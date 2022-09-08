Реал Сосьєдад - Манчестер Юнайтед онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Реал Сосьєдад - "Манчестер Юнайтед" 03.11.2022, Ліга Європи УЄФА

Матч між командою Реал Сосьєдад (Сан-Себастьян) та командою "Манчестер Юнайтед" (Манчестер) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Ліга Європи УЄФА 2022/2023 , матч пройдет на стадіоні Reale Arena.

Дата проведення матчу: 03.11.2022

Час початку матчу: 19:45

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между клубами Реал Сосьєдад (Сан-Себастьян) та командою "Манчестер Юнайтед" (Манчестер):

Предыдущий поединок між командами закінчився перемогою на користь команди Реал Сосьєдад, тоді як команда "Манчестер Юнайтед" залишилася з поразкою . Зіткнення "Манчестер Юнайтед" та Реал Сосьєдад у попередньому футбольному матчі 08.09.2022 закінчилось со счетом: 0:1 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих поединков внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Реал Сосьєдад (Сан-Себастьян)

Рік заснування Реал Сосьєдад (Сан-Себастьян): 1909

Країна: Испания

Тренер: Иманол Альгвасил



Прошедший поединок команди Реал Сосьєдад був зіграний проти Бетіс - 30.10.2022, у рамках турнира Чемпіонат Іспанії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Бетіс.

Команда гостей

Назва: "Манчестер Юнайтед" (Манчестер)

Рік заснування "Манчестер Юнайтед" (Манчестер): 1878

Країна: Англия

Тренер: Эрик тен Хаг



Прошедший поединок команди "Манчестер Юнайтед" був зіграний проти Вест Хем Юнайтед - 30.10.2022, у рамках турнира Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Манчестер Юнайтед".

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