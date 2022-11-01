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Манчестер Сіті - Севілья онлайн трансляція матчу

Ліга чемпіонів УЄФА - 02 листопада 2022, 22:00 - Этихад
Головний суддя: Grinfeeld, Orel
Рейтинг матчу:
Манчестер Сіті
Манчестер
0 - 0
Оновити
23'
Севілья
Севилья
Хід матчу
Хто переможе?
27 Користувачів зробило свій вибір
Манчестер Сіті
44%
Нічия
30%
Севілья
26%
Цікаві факти
  • Did you know that Manchester City scores 36% of their goals between the minutes 76-90?
  • Manchester City have won 13 home matches in a row.
  • Manchester City haven't lost in any of their last 17 home matches.
  • Sevilla FC haven't won any of their last 3 games against Manchester City.
  • Erling Haaland is Manchester City's top scorer with 5 goals. Youssef En-Nesyri has scored 2 times for Sevilla FC.
  • Sevilla FC have scored at least one goal for 7 consecutive matches.
  • Manchester City wins 1st half in 52% of their matches, Sevilla FC in 26% of their matches.
  • Manchester City wins 52% of halftimes, Sevilla FC wins 26%.
  • The winner of their last meeting was Manchester City.
  • On their last meeting Manchester City won by 4 goals.
  • When Manchester City leads 1-0 at home, they win in 95% of their matches.
  • When Sevilla FC leads 0-1 away, they win in 58% of their matches.
  • When Manchester City is down 0-1 home, they win 71% of their matches.
  • When Sevilla FC is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • In UEFA Champions League, Manchester City has better performance than Sevilla FC.
  • Manchester City have lost just 0 of their last 3 games against Sevilla FC (in all competitions).
  • In the last 3 meetings Manchester City won 3, Sevilla FC won 0, 0 draws.
  • Manchester City scores 3 goals in a match against Sevilla FC and Sevilla FC scores 0.67 goals against Manchester City (on average).
  • Average number of goals in meetings between Manchester City and Sevilla FC is 3.67.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Manchester City and Sevilla FC is 2.33.
  • Both teams didn't concede on their last match.
  • Manchester City scores 3.3 goals when playing at home and Sevilla FC scores 0.91 goals when playing away (on average).
  • Manchester City's performance of the last 5 matches is better than Sevilla FC's.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Манчестер Сіті
3
Перемог
3
Ігор
0
Перемог
Севілья
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
06.09.2022 - 22:00 Севілья 0 - 4 Завершено Манчестер Сіті
Ліга чемпіонів УЄФА 2015/2016
03.11.2015 - 21:45 Севілья 1 - 3 Завершено Манчестер Сіті
Ліга чемпіонів УЄФА 2015/2016
21.10.2015 - 21:45 Манчестер Сіті 2 - 1 Завершено Севілья
Останні матчі - Манчестер Сіті
Чемпіонат Англії 2022/2023
29.10.2022 - 14:30 Лестер Сіті 0 - 1 Завершено Манчестер Сіті В
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
25.10.2022 - 22:00 Боруссія 0 - 0 Завершено Манчестер Сіті Н
Чемпіонат Англії 2022/2023
22.10.2022 - 17:00 Манчестер Сіті 3 - 1 Завершено Брайтон енд Хоув Альбіон В
Чемпіонат Англії 2022/2023
16.10.2022 - 18:30 Ліверпуль 1 - 0 Завершено Манчестер Сіті П
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
11.10.2022 - 19:45 Копенгаген 0 - 0 Завершено Манчестер Сіті Н
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Останні матчі - Севілья
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
29.10.2022 - 19:30 Севілья 0 - 1 Завершено Райо Вальєкано П
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
25.10.2022 - 19:45 Севілья 3 - 0 Завершено Копенгаген В
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
22.10.2022 - 22:00 Реал 3 - 1 Завершено Севілья П
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
18.10.2022 - 20:00 Севілья 1 - 1 Завершено Валенсія Н
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
15.10.2022 - 19:30 Мальорка 0 - 1 Завершено Севілья В
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Новини команд
Хто переможе?
27 Користувачів зробило свій вибір
Манчестер Сіті
44%
Нічия
30%
Севілья
26%
Склади команд
18
Ortega, Stefan
21
Gomez, Sergio
14
Laporte, Aymeric
3
Рубен Діаш
82
Lewis, Rico
80
Palmer, Cole
21
Ілкай Гюндоган
47
Foden, Phil
15
Grealish, Jack
19
Alvarez, Julian
26
Mahrez, Riyad
13
Bono
4
Montiel, Gonzalo
30
Carmona, Jose
23
Marcao
4
Rekik, Karim
19
Acuna, Marcos
24
Gomez, Papu
18
Delaney, Thomas
10
Iван Ракiтiч
22
Iско
12
Рафаель Міранда
Стартовий склад
  • 15
    Grealish, Jack
    Півзахисник
  • 19
    Alvarez, Julian
    Форвард
  • 26
    Mahrez, Riyad
    Півзахисник
  • 80
    Palmer, Cole
    Півзахисник
  • 21
    Ілкай Гюндоган
    Півзахисник
  • 47
    Foden, Phil
    Півзахисник
  • 21
    Gomez, Sergio
    Форвард
  • 14
    Laporte, Aymeric
    Захисник
  • 3
    Рубен Діаш
    Захисник
  • 82
    Lewis, Rico
    Захисник
  • 18
    Ortega, Stefan
    Воротар
  • 12
    Рафаель Міранда
    Півзахисник
  • 24
    Gomez, Papu
    Форвард
  • 18
    Delaney, Thomas
    Півзахисник
  • 10
    Iван Ракiтiч
    Півзахисник
  • 22
    Iско
    Півзахисник
  • 4
    Montiel, Gonzalo
    Захисник
  • 30
    Carmona, Jose
    Захисник
  • 23
    Marcao
  • 4
    Rekik, Karim
    Захисник
  • 19
    Acuna, Marcos
    Захисник
  • 13
    Bono
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Хосеп Гвардиола
  • Хорхе Луис Сампаоли
Статистика матчу
3
Удари повз
1
2
Кутові
60%
Володіння м'ячем
40%
1
Удари в отвір
1
1
Штрафні
1
1
Сейви
1
1
Фоли
1
Трансляція
20'
Льюїс отримав відскок до правого флангу штрафного, і здалеку пробив повз ближню стійку.
19'
Гріліш завершив контратаку лівим флангом скиданням на Фодена, але той пробив кволо з меж штрафного.
18'
Ортега пограв ногами на високому м'ячі перед власним штрафним під тиском суперників.
16'
Небезпечний момент
Діаш стегном перевів повз дальню стійку подачу з лівого флангу до центру штрафного.
15'
Штрафний заробив Гріліш на лівому фланзі атаки.
14'
За картинкою здається, що злива повернулась до нас знову.
12'
Пресинг від господарів на чужій половині не залишає шансів суперникам.
10'
Фоден не встиг до передачі Гріліша на хід лівим флангом атаки.
8'
Тримає м'яч Сіті на чужій половині й не виходить.
6'
Гріліша поклали на газон на лівому фланзі атаки зусиллями Кармони, проте це був лише кутовий.
5'
Марез забрав м'яч у суперника на правому фланзі, але одразу врізати до штрафного не вдалось.
3'
Багато м'яча в Сіті на початку гри.
2'
Небезпечний момент
Палмер закрутив м'яч над лівою дев'яткою з центрального входу до штрафного, після помилки голкіпера з передачею до правого флангу захисту.
1'
Інфо
Тропічна злива в нас на матчі.
1'
Мір завершив закидання на хід до правого флангу штрафного ударом кудись на трибуни з гострого кута.
Свисток
Ми почули стартовий свисток арбітра. Матч було розпочато!
Запасные: Дмітрович, Флорес, Теллес, Дольберг, Гудель, Сусо, Жордан, Янузай, Навас, Ламела, Альварес, Салас.
Севілья: Буну — Монтіель, Кармона, Маркао, Рекік, Акунья — Гомес, Ділейні, Ракітич, Іско — Мір.
Запасные: Едерсон, Карсон, Стоунз, Аке, Канселу, Родрі, де Брюйне, Сілва, Вілсон-Есбранд.
Манчестер Сіті: Ортега — Люїс, Діаш, Ляапорт, Гомес — Гюндоган, Фоден, Палмер — Марез, Альварес, Гріліш.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Інфо
У першому колі Манчестер Сіті переміг із рахунком 4:0.
Інфо
Севілья не зможе піднятись вище, навіть якщо переможе, і також не опуститься нижче, навіть якщо програє.
Інфо
Севілья з однією перемогою, двома нічиїми та двома поразками (5 очок) іде третьою.
Інфо
Манчестер Сіті з трьома перемогами та двома нічиїми (11 очок) на недосяжному першому місці.
Орель Грінфілд (Ізраїль) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку 6-го туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА у рамках групи G. На полі стадіону Етіхад (Манчестер, Англія) зіграють Манчестер Сіті та андалузька Севілья.
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Анонс матчу "Манчестер Сіті" - "Севілья" 02.11.2022, Ліга чемпіонів УЄФА

