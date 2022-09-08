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Реал Сосьєдад - Манчестер Юнайтед онлайн трансляція матчу

Ліга Європи УЄФА - 03 листопада 2022, 19:45 - Reale Arena
Головний суддя: Георги Кабаков
Рейтинг матчу:
Реал Сосьєдад
Сан-Себастьян
До початку
00 : 00 : 00
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Хто переможе?
29 Користувачів зробило свій вибір
Реал Сосьєдад
24%
Нічия
31%
Манчестер Юнайтед
45%
Цікаві факти
  • During the last 5 meetings, Real Sociedad San Sebastian have won 1 times, there have been 2 draws while Manchester United have won 2 times.
  • Real Sociedad San Sebastian have a winning streak of 5 matches in UEFA Europa League.
  • Manchester United have a winning streak of 4 matches in UEFA Europa League.
  • Real Sociedad San Sebastian have won 5 home matches in a row.
  • Real Sociedad San Sebastian haven't lost in any of their last 6 home matches.
  • Manchester United haven't lost in their last 8 games.
  • Alexander Sorloth is Real Sociedad San Sebastian's top scorer with 2 goals. Marcus Rashford has scored 2 times for Manchester United.
  • Real Sociedad San Sebastian wins 1st half in 34% of their matches, Manchester United in 36% of their matches.
  • Real Sociedad San Sebastian wins 34% of halftimes, Manchester United wins 36%.
  • The winner of their last meeting was Real Sociedad San Sebastian.
  • On their last meeting Real Sociedad San Sebastian won by 1 goals.
  • When Real Sociedad San Sebastian leads 1-0 at home, they win in 93% of their matches.
  • When Manchester United leads 0-1 away, they win in 63% of their matches.
  • When Real Sociedad San Sebastian is down 0-1 home, they win 0% of their matches.
  • When Manchester United is down 1-0 away, they win 20% of their matches.
  • In UEFA Europa League, Real Sociedad San Sebastian has better performance than Manchester United.
  • Real Sociedad San Sebastian's performance of the last 5 matches is better than Manchester United's.
  • Manchester United have lost just 1 of their last 5 games against Real Sociedad San Sebastian (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Real Sociedad San Sebastian won 1, Manchester United won 2, 2 draws.
  • Real Sociedad San Sebastian scores 0.2 goals in a match against Manchester United and Manchester United scores 1 goals against Real Sociedad San Sebastian (on average).
  • Average number of goals in meetings between Real Sociedad San Sebastian and Manchester United is 1.2.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Real Sociedad San Sebastian and Manchester United is 0.4.
  • Real Sociedad San Sebastian scores 1.07 goals when playing at home and Manchester United scores 1.46 goals when playing away (on average).
  • Both teams didn't concede on their last match.
  • Did you know that Real Sociedad San Sebastian scores 30% of their goals between the minutes 46-60?
  • Manchester United's performance of the last 5 matches is better than Real Sociedad San Sebastian's.
Особисті зустрічі
Реал Сосьєдад
1
Перемог
5
Ігор
2
Перемог
Манчестер Юнайтед
Ліга Європи УЄФА 2022/2023
08.09.2022 - 22:00 Манчестер Юнайтед 0 - 1 Завершено Реал Сосьєдад
Ліга Європи УЄФА 2020/2021
25.02.2021 - 22:00 Манчестер Юнайтед 0 - 0 Завершено Реал Сосьєдад
Ліга Європи УЄФА 2020/2021
18.02.2021 - 19:55 Реал Сосьєдад 0 - 4 Завершено Манчестер Юнайтед
Ліга чемпіонів УЄФА 2013/2014
05.11.2013 - 21:45 Реал Сосьєдад 0 - 0 Завершено Манчестер Юнайтед
Останні матчі - Реал Сосьєдад
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
30.10.2022 - 22:00 Реал Сосьєдад 0 - 2 Завершено Бетіс П
Ліга Європи УЄФА 2022/2023
27.10.2022 - 22:00 Омонія 0 - 2 Завершено Реал Сосьєдад В
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
22.10.2022 - 17:15 Вальядолід 1 - 0 Завершено Реал Сосьєдад П
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
19.10.2022 - 21:00 Реал Сосьєдад 1 - 0 Завершено Мальорка В
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
16.10.2022 - 15:00 Сельта 1 - 2 Завершено Реал Сосьєдад В
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Останні матчі - Манчестер Юнайтед
Чемпіонат Англії 2022/2023
30.10.2022 - 18:15 Манчестер Юнайтед 1 - 0 Завершено Вест Хем Юнайтед В
Ліга Європи УЄФА 2022/2023
27.10.2022 - 22:00 Манчестер Юнайтед 3 - 0 Завершено Шериф В
Чемпіонат Англії 2022/2023
22.10.2022 - 19:30 Челсі 1 - 1 Завершено Манчестер Юнайтед Н
Чемпіонат Англії 2022/2023
19.10.2022 - 22:15 Манчестер Юнайтед 2 - 0 Завершено Тоттенхем В
Чемпіонат Англії 2022/2023
16.10.2022 - 16:00 Манчестер Юнайтед 0 - 0 Завершено Ньюкасл Н
Показати більше
Хто переможе?
29 Користувачів зробило свій вибір
Реал Сосьєдад
24%
Нічия
31%
Манчестер Юнайтед
45%
Склади команд
1
Remiro, Alex
15
Salguero, Diego Rico
20
Pacheco, Jon
24
Le Normand, Robin
18
Gorosabel, Andoni
23
Mendez, Brais
8
Мікель Меріно
6
Zubimendi, Martin
42
Marin, Pablo
9
Fernandez, Carlos
19
Sorloth, Alexander
1
De Gea, David
20
Dalot, Diogo
3
Віктор Нільссон-Лінделеф
6
Martinez, Lisandro
23
Shaw, Luke
34
Van De Beek, Donny
18
Карлос Каземiро
14
Крістіан Еріксен
7
Крiштiану Роналду
8
Fernandes, Bruno
75
Ferreyra, Alejandro Garnacho
Стартовий склад
  • 9
    Fernandez, Carlos
    Форвард
  • 19
    Sorloth, Alexander
    Форвард
  • 23
    Mendez, Brais
  • 8
    Мікель Меріно
    Півзахисник
  • 6
    Zubimendi, Martin
    Півзахисник
  • 42
    Marin, Pablo
    Півзахисник
  • 15
    Salguero, Diego Rico
    Захисник
  • 20
    Pacheco, Jon
    Захисник
  • 24
    Le Normand, Robin
    Захисник
  • 18
    Gorosabel, Andoni
  • 1
    Remiro, Alex
    Воротар
  • 7
    Крiштiану Роналду
    Форвард
  • 8
    Fernandes, Bruno
  • 75
    Ferreyra, Alejandro Garnacho
    Форвард
  • 34
    Van De Beek, Donny
    Півзахисник
  • 18
    Карлос Каземiро
    Півзахисник
  • 14
    Крістіан Еріксен
    Півзахисник
  • 20
    Dalot, Diogo
    Захисник
  • 3
    Віктор Нільссон-Лінделеф
    Захисник
  • 6
    Martinez, Lisandro
    Захисник
  • 23
    Shaw, Luke
    Захисник
  • 1
    De Gea, David
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Альгвасиль, Иманоль
  • Эрик тен Хаг
Трансляція
Інфо
Після п‘яти турів іспанці випереджають англійців у групі на три очки. Для того, щоб МЮ у підсумку фінішував першим йому потрібно перемагати з різницею у два м‘ячі.
Манчестер Юнайтед: де Хеа - Далот, Лінделеф, Мартінес, Шоу - ван де Бек, Каземіро, Еріксен - Фернандеш - Роналду, Гарнашу.
Реал Сосьєдад: Реміро - Горосабель, Ле Норман, Пачеко, Ріко - Марін, Зубіменді, Меріно, Мендес - Серлот, Фернандес.
Інфо
Стали відомі стартові склади команд:
Вітаємо всіх читачів! UA-Футбол проведед для вас текстову онлайн трансляцію матчу шостого туру груового етапу Ліги Європи, в якому Реал Сосьєдад зіграє з Манчестер Юнайтед.
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Останні матчі
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Анонс матчу Реал Сосьєдад - "Манчестер Юнайтед" 03.11.2022, Ліга Європи УЄФА

