Шахтар - РБ Лейпциг онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Шахтар - "РБ Лейпциг" 02.11.2022, Ліга чемпіонів УЄФА

Противостояние між командою Шахтар (Донецк) та командою "РБ Лейпциг" (Лейпциг) проходитиме в рамках турнира по футболу: Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023 , матч начнется на стадіоні Пепси Арена.

Дата проведення матчу: 02.11.2022

Час початку матчу: 19:45

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между командами Шахтар (Донецк) та командою "РБ Лейпциг" (Лейпциг):

Прошедший матч між командами закінчився перемогою на користь команди Шахтар, тоді як команда "РБ Лейпциг" залишилася з поразкою . Зіткнення "РБ Лейпциг" та Шахтар у попередньому футбольному матчі 06.09.2022 закінчилось с такими результатами: 1:4 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Йовичевич, Игор и Марко Росе розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих игр внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Шахтар (Донецк)

Рік заснування Шахтар (Донецк): 1936

Країна: Украина

Тренер: Игор Йовичевич



Предыдущий матч команди Шахтар був зіграний проти ФК Олександрія - 29.10.2022, у рамках турнира Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: "РБ Лейпциг" (Лейпциг)

Рік заснування "РБ Лейпциг" (Лейпциг): 2009

Країна: Германия

Тренер: Доменико Тедеско



Предыдущий матч команди "РБ Лейпциг" був зіграний проти Байєр - 29.10.2022, у рамках чемпионата Чемпіонат Німеччини 2022/2023 та закінчився перемогою команди "РБ Лейпциг".

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