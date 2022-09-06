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Ювентус - Парі Сен-Жермен онлайн трансляція матчу

Ліга чемпіонів УЄФА - 02 листопада 2022, 22:00 - Альянц Стадиум
Головний суддя: дель Серро Гранде, Карлос
Рейтинг матчу:
Ювентус
Турин
0 - 1
Оновити
23'
Парі Сен-Жермен
Париж
Хід матчу
13' Кіліан Мбаппе 15' Gatti, Federico
Хто переможе?
33 Користувачів зробило свій вибір
Ювентус
33%
Нічия
30%
Парі Сен-Жермен
36%
Цікаві факти
  • Did you know that Paris Saint-Germain scores 36% of their goals between the minutes 31-45?
  • Juventus Turin have won 3 home matches in a row.
  • Paris Saint-Germain have a winning streak of 4 matches.
  • Paris Saint-Germain haven't lost in their last 32 games.
  • Paris Saint-Germain have lost none of their last 15 away matches.
  • Angel Di Maria has assisted the most goals for Juventus Turin with 3. Lionel Messi is Paris Saint-Germain's biggest assister (3).
  • Juventus Turin wins 1st half in 44% of their matches, Paris Saint-Germain in 64% of their matches.
  • Juventus Turin wins 44% of halftimes, Paris Saint-Germain wins 64%.
  • The winner of their last meeting was Paris Saint-Germain.
  • On their last meeting Paris Saint-Germain won by 1 goals.
  • When Juventus Turin leads 1-0 at home, they win in 82% of their matches.
  • When Paris Saint-Germain leads 0-1 away, they win in 84% of their matches.
  • When Juventus Turin is down 0-1 home, they win 0% of their matches.
  • When Paris Saint-Germain is down 1-0 away, they win 20% of their matches.
  • In UEFA Champions League, Paris Saint-Germain has better performance than Juventus Turin.
  • Paris Saint-Germain's performance of the last 5 matches is better than Juventus Turin's.
  • Juventus Turin have lost just 1 of their last 3 games against Paris Saint-Germain (in all competitions).
  • In the last 3 meetings Juventus Turin won 2, Paris Saint-Germain won 1, 0 draws.
  • Juventus Turin scores 1.67 goals in a match against Paris Saint-Germain and Paris Saint-Germain scores 1.33 goals against Juventus Turin (on average).
  • Average number of goals in meetings between Juventus Turin and Paris Saint-Germain is 3.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Juventus Turin and Paris Saint-Germain is 1.33.
  • Juventus Turin scores 1.83 goals when playing at home and Paris Saint-Germain scores 2.63 goals when playing away (on average).
  • Paris Saint-Germain have scored at least one goal for 5 consecutive matches.
Особисті зустрічі
Ювентус
0
Перемог
1
Ігор
1
Перемог
Парі Сен-Жермен
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
06.09.2022 - 22:00 Парі Сен-Жермен 2 - 1 Завершено Ювентус
Останні матчі - Ювентус
Чемпіонат Італії 2022/2023
29.10.2022 - 19:00 Лечче 0 - 1 Завершено Ювентус В
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
25.10.2022 - 22:00 Бенфіка 4 - 3 Завершено Ювентус П
Чемпіонат Італії 2022/2023
21.10.2022 - 21:45 Ювентус 4 - 0 Завершено Емполі В
Чемпіонат Італії 2022/2023
15.10.2022 - 19:00 Торіно 0 - 1 Завершено Ювентус В
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
11.10.2022 - 19:45 Маккабі 2 - 0 Завершено Ювентус П
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Останні матчі - Парі Сен-Жермен
Чемпіонат Франції 2022/2023
29.10.2022 - 18:00 Парі Сен-Жермен 4 - 3 Завершено Труа В
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
25.10.2022 - 22:00 Парі Сен-Жермен 7 - 2 Завершено Маккабі В
Чемпіонат Франції 2022/2023
21.10.2022 - 22:00 Аяччо 0 - 3 Завершено Парі Сен-Жермен В
Чемпіонат Франції 2022/2023
16.10.2022 - 21:45 Парі Сен-Жермен 1 - 0 Завершено Марсель В
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
11.10.2022 - 22:00 Парі Сен-Жермен 1 - 1 Завершено Бенфіка Н
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Головні події
Gatti, Federico
15'
13'
Кіліан Мбаппе ГООЛ!
Хто переможе?
33 Користувачів зробило свій вибір
Ювентус
33%
Нічия
30%
Парі Сен-Жермен
36%
Склади команд
1
Войцех Щенсни
12
Алекс Сандро
19
Bonucci, Leonardo
15
Gatti, Federico
17
Філіп Костіч
25
Адріен Рабіо
5
Мануель Локателлі
44
Fagioli, Nicolo
11
Хуан Куадрадо
20
Miretti, Fabio
14
Аркадіуш Мілік
99
Джанлуїджі Доннарумма
2
Hakimi, Achraf
4
Серхiо Рамос
5
Маркіньйос
14
Bernat, Juan
6
Марко Верратті
8
Ruiz, Fabian
17
Vitinha
28
Soler, Carlos
30
Лiонель Мессi
10
Кіліан Мбаппе
Стартовий склад
  • 14
    Аркадіуш Мілік
    Форвард
  • 20
    Miretti, Fabio
    Півзахисник
  • 17
    Філіп Костіч
    Півзахисник
  • 25
    Адріен Рабіо
    Півзахисник
  • 5
    Мануель Локателлі
    Півзахисник
  • 44
    Fagioli, Nicolo
    Форвард
  • 11
    Хуан Куадрадо
    Півзахисник
  • 12
    Алекс Сандро
    Захисник
  • 19
    Bonucci, Leonardo
    Захисник
  • 15
    Gatti, Federico
    Захисник
    15
  • 1
    Войцех Щенсни
    Воротар
  • 30
    Лiонель Мессi
    Форвард
  • 10
    Кіліан Мбаппе
    Форвард
    13
  • 28
    Soler, Carlos
  • 6
    Марко Верратті
    Півзахисник
  • 8
    Ruiz, Fabian
    Півзахисник
  • 17
    Vitinha
    Півзахисник
  • 2
    Hakimi, Achraf
    Захисник
  • 4
    Серхiо Рамос
    Захисник
  • 5
    Маркіньйос
    Захисник
  • 14
    Bernat, Juan
  • 99
    Джанлуїджі Доннарумма
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Массимилиано Аллегри
  • Кристоф Гальтье
Статистика матчу
2
Удари повз
1
Блоковано ударів
Штрафні
3
2
Фоли
1
ЖК
42%
Володіння м'ячем
58%
Удари в отвір
1
1
Офсайди
Трансляція
22'
Куадрадо змістився з правого флангу і пробив з лівої поруч із правою стійкою.
21'
Заміна
Санчес замінив Руїса. Травмувався хавбек ПСЖ.
20'
Ох Міретті невдало навісив. М'яч покинув межі поля.
17'
Небезпечний момент
Локателлі непогано закручував у праву дев'ятку, але трішки не влучив у ворота!
14'
Жовта картка
Жовта для Гатті. Намагався він за футболку відтягнути Мбаппе від м'яча, але в нього це вийшло невдало.
13'
Гоооол!!!
ГОООООЛ! ПСЖ забиває в першій ж атаці! Мбаппе виборов собі хорошу позицію для удару і з 18-ти метрів поклав м'яч у ворота від правої стійки воріт.
13'
Офсайд
Довга передача на Міліка - поляк в офсайді.
11'
Нарешті ПСЖ зміг приборкати м'яч. Але поки гості не просунилися від центру поля до чужих воріт.
8'
Локателлі непогано пробив з двійничка з-за меж штрафного, але м'яч полетів від правої стійки за лицьову.
4'
Костич перехопив на лівому фланзі м'яч, протягнув його і прострілив на Міліка. Тепер кргулий до нападника дійшов, але пробити він не зміг.
3'
Перехоплення від господарів, після якого вони побігли в контратаку. Наприкінці цього наступу Міретті віддавав під удар Міліку, але м'яч до поляка не дійшов.
Свисток
Матч розпочався!
Інфо
Ще у минулому турі у групі H були розіграні дві путівки до плей-оф Ліги чемпіонів. Тепер змагання ситуативне: ПСЖ бореться за перше місце в групі, а Ювентус за право виступати весною у Лізі Європи.
ПСЖ: Доннарумма - Хакімі, Рамос, Маркіньюш, Бернат - Вератті, Руїс, Вітінья - Солер - Мессі, Мбаппе.
Ювентус: Щенсни - Гатті, Бонуччі, Сандро - Куадрадо, Фаджолі, Локателлі, Рабіо, Костич - Міретті - Мілік.
Інфо
Стали відомі стартові склади команд:
Вітаємо всіх читачів! UA-Футбол проведе для вас текстову онлайн трансляцію матчу шостого туру групового етапу Ліги чемпіонів, в якому Ювентус зіграє з Парі Сен-Жермен.
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Анонс матчу "Ювентус" - "Парі Сен-Жермен" 02.11.2022, Ліга чемпіонів УЄФА

