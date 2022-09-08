Арсенал - Цюрих онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Арсенал - Цюрих 03.11.2022, Ліга Європи УЄФА

Противостояние між командою Арсенал (Лондон) та командою Цюрих (Цюрих) проходитиме в рамках турнира по футболу: Ліга Європи УЄФА 2022/2023 , матч начнется на стадіоні Эмирейтс.

Дата проведення матчу: 03.11.2022

Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между командами Арсенал (Лондон) та командою Цюрих (Цюрих):

Прошедший матч між командами закінчився перемогою на користь команди Арсенал, тоді як команда Цюрих залишилася з поразкою . Зіткнення Цюрих та Арсенал у попередньому футбольному матчі 08.09.2022 закінчилось со следующими результатом: 1:2 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих матчей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Арсенал (Лондон)

Рік заснування Арсенал (Лондон): 1886

Країна: Англия

Тренер: Микель Артета



Прошедший поединок команди Арсенал був зіграний проти Ноттінгем Форест - 30.10.2022, у рамках чемпионата Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Арсенал.

Команда гостей

Назва: Цюрих (Цюрих)

Країна: Швейцария



Предыдущий поединок команди Цюрих був зіграний проти Сьйон - 30.10.2022, у рамках турнира Чемпіонат Швейцарії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Цюрих.

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