  1. UA-Футбол ⚽
  2. Футбол онлайн
  3. Арсенал - Цюрих Дивитися онлайн
У тренді

Арсенал - Цюрих онлайн трансляція матчу

Ліга Європи УЄФА - 03 листопада 2022, 22:00 - Эмирейтс
Головний суддя: Эрик Ламбрехтс
Рейтинг матчу:
Арсенал
Лондон
До початку
00 : 00 : 00
Цюрих
Цюрих
Хто переможе?
33 Користувачів зробило свій вибір
Арсенал
36%
Нічия
33%
Цюрих
30%
Цікаві факти
  • Arsenal FC have won 12 home matches in a row.
  • FC Zurich haven't won any of their last 6 away matches.
  • When playing at home, Arsenal FC have not conceded a goal so far this season.
  • Granit Xhaka has more yellow cards (3) than any other player at Arsenal FC. Tosin Aiyegun has collected 2 for FC Zurich.
  • Arsenal FC wins 1st half in 50% of their matches, FC Zurich in 42% of their matches.
  • Arsenal FC wins 50% of halftimes, FC Zurich wins 42%.
  • The winner of their last meeting was Arsenal FC.
  • On their last meeting Arsenal FC won by 1 goals.
  • When Arsenal FC leads 1-0 at home, they win in 95% of their matches.
  • When FC Zurich leads 0-1 away, they win in 76% of their matches.
  • When Arsenal FC is down 0-1 home, they win 40% of their matches.
  • When FC Zurich is down 1-0 away, they win 10% of their matches.
  • In UEFA Europa League, Arsenal FC has better performance than FC Zurich.
  • Arsenal FC's performance of the last 5 matches is better than FC Zurich's.
  • Arsenal FC scores 2.44 goals when playing at home and FC Zurich scores 1.72 goals when playing away (on average).
  • Both teams didn't concede on their last match.
Особисті зустрічі
Арсенал
1
Перемог
1
Ігор
0
Перемог
Цюрих
Ліга Європи УЄФА 2022/2023
08.09.2022 - 19:45 Цюрих 1 - 2 Завершено Арсенал
Останні матчі - Арсенал
Чемпіонат Англії 2022/2023
30.10.2022 - 16:00 Арсенал 5 - 0 Завершено Ноттінгем Форест В
Ліга Європи УЄФА 2022/2023
27.10.2022 - 19:45 ПСВ 2 - 0 Завершено Арсенал П
Чемпіонат Англії 2022/2023
23.10.2022 - 16:00 Саутгемптон 1 - 1 Завершено Арсенал Н
Ліга Європи УЄФА 2022/2023
20.10.2022 - 20:00 Арсенал 1 - 0 Завершено ПСВ В
Чемпіонат Англії 2022/2023
16.10.2022 - 16:40 Лідс Юнайтед 0 - 1 Завершено Арсенал В
Показати більше
Останні матчі - Цюрих
Чемпіонат Швейцарії 2022/2023
30.10.2022 - 15:15 Сьйон 0 - 1 Завершено Цюрих В
Ліга Європи УЄФА 2022/2023
27.10.2022 - 19:45 Цюрих 2 - 1 Завершено Буде-Глімт В
Чемпіонат Швейцарії 2022/2023
23.10.2022 - 17:30 Цюрих 1 - 4 Завершено Grasshopper Club Zurich П
Чемпіонат Швейцарії 2022/2023
20.10.2022 - 21:30 Базель 0 - 0 Завершено Цюрих Н
Чемпіонат Швейцарії 2022/2023
16.10.2022 - 17:30 Цюрих 0 - 0 Завершено Янг Бойз Н
Показати більше
Новини команд
Хто переможе?
33 Користувачів зробило свій вибір
Арсенал
36%
Нічия
33%
Цюрих
30%
Трансляція
Запасні: Костадинович, Омерович, Омерагич, Краснічі, Сантіні, Маркезано, Хорншух, В'юнник, Ходжа, Метс, Заутер.
Цюрих: Брехер — Баранияшевич, Камбері, Катич, Аліті — Конде, Сельнес, Герреро — Тосін, Окіта, Ронер.
Запасні: Гейн, Гілсон, Партей, Сака, Едегор, Мартінеллі, Саліба, Седрик, Томіясу, Маркіньйос, Зінченко, Сміт.
Арсенал: Рамсдейл — Б. Вайт, Голдінг, Габріель, Тірні — Вієйра, Ельнені, Локонга, Нельсон — Жезус, Нкетіа.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Інфо
Зустріч у першому колі завершилась перемогою Арсенала 4:0.
Інфо
Арсенал повинен вигравати задля перемоги в групі, інакше, якщо ПСВ виграє в гостях у Буде-Глімт, нідерландці гратимуть в 1/8 фіналу.
Інфо
Цюрих із однією перемогою та чотирма поразками йде останнім.
Інфо
Арсенал із чотирма перемогами та однією поразкою йде першим.
Ерік Ламбрехтс (Бельгія) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку 6-го туру групового етапу Ліги Європи УЄФА у рамках групи A. На полі стадіону Емірейтс (Лондон, Англія) зіграють лондонський Арсенал та швейцарський Цюрих.
Авторизуйтесь на сайті, щоб голосувати.
Коментарі(0)
Увійдіть, щоб залишати коментарі. Войти