Противостояние між командою "Ювентус" (Турин) та командою "Парі Сен-Жермен" (Париж) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023 , матч начнется на стадіоні Альянц Стадиум.

Дата проведення матчу: 02.11.2022
Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между клубами "Ювентус" (Турин) та командою "Парі Сен-Жермен" (Париж):

Предыдущий поединок між командами закінчився перемогою на користь "Парі Сен-Жермен", тоді як команда "Ювентус" залишилася з поразкою . Зіткнення "Парі Сен-Жермен" та "Ювентус" у попередньому футбольному матчі 06.09.2022 закінчилось с таким счетом: 2:1 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Массимилиано Аллегри и Кристоф Гальтье розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих встреч внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Ювентус" - "Парі Сен-Жермен" можна подивитися 02.11.2022 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнир Ліга чемпіонів УЄФА. Текстову трансляцію матчу "Ювентус" - "Парі Сен-Жермен", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Ювентус" (Турин)
Рік заснування "Ювентус" (Турин): 1897
Країна: Италия
Тренер: Массимилиано Аллегри

Предыдущий поединок команди "Ювентус" був зіграний проти Лечче - 29.10.2022, у рамках чемпионата Чемпіонат Італії 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Ювентус".

Команда гостей

Назва: "Парі Сен-Жермен" (Париж)
Рік заснування "Пари Сен-Жермен" (Париж): 1970
Країна: Франция
Тренер: Маурисио Почеттино

Предыдущий поединок команди "Парі Сен-Жермен" був зіграний проти Труа - 29.10.2022, у рамках чемпионата Чемпіонат Франції 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Парі Сен-Жермен".

Слідкуйте за результатами матчу "Ювентус" - "Парі Сен-Жермен" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

Інші анонси матчів, розклад, турнірна таблиця та результати ігор Ліга чемпіонів УЄФА та інших чемпіонатів також доступні онлайн на сайті в режимі 24/7.

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