Матч між командою Реал Сосьєдад (Сан-Себастьян) та командою "Манчестер Юнайтед" (Манчестер) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Ліга Європи УЄФА 2022/2023 , матч пройдет на стадіоні Reale Arena.

Дата проведення матчу: 03.11.2022
Час початку матчу: 19:45

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между клубами Реал Сосьєдад (Сан-Себастьян) та командою "Манчестер Юнайтед" (Манчестер):

Предыдущий поединок між командами закінчився перемогою на користь команди Реал Сосьєдад, тоді як команда "Манчестер Юнайтед" залишилася з поразкою . Зіткнення "Манчестер Юнайтед" та Реал Сосьєдад у попередньому футбольному матчі 08.09.2022 закінчилось со счетом: 0:1 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих поединков внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Реал Сосьєдад - "Манчестер Юнайтед" можна подивитися 03.11.2022 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнир Ліга Європи УЄФА. Текстову трансляцію матчу Реал Сосьєдад - "Манчестер Юнайтед", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Реал Сосьєдад (Сан-Себастьян)
Рік заснування Реал Сосьєдад (Сан-Себастьян): 1909
Країна: Испания
Тренер: Иманол Альгвасил

Прошедший поединок команди Реал Сосьєдад був зіграний проти Бетіс - 30.10.2022, у рамках турнира Чемпіонат Іспанії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Бетіс.

Команда гостей

Назва: "Манчестер Юнайтед" (Манчестер)
Рік заснування "Манчестер Юнайтед" (Манчестер): 1878
Країна: Англия
Тренер: Эрик тен Хаг

Прошедший поединок команди "Манчестер Юнайтед" був зіграний проти Вест Хем Юнайтед - 30.10.2022, у рамках турнира Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Манчестер Юнайтед".

Слідкуйте за результатами матчу Реал Сосьєдад - "Манчестер Юнайтед" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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