Останні матчі
Завершено 17:30 - Сьогодні Істанбул ББ Істанбул ББ 3 Гарт оф Мідлотіан Гарт оф Мідлотіан 1 Завершено 17:30 - Сьогодні РФШ РФШ 0 Фіорентина Фіорентина 3 Завершено 22:00 - Вчора Маккабі Маккабі 1 Бенфіка Бенфіка 6 Завершено 22:00 - Вчора Манчестер Сіті Манчестер Сіті 3 Севілья Севілья 1 Завершено 22:00 - Вчора Копенгаген Копенгаген 1 Боруссія Боруссія 1

Кращі букмекери

Букмекер
Бонус
1 300 грн Грати
2 4500 грн Грати
3 1500 грн Грати
4 3000 грн Грати
Усі букмекери

Новини футболу

Всі новини
У тренді

Анонс матчу Арсенал - Цюрих 03.11.2022, Ліга Європи УЄФА

Противостояние між командою Арсенал (Лондон) та командою Цюрих (Цюрих) проходитиме в рамках турнира по футболу: Ліга Європи УЄФА 2022/2023 , матч начнется на стадіоні Эмирейтс.

Дата проведення матчу: 03.11.2022
Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между командами Арсенал (Лондон) та командою Цюрих (Цюрих):

Прошедший матч між командами закінчився перемогою на користь команди Арсенал, тоді як команда Цюрих залишилася з поразкою . Зіткнення Цюрих та Арсенал у попередньому футбольному матчі 08.09.2022 закінчилось со следующими результатом: 1:2 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих матчей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Арсенал - Цюрих можна подивитися 03.11.2022 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнир Ліга Європи УЄФА. Текстову трансляцію матчу Арсенал - Цюрих, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Арсенал (Лондон)
Рік заснування Арсенал (Лондон): 1886
Країна: Англия
Тренер: Микель Артета

Прошедший поединок команди Арсенал був зіграний проти Ноттінгем Форест - 30.10.2022, у рамках чемпионата Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Арсенал.

Команда гостей

Назва: Цюрих (Цюрих)
Країна: Швейцария

Предыдущий поединок команди Цюрих був зіграний проти Сьйон - 30.10.2022, у рамках турнира Чемпіонат Швейцарії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Цюрих.

Слідкуйте за результатами матчу Арсенал - Цюрих онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

Інші анонси матчів, розклад, турнірна таблиця та результати ігор Ліга Європи УЄФА та інших чемпіонатів також доступні онлайн на сайті в режимі 24/7.

Продовжуючи перегляд www.ua-football.com, ви підтверджуєте, що погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Згоден