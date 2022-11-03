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АЗ - СК Дніпро-1 онлайн трансляція матчу

Ліга конференцій - 03 листопада 2022, 19:45 - АФАС-стадион
Головний суддя: Анастасиос Папапетру
Рейтинг матчу:
АЗ
Алкмаар
До початку
00 : 00 : 00
СК Дніпро-1
Днепр
Хто переможе?
28 Користувачів зробило свій вибір
АЗ
29%
Нічия
25%
СК Дніпро-1
46%
Цікаві факти
  • SC Dnipro-1 haven't lost in their last 11 games.
  • SC Dnipro-1 have a winning streak of 5 matches away from home.
  • Dani De Wit is AZ Alkmaar's top scorer with 3 goals. Artem Dovbyk has scored 4 times for SC Dnipro-1.
  • AZ Alkmaar have conceded a goal in each of their last 11 matches.
  • SC Dnipro-1 have scored at least one goal for 11 consecutive matches.
  • AZ Alkmaar wins 1st half in 34% of their matches, SC Dnipro-1 in 58% of their matches.
  • AZ Alkmaar wins 34% of halftimes, SC Dnipro-1 wins 58%.
  • The winner of their last meeting was AZ Alkmaar.
  • On their last meeting AZ Alkmaar won by 1 goals.
  • When AZ Alkmaar leads 1-0 at home, they win in 90% of their matches.
  • When SC Dnipro-1 leads 0-1 away, they win in 88% of their matches.
  • When AZ Alkmaar is down 0-1 home, they win 36% of their matches.
  • When SC Dnipro-1 is down 1-0 away, they win 33% of their matches.
  • In UEFA Europa Conference League, AZ Alkmaar has better performance than SC Dnipro-1.
  • SC Dnipro-1's performance of the last 5 matches is better than AZ Alkmaar's.
  • AZ Alkmaar scores 2.18 goals when playing at home and SC Dnipro-1 scores 2 goals when playing away (on average).
  • Riechedly Bazoer has more yellow cards (2) than any other player at AZ Alkmaar. Ruslan Babenko has collected 2 for SC Dnipro-1.
  • Did you know that AZ Alkmaar scores 40% of their goals between the minutes 76-90? This is the highest percentage in the league.
  • SC Dnipro-1 have a winning streak of 3 matches.
  • SC Dnipro-1 have kept a clean sheet in 3 matches in a row.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
АЗ
1
Перемог
1
Ігор
0
Перемог
СК Дніпро-1
Ліга конференцій 2022/2023
08.09.2022 - 22:00 СК Дніпро-1 0 - 1 Завершено АЗ
Останні матчі - АЗ
Чемпіонат Нідерландів 2022/2023
30.10.2022 - 17:45 АЗ 2 - 1 Завершено Волендам В
Ліга конференцій 2022/2023
27.10.2022 - 19:45 Вадуц 1 - 2 Завершено АЗ В
Чемпіонат Нідерландів 2022/2023
23.10.2022 - 13:15 Ексельсіор 2 - 1 Завершено АЗ П
Чемпіонат Нідерландів 2022/2023
16.10.2022 - 17:45 АЗ 1 - 3 Завершено Феєноорд П
Ліга конференцій 2022/2023
13.10.2022 - 19:45 Аполлон 1 - 0 Завершено АЗ П
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Останні матчі - СК Дніпро-1
Прем'єр-ліга 2022/2023
30.10.2022 - 13:00 СК Дніпро-1 1 - 0 Завершено Чорноморець В
Ліга конференцій 2022/2023
27.10.2022 - 22:00 СК Дніпро-1 1 - 0 Завершено Аполлон В
Прем'єр-ліга 2022/2023
23.10.2022 - 13:00 Металіст 0 - 1 Завершено СК Дніпро-1 В
Прем'єр-ліга 2022/2023
19.10.2022 - 13:00 СК Дніпро-1 2 - 2 Завершено Інгулець Н
Прем'єр-ліга 2022/2023
16.10.2022 - 15:00 Рух 2 - 3 Завершено СК Дніпро-1 В
Показати більше
Новини команд
Хто переможе?
28 Користувачів зробило свій вибір
АЗ
29%
Нічия
25%
СК Дніпро-1
46%
Склади команд
12
Verhulst, Hobie
19
Kerkez, Milos
22
Dekker, Maxim
31
Beukema, Sam
17
Chatzidiakos, Pantelis
16
Clasie, Jordy
10
De Wit, Dani
6
Reijnders, Tijani
11
Karlsson, Jesper
7
Odgaard, Jens
2
Sugawara, Yukinari
93
Walef, Max
3
Володимир Адамюк
39
Олександр Сваток
5
Sarapii, Eduard
6
Busanello
22
Rubchynskyi, Valentyn
18
Руслан Бабенко
29
Олександр Назаренко
17
Олександр Піхальонок
13
Hamache
21
Артем Довбик
Стартовий склад
  • 11
    Karlsson, Jesper
    Форвард
  • 7
    Odgaard, Jens
    Форвард
  • 2
    Sugawara, Yukinari
  • 16
    Clasie, Jordy
    Півзахисник
  • 10
    De Wit, Dani
  • 6
    Reijnders, Tijani
    Півзахисник
  • 19
    Kerkez, Milos
    Захисник
  • 22
    Dekker, Maxim
    Захисник
  • 31
    Beukema, Sam
    Захисник
  • 17
    Chatzidiakos, Pantelis
    Захисник
  • 12
    Verhulst, Hobie
    Воротар
  • 21
    Артем Довбик
    Форвард
  • 29
    Олександр Назаренко
    Півзахисник
  • 17
    Олександр Піхальонок
    Захисник
  • 13
    Hamache
    Захисник
  • 22
    Rubchynskyi, Valentyn
    Півзахисник
  • 18
    Руслан Бабенко
    Півзахисник
  • 3
    Володимир Адамюк
    Захисник
  • 39
    Олександр Сваток
    Захисник
  • 5
    Sarapii, Eduard
    Півзахисник
  • 6
    Busanello
    Захисник
  • 93
    Walef, Max
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Jansen, Pascal
  • Кучер, Александр
Трансляція
Інфо
Дніпро-1: Валеф, Бузанелло, Сарапій, Сваток, Адамюк, Бабенко, Рубчинський, Амаш, Піхальонок, Назаренко, Довбик Запасні: Рибак, Кінарейкін, Юрчук, Кононов, Логінов, Когут
Інфо
АЗ: Верхюлст, Хацідіакос, Деккер, Керкез, Рейндерс, Д. де Віт, Класі, Одгор, Сугавара, Карлссон Запасні: Віндаль-Єнсен, Вестервелд, Павлідіс, Коопмейнерс, Юсуф Барасі, ван Бредероде, Лахдо, Базур, Бюрмеестер, М. де Віт
Обидві команди вже гарантували собі вихід із групи, а в очному протистоянні визначать лідера квартету. Лише перемога дозволить українцям посісти перше місце. Нагадаємо, що у першому матчі перемогли голландці (1:0).
Добрий вечір! UA-Football представляє вам текстову онлайн-трансляцію матчу 6-го раунду групового етапу Ліги конференцій між "АЗ" Алкмаар та "Дніпро-1". Матч розпочнеться о 19:45.
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Останні матчі
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Анонс матчу АЗ - СК Дніпро-1 03.11.2022, Ліга конференцій

