    Захисник
  • 40
    Домінік Ліваковіч
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Поттер, Грэм
  • Чачич, Анте
Статистика матчу
3
Штрафні
3
3
Фоли
3
1
Удари в отвір
1
1
Удари повз
Трансляція
21'
Оршич робить навіс у центр штрафного майданчика Челсі на Петковича, проте того тримають одразу троє захисників лондонців. М'яч відразу ж виносить Кулібалі
18'
Гоооол!!!
Стерлінг обігрує трьох центрбеків Динамо в центрі штрафного майданчика, і пробиває під дальню штангу
16'
Хаверц робить крос у штрафний майданчик Динамо на Стерлінга, проте той пробиває в дотик і промахується
12'
Кулібалі жорстко грає проти гравця "Динамо". Штрафний для Загребу
9'
Кулібалі отримує травму у боротьбі з гравцем Динамо. Каліду відводять за межі поля
7'
Гоооол!!!
Петкович забиває головою з воротарської Челсі після випадкової скидки від гравця лондонців
5'
Обамеянг фолить в атаці на Рістовскі. Штрафний для Динамо
3'
Захисник Динамо, намагаючись вибити м'яч з-під ніг Аспілікуети на лівому фланзі, збиває самого Сесара. Штрафний для Челсі
Свисток
Матч розпочато!
Звучить гімн Ліги Чемпіонів!
Стартовий склад "Динамо": Лівакович – Ристовскі, Сутало, Перич – Іванушец, Мішич, Мохаррамі, Адемі, Льюбичич – Петкович, Оршич
Стартовий склад "Челсі": Менді - Аспілікуета, Кулібалі, Чалоба, Чілвелл - Маунт, Жоржіньо, Закарія, Стерлінг - Хаверц, Обамеянг
Інфо
Головний арбітр матчу – Франсуа Летексьє. Помічники судді: Сиріль Муньє і Мехді Рахмуні. Четвертий арбітр – Жеремі Стіна.
Інфо
Матч розпочнеться о 22:00 за київським часом на стадіоні "Стемфорд Брідж" у Лондоні, Велика Британія.
Доброго вечора, шановні читачі UA-Футбол! До вашої уваги текстова трансляція матчу шостого туру Ліги Чемпіонів між лондонським "Челсі" та загребським "Динамо".
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Анонс матчу Челсі - Динамо 02.11.2022, Ліга чемпіонів УЄФА

Поединок між командою Челсі (Лондон) та командою Динамо (Загреб) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023 , матч состоится на стадіоні Стэмфорд Бридж.

Дата проведення матчу: 02.11.2022
Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между клубами Челсі (Лондон) та командою Динамо (Загреб):

Прошедший матч між командами закінчився перемогою на користь Динамо, тоді як команда Челсі залишилася з поразкою . Зіткнення Динамо та Челсі у попередньому футбольному матчі 06.09.2022 закінчилось с такими результатами: 1:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Поттер, Грэм и Чачич, Анте розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих встреч внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Челсі - Динамо можна подивитися 02.11.2022 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Ліга чемпіонів УЄФА. Текстову трансляцію матчу Челсі - Динамо, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Челсі (Лондон)
Рік заснування Челсі (Лондон): 1905
Країна: Англия
Тренер: Грэм Поттер

Предыдущий поединок команди Челсі був зіграний проти Брайтон енд Хоув Альбіон - 29.10.2022, у рамках турнира Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Брайтон енд Хоув Альбіон.

Команда гостей

Назва: Динамо (Загреб)
Рік заснування Динамо (Загреб): 1945
Країна: Хорватия
Тренер: Зоран Мамич

Предыдущий матч команди Динамо був зіграний проти Осієк - 29.10.2022, у рамках турнира Чемпіонат Хорватії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Осієк.

Слідкуйте за результатами матчу Челсі - Динамо онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

Інші анонси матчів, розклад, турнірна таблиця та результати ігор Ліга чемпіонів УЄФА та інших чемпіонатів також доступні онлайн на сайті в режимі 24/7.

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