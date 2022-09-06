Ювентус - Парі Сен-Жермен онлайн трансляція матчу

Анонс матчу "Ювентус" - "Парі Сен-Жермен" 02.11.2022, Ліга чемпіонів УЄФА

Противостояние між командою "Ювентус" (Турин) та командою "Парі Сен-Жермен" (Париж) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023 , матч начнется на стадіоні Альянц Стадиум.

Дата проведення матчу: 02.11.2022

Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между клубами "Ювентус" (Турин) та командою "Парі Сен-Жермен" (Париж):

Предыдущий поединок між командами закінчився перемогою на користь "Парі Сен-Жермен", тоді як команда "Ювентус" залишилася з поразкою . Зіткнення "Парі Сен-Жермен" та "Ювентус" у попередньому футбольному матчі 06.09.2022 закінчилось с таким счетом: 2:1 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Массимилиано Аллегри и Кристоф Гальтье розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих встреч внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Ювентус" (Турин)

Рік заснування "Ювентус" (Турин): 1897

Країна: Италия

Тренер: Массимилиано Аллегри



Предыдущий поединок команди "Ювентус" був зіграний проти Лечче - 29.10.2022, у рамках чемпионата Чемпіонат Італії 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Ювентус".

Команда гостей

Назва: "Парі Сен-Жермен" (Париж)

Рік заснування "Пари Сен-Жермен" (Париж): 1970

Країна: Франция

Тренер: Маурисио Почеттино



Предыдущий поединок команди "Парі Сен-Жермен" був зіграний проти Труа - 29.10.2022, у рамках чемпионата Чемпіонат Франції 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Парі Сен-Жермен".

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