Матч між командою АЗ (Алкмаар) та командою СК Дніпро-1 (Днепр) проходитиме в рамках турнира по футболу: Ліга конференцій 2022/2023 , матч начнется на стадіоні АФАС-стадион.

Дата проведення матчу: 03.11.2022
Час початку матчу: 19:45

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между АЗ (Алкмаар) та командою СК Дніпро-1 (Днепр):

Прошедший поединок між командами закінчився перемогою на користь команди АЗ, тоді як команда СК Дніпро-1 залишилася з поразкою . Зіткнення СК Дніпро-1 та АЗ у попередньому футбольному матчі 08.09.2022 закінчилось со счетом: 0:1 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих встреч внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу АЗ - СК Дніпро-1 можна подивитися 03.11.2022 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнир Ліга конференцій. Текстову трансляцію матчу АЗ - СК Дніпро-1, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: АЗ (Алкмаар)
Рік заснування АЗ (Алкмаар): 1967
Країна: Нидерланды
Тренер: Джон ван ден Бром

Предыдущий матч команди АЗ був зіграний проти Волендам - 30.10.2022, у рамках турнира Чемпіонат Нідерландів 2022/2023 та закінчився перемогою команди АЗ.

Команда гостей

Назва: СК Дніпро-1 (Днепр)
Рік заснування СК Днепр-1 (Днепр): 2017
Країна: Украина
Тренер: Александр Кучер

Прошедший поединок команди СК Дніпро-1 був зіграний проти Чорноморець - 30.10.2022, у рамках турнира Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди СК Дніпро-1.

Слідкуйте за результатами матчу АЗ - СК Дніпро-1 онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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