Противостояние між командою "Манчестер Сіті" (Манчестер) та командою "Севілья" (Севилья) проходитиме в рамках турнира по футболу: Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023 , матч состоится на стадіоні Этихад.

Дата проведення матчу: 02.11.2022
Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между "Манчестер Сіті" (Манчестер) та командою "Севілья" (Севилья):

Предыдущий поединок між командами закінчився перемогою на користь команди "Манчестер Сіті", тоді як команда "Севілья" залишилася з поразкою . Зіткнення "Севілья" та "Манчестер Сіті" у попередньому футбольному матчі 06.09.2022 закінчилось с таким счетом: 0:4 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Хосеп Гвардиола и Хорхе Луис Сампаоли розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих игр внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Манчестер Сіті" - "Севілья" можна подивитися 02.11.2022 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Ліга чемпіонів УЄФА. Текстову трансляцію матчу "Манчестер Сіті" - "Севілья", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Манчестер Сіті" (Манчестер)
Рік заснування "Манчестер Сіті" (Манчестер): 1880
Країна: Англия
Тренер: Хосеп Гвардиола

Прошедший матч команди "Манчестер Сіті" був зіграний проти Лестер Сіті - 29.10.2022, у рамках турнира Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Манчестер Сіті".

Команда гостей

Назва: "Севілья" (Севилья)
Рік заснування "Севилья" (Севилья): 1905
Країна: Испания
Тренер: Хулен Лопетеги

Предыдущий матч команди "Севілья" був зіграний проти Райо Вальєкано - 29.10.2022, у рамках турнира Чемпіонат Іспанії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Райо Вальєкано.

Слідкуйте за результатами матчу "Манчестер Сіті" - "Севілья" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

Інші анонси матчів, розклад, турнірна таблиця та результати ігор Ліга чемпіонів УЄФА та інших чемпіонатів також доступні онлайн на сайті в режимі 24/7.

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