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Динамо - Фенербахче онлайн трансляція матчу

Ліга Європи УЄФА - 03 листопада 2022, 22:00 - Стадион имени Юзефа Пилсудского
Головний суддя: Дуже Штрукан
Рейтинг матчу:
Динамо
Киев
До початку
00 : 00 : 00
Фенербахче
Стамбул
Хто переможе?
30 Користувачів зробило свій вибір
Динамо
40%
Нічия
33%
Фенербахче
27%
Цікаві факти
  • During the last 8 meetings, FC Dynamo Kiev have won 2 times, there have been 5 draws while Fenerbahce Istanbul have won 1 times. The goal difference is 9-7 in favour of FC Dynamo Kiev.
  • Did you know that Fenerbahce Istanbul scores 55% of their goals between the minutes 76-90?
  • FC Dynamo Kiev haven't won in their last 4 games.
  • Fenerbahce Istanbul haven't lost in their last 12 games.
  • Fenerbahce Istanbul have lost none of their last 5 away matches.
  • When playing at home, FC Dynamo Kiev have not lost to Fenerbahce Istanbul in their last 3 encounters.
  • Vitaliy Buyalskiy has assisted the most goals for FC Dynamo Kiev with 2. Diego Rossi is Fenerbahce Istanbul's biggest assister (2).
  • Fenerbahce Istanbul have scored at least one goal for 7 consecutive matches.
  • FC Dynamo Kiev wins 1st half in 35% of their matches, Fenerbahce Istanbul in 47% of their matches.
  • FC Dynamo Kiev wins 35% of halftimes, Fenerbahce Istanbul wins 47%.
  • The winner of their last meeting was Fenerbahce Istanbul.
  • On their last meeting Fenerbahce Istanbul won by 1 goals.
  • When FC Dynamo Kiev leads 1-0 at home, they win in 57% of their matches.
  • When Fenerbahce Istanbul leads 0-1 away, they win in 73% of their matches.
  • When FC Dynamo Kiev is down 0-1 home, they win 14% of their matches.
  • When Fenerbahce Istanbul is down 1-0 away, they win 22% of their matches.
  • In UEFA Europa League, Fenerbahce Istanbul has better performance than FC Dynamo Kiev.
  • Fenerbahce Istanbul's performance of the last 5 matches is better than FC Dynamo Kiev's.
  • FC Dynamo Kiev have lost just 1 of their last 5 games against Fenerbahce Istanbul (in all competitions).
  • In the last 5 meetings FC Dynamo Kiev won 2, Fenerbahce Istanbul won 1, 2 draws.
  • FC Dynamo Kiev scores 1 goals in a match against Fenerbahce Istanbul and Fenerbahce Istanbul scores 0.8 goals against FC Dynamo Kiev (on average).
  • Average number of goals in meetings between FC Dynamo Kiev and Fenerbahce Istanbul is 1.8.
  • Average number of goals in the first half in meetings between FC Dynamo Kiev and Fenerbahce Istanbul is 0.6.
  • Both teams haven't won their last match in UEFA Europa League.
  • FC Dynamo Kiev scores 1.25 goals when playing at home and Fenerbahce Istanbul scores 2.27 goals when playing away (on average).
  • FC Dynamo Kiev have conceded a goal in each of their last 5 matches.
  • Fenerbahce Istanbul have a winning streak of 3 matches away from home.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Динамо
1
Перемог
4
Ігор
1
Перемог
Фенербахче
Ліга Європи УЄФА 2022/2023
08.09.2022 - 19:45 Фенербахче 2 - 1 Завершено Динамо
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
27.07.2022 - 20:00 Фенербахче 1 - 2 Завершено Динамо
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
20.07.2022 - 21:00 Динамо 0 - 0 Завершено Фенербахче
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2021/2022
04.08.2021 - 19:00 Динамо 1 - 1 Завершено Фенербахче
Останні матчі - Динамо
Прем'єр-ліга 2022/2023
30.10.2022 - 17:00 Динамо 3 - 1 Завершено Кривбас В
Ліга Європи УЄФА 2022/2023
27.10.2022 - 19:45 АЕК 3 - 3 Завершено Динамо Н
Прем'єр-ліга 2022/2023
23.10.2022 - 13:00 Динамо 1 - 1 Завершено Ворскла Н
Прем'єр-ліга 2022/2023
16.10.2022 - 17:00 Шахтар 3 - 1 Завершено Динамо П
Ліга Європи УЄФА 2022/2023
13.10.2022 - 19:45 Динамо 0 - 1 Завершено Ренн П
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Останні матчі - Фенербахче
Чемпіонат Туреччини 2022/2023
30.10.2022 - 19:00 Істанбулспор 2 - 5 Завершено Фенербахче В
Ліга Європи УЄФА 2022/2023
27.10.2022 - 19:45 Фенербахче 3 - 3 Завершено Ренн Н
Чемпіонат Туреччини 2022/2023
22.10.2022 - 20:00 Фенербахче 1 - 0 Завершено Істанбул ББ В
Чемпіонат Туреччини 2022/2023
17.10.2022 - 20:00 Анкарагюджю 0 - 3 Завершено Фенербахче В
Ліга Європи УЄФА 2022/2023
13.10.2022 - 19:45 АЕК 1 - 2 Завершено Фенербахче В
Показати більше
Хто переможе?
30 Користувачів зробило свій вибір
Динамо
40%
Нічия
33%
Фенербахче
27%
Трансляція
Інфо
Зустріч у першому колі завершилась перемогою Фенербахче 2:1.
Інфо
Динамо вже нічого ловити в цій єврокубковій кампанії, тоді як Фенербахче має зіграти не гірше за Ренн, який протистоятиме АЕК Ларнака в гостях, задля збереження першого рядка.
Інфо
Фенербахче з трьома перемогами та двома нічиїми йде першим.
Інфо
Динамо з однією нічиєю та чотирма поразками йде останнім.
Дує Струкан (Спліт, Хорватія) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку 6-го туру групового етапу Ліги Європи УЄФА у рамках групи B. На полі стадіону Краковії ім. Юзефа Пілсудського (Краків, Польща) зіграють Динамо Київ та турецький Фенербахче.
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Останні матчі
Завершено 17:30 - Сьогодні Істанбул ББ Істанбул ББ 3 Гарт оф Мідлотіан Гарт оф Мідлотіан 1 Завершено 17:30 - Сьогодні РФШ РФШ 0 Фіорентина Фіорентина 3 Завершено 22:00 - Вчора Маккабі Маккабі 1 Бенфіка Бенфіка 6 Завершено 22:00 - Вчора Манчестер Сіті Манчестер Сіті 3 Севілья Севілья 1 Завершено 22:00 - Вчора Копенгаген Копенгаген 1 Боруссія Боруссія 1

