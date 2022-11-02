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Шахтар - РБ Лейпциг онлайн трансляція матчу

Ліга чемпіонів УЄФА - 02 листопада 2022, 19:45 - Пепси Арена
Головний суддя: Оливер, Майкл
Рейтинг матчу:
Шахтар
Донецк
0 - 1
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27'
РБ Лейпциг
Лейпциг
Хід матчу
10' Крістофер Нкунку 19' Тімо Вернер Вийшов: Еміль Форсберг
Хто переможе?
61 Користувачів зробило свій вибір
Шахтар
62%
Нічия
18%
РБ Лейпциг
20%
Цікаві факти
  • RB Leipzig have a winning streak of 3 matches in UEFA Champions League.
  • FC Shakhtar Donetsk haven't lost in their last 5 games.
  • FC Shakhtar Donetsk haven't lost in any of their last 8 home matches.
  • RB Leipzig haven't lost in their last 9 games.
  • FC Shakhtar Donetsk have scored at least one goal for 7 consecutive matches.
  • RB Leipzig have scored at least one goal for 9 consecutive matches.
  • FC Shakhtar Donetsk wins 1st half in 27% of their matches, RB Leipzig in 44% of their matches.
  • FC Shakhtar Donetsk wins 27% of halftimes, RB Leipzig wins 44%.
  • The winner of their last meeting was FC Shakhtar Donetsk.
  • On their last meeting FC Shakhtar Donetsk won by 3 goals.
  • When FC Shakhtar Donetsk leads 1-0 at home, they win in 66% of their matches.
  • When RB Leipzig leads 0-1 away, they win in 84% of their matches.
  • When FC Shakhtar Donetsk is down 0-1 home, they win 50% of their matches.
  • When RB Leipzig is down 1-0 away, they win 14% of their matches.
  • In UEFA Champions League, RB Leipzig has better performance than FC Shakhtar Donetsk.
  • RB Leipzig's performance of the last 5 matches is better than FC Shakhtar Donetsk's.
  • FC Shakhtar Donetsk scores 2.07 goals when playing at home and RB Leipzig scores 2.15 goals when playing away (on average).
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Шахтар
1
Перемог
1
Ігор
0
Перемог
РБ Лейпциг
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
06.09.2022 - 22:00 РБ Лейпциг 1 - 4 Завершено Шахтар
Останні матчі - Шахтар
Прем'єр-ліга 2022/2023
29.10.2022 - 17:00 Шахтар 2 - 2 Завершено ФК Олександрія Н
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
25.10.2022 - 22:00 Селтік 1 - 1 Завершено Шахтар Н
Прем'єр-ліга 2022/2023
19.10.2022 - 17:00 Шахтар 3 - 0 Завершено Колос В
Прем'єр-ліга 2022/2023
16.10.2022 - 17:00 Шахтар 3 - 1 Завершено Динамо В
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
11.10.2022 - 22:00 Шахтар 1 - 1 Завершено Реал Н
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Останні матчі - РБ Лейпциг
Чемпіонат Німеччини 2022/2023
29.10.2022 - 16:30 РБ Лейпциг 2 - 0 Завершено Байєр В
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
25.10.2022 - 22:00 РБ Лейпциг 3 - 2 Завершено Реал В
Чемпіонат Німеччини 2022/2023
22.10.2022 - 16:30 Аугсбург 3 - 3 Завершено РБ Лейпциг Н
Кубок Німеччини 2022/2023
18.10.2022 - 19:00 РБ Лейпциг 4 - 0 Завершено Гамбург В
Чемпіонат Німеччини 2022/2023
15.10.2022 - 19:30 РБ Лейпциг 3 - 2 Завершено Герта В
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Головні події
19'
Тімо Вернер
Вийшов: Еміль Форсберг
10'
Крістофер Нкунку ГООЛ!
Хто переможе?
61 Користувачів зробило свій вибір
Шахтар
62%
Нічия
18%
РБ Лейпциг
20%
Склади команд
81
Trubin, Anatolii
15
Богдан Михайличенко
22
Микола Матвієнко
77
Bondar, Valerii
26
Konoplya, Yukhym
6
Тарас Степаненко
10
Sudakov, Georgiy
11
Mudryk, Mykhailo
21
Bondarenko, Artem
34
Іван Петряк
2
Traore, Lassina Franck
21
Blaswich, Janis
2
Simakan, Mohamed
6
Orban, Willi
32
Gvardiol, Josko
22
Raum, David
17
Szoboszlai, Dominik
24
Schlager, Xaver
44
Кевін Кампль
11
Тімо Вернер
18
Крістофер Нкунку
19
Silva, Andre
Стартовий склад
  • 2
    Traore, Lassina Franck
    Форвард
  • 11
    Mudryk, Mykhailo
    Півзахисник
  • 21
    Bondarenko, Artem
    Півзахисник
  • 34
    Іван Петряк
    Півзахисник
  • 6
    Тарас Степаненко
    Півзахисник
  • 10
    Sudakov, Georgiy
    Півзахисник
  • 15
    Богдан Михайличенко
    Півзахисник
  • 22
    Микола Матвієнко
    Захисник
  • 77
    Bondar, Valerii
  • 26
    Konoplya, Yukhym
    Захисник
  • 81
    Trubin, Anatolii
  • 18
    Крістофер Нкунку
    Півзахисник
    10
  • 19
    Silva, Andre
  • 17
    Szoboszlai, Dominik
    Півзахисник
  • 24
    Schlager, Xaver
    Півзахисник
  • 44
    Кевін Кампль
    Півзахисник
  • 11
    Тімо Вернер
    Форвард
    19
  • 2
    Simakan, Mohamed
  • 6
    Orban, Willi
  • 32
    Gvardiol, Josko
    Захисник
  • 22
    Raum, David
  • 21
    Blaswich, Janis
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Йовичевич, Игор
  • Марко Росе
Статистика матчу
3
Штрафні
4
3
Фоли
2
Удари в отвір
2
1
Сейви
1
Офсайди
1
48%
Володіння м'ячем
52%
1
ЖК
Трансляція
26'
Шахтар продовжує й далі грати без м'яча.
24'
Жовта картка
Сімакан отримав підкат в ноги на правому фланзі від Михайліченка.
22'
Траоре не дав пробити Орбан у центрі штрафного на завершення закидання з правого флангу від Коноплі.
21'
Петряка поклали на газон без фолу перед чужим штрафним на завершення просування з правого флангу.
19'
Заміна
Нарешті Вернера замінили на Форсберга.
17'
Простріл із правого флангу від Сімакана блокував захисник.
15'
Більше не побіг Вернер після підкату Степаненка.
13'
Степаненко підкатом збив Вернера на лівому фланзі захисту.
12'
Офсайд
Закидання для Раума до лівого флангу штрафного пішло до офсайду.
10'
Гоооол!!!
Гол. Нкунку був першим на відскоку в центрі чужого штрафного, після відбитого Трубіним удару Вернера з лівого флангу штрафного.
8'
Небезпечний момент
Трубін ногами відбив постріл низом від Вернера з лівого флангу штрафного, після передачі п'ятою від Нкунку.
7'
Контролює м'яч РБ біля центральної лінії.
5'
Траоре та Мудрик пробігли повз простріл із правого флангу.
4'
За закидання до лівого флангу штрафного Нкунку не зачепився через Бондаря.
2'
Конопля спрямував свій пас із правого флангу до ніг Кампля перед чужим штрафним.
1'
Позиційна атака від Шахтаря зі старту гри.
Свисток
Ми почули стартовий свисток арбітра. Матч було розпочато!
Запасні: Нікіш, Шлік, Ольмо, Айдара, Форсберг, Гальстенберг, Діалло, Новоа, Генріхс.
РБ Лейпциг: Бласвіх — Сімакан, Орбан, Гвардіол, Раум — Кампль, Шлагер — Собослаї, Нкунку — Сілва, Вернер.
Запасні: Шевченко, Пятов, Кривцов, Тотовицький, Сікан, Криськів, Джурасек, Топалов, Л. Тейлор, Козік.
Шахтар: Трубін — Конопля, Бондар, Матвієнко, Михайліченко — Степаненко — Петряк, Бондаренко, Судаков, Мудрик — Траоре.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Інфо
Якщо Шахтар переможе, то вийде до плей-оф Ліги чемпіонів, у будь-якому іншому випадку це зробить РБ Лейпциг.
Інфо
Шахтар виграв матч першого кола на чужому полі з рахунком 4:1.
Інфо
РБ Лейпциг іде другим із трьома перемогами та двома поразками — 9 очок.
Інфо
Шахтар іде третім із однією перемогою, трьома нічиїми та однією поразкою — 6 очок.
Майкл Олівер (Ашингтон, Англія) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку 6-го туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА у рамках групи F. На полі стадіону ім. маршала Юзефа Пілсудського (Варшава, Польща) зіграють донецький Шахтар та РБ Лейпциг.
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Коментарі(1)
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
02.11.2022 о 19:48
Лячно)
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Анонс матчу Шахтар - "РБ Лейпциг" 02.11.2022, Ліга чемпіонів УЄФА

