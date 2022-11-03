АЗ - СК Дніпро-1 онлайн трансляція матчу

Анонс матчу АЗ - СК Дніпро-1 03.11.2022, Ліга конференцій

Матч між командою АЗ (Алкмаар) та командою СК Дніпро-1 (Днепр) проходитиме в рамках турнира по футболу: Ліга конференцій 2022/2023 , матч начнется на стадіоні АФАС-стадион.

Дата проведення матчу: 03.11.2022

Час початку матчу: 19:45

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между АЗ (Алкмаар) та командою СК Дніпро-1 (Днепр):

Прошедший поединок між командами закінчився перемогою на користь команди АЗ, тоді як команда СК Дніпро-1 залишилася з поразкою . Зіткнення СК Дніпро-1 та АЗ у попередньому футбольному матчі 08.09.2022 закінчилось со счетом: 0:1 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих встреч внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу АЗ - СК Дніпро-1 можна подивитися 03.11.2022 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнир Ліга конференцій. Текстову трансляцію матчу АЗ - СК Дніпро-1, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: АЗ (Алкмаар)

Рік заснування АЗ (Алкмаар): 1967

Країна: Нидерланды

Тренер: Джон ван ден Бром



Предыдущий матч команди АЗ був зіграний проти Волендам - 30.10.2022, у рамках турнира Чемпіонат Нідерландів 2022/2023 та закінчився перемогою команди АЗ.

Команда гостей

Назва: СК Дніпро-1 (Днепр)

Рік заснування СК Днепр-1 (Днепр): 2017

Країна: Украина

Тренер: Александр Кучер



Прошедший поединок команди СК Дніпро-1 був зіграний проти Чорноморець - 30.10.2022, у рамках турнира Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди СК Дніпро-1.

Слідкуйте за результатами матчу АЗ - СК Дніпро-1 онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

Інші анонси матчів, розклад, турнірна таблиця та результати ігор Ліга конференцій та інших чемпіонатів також доступні онлайн на сайті в режимі 24/7.