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Анонс матчу Динамо - Фенербахче 03.11.2022, Ліга Європи УЄФА

Матч між командою Динамо (Киев) та командою Фенербахче (Стамбул) проходитиме в рамках турнира по футболу: Ліга Європи УЄФА 2022/2023 , матч состоится на стадіоні Стадион имени Юзефа Пилсудского.

Дата проведення матчу: 03.11.2022
Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между командами Динамо (Киев) та командою Фенербахче (Стамбул):

Прошедший матч між командами закінчився перемогою на користь Фенербахче, тоді як команда Динамо залишилася з поразкою . Зіткнення Фенербахче та Динамо у попередньому футбольному матчі 08.09.2022 закінчилось со следующими результатом: 2:1 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих поединков внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Динамо - Фенербахче можна подивитися 03.11.2022 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнир Ліга Європи УЄФА. Текстову трансляцію матчу Динамо - Фенербахче, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Динамо (Киев)
Рік заснування Динамо (Киев): 1927
Країна: Украина
Тренер: Мирча Луческу

Предыдущий матч команди Динамо був зіграний проти Кривбас - 30.10.2022, у рамках чемпионата Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди Динамо.

Команда гостей

Назва: Фенербахче (Стамбул)
Рік заснування Фенербахче (Стамбул): 1907
Країна: Турция
Тренер: Витор Перейра

Прошедший поединок команди Фенербахче був зіграний проти Істанбулспор - 30.10.2022, у рамках турнира Чемпіонат Туреччини 2022/2023 та закінчився перемогою команди Фенербахче.

Слідкуйте за результатами матчу Динамо - Фенербахче онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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