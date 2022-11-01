Манчестер Сіті - Севілья онлайн трансляція матчу

Противостояние між командою "Манчестер Сіті" (Манчестер) та командою "Севілья" (Севилья) проходитиме в рамках турнира по футболу: Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023 , матч состоится на стадіоні Этихад.
Дата проведення матчу: 02.11.2022
Час початку матчу: 22:00
Історія протистоянь между "Манчестер Сіті" (Манчестер) та командою "Севілья" (Севилья):
Предыдущий поединок між командами закінчився перемогою на користь команди "Манчестер Сіті", тоді як команда "Севілья" залишилася з поразкою . Зіткнення "Севілья" та "Манчестер Сіті" у попередньому футбольному матчі 06.09.2022 закінчилось с таким счетом: 0:4 на користь гостей.
Для здобуття перемоги тренери команд Хосеп Гвардиола и Хорхе Луис Сампаоли розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих игр внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: "Манчестер Сіті" (Манчестер)
Рік заснування "Манчестер Сіті" (Манчестер): 1880
Країна: Англия
Тренер: Хосеп Гвардиола
Прошедший матч команди "Манчестер Сіті" був зіграний проти Лестер Сіті - 29.10.2022, у рамках турнира Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Манчестер Сіті".
Назва: "Севілья" (Севилья)
Рік заснування "Севилья" (Севилья): 1905
Країна: Испания
Тренер: Хулен Лопетеги
Предыдущий матч команди "Севілья" був зіграний проти Райо Вальєкано - 29.10.2022, у рамках турнира Чемпіонат Іспанії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Райо Вальєкано.
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