Противостояние між командою Шахтар (Донецк) та командою "РБ Лейпциг" (Лейпциг) проходитиме в рамках турнира по футболу: Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023 , матч начнется на стадіоні Пепси Арена.

Дата проведення матчу: 02.11.2022
Час початку матчу: 19:45

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между командами Шахтар (Донецк) та командою "РБ Лейпциг" (Лейпциг):

Прошедший матч між командами закінчився перемогою на користь команди Шахтар, тоді як команда "РБ Лейпциг" залишилася з поразкою . Зіткнення "РБ Лейпциг" та Шахтар у попередньому футбольному матчі 06.09.2022 закінчилось с такими результатами: 1:4 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Йовичевич, Игор и Марко Росе розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих игр внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Шахтар - "РБ Лейпциг" можна подивитися 02.11.2022 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Ліга чемпіонів УЄФА. Текстову трансляцію матчу Шахтар - "РБ Лейпциг", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Шахтар (Донецк)
Рік заснування Шахтар (Донецк): 1936
Країна: Украина
Тренер: Игор Йовичевич

Предыдущий матч команди Шахтар був зіграний проти ФК Олександрія - 29.10.2022, у рамках турнира Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: "РБ Лейпциг" (Лейпциг)
Рік заснування "РБ Лейпциг" (Лейпциг): 2009
Країна: Германия
Тренер: Доменико Тедеско

Предыдущий матч команди "РБ Лейпциг" був зіграний проти Байєр - 29.10.2022, у рамках чемпионата Чемпіонат Німеччини 2022/2023 та закінчився перемогою команди "РБ Лейпциг".

Слідкуйте за результатами матчу Шахтар - "РБ Лейпциг" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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