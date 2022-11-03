Динамо - Фенербахче онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Динамо - Фенербахче 03.11.2022, Ліга Європи УЄФА

Матч між командою Динамо (Киев) та командою Фенербахче (Стамбул) проходитиме в рамках турнира по футболу: Ліга Європи УЄФА 2022/2023 , матч состоится на стадіоні Стадион имени Юзефа Пилсудского.

Дата проведення матчу: 03.11.2022

Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между командами Динамо (Киев) та командою Фенербахче (Стамбул):

Прошедший матч між командами закінчився перемогою на користь Фенербахче, тоді як команда Динамо залишилася з поразкою . Зіткнення Фенербахче та Динамо у попередньому футбольному матчі 08.09.2022 закінчилось со следующими результатом: 2:1 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих поединков внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Динамо (Киев)

Рік заснування Динамо (Киев): 1927

Країна: Украина

Тренер: Мирча Луческу



Предыдущий матч команди Динамо був зіграний проти Кривбас - 30.10.2022, у рамках чемпионата Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди Динамо.

Команда гостей

Назва: Фенербахче (Стамбул)

Рік заснування Фенербахче (Стамбул): 1907

Країна: Турция

Тренер: Витор Перейра



Прошедший поединок команди Фенербахче був зіграний проти Істанбулспор - 30.10.2022, у рамках турнира Чемпіонат Туреччини 2022/2023 та закінчився перемогою команди Фенербахче.

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